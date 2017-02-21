Чалов и ещё 10 игроков, которые поднялись из юношеской ЛЧ

Пьерлуиджи Голлини
Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»
Где играет сейчас: «Астон Вилла»
Вратари часто раскрываются поздно, поэтому неудивительно, что немногие за короткую историю Юношеской лиги УЕФА успели заявить о себе в полный голос. Разве что Андре Онана, защищавший ворота «молодёжки» «Барселоны», а теперь заменяющий в «Аяксе» Яспера Силлессена, да Пьерлуиджи Голлини. Всю свою карьеру итальянский кипер мечется между родным «сапогом» и Англией – в 16 из «Фиорентины» его вытащил лично сэр Алекс Фергюсон, там Голлини регулярно играл за резервную команду, вызывался на тренировки в главную, но попробуй выиграй конкуренцию у Де Хеа таким юным. Из Манчестера Голлини уехал в «Верону» – там всё было паршиво, тренера Андреа Мандорлини, начавшего сезон, уволили, про вылет «мастифов» все догадались уже к январю, зато с игровой практикой проблем у Голлини не было.
Летом талантливый вратарь променял Серию В на Чемпионшип – мало кто это понял, но с возвращением в Англию Голлини получил и нужную игровую практику. Без итальянского следа тоже не обошлось. В «Астон Виллу» его позвал лично Роберто Ди Маттео.
Пэдди Макнейр
Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»
Где играет сейчас: «Сандерленд»
Ещё один игрок, появившийся в системе «Юнайтед» при сэре Алексе Фергюсоне. Макнейра откопали в Северной Ирландии, когда ему было 16, там он выходил атакующим полузащитником, и лишь в Манчестере его передвинули в центр защиты. Так что нет ничего удивительного, что защитник с навыком игры «десяткой», которого сравнивали с опорником Майклом Кэрриком, дебютировал в большом «МЮ» при Луи ван Гале – он же и поднял Макнейра максимально близко к основе. В отличие от Жозе Моуринью, сразу снявшего с глаз Пэдди розовые очки.
Сейчас Макнейр защищает цвета «Сандерленда», тренирует его Дэвид Мойес, при котором Пэдди играл в юношеской ЛЧ за «Юнайтед». Мойес упорно двигал Макнейра в атаку, но теперь эксперименты придётся отложить – молодой универсал сломался и вылетел из состава до конца сезона.
Андреас Кристенсен
Команда в юношеской ЛЧ: «Челси»
Где играет сейчас: «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
«Челси» выиграл две Юношеские лиги УЕФА кряду, и в первом походе за трофеем Кристенсен, откопанный скаутами синих в датском «Брондбю», был ключевым защитником. В финале с «Шахтёром» Андреас срезал мяч в свои ворота, но это не самое главное его свершение – ранее по турнирной сетке Кристенсен напридумывал пять голевых передач. Изрядно для центрального защитника, но нормально для Андреаса: он – защитник стиля Матса Хуммельса, обожающий обострять игру передачами из глубины.
Сейчас Кристенсен — хладнокровный, как настоящий воин, — проводит второй сезон в гладбахской «Боруссии», являясь самым центральным защитником в схеме с тремя и пасуя точнее всех «жеребцов» (91% точных передач). «Челси», обожающий накупить молодёжи и сплавить её куда угодно, хочет вернуть Кристенсена из аренды летом – и это лучше всего расскажет о потенциале датчанина.
Пренель Кимпембе
Команда в юношеской ЛЧ: «Пари Сен-Жермен»
Где играет сейчас: «Пари Сен-Жермен»
Когда этот текст только писался, Кимпембе ещё был не на слуху – а теперь за его плечами успешный дебют во взрослой Лиге чемпионов, пара жёстких подкатов под Месси и целиком съеденная барселонская атака. В прошлом сезоне Лоран Блан бережно подпускал Кимпембе к основе, а Унаи Эмери оценил его сразу, сделав Пренеля третьим центральным защитником, после Тьяго Силвы и Маркиньоса, и спокойно расставшись с Давидом Луисом. К восьми матчам за парижан у Кимпембе добавился первый вызов в главную сборную Франции, даже при том, что сейчас французских центральных защитников можно солить. «ПСЖ» оценил резкий рывок Кимпембе в основу предложением нового контракта – захотел поднять зарплату с 4 тыс. евро в месяц до 100. Пренель сначала повёл носом, оценив себя в два раза выше, но сошлись в итоге на 180.
