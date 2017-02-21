Кто в лес, кто по дрова. Тактические проблемы «Барселоны»

Уязвимость прессинга
Летом «Барселона» Луиса Энрике перестроилась на 4-4-2 при игре без мяча, и лишь немногие смогли извлечь из смены тактики выгоду. Сильно прибавил в черновой работе Неймар, единственный, на кого в Париже было не больно смотреть. Лео Месси и Луису Суаресу ещё сильнее развязали руки (это тоже минус, но о нём позже). Проблем оказалось больше, и в первую очередь они легли на плечи центральных полузащитников.
Третий гол «ПСЖ» в лигочемпионском избиении – иллюстрация, как разбивается прессинг «Барселоны». Суарес, Месси, Неймар и Иньеста пытаются встретить парижский розыгрыш от ворот высоко, при этом оставляя громадное пространство за спинами (лишь Иньеста его контролирует). Несмотря на прессинг, Кевин Трапп предпочитает разыграть мяч коротко, через Адриена Рабио.
Рабио продвинул мяч вперёд и отпасовал налево. Правый фланг «Барселона» старается оборонять особенно тщательно: в Париже направо смещался Андре Гомеш, он пытался перехватить мяч, однако был отрезан передачей на Дракслера. Немец вытащил Серхи Роберто, Матюиди – Бускетса.
Иньеста уже выключен из эпизода, Бускетс стянут на фланг, Гомеш, страхующий Бускетса – тоже. Остаётся только отдать мяч ближе к центральной оси Верратти и организовать итальянцу свободный центр.
Проблемы прессинга «Барселоны» накладываются одна на одну по принципу домино:
1. Месси и Суарес недостаточно усердно работают в прессинге, оставляя простор опорным хавбекам соперника.
2. Кто-то из центральных полузащитников при схеме 4-4-2 выдвигается вперёд, чтобы отобрать мяч. Передача в зону, которую освободил игрок, – ключ к разрыву линий, четвёрка полузащитников становится отрезанной.
3. У центральных защитников возникает дилемма: выдвигаться в отбор или двигаться ближе к своим воротам? Оба хода могут стать проигрышными – либо соперник организует новую передачу в свободную зону, либо он получит возможность воспользоваться разрывом и беспрепятственно разыграть комбинацию. Или пробить издали. Анхель Ди Мария в эпизоде с третьим голом «ПСЖ» так и сделал.
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Ещё один недостаток прессинга «Барселоны» – если его преодолеть, большинство игроков выключается из давления. Недостаток плотности покажет одна атака скромного «Бетиса»: вот момент с переходом на чужую треть поля в 15:30…
Обратите внимание – всего шестеро игроков «Барселоны» встречают атаку андалусийцев. Спустя шесть секунд их будет столько же, к обороне не присоединится никто.
Уязвимость к прессингу
Серхио Бускетс не только часто оказывается отыгранным, когда соперник «Барселоны» разворачивает атаки, – соперники раскусили Бускетса и научились закрывать его персонально. На бумаге план прост: чтобы выключить из игры лучшего опорника «Барсы», достаточно не давать ему получать мяч. План здорово воплощал в жизнь «Реал Сосьедад» Эусебио Сакристана – тренера, тоже знакомого с сине-гранатовыми цветами. Когда защитники «Барселоны» катали мяч на своей трети поля, Бускетса персонально опекал Давид Сурутуса…
…а когда Бускетс получал-таки передачу, прессинг вместе с Сурутусой навязывал Хаби Прието.
Отчасти проблема «Барселоны» – в повышении уровня тактической подготовки чемпионата Испании. Играть против сине-гранатовых научились многие, применять прессинг – тоже. Даже «Леганес», гостивший в Каталонии в минувшее воскресенье, эпизодически играл в давление, перекрывая кислород Серхи Роберто. Большинству середняков Примеры теперь не отгрузишь по 5-6 мячей – многие обладают тактической выучкой и качественной физической базой. Поэтому в большинстве матчей, попадая под прессинг, «Барселона» испытывает громадные проблемы до одного-двух забитых мячей.
