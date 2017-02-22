Тарасов: я стал известнее благодаря жене? Да, но хочу тихой жизни

«Путин заботится о России. Мне понятно его видение»

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«Никогда не видел, чтобы команда собиралась и говорила: «Давайте «сольём» тренера»

«Миранчук показал, как делать прямой эфир»

«Нельзя касаться моих родных, не зная их»

Все говорят про развод Тарасова и Бузовой, не заметив по-настоящему удивительную ситуацию. Спустя пять месяцев после операции на крестообразных связках футболист провёл свой первый матч. Обычно в таких случаях на поле возвращаются примерно через девять месяцев. Тарасов восстановился почти в два раза быстрее. В интервью «Чемпионату» полузащитник рассказал про новую технологию, благодаря которой он пропустил не весь сезон, а лишь половину.– Хотелось уже скорее выйти. Соскучился по футболу. Хотя я не первый раз получаю травму крестообразных связок колена. Знал, какое предстоит восстановление.– Впервые за пять месяцев провёл 70 минут в игре. Чувствовал себя отлично. Вполне мог сыграть и больше. Видимо, тренеры решили не нагружать в первой игре после возвращения в строй.– Тут даже не так важно, товарищеский или официальный матч. Самое обидное, что повреждены были именно «кресты» – дольше всего восстанавливаться. Никому такого не пожелаю. Очень жалко время, которое уходит.– Да. Я бежал за соперником, резко затормозил и тут щелчок в колене.– И то, и другое. Услышал звук и сразу неприятные ощущения. Я попробовал продолжить, надеялся, что обойдётся.– Согнуть ногу невозможно. Будто что-то мешает в колене.– Через два дня после матча мне сделали первое обследование, которое показало: полный разрыв связок. Мы отправили снимки в Италию, и нам подтвердили диагноз. Я решил лететь туда на операцию.– Я впервые с этим столкнулся. До этого оперировался в Германии, а теперь полетел в Италию. Там был забавный эпизод. Спустя две недели после операции мне делали процедуры. В какой-то момент все резко зааплодировали. Я даже сначала не понял, что происходит.– Пришла новость: голландец, которого оперировали в этой клинике, вернулся на поле, провёл первый матч. Восстановился менее чем за четыре месяца! А у него была такая же травма крестообразных связок, как у меня. После этого я окончательно убедился, что восстановиться можно быстрее обычного.– Да, мог ещё на прошлом сборе, но там игру отменили.– Да. Спасибо ему большое. У Марианни своя технология. Я читал его интервью о крестообразных связках. Я даже не представляю, сколько он делает в неделю операций. Они у него проходят очень оперативно, и восстановление идёт быстрее.– Да. Мне дали на диске вместе с заключением, но я не смотрел и не планирую.– Нет, но мне известно не так много футболистов РФПЛ, у которых была та же травма. Данни трижды рвал «кресты». Сейчас вернулся спустя девять месяцев. Впервые сыграл в официальном матче – против «Андерлехта». Хочу его с этим поздравить.– Всё решает психология. Если будешь об этом думать, то появится боязнь. Но травмы – это часть нашей профессии. От них никто не застрахован. Бывает, что бьют именно по ногам. Тогда стоит убрать ногу, но я не такой человек – никогда не стану беречь себя.– Атмосфера на стадионе была хорошей. А на эти политические вещи я внимания не обращаю.– Да, в Стамбуле было напряжённо. То был пик конфликта между странами.– Не припомню такого. Было только с сектора на поле.– Такое периодически случается. Помню, играли в Бильбао. Там были агрессивные фанаты. Бросали монеты, зажигалки, пробки какие-то.– Да. Я так захотел сделать.– Я ни о чём не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.– Было много слухов на этот счёт. На самом деле клуб меня оштрафовал.– Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всё развивается, поэтому его поддерживаю.– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.– Мне как спортсмену тяжело давать оценку. Наверное, нет предела совершенству. Всё нужно улучшать. Наш спорт в том числе. Хотя мы находимся в правильном направлении.