Алекс Айуоби
Команда в юношеской ЛЧ: «Арсенал»
Где играет сейчас: «Арсенал»
Дядя Айуоби – Джей Джей Окоча – был легендой нигерийского футбола, но Алекс, уже заигранный за «суперорлов» и исполнивший шикарную «радугу» в осеннем матче нигерийской сборной с Алжиром, может превзойти родственника. В карьере Окочи самым статусным клубом был ещё не набитый арабскими деньгами «Пари Сен-Жермен», Айуоби же закрепился в лондонском «Арсенале» и выиграл конкуренцию за левый фланг полузащиты у Аарона Рэмси. Они с Тео Уолкоттом шикарно дополняют друг друга – Уолкотт на своём краю отвечает за ускорения в свободные зоны, а Айуоби старается обострять передачами в эти зоны.
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В Юношеской лиге УЕФА Айуоби отыграл два сезона. Второй, сезон-2015/16, лично для Алекса получился успешнее: в самом важном матче группы, с «Баварией», он оформил дубль. Концовку того сезона Айуоби провёл уже в основе «Арсенала», на глазах у Арсена Венгера.
Ренату Саншеш
Команда в юношеской ЛЧ: «Бенфика»
Где играет сейчас: «Бавария»
Португальский Эдгар Давидс (ну, хотя бы по внешнему сходству) стал известен массовой публике на Евро-2016, где Саншеш стал полезнейшим джокером и забил Польше. До того был мощный сезон в «Бенфике», убедивший «Баварию» в нужности покупки португальца – однако ещё прошлого года Саншеш бегал в Юношеской лиге УЕФА за «молодёжку» «орлов». Сыграл дважды, голом поучаствовал в избиении «Галатасарая» (11:1 на его поле!), а потом стал нужен другой «Бенфике» в другой Лиге чемпионов. В сезоне-2014/15 Ренату Саншеш тоже зажигал за «молодёжку», оформив 4 голевые передачи за турнир.
Сейчас Ренату Саншеша уже не опустят в Юношескую лигу, а в главной Лиге чемпионов, как и в главной «Баварии» в целом, Карло Анчелотти почти не задействует португальца. Но какие его годы.
Александр Головин
Команда в юношеской ЛЧ: ЦСКА
Где играет сейчас: ЦСКА
Находка тренеров ЦСКА с Кузбасса не впечатляла на уровне Юношеской лиги УЕФА. Святослав Георгиевский казался намного ярче и круче, в сезоне-2013/14 он стал вторым игроком турнира по системе «гол+пас» после Мунира Эль-Хаддади – и где сейчас Георгиевский? Борется за «лимитное» место на правом фланге «Анжи» с номинальным защитником Тигиевым. А Головин получил свой шанс зимой на сборах ЦСКА, вихрем ворвался в основу «армейцев», приблизил пенсию Романа Широкова, попал в сборную России и поехал игроком стартового состава на Евро-2016, изменил свою игру, стал полезен на нескольких позициях, вышел в лидеры нашей Премьер-Лиги по количеству отборов – слишком громко и шумно для одного календарного года.
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Александр Головин и Зоран Тошич
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Лерой Зане
Команда в юношеской ЛЧ: «Шальке»
Где играет сейчас: «Манчестер Сити»
В отличие от Александра Головина, Зане проявлял себя везде – и во взрослом футболе, и на уровне Юношеской лиги УЕФА. Он отыграл там два сезона. В первый – дошёл с «Шальке» до полуфинала, сделал голевую в четвертьфинальной игре с «Челси», а до того забил «Стяуа». Во второй – забил три мяча. Все три – лиссабонскому «Спортингу».