Любопытно, что многие соперники избирают свою стратегию прессинга. «Реал Сосьедад» в первую очередь зажимал Бускетса. «Бетис», выдавший против сине-гранатовых свой лучший матч в сезоне, акцентировал внимание на флангах – как на правом, так и на левом, где ошибался Люка Динь.
«Атлетик» из Бильбао персонально накрывал Херарда Пике. Под регулярным давлением Пике заварил кашу – потерял мяч перед штрафной для Руди Гарсии, завалил соперника и сел на карточку, ошибался в передачах вперёд. Несколько раз под прессингом Пике панически пулял мяч по аутам, как на скриншоте ниже. 45 минут этого матча – специально для тех, кто считает Пике идеалом центрального защитника. Именно 45, потому что на второй тайм поплывший Херард не вышел.
Слабую игру «Барсы» под прессингом подчёркивают и незаметные детали. Например, в августе 2016-го в гостевой игре с «Атлетиком» Марк-Андре тер Штеген стал рекордсменом Примеры по количеству передач за матч среди вратарей – как в целом (62), так и точных (51). Цифры можно интерпретировать, восхваляя тер Штегена за серьёзную вовлечённость в игру сине-гранатовых (например, в АПЛ ни один вратарь не делал хотя бы 30 точных передач за матч). А можно – как неумение «Барселоны» выходить из-под прессинга: когда все ближайшие адресаты передач, Бускетс и крайние защитники, закрыты давлением, Пике и Маскерано ничего не остаётся, кроме как пасовать назад. Такое следствие раскусил «Реал Сосьедад» в декабрьском матче, что породило прессинг «до вратаря» и постоянные выносы тер Штегена через центр, где игроки «Сосьедада» здорово собирали подборы.
Слабость правого фланга
Удивительно, что из четырёх мячей, полученных «Барселоной» в Париже, с фланга Серхи Роберто не прилетело ничего – вспомните, как его «завозил» Юлиан Дракслер. Правый край, особенно после травмы Алейкса Видаля, – самая уязвимая зона защиты «Барселоны». Переходя в атаку, «ПСЖ» ожидаемо насыщал зону: к Дракслеру подскакивал Блез Матюиди, при контратаках на фланге Роберто открывался и Кавани. Дело не только в классе самого защитника, дающего обыгрывать себя один в один, дело ещё и в стиле сине-гранатовых. Серхи Роберто просто не помогают.
Принцип домино работает и здесь. Играя без мяча, «Барселона» выстраивается по схеме 4-4-2 – Неймар уходит на левый край полузащиты, направо смещается кто-то из центральных хавбеков. Чаще всего такую роль исполняет Андре Гомеш. Но систематически Гомеш вынужден смещаться в центр по двум причинам: чтобы подстраховать Бускетса на случай его потери позиции и чтобы замаскировать слабую игру Месси в прессинге. Насыщая центр, «Барселона» оставляет фланг одному Серхи Роберто, и универсальный игрок сине-гранатовых пока не может справляться с такой нагрузкой. Маскировать его слабости уже некому.
Такое выманивание одного из игроков в центр стало мощным оружием соперников «Барселоны»: на скриншоте – показательный момент из матча с «Бетисом». Правый хавбек (в данном случае Рафинья) ушёл сторожить в центральный круг, опорный хавбек, Ракитич, занял позицию за спиной прессингующего Турана, а фланг, где игрок «Бетиса» уже подготовил забегание, предсказуемо остался пустым.
Вдобавок в чемпионате Испании соперники «Барселоны» время от времени выбирают правый фланг как самую уязвимую зону к прессингу. Логика здесь такая: Роберто и Видаль не всегда уверенно действуют под давлением – «Барса» с мячом перестраивается на 4-3-3, где правый центральный полузащитник намного реже смещается назад – правый защитник образует треугольник с правым центральным и опорником (чаще всего с Пике и Бускетсом) – достаточно перекрыть линии передач в этом треугольнике и навязать борьбу правому защитнику, чтобы вызвать панику. В эпизоде на скриншоте ниже так и происходит – Алейш Видаль теряет мяч под давлением и создаёт шанс для Рауля Гарсии, уже заранее караулящего в штрафной «Барселоны».
