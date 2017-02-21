Так должен играть настоящий Мусса. Кого хотят «Реал» и «Бавария»

Мусса Дембеле Фото: Reuters

«Этот парень — новый, только Дидье выстрелил в 24 года, авсего 20», — в один голос утверждали в британских медиа, оба работавшие с великим ивуарийским форвардом в «Челси». «Правда, Мусса — ещё совсем ребёнок», — добавляет главный тренер «Селтика». Да, ребёнок, за которого шотландцы просят € 40 млн.Французский Мусса Дембеле (не путать с полузащитником «Тоттенхэма», выступающим за сборную Бельгии) имеет малийские корни, но на родине никогда не был и уже в восемь лет оказался в школе «Пари Сен-Жермен».В парижском клубе Дембеле играл со своими сверстниками:. Эта звёздная молодёжь в 2012-м выиграла международный Кубок «Аль Касс», где участвуют выпускники лучших футбольных школ Европы.Тогда Дембеле понял, что, несмотря на все юношеские достижения, вытеснить из основы «ПСЖ»у него не выйдет, и в 16 лет перешёл в «Фулхэм», где завоевал очередной трофей, на этот раз для лондонской команды U18. В 17 лет Мусса дебютировал в АПЛ, заменивв матче против «Вест Хэма». В том сезоне его новая команда покинула Премьер-лигу.Основным форвардом «Фулхэма» Дембеле стал в прошлом сезоне — француз пропустил в Чемпионшипе всего три игры из-за микротравм. За 43 матча он забил 15 голов и стал седьмым бомбардиром лиги. Почти всегда голы Дембеле становились победными и помогли «Фулхэму» не вылететь в Первую лигу, остановившись в двух шагах от «мёртвой» зоны в таблице.В июле 2016-го Мусса отказался продлевать контракт с командой, где ему стало тесно. Уже тогда Дембеле хотели видеть «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» — скауты английских «топов» регулярно следят за Чемпионшипом. Но Дембеле снова выбрал игровую практику в Шотландии — Брендан Роджерс предложил французу роль главного и единственного нападающего лучшей команды местной Премьер-лиги, «Селтика».У валлийского тренера Дембеле превратился в топ-форварда, дебютировав за новую команду в свой день рождения в квалификации ЛЧ против «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Слабость шотландской Премьер-лиги? Француз впервые с 1966 года смог оформить хет-трик в Дерби старой фирмы против «Рейнджерс». Он оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» и спас «Селтик» от поражения в Мёнхенгладбахе. Дембеле за полгода в Шотландии забил 27 голов.Зимой основной форвард молодёжной сборной Франции стал целью для всех: «Реала», «Баварии», «Ливерпуля», «Арсенала», «Лейпцига», «МЮ», «Челси», даже «Вест Хэма». «Я не слушаю, что говорят обо мне. Я просто опускаю голову и продолжаю работать. Да, моё будущее здесь, в „Селтике“, и я наслаждаюсь этим», — говорил Дембеле во время трансферного окна. Так что менеджеры «Селтика» отклоняли предложения одно за другим: за своего главного форварда они хотят € 40 млн.Сейчас европейское трансферное окно уже закрыто, но летом «Селтик» не устоит перед кучей денег за 20-летнего парня. Через полгода Дембеле наденет одну из самых дорогих футболок в мире. Тем временем «Селтик» уже нашёл замену лучшего бомбардиру, перехватив у ЦСКА бельгийца-тинейджера из «Эйпена»