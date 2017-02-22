Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Виктор Классон
Фото: fckrasnodar.ru
Текст: Дмитрий Егоров

Классон: понял, что не будем играть в глупый футбол

Автор единственного гола «Краснодара» в первом матче с «Фенербахче» Виктор Классон – о стиле своей команды, Вернблуме и Ибрагимовиче.
22 февраля 2017, среда. 15:00. Футбол
Первый матч с «Фенербахче» «Краснодар» выиграл благодаря единственному голу своего новичка Виктора Классона. В интервью «Чемпионату» он вспоминает тот момент и рассказывает, почему футбол «Барселоны» ему нравится меньше, чем немецкий стиль.

Веришь в талант Классона, драфтуй его в дейли фэнтези по Лиге Европы!

>>> На Классе. «Краснодар» открывает плей-офф победой

— Я уже понял, что мы никогда будем играть в глупый футбол, использовать непонятные кроссы и надеяться на отскоки, — говорит швед. — В «Краснодаре» всё продумано. Когда Мартынович получил мяч, я уже понимал, как будет развиваться атака, и знал зону, в которую пойдёт пас. Всё было отработано на тренировках, гол получился не просто так.

— Вы часто забивали головой в Швеции?
— Очень редко. Может быть, по разу за сезон, но точно не «рыбкой».

— Это один из лучших голов в вашей карьере?
— Не назову его таким. Точно были поинтереснее. Лет пять назад во второй лиге мы разыгрывали мяч в центре после пропущенного гола. Я думал отдать пас, но обыграл первого, прошёл еще двух, ну… и так добежал до чужих ворот. Вот этот гол навсегда запомню, хотя на нынешнем уровне повторить его будет сложно.

— За первый гол в России обычно накрывают стол. Вы уже успели?
— Правда?! Есть традиция, что нужно сделать что-то для команды? Я не знал. Думаю, лучше бы нам отметить победу нам «Фенербахче» — с удовольствием организую торжество… Но гол правда был очень важен для меня. Забить на 4-й минуте в первом же матче – об этом я вряд ли мог даже мечтать.

— До перехода в «Краснодар» вы ведь намного больше слышали о «Фенербахче».
— Конечно, это логично – турецкий клуб приобретает сильных игроков, известен в Европе давно.
Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам.

— Но выглядел слабее.
— Вот это, честно, немного удивило. Всё-таки я до конца не понимал силу новой команды, нужно было всё посмотреть, проверить, хоть в Швеции мне и говорили, что Россия – реально хороший вариант. Мне кажется, что с «Фенербахче» мы контролировали игру, могли забить больше и почти ничего не дали создать сопернику. Да, гости больше владели мячом, но «Краснодар» прессинговал и успешно контратаковали. Мне нравится такой стиль.

— Раньше «Краснодар» сравнивали с «Барсой», сейчас он переходит на более быстрый вариант футбола.
— Мне тоже нравится агрессия, стремительные атаки, прессинг, открытый стиль. Так сейчас играют в Германии. «Барса» же держит мяч, меньше даёт создать соперникам. Не скажу, что такой футбол скучен, но он для меня не так привлекателен.
Многие удивлены, что Вернблум так рано закончил международную карьеру.

— Каким вы видите ответный матч с «Фенербахче»?
— Знаю, что будет много агрессивных болельщиков, но это идёт только на пользу футболу. В «Краснодаре» тоже был полный стадион, причём самый современный, на котором я когда-либо играл. Так что, надеюсь, мы справимся с давлением благодаря командному духу.


— Со стороны видно, что вы отлично чувствуете себя в коллективе. Почему у шведов так хорошо получается адаптировать в России? Тот же Вернблум не попадает в старт сборной Швеции, но в РФПЛ он один из лучших.
— Вернблума на самом деле уважают в Швеции, но он давно является если и не звездой, то игроком ротации в сборной. Многие удивлены, что он так рано закончил международную карьеру. Хотя, в принципе, у нас в стране много сильных полузащитников, по-настоящему командных игроков. Это вообще отличительная черта нашего спорта.

>>> Вернблум пьёт как русский! Как футболисты отмечали Новый год

— Вы, наверное, хоккей имеете в виду?
— И его. Часто смотрю НХЛ, хотя сам никогда не играл.

