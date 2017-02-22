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Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

6 самых результативных матчей плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь мячей на двоих и навеяли воспоминания о самых результативных матчах в плей-офф Лиги чемпионов.
22 февраля 2017, среда. 09:30. Футбол
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8 голов: «Манчестер Сити» – «Монако» – 5:3, 2017


Стадия: 1/8 финала

Эта пара ещё до старта Лиги чемпионов казалась одной из самых ярких, но то, что первый матч вместит в себя восемь голов, незабитый пенальти и кучу упущенных голевых шансов, и предположить было невозможно. «Сити» и «Монако» выдали игру, полную парадоксов:
Фалькао, забивший два мяча, один из которых – шикарным «парашютом», оказался антигероем, потому что нервно пробил пенальти и не смог забить уже при счёте 5:3. Вилли Кабальеро, пропустивший трижды и плохо игравший ногами (что важно для Гвардиолы), стал героем – как раз за счёт пенальти и того сейва в концовке. Серхио Агуэро напомнил всем, что умеет забивать и выжимать из моментов максимум, Джон Стоунз – что от него всё-таки есть польза в атаке. Слишком много парадоксов. После матча Хосеп Гвардиола сказал, что «Сити» вылетит из Лиги чемпионов, если не забьёт на Лазурном берегу, и это важный сигнал. Гвардиола тоже не сомневается, что в «Монако» остросюжетный голевой триллер продолжится.

8 голов: «Манчестер Юнайтед» – «Рома» – 7:1, 2007


Стадия: 1/4 финала

Свой первый в жизни визит на «Олд Траффорд» Лучано Спаллетти и его команда запомнят навечно. Как в том самом матче сборной России с Португалией, у «Манчестер Юнайтед» залетало всё – о чём говорить, если дубль сделал даже Майкл Кэррик, вечно недооценённый и привыкший заниматься исключительно черновой работой? В то время у Алекса Фергюсона был невероятно мощный состав – с Эдвином ван дер Саром в воротах, вечными Невиллом, Гиггзом и Скоулзом, ещё не закалённым «Реалом» Криштиану, закалённым московским «Спартаком» Неманьей Видичем. Если хотите почувствовать себя старыми, то пожалуйста – в тот апрельский вечер победный гол забил Алан Смит, которого молодые болельщики вряд ли помнят.
Как в том самом матче сборной России с Португалией, у «Манчестер Юнайтед» залетало всё – о чём говорить, если дубль сделал даже Майкл Кэррик.

8 голов: «Бавария» – «Спортинг» – 7:1, 2009


Стадия: 1/8 финала

«Спортинг» не особенно сопротивлялся. У меня осталось чувство, что они вообще не были настроены играть», – выпалил после матча Марк ван Боммел. Ещё бы, «Бавария» уже в Лиссабоне разделала португальцев на колбаски к пиву, выиграв 5:0, а в ответной игре продолжила избиение. За «Баварию» ван Гала тогда забивали Лукаш Подольски, Мирослав Клозе, Бастиан Швайнштайгер, а седьмой протокольный мяч оформил никому не известный юноша Томас Мюллер. Марат Измайлов тоже поучаствовал в этом избиении, выйдя на замену в перерыве.
«Спортинг» не особенно сопротивлялся. У меня осталось чувство, что они вообще не были настроены играть», – выпалил после матча Марк ван Боммел.

8 голов: «Челси» – «Ливерпуль» – 4:4, 2009


Стадия: 1/4 финала

Противостояние красных и синих стало классикой Лиги чемпионов – они переходили дорогу друг другу пять сезонов подряд, четырежды в плей-офф, однажды на групповом этапе, после беспрецедентного решения УЕФА. Но обычно их матчи наполнялись перетягиванием каната, борьбой, голами-фантомами, а в 2009-м они выдали невероятный остросюжетный боевик. «Ливерпуль», дома проигравший 1:3, уже в первые полчаса отыграл два мяча, растранжирил кучу моментов, как часто бывало с командой Рафаэля Бенитеса того сезона, вернул «Челси» преимущество, а последние 15 минут превратил в перестрелку: после счёта 2:2 впереди успели побывать и синие, и красные. Гол «Ливерпуля» при счёте 4:3 вывел бы мерсисайдцев в полуфинал, они помчались всей командой вперёд – и получили в концовке от Фрэнка Лэмпарда.

8 голов: «Барселона» – «Байер» – 7:1, 2012


Стадия: 1/8 финала

Один обычный вечер из жизни Лео Месси: игроки «Байера», команды с психологией самоубийцы, неплохо справлялись со всей «Барселоной», только забыли сдержать Месси. Месси забил пять. На любой вкус – перекидывал Бернда Лено, забивал дальним ударом, пользовался ошибками беспечных защитников «Байера». О величии Лео скажет не только пента-трик в Лиге чемпионов (достижение, которое смог повторить лишь Луис Адриано), но и зарисовка после первого матча в этой паре: два игрока «Байера», Михал Кадлец и Мануэль Фридрих, чуть не подрались в подтрибунном помещении за футболку Месси. После вмешательства Руди Фёллера, спортивного директора «Байера», она не досталась никому и ушла на аукцион.
Один обычный вечер из жизни Лео Месси: игроки «Байера», команды с психологией самоубийцы, неплохо справлялись со всей «Барселоной», только забыли сдержать Месси. Месси забил пять.

9 голов: «Лион» – «Вердер» – 7:2, 2005


Стадия: 1/8 финала

Если бы Фалькао забил ещё хоть разок, «Сити» и «Монако» доигрались бы до достижения весны 2005-го, когда «Лион» разделал под орех знаменитый музыкальный шаафовский «Вердер». Томас Шааф тогда не изменил себе, выпустив на поле сразу троих чистых нападающих, среди которых были Мирослав Клозе и будущий форвард «Рубина» Нельсон Вальдес, и наверняка сильно пожалел об этом – уже к 30-й минуте «Лион» повторил результат первого матча между соперниками, 3:0. В этом избиении «Вердер» даже умудрился сохранить своё лицо, забив дважды, но против такого «Лиона» – с Эссьеном, Жуниньо, Малуда, Абидалем, Гову и сделавшим хет-трик Вильтором – два мяча были слабым утешением.

>>> 11 самых результативных матчей в истории Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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