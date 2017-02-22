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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Манчестер Сити» – «Монако» – 5:3
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Сумасшедший дом! Как «Ман Сити» выиграл на своём поле у «Монако»

«Ман Сити» и «Монако» выдали невероятный по сценарию матч, который вместил в себя восемь забитых мячей и нереализованный пенальти.
22 февраля 2017, среда. 01:00. Футбол
Пеп Гвардиола в комнате собственных страхов

«Очень трудный жребий» для Гвардиолы


Чувствовалось, что Хосепа Гвардиолу шокировал разгром «Барселоны» в Париже. Пример его родного клуба показывал, как может быть опасен соперник из Лиги 1. Каталонский главный тренер «Манчестер Сити» был предельно корректен и аккуратен, говоря на предматчевой пресс-конференции о предстоящем сражении с «Монако»:

— Я по-настоящему впечатлён игрой монегасков. Их крайние защитники действуют как вингеры. В чужой штрафной они просто киллеры. Оба опорных полузащитника «Монако» — умные, физически крепкие футболисты. Это разносторонняя и самая результативная команда в Европе. Средний показатель голевых моментов у неё очень высок, при этом «Монако» не требуется много шансов, чтобы забить. Фланги в лице Тома Лемара и Бернарду Силва просто великолепны. Атакующие игроки то и дело выходят на оперативный простор, а крайние защитники могут по 30-40 раз совершать забеги на 40 метров. Кроме того, «Монако» обладает опытным вратарём. Я по-настоящему впечатлён. Приятно видеть такую игру. У нас очень трудный жребий.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2017, вторник. 22:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
5 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 – Стерлинг – 26, 1:1 – Фалькао – 32, 1:2 – Мбаппе – 40, 2:2 – Агуэро – 58, 2:3 – Фалькао – 61, 3:3 – Агуэро – 71, 4:3 – Стоунс – 77, 5:3 – Зане – 82

Молодёжный футбол… топ-уровня


Слова Гвардиолы о сопернике стали подтверждаться с первых же минут. Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выбрал смелую модель 4-4-2, а его команда по игре как минимум ни в чём не уступала «горожанам». Монегаски высоко держали оборону, умело применяя искусственное положение вне игры, агрессивно прессинговали в центре поля и на половине хозяев. Очень открытый для плей-офф Лиги чемпионов, темповой футбол смотрелся на одном дыхании!

В сложный отрезок при счёте 0:0 своё веское слово сказал молодой Лерой Зане. Левый форвард сперва посадил на жёлтые карточки двух защитников гостей Камила Глика и Джибрила Сидибе, а на 26-й минуте соорудил при помощи Давида Сильвы гол «Ман Сити». Зане выкатил мяч на пустые ворота Рахиму Стерлингу, который находился на грани офсайда.

Но «Монако» даже не изменил выражения лица и быстро ответил собственными голами. Нашёлся у Жардима свой ответ на молодой талант Зане – ещё более юный Килиан Мбаппе. Португальский тренер не побоялся сделать 18-летнего нападающего, за которым, кстати, давно охотится «Ман Сити», напарником Фалькао. Потрясающе скоростной, техничный Мбаппе превратился в головную боль для кое-как заштопанной на фоне кадровых проблем обороны англичан. Со второй-третьей попытки Килиан забил – это случилось уже при счёте 1:1.

Фалькао к ним приехал


Но центральной фигурой у «Монако» был всё же Фалькао! Четыре года назад трансферная стоимость находившегося на пике карьеры колумбийца оценивалась специалистами рынка в 60 млн евро. Потом нападающий пережил неудачный опыт в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», и его цена упала в разы. Английcкая Премьер-Лига по физике, динамике оказалась слишком тяжёлой для Радамеля, который страдал из-за травм. И вот 31-летний Фалькао вернулся в Манчестер. Вернулся в прежнем статусе беспощадного снайпера – автора 16 голов в 20 матчах чемпионата Франции.

— Стиль «Монако» идеален для него, ведь эта команда атакует флангами и часто подаёт в штрафную. Я рад, что Фалькао снова прежний. Он великолепный профессионал и приятный парень. Хорошо, что Радамель вернулся на прежний уровень и много забивает, – это уже слова Гвардиолы о колумбийском голеадоре монегасков.

Тигр проснулся. Как Радамель Фалькао вновь стал крутым

Возможно, наставник «Ман Сити» действительно радовался возвращению прежнего Фалькао, да только не сегодня. На исходе трети игры Радамель забил очень красиво, замкнув в падении навес Фабиньо справа. Этот гол случился из-за ошибки голкипера хозяев Вилли Кабальеро при выносе мяча ногами. Аргентинец и до этого дважды неудачно играл ногами под прессингом соперников, а теперь Фабиньо перехватил его пас и сам же ассистировал колумбийцу. Любимый футбол Гвардиолы, при котором в перепасовке активно участвует даже голкипер, сыграл против него самого.

Вскоре после перерыва Фалькао заработал пенальти и сам же его не реализовал. Кабальеро реабилитировался за промах при первом голе Радамеля: стоял на линии до конца и не позволил оппоненту перехитрить себя. Впрочем, колумбиец быстро забыл эту маленькую неудачу. Дубль Фалькао оформил, сыграв просто феноменально: убрал Джона Стоунса как ребёнка, после чего парашютом перекинул мяч через Кабальеро.

Агуэро и «Ман Сити» проснулись


Когда монегаски повели 3:2, казалось, что всё решено, а для Гвардиолы нынешняя Лига чемпионов закончена. Хозяева выглядели растерянными, в их обороне творился форменный бардак. Однако тут же в «Ман Сити» вселился дух «Барселоны» Гвардиолы лучших времён. С обороной «Монако», включая вратаря Даниэля Субашича, вдруг стало твориться что-то непонятное, она просто рассыпалась под давлением «горожан», не успевала за их комбинациями и чудовищно ошибалась при «стандартах».

Серхио Агуэро провалил первый тайм. Даже выходя один на один, аргентинец вместо гола заработал «горчичник» за симуляцию. Гвардиола пришёл в гнев от решения судьи, но на самом деле испанец Матеу Лаос был прав. Наверное, тренер в перерыве жалел, что не имеет возможности заменить Агуэро на угодившего в лазарет Габриэла Жезуса.

Однако во втором тайме Агуэро проснулся, а вместе с ним преобразилась вся команда. Сперва нападающий завершил точным ударом контратаку «Ман Сити» и сделал счёт 2:2 (хотя этот гол – результат грубого промаха Субашича, пустившего мяч под рукой). Потом аргентинец превратил 2:3 в 3:3, поразив цель классным ударом с лёта после подачи углового. Более того, в моменте с пятым голом хозяев Агуэро ассистировал Зане.
В этом сумасшедшем празднике весёлого, не поддающегося никакой логике футбола поучаствовал голом даже Стоунс. Ему за победный мяч простят проигранную дуэль Фалькао. «Манчестер Сити» добился достаточно комфортного преимущества, но совершенно невозможно представить, какой получится ответная игра на поле «Монако».

Убийственная геометрия «Баварии». Вся тактика Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Монако Лига чемпионов — Футбол
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