Стиль Луиса Энрике
Главная претензия зимы к Луису Энрике – почему много играет такой бесполезный Андре Гомеш? В матче с «ПСЖ» португалец действительно был ужасен, его рacking, количество отрезанных передачами соперников, составил жалкие 7 – для центрального полузащитника нормальным результатом являются 60. Сейчас сложно вставать на защиту Гомеша, но Андре действительно не так плох, как о нём принято считать. Во-первых, у него был симпатичный сезон в «Валенсии», где даже слабая командная игра не мешала Гомешу раскрываться. Во-вторых, он стал жертвой нынешних проблем «Барселоны».
Энрике пинали за отсутствие в парижском старте Ивана Ракитича, но помимо конфликта между тренером и хорватом налицо и игровые трудности Ракитича, тянущиеся с прошлого сезона. В сезон требла Иван исполнял функции Хави, но после требла его атакующая продуктивность резко снизилась: на графике ниже отображены пасы вперёд, острые передачи и ассисты за 90 минут, и заметно, что после сезона-2014/15 Ракитич сбавил по всем показателям. При этом он стал сильнее по оборонительной статистике – отборам, перехватам – и, видимо, для Луиса Энрике Ракитич превратился в заместителя Бускетса, а не Хави.
Ракитич, Иньеста, Гомеш стали креативить хуже – может ли это быть простой случайностью? Нет, всё дело в стиле игры: на третий сезон Лучо Энрике «Барселона» фактически исключила из своего стиля атаки через центр. Карты передач, ставшие сейчас модными, наглядно подтверждают тезис. Треугольник полузащитников выпадает под прессингом, мяч в нём почти не циркулирует, а трио MSN получает мяч либо через фланги, либо благодаря Лео Месси, который смещается в глубину и отнимает хлеб у полузащитников. Когда Луис Энрике упорно гнёт свою стилистическую линию, перестановка слагаемых не способна что-либо изменить: полузащитники выпадают из игры, а их регулярная ротация не маскирует проблему. Решить проблему можно только хирургическим вмешательством, и с составом «Барселоны» оно не связано.
Месси
Маленькие фанаты Лео, просьба закрыть вкладку с текстом. Закрыли? Для оставшихся – не отрицаю величие Месси, понимаю влияние аргентинца на футбольную эпоху, но большинство проблем нынешней «Барселоны» вытекает из желания Луиса Энрике избавить Месси от работы без мяча, замаскировать его слабости. Когда «Барса» не владеет мячом, Лео плохо двигается, плохо работает на команду – если считаете, что Криштиану Роналду делает так же, пересмотрите большинство матчей сборной Португалии на золотом Евро.
Нет сомнений, что переход на расстановку 4-4-2 при игре без мяча был сделан ради Месси – при старой схеме 4-3-3 (4-1-4-1) Лео должен был закрывать правый фланг, но тогда лишнюю работу за аргентинца делал бешеный Дани Алвес. С уходом Алвеса и тактической перестройкой правый край был прикрыт за счёт смещений Гомеша или Ракитича, а в жертву Энрике принёс центральную ось, где теперь лениво двигается Месси. Важная составляющая 4-4-2 – компактность и постоянный прессинг, основа которого – игра двух нападающих по опорным хавбекам соперника. Но вместо Месси эту работу исполняет один из центральных полузащитников, выдвигающийся вперёд, из своей линии. Итог предсказуем – соперник выдаёт передачу в свободную зону и отрезает всю полузащиту.
Лень Месси, приносящая вред «Барселоне» – ещё одна вещь, которую можно исправить лишь тренерской отставкой. Луис Энрике открыто показывал, что не намерен мешать Месси творить, и этот подход, учитывая результативность Лео и его голы-шедевры со штрафных, имеет право на жизнь. Но сейчас «Барсе» нужны ежовые рукавицы. Букмекеры считают фаворитом на пост тренера сине-гранатовых Рональда Кумана, и голландец – тот, кто обязательно будет вправлять мозги Месси: Куман не терпит плохую работу без мяча, а если Лео не адаптируется к требованиям Снежка, Куман способен отцепить Месси от состава. Канисарес, Альбельда и Ангуло, знакомые с голландцем по «Валенсии», подтвердят.