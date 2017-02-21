Фабрика звёзд. «Порту»

Самой трудной частью работы над этим текстом было выбрать между «Порту» и «Бенфикой». Оба клуба обладают серьёзной скаутской сетью, оба не стремятся удерживать лидеров, оба знают, как нахально задрать цену – и оба неплохо выглядят в Европе. В пользу «Порту» оказалось небольшое преимущество по всем показателям: чуть больше проданных звёзд, чуть больше выручка, да и система у них работает чуть дольше. Система эта достаточно сложна.
Источник молодёжи для академии «Порту» — это франшиза на почти 20 школ в Португалии.
Скауты-конкуренты
Успехи «Порту» базируются на трёх основных категориях работы, в каждой из которых необходимо давать максимальный результат. Первая – селекционная служба, поиск талантов по всему миру. Свыше 250 скаутов работают за рубежом, чтобы охватить как можно больше стран, а страны, в свою очередь, поделены на несколько уровней в зависимости от большего или меньшего потенциала игроков.
250 скаутов – это невероятно много, но их ежегодное содержание окупается одним малоудачным трансфером. Чаще клуб работает с собственными сотрудниками, не прибегая к услугам посредников. Более того, скауты разбиты на несколько уровней ответственности. Таким образом, за талантливым футболистом могут вживую наблюдать сразу несколько человек, которые дают независимые отчёты, а их мнения потом сравниваются, чтобы составить общее впечатление.
«Порту» готов тратить деньги на менеджеров. Готов предоставить наилучшие условия для развития талантливым футболистам – это второй элемент клубной философии. И готов отпускать их без сожалений. Это последний элемент, завершение цикла.
Клуб работает на нескольких базовых направлениях, которые связаны между собой. Поиск иностранцев – как правило, ими усиливают первую команду. Работа на внутреннем рынке Португалии, где «Спортинг» несколько сдал позиции, и конкурировать за молодёжь глобально приходится лишь с «Бенфикой». И собственная академия.
Воспитание звёзд
Франшиза на почти 20 школ в Португалии – вот источник молодёжи для академии «Порту». В этих школах дети занимаются до семи лет, потом лучшие отправляются в академию. Как правило, в детских и юношеских командах «Порту» работают по единой тактической схеме 4-3-3. Она выбрана потому, что больше всего способствует индивидуальному развитию. Но основное формирование игроков происходит благодаря обучению принципам восприятия игры. Здесь считают, что это важнее, чем встроенность в некую командную схему. С восьми лет детей учат вступать в отбор после потери мяча, прессинговать на чужой половине поля, не бояться брать игру на себя и принимать эффективные решения под давлением. С 16 лет их привлекают к тренировкам с основой.
По описанию может показаться, что футболисты, прошедшие такую школу, могут иногда пренебрегать игрой в пас и увлекаться индивидуализмом. Что ж, так и есть, разве нет? Руководство клуба не скрывает, что их звёзды – не самые командные игроки. На индивидуализме можно заработать больше.
За рубежом «Порту» держит 250 скаутов. Они работают независимо, и талантливого игрока могут просматривать одновременно несколько скаутов.
Планирование на шаг вперёд
Воспитанник «Порту» Рикарду Карвалью был продан в «Челси» в 2004 году. К тому моменту у клуба уже была готова замена: Пепе из «Маритиму». Его приобрели за 2 млн евро: неплохие деньги для чемпионата Португалии в 2004 году. А за Карвалью удалось получить 30 млн. Пепе отыграл три сезона и ушёл в «Реал» (за 30 млн) – к тому моменту ему уже навязывал конкуренцию Бруну Алвеш, воспитанник академии «Порту». Когда Алвеш заинтересовал «Зенит», клуб выбрал замену из нескольких кандидатов в шорт-листе. И приобрёл в «Велес Сарсфилде» молодого Николаса Отаменди. Три подряд замены центрального защитника – и три выгодные инвестиции. Общая сумма, которую «Порту» выручил за перечисленных игроков – 94 млн евро.
Результат
За последние 12 лет клуб продал игроков на 810 млн евро. Бум начался после победы в Лиге чемпионов с Моуринью. Первыми ушли Деку и Рикарду Карвалью. Потом – Манише, Коштинья и другие, которые крайне неудачно образовали португальскую диаспору в «Динамо». Кстати, среди них нашлось место и Нуну Эшпириту Санту, нынешнему тренеру «Порту». Вы ведь не забыли, что он тоже год провёл в «Динамо»?
Андерсон уехал в Манчестер за 30 млн евро, Куарежма в «Интер» — за 25. С тех пор «Порту» ещё не раз злоупотреблял своей репутацией команды — поставщика талантов. Но покупателей всё равно хватает. А теперь немного имён.
Халк
В 2008 году куплен в «Токио Верди» по сложной схеме. Половина прав на игрока обошлась в шесть млн евро, общая сумма прав была оценена в 20 млн (но «Порту» их не выплачивал). Отыграл в «Порту» четыре сезона, принял участие в 169 официальных матчах, забил 78 голов, отдал 60 голевых передач. Продан в «Зенит» за 40 млн.
Фалькао
В 2009 году куплен в «Ривер Плейт» за 5,5 млн евро. Отыграл в «Порту» два сезона, принял участие в 87 матчах, забил 72 гола, отдал 17 голевых передач. Продан в «Атлетико» за 40 млн.
Хамес Родригес
В 2010 году куплен в «Банфилде» за семь млн евро. Отыграл в «Порту» три сезона, принял участие в 106 матчах, забил 31 гол, отдал 39 голевых передач. Продан в «Монако» за 45 млн.
Джексон Мартинес
В 2012 году куплен в «Хагуарес» за 9 млн евро. Отыграл в «Порту» три сезона, принял участие в 134 матчах, забил 92 гола, отдал 14 голевых передач. Продан в «Атлетико» за 37 млн.
За последние 12 лет клуб продал игроков на 810 млн евро.
Это только игроки атаки. Список можно было бы расширять до бесконечности, поэтому добавим лишь тех футболистов, трансферы которых стоили больше 20 млн, и, как и в других клубах серии, – только за последние 10 лет. Защитники: Алекс Сандро, Данило, Элиаким Мангаля, Бруну Алвеш, Пепе. Полузащитники: Жоау Моутинью, Андерсон, Лучо Гонсалес, Имбула (продать его за 20 млн! Это сделка века), Куарежма. Добавьте к списку пару не дотянувших по цене: Николаса Отаменди, Раула Мейрелеша – и получится «дрим-тим», которую мог бы возглавить Нуну Эшпириту Санту. Хотя он и сейчас возглавляет «дрим-тим», просто это станет известно через пару лет.