– Я помню, как начинал играть в футбол. Тогда были совсем другие условия. У нас сейчас есть всё необходимое: поля, мячи, экипировка. Есть профессиональные тренеры – наверное, более качественные, чем раньше. У нас есть люди, которые стараются развивать спорт. Главное, чтобы им продолжали оказывать поддержку. А талантов у нас в стране хватает. Нужно их правильно готовить с малых лет.– Я занимался в «Трудовых резервах». Увы, не знаю, как там сейчас обстоят дела.– Не Сёмин изменился, а футбол. Другие тренировки, другой подход. А каким он был человеком, таким и остался. Что касается сборов, то даже не столько они изменились, сколько я к ним иначе стал относиться. Тогда мне было тяжелее. Тем более на уровне Лоськова, Сычёва, Сенникова, а я – молодой, сырой. Теперь ответственнее отношусь к делу, поэтому и проще.– Да. Помню, встречался с ним в кафе. Всё прошло быстро. Он сказал, что заинтересован во мне. Этого было достаточно для меня.– Знаю, что он иногда играет в футбол. Всем бы так двигаться в 69 лет. Мой последний официальный матч за «Локо» был в Краснодаре, когда Сёмин прыгнул через высокий бортик. На тот эпизод многие обратили внимание.– Сёмин – авторитет для «Локомотива». Не могу сказать, что прямо жёсткий, но когда нужно, то действительно требовательный. Если выполнять все его установки, то проблем не будет. Хотя и Черевченко мог накричать.– Это мнение человека, который редко появлялся на поле. Каждый, кто мало играет, будет недоволен. Я вот при Биличе мало играл. В таких ситуациях полезнее быть недовольным собой. Сколько у меня было тренеров, но ни с кем у меня не было конфликтов.– Я не конфликтный человек. У меня не возникало разногласий ни с Наумовым, ни со Смородской, ни с нынешним руководством. Думаю, если вы у них спросите, то и они ответят, что со мной не было проблем.– Мы об этом даже не задумываемся. Каждый игрок сам делает свой выбор. Я давно со своим агентом. Он очень помог, когда мне было 17 лет. Мы с ним идём по жизни вместе. Само собой, не может у всех футболистов быть один агент. Сейчас их много развелось. А эти агентские группировки, как вы говорите, никак не влияют.– Что имеете в виду?– Я никогда в жизни не видел, чтобы команда собиралась и говорила: «Давайте «сольём» тренера». Да, иногда бывали бездарные игры. Увы, кто-то думал, мол, футболисты кого-то «сливают». В конце концов, мы выходим играть за своё собственное имя, за болельщиков и за клуб. У нас не может быть таких мыслей.– Это вопрос не по адресу.– С Сашей по этому поводу не общался. Не хочу лезть в душу. И это его личные отношения с Юрием Палычем.– У меня заканчивался контракт со «Спартаком». Он предложил мне вариант с «Томью». Родителям казался странным переезд из Москвы в Томск, но выбор оставили за мной. Я хотел показать себя в «Томи» и спустя время вернуться в Москву.– Да, и именно Артёмов дал мне толчок. Я с ним общаюсь не как с агентом, а как с другом.– Это было сделано через отца. В том возрасте сначала подходят к родителям, а уже потом к игроку.– Этот вопрос нам задают почти в каждом сезоне. У нас такие перепады идут, что здесь просто нет ответа. Если я скажу банальные вещи, то люди начнут смеяться и просто не поймут. На самом деле нужно просто выходить и добиваться результата, несмотря ни на что: с кем ты играешь, против кого ты играешь… Если мы будем сплочены, то всё будет получаться. Когда есть результат, то всё идёт хорошо. Как только проигрываешь, то и психологически тяжело вырваться из ямы. Начинается пресс со стороны болельщиков и журналистов. Мы сами себя загнали в эту ситуацию, оказавшись на 10-м месте. Теперь должны сделать всё, чтобы оказаться в еврокубках (), ну и, конечно, на Кубок рассчитываем.– Это престижный турнир. Через него можно попасть в Лигу Европы. Хотя о чемпионате никто не забывает. Нам нужно сломать мнение людей, будто «Локомотив» утонул.– Это большой клуб. Увы, мы пока не можем добиться тех задач, которые перед нами ставят. Но мы к этому стремимся. Надеюсь, скоро мы вернём Лигу чемпионов в Черкизово и первое место в чемпионате, которого все так долго ждут.– Фильмы и книги. У меня на айпаде наши сериалы на военную тематику. Мне это нравится. Не знаю, откуда это пошло, но уже давно увлёкся. Особенно про Вторую мировую.