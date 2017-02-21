Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Чалов и ещё 10 игроков, которые поднялись из юношеской ЛЧ

В Юношеской лиге УЕФА уже успели раскрыться Ренату Саншеш и Лерой Зане. Может быть, их судьбу повторит дерзкий новичок ЦСКА Фёдор Чалов?