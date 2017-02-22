Make Atletico great again! «Матрасники» победили в Леверкузене

К моменту жеребьёвки эта пара смотрелась одной из самых интересных для тактических гиков — «Байер» и «Атлетико» играют по-разному, но сходятся в том, что не изменяют себе. С тех пор, однако, соперники впали в тоску.никак не мог решить проблему баланса состава, лишившись всех центральных полузащитников. Его 4-4-2 вынужденно превратились в 4-2-4.никак не мог понять, кто из игроков его команды «привезёт» в следующий раз. Немцы и испанцы получили спад в результатах, и некоторые засомневались в том, что оба горячих тренера доживут до очной встречи. Но это всё же случилось, и матч удался.Проблем у команд к 21 февраля меньше не стало, и путь к победе в противостоянии лежал через слабые места в игре соперника. У «Байера» всё очевидно плохо с переходом из атаки в оборону, разрывы между полузащитниками и защитниками получаются катастрофическими. У «Атлетико» не мог играть, обеспечивавший связь между центром обороны и опорной зоной. Испанцам удалось лучше «монетизировать» чужие слабости — фактически весь матч для «Атлетико» превратился в одно и то же действие. Как только крайние защитники Леверкузена забирались высоко на чужую половину поля и случалась потеря, гости моментально выносили мяч на чужую половину, минуя полузащиту.однажды сказал, чтоопередилс его стилем, и каждая вторая быстрая атака «Атлетико» заставляла вспоминать эти слова — на поле был «Ростов» в красно-белых майках. Старый, добрый, прагматичный «Атлетико» методично разрывал немцев.Из всех голов АТМД, естественно, нужно выделить первый —исполнил что-то из репертуара маэстро, но даже тут важно сказать об ошибках соперника. Проваливший матч левый защитниквесь матч смотрел своим игрокам в спину, и в этом эпизоде имел лучший обзор для того, чтобы насладиться ударом Сауля — пытавшийся подстраховать Венделланакрыть испанца не сумел, а через восемь минут «привёз» сам. Венделл не перебил ближнего при подаче с фланга, снова вынос, Драгович в панике машет ногой мимо мяча,забывает, какую зону нужно держать, ипрошивает. Ещё несколько минут — и Гризманн имеет возможность закончить противостояние в первые полчаса первого матча, но на этот раз Лено оказывается сильнее.Все моменты «Атлетико» были однотипны. Идея Симеоне была в том, что когда крайние защитники не успевают возвращаться, то нужно быстрым пасом максимально отрезать от подстраховки опорников —, а двух центральных нападающих оставить один в один против двух центральных защитников «Байера». Если бы Гризманн реализовал свой второй момент, можно было бы сказать, что АТМД провёл идеальный тайм, но вместо 3:0 в начале второго тайма гости получили всего 2:1. Хорошая фланговая игра через третьего единственный раз за матч позволила одному из крайних защитников Леверкузена сделать передачу в штрафную без сопротивления, и нехватка Година сказалась — выигравший в первые 45 минут вообще все единоборствана шаге всё же проиграл. «Байер», как это часто с ним бывает, завёлся, полез забивать ещё, но вместо этого пропустил. Драгович очевидно начинал фолить до штрафной, но это мало интересовало шотландскую бригаду арбитров, которая временами работала странно (например, Беллараби так и не получил жёлтую за шесть фолов, как минимум два из которых были опасными). «Атлетико» и пенальти — в последнее время тема особая, ноклинически точно отметил середину ворот своим ударом. 3:1 — и испанцы слегка расслабились.«Байеру» нечего было терять, а когда на сумасшедших махнут рукой, они получают заряд вдохновения. Здесь ещё и дважды повезло — Гамейро в очередной раз не закрыл противостояние, попав в крестовину, а у других воротвыбил мяч после флангового прострела точно в Савича. Автогол — и Леверкузен снова жив. Непростая для нервов Симеоне десятиминутка привела к тому, что дважды за 20 секунд сначала Савич, а затем ивыносили мяч с линии ворот. Пошли замены, начался эндшпиль, и «Атлетико» всё же сумел забить четвёртый мяч, который почти лишил ответный матч интриги. Вышедший на заменуидеально подставил голову под навес, и впервые в игре каркас сыграл за гостей — 4:2! В оставшиеся минуты совсем неприлично раскрывшийся «Байер» мог получить и пятый, но Симеоне вряд ли сильно огорчился и достигнутому результату. Под занавеси Фелипе Луис очевидно обнулялись карточками перед четвертьфиналом — никто не верит в то, что немцы смогут выиграть в Мадриде с разницей в три мяча. Прагматичный «Атлетико» остаётся прагматичным даже при редком для себя счёте.