– Нет, хотя наслышан. Я не до такой степени фанат. Просто люблю фильмы о войне. Ещё на сайте ТНТ смотрю «Где логика?», «Импровизация», «Камеди клаб».– Закончил «Я – Златан». На очереди «Моделирование будущего». Это написал Виталий Гиберт, который участвовал в программе «Битва экстрасенсов». Мне нравится читать про психологию. Она многое решает в спорте. Порой понимаешь, что нужно меньше думать о плохом. Это помогает по жизни.– Согласен. Но я не говорил, что смотрю «Битву экстрасенсов». Просто мне советовали книгу человека, который участвовал в этой программе. То, что прочёл, мне пока нравится. Хотя понимаю, что «Битва экстрасенсов» – это просто шоу. Но в необычные способности людей я верю.– Нет, но я верю. Как и в бога.– Да, это действительно я написал. Лёша посмеялся.– Нет, он понимал, что это шутка. О его уходе много разговоров ходило. Я бы не стал на полном серьёзе лезть в душу к человеку и разбираться, какие у него договорённости с клубом.– Я не знал, как там делать прямой эфир. Как раз Миранчук мне показал. Оказывается, достаточно было перелистнуть вправо.– Я стараюсь общаться с людьми. Много пишут в direct (). Когда задают адекватные вопросы, то я адекватно отвечаю. Главное, чтобы вопросы были неглупые и я реально мог помочь.– Мне недавно написал парень, у которого проблемы с крестообразными связками. Я был рад помочь, хотя никогда в жизни не видел этого человека.– Уже и не вспомню. Давно было.– Сейчас считаю неправильным выставлять свою жизнь напоказ. Личные фотографии лучше не выставлять часто.– Люди утром просыпаются и первым делом заходят в социальные сети, смотрят свои новости и ставят лайки. Люди прямо живут социальными сетями. Мне и самому там нравится, но всему своё время. Нельзя забывать про реальность.– Я никогда не слежу за прибавлением подписчиков. Если захочу, то вообще удалю «инстаграм». Вполне могу обойтись без него. Я научился не читать комментарии. Два-три года назад я очень болезненно реагировал на все эти оскорбления. Потом пересмотрел своё отношение и просто перестал читать комментарии.– Люди разделились, начали оскорблять друг друга. А ведь пишут те, кто вообще не при делах. Я убрал все комментарии даже не для себя, а для читателей. Есть черта, которую не нужно пересекать. Нельзя касаться моих родных, не зная их.– Не знаю. Вот захотелось – я выложил фотографию с моего первого матча после травмы. Люди написали мне напрямую добрые слова. Четырёх людей поблагодарил за поддержку. Затем начались неадекватные сообщения, которые сразу закрываю, не читая дальше.– Да, согласен с ним. Хотя у меня не было, чтобы я настолько отвлекался от футбола. Если зацикливаться на комментарии, то лучше вообще не жить. Я научился абстрагироваться. Хотя ещё два-три года назад я комментировал, отвечал. Сейчас понимаю, что всё это без толку. Кому и что я пытаюсь объяснить!? Я знаю правду и не собираюсь доказывать её 8 миллионам людей ().– С 1 января у меня новая жизнь, новый этап Дмитрия Тарасова (). После Нового года начал с чистого листа. Я не переживаю, я улыбаюсь, занимаясь любимым делом. У меня всё хорошо. Я знаю, что так будет и дальше. Никому зла не желаю. Просто я перелистнул страницу. Так иногда бывает в жизни у многих. Случилось и у меня ещё раз. Значит, так должно быть. А копаться и доказывать что-то человеку через прессу или «Инстаграм» я не буду. Все люди взрослые, и нет необходимости публично писать мне в социальных сетях. Мы всё обсудили. Поставили точку. Дальше каждый идёт своей дорогой. Я написал в своём посте, что были хорошие периоды, но так сложилось. Желаю всем только удачи.– Я был женат на популярном человеке. Каждый день говорят о нашей ситуации. Я не давал никаких комментариев на этот счёт. Только выложил пост, донёс до людей, чтобы перестали лить грязь, подумали о своей жизни. После этого всё снова взбудоражилось и началось ненужное обсуждение. Говорят, что я за счёт неё стал известнее. Ну, конечно, если она настолько популярна. В результате и за каждым моим шагом стали пристально следить. Я к этому никогда не стремился. Я хочу тихой и спокойной жизни.