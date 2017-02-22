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175 лет назад 2016
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Идриса Самбу
Фото: instagram.com/idrisasambu86
Текст: Марк Бессонов

Длинноногий фанат Криштиану. Кто такой новичок «Спартака» Самбу

«Спартак» приобрёл игрока «Порту», ещё не дебютировавшего во взрослом футболе. Тем не менее в его биографии уже есть любопытная история.
22 февраля 2017, среда. 11:00. Футбол
Ничего о нём не слышали? Оно и не удивительно. Сложно знать об игроке академии «Порту», который и за молодёжную команду сыграл всего один полный матч. Что уж говорить о дебюте во взрослом футболе?
«Спартак» рискнул и подписал контракт с талантливым нападающим Идриса Самбу, до недавнего времени числившимся в академии «Порту». Попробуем рассказать всё, что известно о 18-летнем юноше из молодёжной команды с другого конца Европы.

Кто такой


Самбу не исполнилось и 19, но он уже успел влипнуть в одну не самую приятную историю. Пускай и не по своей вине.

В Португалии есть довольно скандальный агент по имени Катиу Бальде – он специализируется на поиске молодых футболистов в западной и центральной Африке. Оттуда же, точнее, из Гвинеи-Бисау, Бальде однажды привёз двух талантливых мальчиков – Морето Кассама и собственно Идриса Самбу. Оба быстро прижились в академии «Спортинга», ходили слухи об интересе к ним из Англии, а португальская федерация поспешила заиграть их за молодёжные команды страны. В настоящее время Самбу вызывается в сборную Португалии U18.

К слову, Самбу и Кассама – не первые клиенты Катиу Бальде, которых тот привёз из Гвинеи-Биссау. За несколько лет до них в «Спортинг» приехал другой уроженец этой страны – вингер Брума, который быстро прогрессировал, считался одним из главных талантов лиги и претендовал на переход в большой европейский клуб. В итоге Брума неожиданно оказался в «Галатасарае», где ничем примечательным не отметился. Переезд потенциальной звезды в Турцию, тем более за не самую серьёзную сумму (турки заплатили за трансфер 10 млн евро), вызвал недоумение в среде СМИ и болельщиков. Вскоре выяснилось, что дело и вправду нечисто – «Спортинг» и Бальде, представлявший интересы Брумы, долго разбирались между собой. Клуб имел несколько более выгодных предложений по игроку – президент пытался продлить контракт, чтобы продать игрока на более выгодных условиях, но тот по настоянию агента предложение отклонил.

В конце концов Брума со скандалом перешёл в «Галатасарай», а два других клиента Бальде, 14-летние Самбу и Кассама, несколько дней не посещали академию клуба, а затем вдруг подписали контракты с «Порту». В Португалии долго разбирались, законны ли эти сделки, но в итоге признали все три трансфера, официально закрыв «дело Брума».

Агент уверял окружающих, что он не при чём, а решение о переходе в «Порту» принимали родители игроков, он лишь делал то, что они просили.

«У меня нет альтернативы, кроме как следовать решению родителей. «Спортинг» делал всё, чтобы удержать игроков, но до совершеннолетия футболистов слово всегда за родителями. Переход в «Порту» — их решение, и я должен ему следовать, если хочу представлять интересы молодых футболистов», — говорил Бальде.

Фабрика звёзд. «Порту»

Так Самбу оказался в академии «Порту», за которую выступал последний год. В этом сезоне Идриса привлекали на матчи второй команды «драконов», за которую он провёл 16 минут в Юношеской лиге УЕФА. До дебюта во взрослом футболе так и не дошло. Потому уход Самбу в «Спартак» можно понять – в марте ему исполняется 19, пора проявлять себя на взрослом уровне. Однако будет ли ему проще сделать это в «Спартаке» — вопрос, ответ на который даст только время.

Как играет


Главное преимущество Идриса – его физические данные. На фоне сверстников он выделяется телосложением и длиной ног. Благодаря потрясающей скорости он с лёгкостью уходит от защитников, берёт игру на себя и обостряет с фланга. Чаще всего Самбу выходит на позиции правого или левого вингера, но может исполнить и роль наконечника – настырность и те же антропометрические данные помогают ему бороться с опекунами.

По стилю игры Идриса напоминает Криштиану Роналду, только с этаким африканским оттенком. Догадаться о том, что парень фанатеет от суперзвезды «Реала», легко – почти каждый свой мяч он празднует в фирменном стиле Криштиану.

Несмотря на длинные ноги, Самбу легко обращается с мячом – может в мгновение ока убрать его под себя или раскачать соперника серией финтов. Более того, длинные ноги помогают ему особо не переживать о том, что он потеряет мяч во время рывков по флангам. Даже если он отпустит снаряд далеко, то догонит его и в последний момент протолкнёт мимо защитника.

Сложно сказать, как у 18-летнего парня обстоят дела с реализацией, но по нарезкам можно сделать вывод, что в последней фазе атаки он уверен в себе – многие свои мячи он забивал после того, как укладывал вратаря на газон ложным замахом.

Однако о конкретных сильных и слабых сторонах Идриса говорить пока рано – уровень его игры пока можно оценить лишь через призму юношеских и молодёжных команд. В них он чувствует себя раскрепощённо. Как будет на взрослом уровне – загадка. В любом случае абы кого в академии «Спортинга» и «Порту» не берут. А значит вопрос только в том, сможет ли Самбу раскрыть свой потенциал в Москве и доказать, что он сильнее Зуева, Мелкадзе и других молодых игроков системы «Спартака», стучащихся в первую команду.

Объект особого внимания. Почему надо следить за «Спартаком»

Своим мнением юном игроке поделились несколько португальских журналистов, мониторящих игры молодёжных команд «Порту».

«Самбу трудно адаптировался к игровой модели «Порту», он старался проявить себя, но никогда не был первым выбором тренера, чаще всего начиная матчи со скамейки запасных. Он из того типа игроков, которые имеют большой потенциал, но не совсем понимают, как его использовать. Идриса много работал, но ему чего-то не хватало. Потому он сыграл за молодёжную команду «Порту» всего один матч. Он талантлив, но не так хорош, как Кассама. В перспективе может вырасти в лидера первой команды. В любом случае продажа Самбу в «Спартак» — очень хорошая сделка для «Порту». Большинство игроков молодёжной команды считают, что они лучшие в мире, но Идриса, несмотря на это, простой и открытый парень. Он может вырасти в хорошего игрока, если будет постоянно играть. В «Порту» у него это не получалось из-за Руи Педро, которого постепенно подтягивают к первой команде. Самбу не был одним из самых талантливых игроков в «молодёжке» клуба, но у него есть одно качество, которое ему поможет в будущем – он никогда не сдаётся».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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