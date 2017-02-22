Данни останется в «Зените», «Спартак» нашёл форварда. Обзор дня

Как уже сообщал «Чемпионат», 18-летний нападающий Идриса Самбу перешёл из «Порту» в «Спартак». Португальское издание Record обнародовало подробности трансфера. Сообщается, что в результате этой сделки «Порту» получит примерно € 1 млн. У игрока были варианты продолжения карьеры в Португалии и Англии, однако он предпочёл перебраться в «Спартак», пишет источник. Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА. В составе основной команды «Порту» не провёл ни одного матча.Полузащитник Мигел Данни продлит контракт с «Зенитом», сообщает ФАН. Новое соглашение, как и предыдущий контракт, будет рассчитано на год и не будет отличаться по условиям, сообщает источник. Текущий контракт Данни истекает по окончании сезона.Весной прошлого года 33-летний футболист получил тяжелейшую травму крестообразных связок, ставшую третьей в его карьере. В декабре Данни восстановился, а в январе отправился на первый сбор основного состава сине-бело-голубых и уже принял участие в первом официальном матче года — плей-офф Лиги Европы с «Андерлехтом».В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле одержал волевую победу над «Монако» со счётом 5:3.На 26-й минуте Рахим Стерлинг вывел «горожан» вперёд, но за пять минут до перерыва вели в счёте уже монегаски — точными ударами на 32-й и 40-й минутах отметились Радамель Фалькао и Килиан Мбаппе. В начале второго тайма Фалькао мог сделать счёт 3:1, но не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро. Отыграться хозяева сумели на 58-й минуте благодаря голу Серхио Агуэро. Однако три минуты спустя Фалькао реабилитировался за незабитый пенальти и вновь вывел гостей вперёд. Тем не менее на 71-й минуте Агуэро сделал счёт равным. На 77-й точный удар Джона Стоунса позволил английской команде во второй раз в матче повести в счёте, а на 82-й минуте Лерой Зане установил окончательный результат.«Атлетико» на выезде обыграл «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.Голами в составе мадридской команды отметились Сауль, Антуан Гризманн, Фернандо Торрес и Кевин Гамейро, который реализовал пенальти. За немцев отличился Карим Беллараби, а ещё один мяч защитник «матрасников» Стефан Савич отправил в собственные ворота.Ответная игра между командами пройдёт 15 марта в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти будет вынужден пожертвовать € 5 тыс. на благотворительность, сообщает пресс-служба клуба. Такое решение сегодня было принято Немецким футбольным союзом.После игры чемпионата Германии с «Гертой», закончившейся вничью со счётом 1:1, итальянский специалист показал болельщикам соперника средний палец. Впоследствии он обосновал свои действия тем, что поклонники берлинцев плевали в него. Инцидент вызвал большой резонанс, и некоторые тренеры команд Бундеслиги уже высказались на этот счёт.Глава селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин сообщил, что до закрытия зимнего трансферного окна столичный клуб больше не будет делать приобретений, несмотря на то что сегодня РФС снял с бело-голубых запрет на регистрацию новых футболистов.«Предполагаю, что новых приобретений у «Динамо» в это трансферное окно уже не будет. У нас хороший состав, мы не намерены усиливаться. Что касается Кирилла Панченко, то не могу раскрывать детали. Мы работаем в этом направлении, ведём переговоры», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.Стали известны судьи, которые обслужат ответный матч 1/16 финала между «Зенитом» и «Андерлехтом». Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьёй этой игры будет грек Тасос Сидиропулос.Помогать ему будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас, дополнительные ассистенты — Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос.Стали известны также арбитры, которые будут работать на игре «Спарты» с «Ростовом». Главный судья встречи — Хюсейин Гечек из Турции. Рефери на линии — Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, а дополнительные ассистенты — Алпер Улусой и Барыш Шимшек.Оба матча пройдут в четверг, 22 февраля.