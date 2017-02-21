100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.
Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
50. Радек Ширл
“Зенит”, 2003-2010, 131 матч, 6 голов
В эпоху “до Газпрома” у “Зенита” тоже были классные легионеры. Они стоили не десятки миллионов евро, зато пахали сотни матчей на сотни процентов. Чех Ширл пришёл в “Зенит” к чеху Петржеле и сразу обосновался в основе. Причём Радек мог закрыть чуть ли не любую позицию — и фланг обороны, и центр, и сыграть на фланге атаки. Везде и всегда Ширл пахал на 200 процентов – такого футболиста нельзя было не уважать.
Показательно, что с уходом Петржелы Радек не покинул Санкт-Петербург. Он и под руководством Адвоката был одним из лучших игроков чемпионата России. В 2007-м Ширл вообще забил “золотой гол” в Раменском, а в следующем сезоне выиграл с “Зенитом” Кубок УЕФА. Выиграл Радек и приз зрительских симпатий – в городе на Неве его обожали и в 2010-м провожали исключительно тепло.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
49. Саломон Рондон
“Рубин”, 2012-2014, 36 матчей, 13 голов
“Зенит”, 2014-2015, 37 матчей, 20 голов
Четыре с половиной года назад Рондон стал главным футболистом в истории своей страны – по крайней мере, самым дорогим. Никогда прежде за венесуэльца не платили 10 млн евро. Столько выложил за Рондона в 2012-м “Рубин” – за форварда, вытеснившего из основы “Малаги” Руда ван Нистелроя и забивавшего “Барселоне” на “Камп Ноу”.
В России Рондон тоже оперативно принялся за дело – мощный, отлично цепляющийся за мяч и реализующий моменты нападающий органично смотрелся в системе Бердыева. Саломон проявлял себя даже в тех матчах, когда у Казани мало что получалось в атаке. Если бы не травмы, он бы обязательно забил в “Рубине” намного больше.
Переход в “Зенит” выглядел логичном шагом в эволюции Рондона, с партнёрами более высокого уровня Саломон порой забивал сногсшибательные голы, но искусственный лимит на легионеров заставил Виллаш-Боаша выбрать Дзюбу. Это не вина Артёма, но беда Рондона.
Впрочем, Саломон едва ли переживает – сейчас он основный форвард клуба АПЛ “Вест Бромвич”.
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
48. Жоаозиньо
“Краснодар”, 2011 – по настоящее время, 141 матч, 25 голов
Ярчайший пример любви легионера к российскому клубу. С первого дня в “Краснодаре” Жоаозиньо чувствует себя как дома. За пять с лишним лет бразилец успел стать рекордсменом по количеству матчей за клуб, одним из лучших левшей РФПЛ и, собственно, гражданином Российской Федерации. В отличие от многих иностранцев в России, Жо, как ласково называет его владелец “Краснодара” Сергей Галицкий, никогда не ныл – даже когда на полгода выбыл из-за травмы, даже когда его перевели из полузащиты в оборону.
«Когда я только получил паспорт, то меня все поздравили, а потом стали говорить «ооо… наш земляк». Кто именно? Разные партнёры по «Краснодару», да и друзья из других команд тоже. Я благодарен всем, кто меня поддерживал. Многие мне писали в «Инстаграм». Спасибо за тёплые слова.
Всё просто: у меня появилась возможность получить российский паспорт, и я этим воспользовался. Клуб помог мне, насколько это было возможно. Конечно, «Краснодар» заинтересован в том, чтобы я был заявлен как россиянин. Но «Краснодар» инициатор совместно со мной. Без моего желания ничего не произошло бы”, — рассказывал бразилец в интервью “Чемпионату”.
