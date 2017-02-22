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175 лет назад 2016
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Валерий Лобановский
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Лобановский навсегда». К премьере фильма о великом тренере

Выход на экраны полнометражной ленты «Лобановский навсегда» – подходящий повод вспомнить вехи карьеры легендарного тренера.
22 февраля 2017, среда. 13:00. Футбол
В жизни футболиста Лобановского была всего одна золотая медаль – 1961 года. Для Киева в ту пору каждый пьедестал был событием республиканского масштаба, а «Черноморец» с «Шахтёром», где доигрывал Валерий, и вовсе слыли футбольной глубинкой. Оттого и со сборной страны роман у него не сложился. Алую футболку с аббревиатурой СССР на груди Лобан надевал всего дважды. Сказывалась провинциальная прописка: при прочих равных тренеры отдавали предпочтение мастерам, которые на виду. Да и характер у киевлянина был не сахар – за словом в карман никогда не лез. Тренеры предпочитали более близких да покладистых.

То, что Лобановский недобрал как игрок, с лихвой наверстал как тренер. Наставник из хорошего нападающего получился превосходный. Новую жизнь Валерий Васильевич начал с самых низов, в 29 лет приняв командование «Днепром». Тогда, на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века, это был заурядный коллектив, третья по счёту союзная лига. Лобановскому хватило четырёх лет, чтобы поднять его в «вышку». Новичок сходу занял высокое шестое место в элите, а его молодой наставник предсказуемо обратил на себя внимание простых и не очень болельщиков.
На возвращении Лобановского в родную бело-синюю обитель настаивал первый секретарь компартии УССР, фактически главный человек в республике. В данном случае чутьё на руководящие кадры Владимира Щербицкого не подвело. В лице Лобановского «Динамо» обрело предводителя на долгие годы и пережило ярчайшие мгновения жизни.

Валерий Васильевич возглавил команду осенью 1973-го, а уже на следующий год принимал поздравления с золотым дублем! Дальше – больше. В 1975-м киевляне первыми привезли в Союз самый настоящий евротрофей. Один, а потом второй! В мае в Базеле они разбили венгерский «Ференцварош» в финале Кубка кубков, а в сентябре-октябре дважды обыграли «Баварию», наполовину составленную из действующих чемпионов мира, в рамках континентального Суперкубка.
В 1986 году чудо-команда Лобановского удвоила количество кубков обладателей кубков в своей коллекции. Разгром испанского «Атлетико» в Лионе немного отвлёк Украину от тяжких дум о чернобыльской катастрофе. Впрочем, тогда, через неделю после взрыва на атомной электростанции, реальный масштаб трагедии ещё невозможно было представить. Информация замалчивалась и тщательно дозировалась…

Прежде чем пуститься в ближневосточное путешествие, Лобановский завоевал восемь золотых медалей и шесть Кубков Союза. Свозил сборную СССР на три подряд крупных форума, сделал серебряным призёром Евро-1988.
И было в его жизни ещё одно возвращение на берега Днепра. Тоже триумфальное. Под началом мудрого Полковника киевляне пять раз подряд становились чемпионами Украины и снова напомнили о себе миру. «Динамо» конца 1990-х стало последним проектом ВВЛ. И проектом восхитительным. Феерические виктории над «Реалом» и «Барселоной», 100-тысячные аншлаги на Республиканском стадионе, полуфинал Лиги чемпионов в Киеве и поныне вспоминают с ностальгией. Ничего подобного в новейшей истории клуба не было.

«Феномен работы Лобановского был в том, что он взял набор уже готовых футболистов, фактически барахла, — и буквально выковырял из нас то, на что мы были способны, — самокритично объяснял секрет успеха Валерия Васильевича защитник Владислав Ващук. — Он заставил нас играть так, как мы не играли никогда до этого. «Запомните, когда вы будете играть с самыми сильными командами мира, никогда не подстраивайтесь под их тактику игры, — повторял он. — Вы должны играть свой футбол. Только в таком случае есть шанс на успех».
Он жил «Динамо» и умер в «Динамо». 7 мая 2002 года Лобановский прямо с запорожского стадиона был госпитализирован в центр экстренной медицины с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». За его жизнь бились лучшие медики Украины. Увы, эту схватку со смертью они проиграли. Вечером 13 мая тренера не стало.

Теперь киевских болельщиков при входе на родную арену встречает бронзовый Лобановский. Он сидит на тренерской скамеечке, молодой и подтянутый, и внимательно смотрит вдаль. Кажется, вот-вот сорвётся с места и бросится к бровке что-то подсказать команде, попенять на ошибку. У его ног всегда живые цветы. А арка над могилой тренера на Байковом кладбище Киева украшена надписью: «Мы живы до тех пор, пока нас помнят». Этому человеку забвение точно не грозит.
Выход в прокат понометражного документального фильма «Лобановский навсегда» – лишнее тому подтверждение. Воспоминания современников – благодарных учеников, именитых коллег, авторитетных журналистов – помогут зрителю составить представление о масштабе личности классика украинского, советского, мирового футбола. Тренера, по многим параметрам опередившего время.

«Наша цель – не сенсация и не фильм-памятник, — подчёркивает режиссёр-постановщик картины Антон Азаров. – Мы стремились к вдумчивому исследованию феномена Лобановского и того времени, в котором он жил».

«Лобановский – великий учитель футбола. А у великих учителей всегда есть чему поучиться», — слова Карло Анчелотти замечательно подойдут в качестве эпиграфа к этой познавательной истории.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Валерий Лобановский
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