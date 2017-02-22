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175 лет назад 2016
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«Байер» — «Атлетико» — 2:4
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Make Atletico great again! «Матрасники» победили в Леверкузене

Аномальное для матчей «Атлетико» количество голов не должно отвлекать от главного: прагматичная команда Симеоне возвращает себе себя.
22 февраля 2017, среда. 01:20. Футбол
К моменту жеребьёвки эта пара смотрелась одной из самых интересных для тактических гиков — «Байер» и «Атлетико» играют по-разному, но сходятся в том, что не изменяют себе. С тех пор, однако, соперники впали в тоску. Диего Симеоне никак не мог решить проблему баланса состава, лишившись всех центральных полузащитников. Его 4-4-2 вынужденно превратились в 4-2-4. Роджер Шмидт никак не мог понять, кто из игроков его команды «привезёт» в следующий раз. Немцы и испанцы получили спад в результатах, и некоторые засомневались в том, что оба горячих тренера доживут до очной встречи. Но это всё же случилось, и матч удался.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2017, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
2 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 – Сауль – 17, 0:2 – Гризманн – 25, 1:2 – Беллараби – 48, 1:3 – Гамейро – 58 (пен), 2:3 – Савич – 67 (автогол), 2:4 – Торрес – 86

Проблем у команд к 21 февраля меньше не стало, и путь к победе в противостоянии лежал через слабые места в игре соперника. У «Байера» всё очевидно плохо с переходом из атаки в оборону, разрывы между полузащитниками и защитниками получаются катастрофическими. У «Атлетико» не мог играть Годин, обеспечивавший связь между центром обороны и опорной зоной. Испанцам удалось лучше «монетизировать» чужие слабости — фактически весь матч для «Атлетико» превратился в одно и то же действие. Как только крайние защитники Леверкузена забирались высоко на чужую половину поля и случалась потеря, гости моментально выносили мяч на чужую половину, минуя полузащиту. Александр Побегалов однажды сказал, что Курбан Бердыев опередил Диего Симеоне с его стилем, и каждая вторая быстрая атака «Атлетико» заставляла вспоминать эти слова — на поле был «Ростов» в красно-белых майках. Старый, добрый, прагматичный «Атлетико» методично разрывал немцев.

Из всех голов АТМД, естественно, нужно выделить первый — Сауль исполнил что-то из репертуара маэстро Арьена Роббена, но даже тут важно сказать об ошибках соперника. Проваливший матч левый защитник Венделл весь матч смотрел своим игрокам в спину, и в этом эпизоде имел лучший обзор для того, чтобы насладиться ударом Сауля — пытавшийся подстраховать Венделла Драгович накрыть испанца не сумел, а через восемь минут «привёз» сам. Венделл не перебил ближнего при подаче с фланга, снова вынос, Драгович в панике машет ногой мимо мяча, Топрак забывает, какую зону нужно держать, и Гризманн прошивает Лено. Ещё несколько минут — и Гризманн имеет возможность закончить противостояние в первые полчаса первого матча, но на этот раз Лено оказывается сильнее.

Все моменты «Атлетико» были однотипны. Идея Симеоне была в том, что когда крайние защитники не успевают возвращаться, то нужно быстрым пасом максимально отрезать от подстраховки опорников — Кампля и Арангиса, а двух центральных нападающих оставить один в один против двух центральных защитников «Байера». Если бы Гризманн реализовал свой второй момент, можно было бы сказать, что АТМД провёл идеальный тайм, но вместо 3:0 в начале второго тайма гости получили всего 2:1. Хорошая фланговая игра через третьего единственный раз за матч позволила одному из крайних защитников Леверкузена сделать передачу в штрафную без сопротивления, и нехватка Година сказалась — выигравший в первые 45 минут вообще все единоборства Савич на шаге всё же проиграл Беллараби. «Байер», как это часто с ним бывает, завёлся, полез забивать ещё, но вместо этого пропустил. Драгович очевидно начинал фолить до штрафной, но это мало интересовало шотландскую бригаду арбитров, которая временами работала странно (например, Беллараби так и не получил жёлтую за шесть фолов, как минимум два из которых были опасными). «Атлетико» и пенальти — в последнее время тема особая, но Гамейро клинически точно отметил середину ворот своим ударом. 3:1 — и испанцы слегка расслабились.

«Байеру» нечего было терять, а когда на сумасшедших махнут рукой, они получают заряд вдохновения. Здесь ещё и дважды повезло — Гамейро в очередной раз не закрыл противостояние, попав в крестовину, а у других ворот Мойя выбил мяч после флангового прострела точно в Савича. Автогол — и Леверкузен снова жив. Непростая для нервов Симеоне десятиминутка привела к тому, что дважды за 20 секунд сначала Савич, а затем и Фелипе Луис выносили мяч с линии ворот. Пошли замены, начался эндшпиль, и «Атлетико» всё же сумел забить четвёртый мяч, который почти лишил ответный матч интриги. Вышедший на замену Торрес идеально подставил голову под навес Врсалько, и впервые в игре каркас сыграл за гостей — 4:2! В оставшиеся минуты совсем неприлично раскрывшийся «Байер» мог получить и пятый, но Симеоне вряд ли сильно огорчился и достигнутому результату. Под занавес Габи и Фелипе Луис очевидно обнулялись карточками перед четвертьфиналом — никто не верит в то, что немцы смогут выиграть в Мадриде с разницей в три мяча. Прагматичный «Атлетико» остаётся прагматичным даже при редком для себя счёте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Байер Лига чемпионов — Футбол
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