>>> Жоаозиньо: теперь в России меня зовут «земляк»
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
47. Ари
“Спартак”, 2010-2013, 89 матчей, 21 гол
“Краснодар”, 2013 – по настоящее время, 76 матчей, 22 гола
Бразилец, рекрутированный красно-белыми из голландского “АЗ”, так и не стал полноценной звездой РФПЛ. Но качественный футболист, не так уж редко забивающий (в том числе важные голы), – тоже неплохая опция. Так считали и в “Спартаке”, и в “Краснодаре”. У Ари никогда не было выдающихся качеств – он не бегает, как Болт, не финтит, как Неймар и не бьет, как Кевин де Брёйне. Но на уровне чемпионата России бразилец умел выдавать классные матчи и приносить результат. В том числе, например, в главном дерби Всея Руси “Спартак” – ЦСКА.
Однако красно-белые во времена Карпина не стали предлагать ему привлекательный контракт, а в свои 31 он близок к уходу из “Краснодара” в Китай. Тем не менее и на юге России у Ари хватало ярких игр и моментов, которые болельщики клуба будут помнить ещё долго. В конце концов, бразилец сделал в нашей стране главное – нашёл сногсшибательную жену, Наталью Грызлову.
>>> Красота дня. Жена Ари Наталья Грызлова
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
46. Джейкоб Лекхето
“Локомотив”, 2001-2004, 78 матчей, 3 гола
За три года в России Лекхето врезался в память болельщиков мощнее, чем иные легионеры за намного больший срок. В начале 2000-х мы были ещё не так избалованы колоритными иностранцами, потому Джейкоб выделялся на общем фоне. Не просто своей внешностью звезды африканского регги – он классно бороздил левую бровку и умилительно искренне вёл себя вне поля. Выиграв с “Локомотивом” чемпионат, Яша сдержал обещание и поднялся с заветным кубком на крышу базы в Баковке.
Про Лекхето, все три сезона попадавшего в списки 33 лучших игроков нашего первенства, хочется рассказывать бесконечно тепло и бесконечно позитивно. Жаль только, что приходится говорить и о грустном – в 2004-м Джейкоб покинул Россию, а спустя четыре года и этот мир. Лекхето скончался от СПИДа в 2008-м, но успел влюбить в себя тысячи россиян.
Фото: Reuters
45. Хави Гарсия
“Зенит”, 2014 – по настоящее время, 63 матча, 5 голов
Испанец не из тех игроков, кого обожают все вокруг. Но и он достоин неплохой позиции в нашем рейтинге. Гарсия играет не ярко, иногда за гранью фола и даже уважения к сопернику, но своё дело Хави знает блестяще. В чемпионате России он один из основателей деструктивизма, человек, отменяющий многие атаки соперников. Когда нужно – Хави умеет и забить трудовой гол. Гарсия – чернорабочий высокого уровня, опорник, способный выгрызть весь центр поля. Гарсия готов на все ради команды – это не нравится сопернику, но нравится результату. Мелкие, тактические фолы, страстные захваты, суровые подкаты и регулярные зацепы – Хави хорош во всем вышеперечисленном.
Главное, что Гарсия показывает уровень почти в каждом матче. Притом ему плавно дается переход от внутреннего чемпионата к еврокубкам. А всё потому что, при всей своей противоречивости, это игрок действительно европейского уровня.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
44. Эктор Бракамонте
ФК “Москва”, 2003-2009, 145 матчей, 36 голов
“Терек”, 2009-2011, 37 матчей, 4 гола
“Ростов”, 2011-2012, 25 матчей, 6 голов
Аргентинского исполина привезли в Россию из “Бока Хуниорс”, но поначалу над ним больше смеялись. Мол, неуклюжий, нескладный и вообще странный товарищ. Только вот вскоре Бракамонте начал забивать и со временем стал одним из самых видных форвардов чемпионата России. Да, невероятными снайперскими способностями Эктор не отличался – максимум собирал коллекцию из 11 голов за сезон. Однако всё равно носит гордый статус “лучший бомбардир ФК “Москва” в истории”.
Эктор всегда грамотно задействовал свои козыри – умение контролировать воздушное пространство и уничтожать соперников корпусом. Аргентинца любили не только за голы, но и за характер – Бракамонте всегда рубился до последнего, учил русский язык и даже пел песни под гитару на нашем языке. “Пушкин” в России жёг сердца людей и словами, и игрой.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
43. Ян Коллер
“Крылья Советов”, 2008-2009, 46 матчей, 16 голов
Чешский гигант одним своим приездом обрадовал всю Самару. Ещё бы – мегаизвестный форвард, блиставший в самой дортмундской “Боруссии” вместе с Росицки и долгие годы трансформировавший кроссы сборной Чехии в голы. Коллера, если вдруг кто забыл, позвал в “Крылья” Леонид Слуцкий, а трансфером занимался… Иржи Ярошик. По крайней мере, экс-«армеец» не скрывал, что убедил Яна словами: “Будем бороться за медали и круто проводить время”.
Коллер действительно в Самаре не затерялся – забивал исправно (притом совсем не только головой), по-простому общался с местными фанатами и без проблем пил “Жигулёвское” (“А что, нормальное пиво!”). Жена Коллера через полтора года утащила мужа обратно в её любимый Монако, однако он всё равно оставил след в российском футболе. След 52-го размера.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
42. Роберто Карлос
“Анжи”, 2011-2012, 25 матчей, 4 гола
Понятно, что в России Роберто Карлос не показал и 50 процентов своего истинного, галактического уровня. Но этого и не требовалось, чтобы восхищать всю страну. Бразилец в “Анжи” сделал главное – раскручивал амбициозный проект Керимова и радовал “простой народ”. На Роберто Карлоса, именно на Роберто Карлоса, болельщики ходили в абсолютно любом городе России. И он действительного устраивал шоу: семенил как в былые времена, показывал фокусы с мячом и даже забивал со штрафного, как иначе.
Знаменитый “Бугатти” в подарок на день рождения наглядно демонстрирует, как ценили легенду в “Анжи”. Не только Керимов, но и все вокруг.
«Я был в шоке, когда увидел, как Карлос себя ведёт. Человек вообще всегда был на позитиве! – слова Али Гаджибекова. — Роберто постоянно нам говорил: «Чего вы такие хмурые, получайте удовольствие от футбола!». Для него футбол не работа, а смысл жизни, счастье.
Карлос вечно шутил, подкалывал всех в раздевалке. А когда видел мяч — бежал к нему счастливый, будто ему пять лет и он его впервые увидел. Роберто Карлос — человек-позитив. Вроде в возрасте, всего добился, но с улыбкой всё равно не расстаётся. На любой фотографии он весёлый. И это не постановка — Роберто реально такой.
Уже после того как бразилец покинул Россию, мы иногда всей командой звонили ему по «скайпу» из раздевалки. Он не забывает «Анжи», не забывает нас! Бывало, набирает кто-то Карлосу и… Снова его улыбка во весь смартфон! Ну ведь здорово же».
Фото: Сергей Расулов
41. Ласс Диарра
“Анжи”, 2012-2013, 18 матчей, 1 гол
“Локомотив”, 2013-2014, 17 матчей, 1 гол
Лучший опорник в истории чемпионатов России. Звание это неофициальное, но на самом деле Диарра действительно показывал абсолютно потрясающую игру. Одна незадача – нечасто. Ласс в России больше бунтовал и боролся с собственными демонами, чем играл в футбол. Француз очевидно приехал к нам подзаработать, а в итоге сам “попал на деньги”. Он до сих пор должен “Локо” миллионы евро, но нейтральные болельщики точно не жалеют, что Диарра побывал в нашем чемпионате.
Не просто так чуть ли не любой игрок “Анжи” и “Локо” уверяет: Ласс в полнейшем порядке. Диарра – полузащитник звёздного масштаба. Здорово, что хоть иногда в России он об этом напоминал.
>>> Подайте 10 миллионов. Как Лассана Диарра ищет деньги для “Локомотива”
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"