6 самых результативных матчей плей-офф Лиги чемпионов

8 голов: «Манчестер Сити» – «Монако» – 5:3, 2017

8 голов: «Манчестер Юнайтед» – «Рома» – 7:1, 2007

Как в том самом матче сборной России с Португалией, у «Манчестер Юнайтед» залетало всё – о чём говорить, если дубль сделал даже Майкл Кэррик.

8 голов: «Бавария» – «Спортинг» – 7:1, 2009

«Спортинг» не особенно сопротивлялся. У меня осталось чувство, что они вообще не были настроены играть», – выпалил после матча Марк ван Боммел.

8 голов: «Челси» – «Ливерпуль» – 4:4, 2009

8 голов: «Барселона» – «Байер» – 7:1, 2012

Один обычный вечер из жизни Лео Месси: игроки «Байера», команды с психологией самоубийцы, неплохо справлялись со всей «Барселоной», только забыли сдержать Месси. Месси забил пять.

9 голов: «Лион» – «Вердер» – 7:2, 2005

: 1/8 финалаЭта пара ещё до старта Лиги чемпионов казалась одной из самых ярких, но то, что первый матч вместит в себя восемь голов, незабитый пенальти и кучу упущенных голевых шансов, и предположить было невозможно. «Сити» и «Монако» выдали игру, полную парадоксов:, забивший два мяча, один из которых – шикарным «парашютом», оказался антигероем, потому что нервно пробил пенальти и не смог забить уже при счёте 5:3., пропустивший трижды и плохо игравший ногами (что важно для), стал героем – как раз за счёт пенальти и того сейва в концовке.напомнил всем, что умеет забивать и выжимать из моментов максимум,– что от него всё-таки есть польза в атаке. Слишком много парадоксов. После матчасказал, что «Сити» вылетит из Лиги чемпионов, если не забьёт на Лазурном берегу, и это важный сигнал. Гвардиола тоже не сомневается, что в «Монако» остросюжетный голевой триллер продолжится.Свой первый в жизни визит на «Олд Траффорд»и его команда запомнят навечно. Как в том самом матче сборной России с Португалией, у «Манчестер Юнайтед» залетало всё – о чём говорить, если дубль сделал даже, вечно недооценённый и привыкший заниматься исключительно черновой работой? В то время убыл невероятно мощный состав – св воротах, вечными, ещё не закалённым «Реалом», закалённым московским «Спартаком». Если хотите почувствовать себя старыми, то пожалуйста – в тот апрельский вечер победный гол забил, которого молодые болельщики вряд ли помнят.«Спортинг» не особенно сопротивлялся. У меня осталось чувство, что они вообще не были настроены играть», – выпалил после матча. Ещё бы, «Бавария» уже в Лиссабоне разделала португальцев на колбаски к пиву, выиграв 5:0, а в ответной игре продолжила избиение. За «Баварию» ван Гала тогда забивали, а седьмой протокольный мяч оформил никому не известный юношатоже поучаствовал в этом избиении, выйдя на замену в перерыве.Противостояние красных и синих стало классикой Лиги чемпионов – они переходили дорогу друг другу пять сезонов подряд, четырежды в плей-офф, однажды на групповом этапе, после беспрецедентного решения УЕФА. Но обычно их матчи наполнялись перетягиванием каната, борьбой, голами-фантомами, а в 2009-м они выдали невероятный остросюжетный боевик. «Ливерпуль», дома проигравший 1:3, уже в первые полчаса отыграл два мяча, растранжирил кучу моментов, как часто бывало с командойтого сезона, вернул «Челси» преимущество, а последние 15 минут превратил в перестрелку: после счёта 2:2 впереди успели побывать и синие, и красные. Гол «Ливерпуля» при счёте 4:3 вывел бы мерсисайдцев в полуфинал, они помчались всей командой вперёд – и получили в концовке отОдин обычный вечер из жизни: игроки «Байера», команды с психологией самоубийцы, неплохо справлялись со всей «Барселоной», только забыли сдержать Месси. Месси забил пять. На любой вкус – перекидывал, забивал дальним ударом, пользовался ошибками беспечных защитников «Байера». О величии Лео скажет не только пента-трик в Лиге чемпионов (достижение, которое смог повторить лишь), но и зарисовка после первого матча в этой паре: два игрока «Байера»,, чуть не подрались в подтрибунном помещении за футболку Месси. После вмешательства, спортивного директора «Байера», она не досталась никому и ушла на аукцион.Если бызабил ещё хоть разок, «Сити» и «Монако» доигрались бы до достижения весны 2005-го, когда «Лион» разделал под орех знаменитый музыкальный шаафовский «Вердер».тогда не изменил себе, выпустив на поле сразу троих чистых нападающих, среди которых были Мирослав Клозе и будущий форвард «Рубина», и наверняка сильно пожалел об этом – уже к 30-й минуте «Лион» повторил результат первого матча между соперниками, 3:0. В этом избиении «Вердер» даже умудрился сохранить своё лицо, забив дважды, но против такого «Лиона» – си сделавшим хет-трик Вильтором – два мяча были слабым утешением.