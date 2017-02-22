Классон: понял, что не будем играть в глупый футбол

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— Я уже понял, что мы никогда будем играть в глупый футбол, использовать непонятные кроссы и надеяться на отскоки, — говорит швед. — В «Краснодаре» всё продумано. Когда Мартынович получил мяч, я уже понимал, как будет развиваться атака, и знал зону, в которую пойдёт пас. Всё было отработано на тренировках, гол получился не просто так.
— Вы часто забивали головой в Швеции?
— Очень редко. Может быть, по разу за сезон, но точно не «рыбкой».
— Это один из лучших голов в вашей карьере?
— Не назову его таким. Точно были поинтереснее. Лет пять назад во второй лиге мы разыгрывали мяч в центре после пропущенного гола. Я думал отдать пас, но обыграл первого, прошёл еще двух, ну… и так добежал до чужих ворот. Вот этот гол навсегда запомню, хотя на нынешнем уровне повторить его будет сложно.
— За первый гол в России обычно накрывают стол. Вы уже успели?
— Правда?! Есть традиция, что нужно сделать что-то для команды? Я не знал. Думаю, лучше бы нам отметить победу нам «Фенербахче» — с удовольствием организую торжество… Но гол правда был очень важен для меня. Забить на 4-й минуте в первом же матче – об этом я вряд ли мог даже мечтать.
— До перехода в «Краснодар» вы ведь намного больше слышали о «Фенербахче».
— Конечно, это логично – турецкий клуб приобретает сильных игроков, известен в Европе давно.
Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам.
— Но выглядел слабее.
— Вот это, честно, немного удивило. Всё-таки я до конца не понимал силу новой команды, нужно было всё посмотреть, проверить, хоть в Швеции мне и говорили, что Россия – реально хороший вариант. Мне кажется, что с «Фенербахче» мы контролировали игру, могли забить больше и почти ничего не дали создать сопернику. Да, гости больше владели мячом, но «Краснодар» прессинговал и успешно контратаковали. Мне нравится такой стиль.
— Раньше «Краснодар» сравнивали с «Барсой», сейчас он переходит на более быстрый вариант футбола.
— Мне тоже нравится агрессия, стремительные атаки, прессинг, открытый стиль. Так сейчас играют в Германии. «Барса» же держит мяч, меньше даёт создать соперникам. Не скажу, что такой футбол скучен, но он для меня не так привлекателен.
Многие удивлены, что Вернблум так рано закончил международную карьеру.
— Каким вы видите ответный матч с «Фенербахче»?
— Знаю, что будет много агрессивных болельщиков, но это идёт только на пользу футболу. В «Краснодаре» тоже был полный стадион, причём самый современный, на котором я когда-либо играл. Так что, надеюсь, мы справимся с давлением благодаря командному духу.
— Со стороны видно, что вы отлично чувствуете себя в коллективе. Почему у шведов так хорошо получается адаптировать в России? Тот же Вернблум не попадает в старт сборной Швеции, но в РФПЛ он один из лучших.
— Вернблума на самом деле уважают в Швеции, но он давно является если и не звездой, то игроком ротации в сборной. Многие удивлены, что он так рано закончил международную карьеру. Хотя, в принципе, у нас в стране много сильных полузащитников, по-настоящему командных игроков. Это вообще отличительная черта нашего спорта.
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— Вы, наверное, хоккей имеете в виду?
— И его. Часто смотрю НХЛ, хотя сам никогда не играл.
— Можете сравнить сборные России и Швеции?
— У русских полно суперзвёзд. Если брать по отдельности, то они ярче. Но как коллектив Швеция сильнее, поэтому добивается больших успехов на Олимпиадах в последние годы.
— Вы ведь поэтому не хотите быть похожим на Ибрагимовича? Мол, он единоличник.
— Я такого никогда не говорил. Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам.
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