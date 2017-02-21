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Кто в лес, кто по дрова. Тактические проблемы «Барселоны»

«Барселона» еле-еле побеждает «Леганес», пропускает четыре от «ПСЖ», теряет почву под ногами – и этому нужно найти теоретическое объяснение.