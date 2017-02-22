Классон: понял, что не будем играть в глупый футбол

Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам.

Многие удивлены, что Вернблум так рано закончил международную карьеру.

Первый матч с «Фенербахче» «Краснодар» выиграл благодаря единственному голу своего новичка. В интервью «Чемпионату» он вспоминает тот момент и рассказывает, почему футбол «Барселоны» ему нравится меньше, чем немецкий стиль.— Я уже понял, что мы никогда будем играть в глупый футбол, использовать непонятные кроссы и надеяться на отскоки, — говорит швед. — В «Краснодаре» всё продумано. Когда Мартынович получил мяч, я уже понимал, как будет развиваться атака, и знал зону, в которую пойдёт пас. Всё было отработано на тренировках, гол получился не просто так.— Очень редко. Может быть, по разу за сезон, но точно не «рыбкой».— Не назову его таким. Точно были поинтереснее. Лет пять назад во второй лиге мы разыгрывали мяч в центре после пропущенного гола. Я думал отдать пас, но обыграл первого, прошёл еще двух, ну… и так добежал до чужих ворот. Вот этот гол навсегда запомню, хотя на нынешнем уровне повторить его будет сложно.— Правда?! Есть традиция, что нужно сделать что-то для команды? Я не знал. Думаю, лучше бы нам отметить победу нам «Фенербахче» — с удовольствием организую торжество… Но гол правда был очень важен для меня. Забить на 4-й минуте в первом же матче – об этом я вряд ли мог даже мечтать.— Конечно, это логично – турецкий клуб приобретает сильных игроков, известен в Европе давно.— Вот это, честно, немного удивило. Всё-таки я до конца не понимал силу новой команды, нужно было всё посмотреть, проверить, хоть в Швеции мне и говорили, что Россия – реально хороший вариант. Мне кажется, что с «Фенербахче» мы контролировали игру, могли забить больше и почти ничего не дали создать сопернику. Да, гости больше владели мячом, но «Краснодар» прессинговал и успешно контратаковали. Мне нравится такой стиль.— Мне тоже нравится агрессия, стремительные атаки, прессинг, открытый стиль. Так сейчас играют в Германии. «Барса» же держит мяч, меньше даёт создать соперникам. Не скажу, что такой футбол скучен, но он для меня не так привлекателен.— Знаю, что будет много агрессивных болельщиков, но это идёт только на пользу футболу. В «Краснодаре» тоже был полный стадион, причём самый современный, на котором я когда-либо играл. Так что, надеюсь, мы справимся с давлением благодаря командному духу.— Вернблума на самом деле уважают в Швеции, но он давно является если и не звездой, то игроком ротации в сборной. Многие удивлены, что он так рано закончил международную карьеру. Хотя, в принципе, у нас в стране много сильных полузащитников, по-настоящему командных игроков. Это вообще отличительная черта нашего спорта.— И его. Часто смотрю НХЛ, хотя сам никогда не играл.— У русских полно суперзвёзд. Если брать по отдельности, то они ярче. Но как коллектив Швеция сильнее, поэтому добивается больших успехов на Олимпиадах в последние годы.— Я такого никогда не говорил. Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам.