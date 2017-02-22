100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.
Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
40. Гилерме
«Локомотив», 2007 — по настоящее время, 169 матчей, пропустил 159 голов
Гилерме попал в «Локомотив» совершенно случайно: скауты московского клуба на матче «Атлетико Паранаэнсе» просматривали опорника, а привезли первого в истории чемпионата России вратаря из Бразилии. Только спустя два года после перехода в «Локо» в Гилю поверил нынешний тренер команды Юрий Сёмин, сделавший бразильца основным вратарём.
Голкипер уже 10 лет играет в «Локомотиве», выиграв в этом клубе Кубок России и бронзу РФПЛ, и признаётся, что хотел бы завершить карьеру именно здесь. Уже на четвёртый год Гиля неплохо говорил по-русски, а в 2012-м задумался о получении гражданства. Сдать экзамен по великому и могучему и получить все документы оказалось несложно для высоченного улыбчивого вратаря, в составе сборной России поехавшего на Евро-2016 во Францию.
«Я хочу сделать гражданство и своим детям, — признался Гилерме в интервью «Чемпионату». — Пока не знаю, уеду ли вообще в Бразилию по окончании карьеры и что там будет лет через 5-6. Сейчас жить на моей родине очень тяжело – экономические проблемы, политические. Все люди без работы. Давно в Бразилии не было такого кризиса, поэтому сейчас там очень опасно».
Маринато Гилерме
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
39. Кейсуке Хонда
ЦСКА, 2010-2013, 94 матча, 20 голов
В декабре 2009-го ЦСКА выиграл конкуренцию за японца у «Лиона», «Ливерпуля» и «Фиорентины», усилившись перед 1/8 Лиги чемпионов. В России Кейсуке Хонда запомнился в первую очередь невероятными штрафными, исполняемыми левой метров с 30. Подтвердить это может Андрес Палоп — вратарь «Севильи» не смог справиться с ударом японца, который впервые в истории вывел «армейцев» в четвертьфинал главного турнира Европы.
В ЦСКА один из самых закрытых легионеров в истории российского футбола завоевал золото РФПЛ, Суперкубок и два Кубка, в то же время японец стал обладателем Кубка Азии со своей сборной. Тем не менее Евгению Гинеру не удалось продать на тот момент своего лучшего игрока: спустя три года в «армейском» клубе Хонда перешёл в «Милан» абсолютно бесплатно. Но самый яркий и успешный период в его карьере был именно в России.
Кейсуке Хонда
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
38. Бибрас Натхо
«Рубин», 2010-2013, 104 матча, 21 гол
ЦСКА, 2014 — по настоящее время, 60 матчей, 16 голов
В 2010-м старший Натхо впервые решил покинуть родину и в «Рубине» Курбана Бердыева сразу же стал основным игроком. Натхо — редкий «бокс-ту-бокс», умеющий всё: отбирать, отдавать, переводить и забивать. Израильтянин сразу же стал любимцем казанских болельщиков, опередив в их рейтинге и Боккетти, и Карадениза, но через три года покинул «Рубин» после отставки «своего» тренера и уехал в Грецию.
Уже через полгода Натхо вернулся в Россию — в ЦСКА, забивал чуть ли не в каждом матче, став штатным пенальтистом, и завоевал первое в карьере российское золото. Лидер сборной Израиля выступает за «армейцев» до сих пор, и при новом главном тренере, наигрывающем схему 3-5-2, может раскрыться в новой роли.
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Бибрас Натхо
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
37. Зоран Тошич
ЦСКА, 2010 — по настоящее время, 172 матча, 37 голов
Замену уходящему в «Ювентус» звёздному Милошу Красичу «армейцы» нашли достаточно быстро. Семь лет назад Зоран Тошич приехал в Россию из «Манчестер Юнайтед» и сразу же попытался заставить болельщиков забыть об отсутствии на правом фланге своего земляка. Хет-трик «Краснодару», победный дубль в ворота «Спартака», «золотой» гол «Локомотиву» в 2014-м — за эти моменты «армейские» фанаты любят серба и регулярно, даже когда тот играет нестабильно, заряжают на трибуне: «Тошич, Тошич, Тошич».
Зоран Тошич и Алан Дзагоев
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
36. Сальваторе Боккетти
«Рубин», 2010-2013, 52 матча, 9 голов
«Спартак», 2013 — по настоящее время, 64 матча, 4 гола
Итальянский защитник в 2010-м мог перейти в «Зенит», но в итоге выбрал «Рубин» и сразу стал одним из лучших в своём амплуа в РФПЛ. После ухода Бердыева Боккетти, уже почти выучивший русский язык, присоединился к «Спартаку».
Не считая недолгой командировки в «Милан», итальянский центрбек стал незаменимым в «Спартаке», а сейчас выполняет другую важную роль — переводчика, доносящего до русскоязычных защитников красно-белых установки Массимо Карреры.
Но в России Сальву держит не только работа: в 2014-м итальянец женился на россиянке Катерине, и сейчас пара воспитывает сына Марио и дочь Грейс. По слухам, именно из-за семьи Боккетти решил не уходить из «Спартака» этой зимой и продлил контракт с московским клубом, согласившись на понижение в зарплате.
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Сальваторе Боккетти
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
35. Жо
ЦСКА, 2006-2008, 53 матча, 30 голов
За 2,5 года в ЦСКА высокий форвард дважды стал лучшим бомбардиром команды в РФПЛ и назывался в европейских медиа одним из самых талантливых игроков мира. Болельщики тоже оценили игру Жо, подарив бразильскому нападающему «Золотую подкову» в 2006 году.
В короткий срок Жо завоевал пять титулов и привлёк внимание многих топ-клубов, из которых щедрее всего оказался «Манчестер Сити», заплативший за бразильского таланта £ 18 млн. К сожалению, в АПЛ Жо не смог себя проявить и транзитом через Турцию, ОАЭ и Китай вернулся на родину, в родной «Коринтианс», где выступает и по сей день.
Жо
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
34. Мартин Шкртел
«Зенит», 2004-2007, 74 матча, 3 гола
Неуступчивый центральный защитник из Словакии покорил Петржелу, но остался в «Зените» и при Дике Адвокаате, именно под руководством голландца в топ-защитника. После чемпионства 2007 года Шкртел не дождался успеха петербургской команды в Кубке УЕФА и сразу уехал в «Ливерпуль», поразив Рафу Бенитеса настойчивостью и поразительной игрой головой. В АПЛ словацкий защитник провёл почти 300 матчей и недавно уехал доигрывать в свои 32 года в турецкий «Фенербахче».
Мартин Шкртел, «Зенит»
Фото: Александр Мельников, "Чемпионат"
33. Доменико Кришито
«Зенит», 2011 — по настоящее время, 114 матчей, 10 голов
До российского периода карьеры Кришито скитался на родине между «Ювентусом» и «Дженоа», не успев завоевать ни одного итальянского трофея. В «Зените» ситуация поменялась: за семь лет итальянский латераль по два раза завоевал золотые медали РФПЛ и Суперкубок России и однажды поднял над головой кубок страны.
До прихода Мирчи Луческу сложно было представить левый фланг обороны «Зенита» без Кришито, но румынский Мистер увидел в итальянце центрбека и передал ему капитанскую повязку, пока не решил назначить главным в разговорах с арбитрами РФПЛ русскоязычного Дзюбу.
Доминико Кришито
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
32. Иржи Ярошик
ЦСКА, 2003-2004, 56 матчей, 12 голов
«Крылья Советов», 2008-2009, 49 матчей, 4 гола
При переезде в Москву из Праги Иржи Ярошик прогремел новым трансферным рекордом РФПЛ — за лучшего игрока Чехии «армейцы» выложили $ 3,7 млн. Не зря: в дебютном матче чех забил «Локомотиву» в Суперкубке, затем отличился дублем в ворота «Рубина» в первом матче Премьер-Лиги, а спустя год завоевал для «армейцев» чемпионство. Его же гол в ворота «Рейнджерс» уже при новом тренере Жорже вывел ЦСКА в групповой этап ЛЧ впервые в истории, но в 2004-м лучший игрок команды получил предложение от Моуринью и уехал в «Челси».
Вернулся в Россию Иржи в статусе чемпиона четырёх стран: Чехии, России, Англии и Шотландии. За «Крылья» чешский полузащитник отыграл сезон, но вскоре снова покинул Россию из-за финансовых проблем самарского клуба. Последним клубом в карьере Ярошика в 2015-м стал испанский «Алавес».
Иржи Ярошик
Фото: Reuters
31. Роман Ерёменко
«Рубин», 2011-2014, 73 матча, 11 голов
ЦСКА, 2014 — по настоящее время, 59 матчей, 19 голов
Кем только не был Роман Ерёменко в киевском «Динамо»: и правым латералем, и опорником, и даже центральным защитником. Только Курбан Бердыев увидел в финне классного плеймейкера, и Роман раскрылся в «Рубине» именно в этой роли. Благодаря голу Ерёменко в 2012-м «Рубин» завоевал Кубок России, но через два года решил расторгнуть контракт с клубом, где поменялось руководство.
«Армейцы» пригласили Ерёменко в статусе свободного агента, и в ЦСКА финский полузащитник заиграл ещё результативнее, завоевав сначала серебро, а затем и золото РФПЛ. В новом сезоне Роман снова был лучшим в команде, тащив красно-синих в Лиге чемпионов, но в октябре получил дисквалификацию за употребление кокаина.
Тем не менее ЦСКА не расторг контракт с Ерёменко и вместе с игроком собирается оспаривать решение УЕФА. Пока юристы готовят всё необходимое, Роман поддерживает форму на родине вместе со старшим братом Алексеем и ждёт возвращения в большой футбол.
>>> Чем сейчас занимается Роман Ерёменко
Роман Ерёменко
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"