Летом Лерой Зане выбрал переезд в «Манчестер Сити» – к Хосепу Гвардиоле, целенаправленно следившему за ним, и в клуб, который давно его знал. В юношеской ЛЧ в начале 2015-го «Шальке» с Зане в составе вылетел в 1/8 финала, проиграв «горожанам» по пенальти, и Лерой наряду с форвардом Феликсом Платте был главной звездой той команды. Долго горевать Зане не пришлось – вскоре он полетел с основой «Шальке» на «Сантьяго Бернабеу», экстренно заменил Шупо-Мотинга и забил Икеру Касильясу. В 19 лет.
Борха Майораль
Команда в юношеской ЛЧ: «Реал»
Где играет сейчас: «Вольфсбург»
Два сезона подряд в тинейджерской Лиге чемпионов сложились для Борхи Майораля одинаково – его «Реал» вылетал в полуфинале, а он сам поднимался в топ бомбардиров. В сезоне-2014/15 Борха забил 7. На следующий сезон – 8. Подвиги в «Кастилье» и Юношеской лиге УЕФА не прошли мимо Зидана – он потихоньку подпускал юношу к основе «Реала», в прошлом сезоне дал Майоралю шесть шансов проявить себя в главной команде, против «Леванте» Борха даже забил – правда, гол записали не на него.
Впрочем, прыжок в большой футбол даётся 19-летнему Майоралю тяжело. «В следующем году «Реал» купит ещё одного нападающего, который будет конкурировать с Бензема, и Майораль перестанет играть», – говорил бывший тренер «Кастильи» Альберто Ториль. И он был прав: летом «сливочные» прикупили для своей лавки Альваро Морату – смысла сидеть третьим и ждать у моря погоды не было. Борха собрал вещи, уехал в «Вольфсбург», где дела пока тоже не идут, но по первому зову он обязательно вернётся в «Реал», доказывать, что не хуже своего любимого игрока, Рауля.
Маркус Рэшфорд
Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»
Где играет сейчас: «Манчестер Юнайтед»
В отличие от Мунира Эль-Хаддади, зажигавшего в Юношеской лиге УЕФА, забивавшего 11 мячей за турнир и отгружавшего два в финале, Рэшфорд не сильно раскрывался на этом уровне. В прошлом сезоне Маркус забил за «МЮ» на групповом турнире три мяча, должен был приехать в Москву, но с «молодёжкой» ЦСКА сыграл только в Манчестере – не забил ей. Тем удивительнее, что спустя несколько месяцев Рэшфорд, будучи чуть ли не пятым нападающим «Юнайтед», резко раскрылся, провёл мощную весну и получил вызов во взрослую сборную Англии на Евро – перед домашней игрой «Юнайтед» с «Мидтьюлланном», первой в карьере Рэшфорда, это казалось несбыточной сказкой.
Фёдор Чалов
Команда в юношеской ЛЧ: ЦСКА
Где играет сейчас: ЦСКА
Разумеется, Чалов в нашей команде авансом, но прямо сейчас его можно и нужно «подхваливать» – тем более что Леонид Слуцкий не против. Осень 2016-го получилась для Чалова фантастической – сразу после покера в Монако Фёдор попал на скамейку запасных в матче взрослого ЦСКА, затем был дебют во взрослом футболе на снежном поле против суровых мужиков из «Амкара», первый матч в старте, первый матч Лиги чемпионов, первый гол «Уралу» в чемпионате.
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В матче с «Байером», с которого для Фёдора началась взрослая Лига чемпионов, Чалов оставил классное впечатление – он постоянно был там, где мяч, он здорово открывался, прессинговал защитников, был нацелен на удар (пусть и порой не видел других вариантов продолжения атаки)… Он был нагл и напорист – таких нападающих у нас не водилось давно. Но главное из матча с «Байером» даже не это: Чалов очень легко обучаем и хочет учиться. В одном из эпизодов той игры Чалов на секунду ослабил хватку в прессинге, остановился, и Леонид Слуцкий сразу же вспомнил свою коронную фразу для Ахмеда Мусы: «Беги, Чалов, беги!». Эти слова вместе с желанием учиться сделали из Мусы игрока уровня АПЛ. Судьбу Фёдора Чалова прямо сейчас, после пары хороших матчей, предсказать нельзя, но как минимум подсказки Слуцкого и стремление расти у него есть. И это очень радует.