— Можете сравнить сборные России и Швеции?
— У русских полно суперзвёзд. Если брать по отдельности, то они ярче. Но как коллектив Швеция сильнее, поэтому добивается больших успехов на Олимпиадах в последние годы.

— Вы ведь поэтому не хотите быть похожим на Ибрагимовича? Мол, он единоличник.
— Я такого никогда не говорил. Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам.

>>> Не трудно быть богом. 35 фактов о Златане Ибрагимовиче
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 28
Теги
ФК Краснодар ФК Фенербахче Виктор Классон Понтус Вернблум
Новости. Футбол
22 февраля 2017, среда
17:47 Милевский: моё фото с Роналду не монтаж. Никогда не поверю, что Криштиану — гей
17:32 Видео: футболисты «Зенита» поздравили Ивановича с днём рождения туннелем
17:30 Галактионов: талантливые ребята у ЦСКА есть, им найдётся место в основе
17:29 Ал. Миранчук выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче со «Стрёмсгодсетом»
17:19 Лужный: у Луческу крайними всегда были арбитры, в «Зените» тоже
17:19 Агент Одемвингие: переговоры с клубом РФПЛ были, но не договорились по условиям
17:15 Лаллана продлил контракт с «Ливерпулем» до 2021 года
17:14 В апреле 2018 года рядом с «Крестовским» откроется новая станция метро
17:05 Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче с «Уфой»
17:02 «Ювентус» заинтересован в услугах наставника «Атлетико» Симеоне
16:58 Брызгалов: «Спартак» дал мне очень многое, и я благодарен ему во всём
16:56 Кверквелия проходит медобследование в «Локомотиве»
16:34 Кверквелия, которым интересуется «Локомотив», попрощался с «Рубином»
16:18 Сердеров не перешёл в «Оренбург» из-за разногласий по зарплате
16:16 Билеты на матч сборных России и Кот'Д Ивуара стоят от 400 до 5000 рублей
16:13 Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи» будет бесплатным
16:00 Вернидуб: зачем Будковский уехал в Россию? Платят в три раза больше
15:57 ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
15:42 «Томь» надеется уложиться в 1,5 млн рублей при уборке стадиона «Труд» от снега
15:32 Будковский: лучше проявить себя в России, чем играть на Украине раз в три матча
15:23 «Локомотив» предложил € 3 млн за румынского нападающего Ивана
15:20 «Уфа» объявила о заключении контракта с Беленовым
15:05 Йованович: «Зенит» — это другой мир, не сравнить с Сербией
15:02 «Рубин» отдал защитника Пилявского в аренду «Заре»
15:00 Классон: о таком дебюте в «Краснодаре» я вряд ли мог даже мечтать
14:51 «Блэкберн» объявил имя нового главного тренера
14:23 «Спартак» подписал контракт с 19-летним замбийским нападающим
14:21 Джано: впереди у «Спартака» 13 финалов, против нас все бьются на 200-300%
14:14 Руководство «Ювентуса» оштрафует Аллегри
14:11 Эрнани: Луческу рассказал, как могу усилить «Зенит» и что ему не нравится в игре
13:59 Вратарь вьетнамского клуба дисквалифицирован за нарочно пропущенные голы
13:55 Кампо: борьба за чемпионство в Испании уже закончилась? Это неправда
13:34 Каррера: Сарри сумел заменить Игуаина не только другими игроками
13:31 «Ливерпуль» планирует сменить базу
13:17 Лопетеги: не думаю, что критика в адрес Серхи Роберто справедлива
13:14 Наставник «Спартака» Каррера вошёл в шорт-лист «Ювентуса»
13:08 Гиггз считает, что в АПЛ слишком много иностранных тренеров
13:06 Руни останется в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес из Китая
12:54 Болельщики предпочитают Хамеса Иско
12:48 Скрипченко: радует, что к «Крыльям Советов» пришёл результат
12:39 Зырянов: было бы здорово, если бы Файзулин играл, он сильный футболист
12:39 Хёведес: в конце своей карьеры мне хотелось бы поиграть за границей
12:36 Рами: не буду скрывать, иногда я думаю о «Марселе», но я счастлив в «Севилье»
12:30 Вратарь «Шапекоэнсе», потерявший ногу, хочет выступить на Паралимпийских играх
12:27 Раньери: знал, что «Лестер» ждёт тяжёлый год, поэтому решил остаться в команде
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится ответный матч Лиги Европы "Фенербахче" - "Краснодар"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+