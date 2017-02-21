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175 лет назад 2016
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Уэйн Шоу
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Извините, пирожки. Как дисквалифицируют самого толстого вратаря

Уэйн Шоу, не сыграв ни минуты против «Арсенала», стал самым обсуждаемым футболистом дня. Всё из-за пирога.
21 февраля 2017, вторник. 17:30. Футбол
В минувшие выходные «Чемпионат» рассказывал о двух учителях физкультуры, которые вывели «Линкольн» из пятого английского дивизиона в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Бёрнли» из АПЛ. Но приз самой колоритной команде прошедшего раунда Кубка достался другой команде — «Саттон Юнайтед» из той же Национальной лиги.

1/8 Кубка Англии — лучший результат за более чем вековую историю «Саттона». Вот так болельщики этого клуба в одном из баров южного предместья Лондона отреагировали на то, что им предстоит сыграть с «Арсеналом».

В понедельник на трибунах, в проходах и на растущих рядом с местным стадионом «Боро Спортс Граунд» деревьях не было свободного места. Около семи тысяч болельщиков пришли, возможно, впервые вживую увидеть Алексиса Санчеса, Пера Мертезакера и Тео Уолкотта, которые где-то в другой жизни играют в космический футбол.

>>> Даже не четвёртый. Почему Венгеру пора уйти из «Арсенала»

В команде «Саттон», где нет ни одного профессионального футболиста (зато есть строитель, фитнес-тренер и электрик), самый яркий персонаж — 45-летний второй голкипер Уэйн Шоу, вес которого составляет около 125 кг. Как оказалось, в детстве он играл в одной команде с Аланом Ширером, но, по словам легенды «Ньюкасла», «последовал за фургоном с гамбургерами». Например, перед матчем с «Арсеналом» он пропылесосил скамейку для Арсена Венгера.


По выходным мощный мужчина тренирует детей.


А на официальном сайте «Саттона» в описании Уэйна Шоу написано просто: «ЛУЧШИЙ ГОЛКИПЕР».

Пока «Арсенал» обыгрывал «Саттон Юнайтед» со счётом 2:0, а основной вратарь команды пытался тащить удары Лукаса Переса и Тео Уолкотта, сам Шоу решил перекусить.


Казалось бы, безобидная история. Посмеялись и разошлись. Но сегодня она получила продолжение. Английская федерация футбола может наказать Уэйна Шоу за нарушение правил, касающихся беттинга.

Дело в том, что запасной вратарь предупредил своих друзей о том, что собирается съесть пирог во время матча, и те решили поставить на это в букмекерской конторе. Такие ставки действительно принимались с коэффициентом 9.

В правилах федерации говорится, что футболист не только не может делать ставки лично, но и не имеет права разглашать инсайдерскую информацию, а также консультировать других лиц относительно соревнований, в которых принимает участие.

«Да, мои знакомые рассказали, что из расчёта 8 к 1 принимаются ставки на то, что я съем пирог во время матча, — признался сам Шоу в интервью английской газете Mirror. — Я не ел ничего весь день, а потому ради стёба сказал, что вполне могу это сделать. Не думаю, что кто-то сильно нажился на этом. Пара друзей, возможно, ещё пара болельщиков сделали совсем небольшие ставки, которые позволили им разве что компенсировать стоимость входного билета».

Ещё подозрительнее то, что друзья Шоу сделали эту странную ставку в конторе Sun Bets, заключившей однодневный спонсорский контракт с «Саттон Юнайтед». На матч с «Арсеналом» футболисты команды вышли в майках с логотипом букмекера.

Так безобидному вратарю-любителю грозит дисквалификация за пирог с мясом и картошкой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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21 февраля 2017, вторник
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