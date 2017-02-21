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Радомель Фалькао
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Тигр проснулся. Как Радамель Фалькао вновь стал крутым

Год назад карьера Радамеля Фалькао казалась шедшей под откос. Но благодаря «Монако» и Леонарду Жардиму он вернулся.
21 февраля 2017, вторник. 21:30. Футбол
Тигр, проснись! Как идёт под откос карьера Радамеля Фалькао

Столкновение с учителем географии, травма, порванные «кресты», пролёт мимо чемпионата мира, серая скучная Англия, лавка «Манчестер Юнайтед», эксперименты ван Гала, ссылка в дубль, «Челси» и ещё один серый год на скамейке – прочитать это можно залпом, переживать тягостнее, особенно когда ты из топ-нападающего по прозвищу Тигр превращаешься в тигрёнка. У Радамеля Фалькао на всё это ушло два с половиной тягостных года. Травма в никому не нужном кубковом матче сломала его мечту, а невозможность начать свой путь заново – английскую карьеру. Редкие минуты в составе «МЮ» и «Челси» Фалькао старался проводить продуктивно. Двигался, боролся, иногда забивал. Но шанса вернуться, заново наточить когти ему не дали.

Всё в прошлом.

В январе после победы над «Ниццей» Фалькао сказал то, что и так лежало на поверхности: «Я и раньше не забывал, как играть в футбол, просто мне нужно выходить каждые выходные». Весь секрет колумбийца – не в религии, где он искал ответ на свои неудачи, а в тренерском недоверии. Англия была неудачным выбором продолжения карьеры для игрока, который только-только восстановился после травмы и нуждался в укреплении психики бомбардира, а не её похоронах. Луи ван Гал считал, что Фалькао должен конкурировать с другими нападающими на равных, Жозе Моуринью изначально считал колумбийца резервным вариантом с возможным подъёмом в основу. Но даже слабая форма Диего Косты в агоническом «Челси» Моуринью не открывала Фалькао дорогу в основу – колумбийцу не давали играть каждую неделю.

Радамель нуждался в команде и тренере, которые выветрят весь психологический мусор из головы, и нынешняя обстановка для него идеальна. Монако – место, где пресса не будет тебя пожирать, как вратарь «Саттона» пироги. Там нет давления, потому что на Лазурном берегу говорят о море, яхтах и людях из богемы, но точно не о проваленном плане на матч с «Монпелье». Там даже на Лигу чемпионов 18-тысячный стадион забивается не всегда. Идеальное место, чтобы работать над собой спокойно, без паники.
Радамель нуждался в команде и тренере, которые выветрят весь психологический мусор из головы, и нынешняя обстановка для него идеальна.

Нынешний «Монако» – тоже идеальная команда для Фалькао: его звёздный статус никто не оспаривает, коллега по атаке Валер Жермен спокойно жертвует яркостью своей игры и результативностью ради Радамеля, а фланги активно кормят форварда передачами. «Монако» Леонарду Жардима, уже третья его авторская команда за три сезона, предпочитает развивать атаки через края, именно с флангов Фалькао чаще всего получает передачи, которые всегда умел завершать ударами в касание. Из-за такой игры в завершении Радамелю прощается всё, даже слабоватые действия в прессинге. Правда, сам колумбиец уверяет, что после ван Гала сильно прибавил в игре без мяча, и «Монако» Жардима тоже извлекает из этого выгоду – так часто (0,7 перехвата за матч) Фалькао не перехватывал никогда.

Все деньги на зеро. Главное об игре «Монако»

«Всё, что требовалось Фалькао, – это доверие. Все игроки, тренерский штаб выразили форварду это доверие, и в результате мы сейчас видим прежнего Фалькао. Можно смело утверждать, что Радамель сейчас играет на уровне себя в «Атлетико» и «Порту», – уверяет Леонарду Жардим, ещё раз доказывая, что личные отношения с тренером для Фалькао значат очень много. Слова португальского тренера о возвращении Тигра на старый уровень могут казаться популизмом, но цифры доказывают, что Жардим прав.
Фалькао времён «Атлетико» был форвардом-хищником, но даже тогда его реализация не выходила за рамки 25% – в первый мадридский сезон Радамель тратил 5,17 удара на один гол, во второй 4,39. Сейчас его реализация выглядит запредельной – лишь 6 нападающих из топ-чемпионатов в нынешнем сезоне забивают больше 25% своих ударов. В этом списке может удивить Яго Аспас с топ-реализацией в скромной «Сельте», Эдинсон Кавани, которого до сих пор считают убийцей голевых моментов, но не Фалькао – как и Кавани, он всегда был в списке нападающих, которые ищут позицию для удара, а не стреляют отовсюду.

Роль Жардима в преображении Фалькао – не только психологическая: ради колумбийца «Монако» сделал больший акцент на фланги, чем в прошлом сезоне, Фалькао активно нагружают передачами с флангов, а в штрафной Радамелю даже не нужно много касаний, хватит одного. Так Фалькао забил львиную долю своих голов в нынешнем сезоне, ЦСКА подтвердит. Редкие голы выбиваются из общей картины, но они тоже свойственны Радамелю: например, гол «Марселю» в контратаке, после отличного открывания, «разорванной» зоны, выхода один на один с вратарём и очень хитрого удара в ближний.
Сейчас реализация Фалькао выглядит запредельной – лишь 6 нападающих из топ-чемпионатов в нынешнем сезоне забивают больше 25% своих ударов.

С помощью Фалькао «Монако» стал первой командой в Европе, наколотившей уже 100 мячей за сезон – причём уже к февралю. Сезон колумбийца протекает идеально, «Монако» считают теневым фаворитом Лиги чемпионов, а Жардим раз за разом тепло отзывается о своём ударном нападающем. Так было и в Манчестере, навевающем у Фалькао не лучшие воспоминания: «Фалькао – великий игрок и прекрасный нападающий, мне очень легко работать с ним». Ради того, чтобы продолжать сверкать в команде, которая его спасла, Фалькао даже отклонил три мощных предложения из Китая: «Клуб, наверное, обижается на меня, но мой внутренний голос говорит, что команде я нужен здесь. Я хочу выиграть что-нибудь с «Монако».

В Манчестере молодая команда будет особенно надеяться на своего нападающего с инстинктом хищника, и «Сити» с его-то защитой нужно быть настороже. Тигр проснулся.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Монако Леонарду Жардим Радамель Фалькао Лига чемпионов — Футбол
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