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ЦСКА U19 — Русенборг U19 — 2:1
Фото: Валентин Кобыща, pfc-cska.com
Текст: Данила Игнатов

«Жамалетдинов готов для основы ЦСКА». Молодёжь Гришина в 1/4 ЛЧ

«Молодёжка» ЦСКА продолжает греметь в Европе, выйдя в четвертьфинал юношеского аналога Лиги чемпионов. На очереди — «Бенфика».
22 февраля 2017, среда. 19:30. Футбол
Пока основа ЦСКА готовится к мартовскому возобновлению чемпионата РФПЛ и первой игре с «Зенитом», «армейская» молодёжь начинает сезон ещё в феврале, в Юношеской лиге УЕФА.

В своём еврокубке команда Александра Гришина, в отличие от основы, выступает на удивление уверенно, громя сверстников из лучших футбольных школ. Именно после матча с «Монако» (5:0) Леонид Слуцкий доверил место единственного нападающего основы молодому Фёдору Чалову, забившему в ворота 19-летних монегасков покер, а не проваливавшим сезон Траоре и Страндбергу.

Красно-синий – самый… перспективный?! Как молодеет ЦСКА
Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала
22 февраля 2017, среда. 14:00 МСК
ЦСКА U19
Москва, Россия
2 : 1
Русенборг U19
Тронхейм, Норвегия
1:0 – Жамалетдинов – 26, 1:1 – Vinje – 37 (пен), 2:1 – Пухов – 89 (пен)

В плей-офф Юношеской лиги УЕФА Гришину теперь приходится придумывать состав без своих лидеров. Того же Чалова, а также полузащитников Астемира Гордюшенко и, неожиданно, капитана «молодёжки» Константина Кучаева новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не отпустил со сборов основной команды. Сегодня они пригодятся белорусскому тренеру в контрольном матче с «Уфой».

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Молодые «армейцы», как занявшие первое место в своей группе, получили в соперники по 1/8 команду послабее — норвежский «Русенборг», который пошёл по пути чемпионов и уже успел выбить шведский АИК, сербский «Чукарички» и швейцарский «Базель».

В отсутствие главных лидеров капитаном стал один из самых ярких нападающих в молодёжного первенства России Тимур Жамалетдинов, недавно переподписавший контракт с ЦСКА. Форвард солировал на поле стадиона «Октябрь»: бежал, обводил, открывался, бил и отдавал партнёрам, в том числе единственному «легионеру» в составе — латвийскому нападающему Оскарсу Рубенису. В итоге старания Тимура, явно немного скучающего на поле без Чалова, всё же оправдались: в середине первого тайма Жамалетдинов подхватил мяч, накрутил одним финтом пять защитников и отправил его в шестёрку ворот норвежского голкипер, открыв счёт.

И без опорника Гордюшенко у «армейцев» здорово держался мяч: Кирилл Леонов и Тимур Пухов ошибок почти не допускали. Но в конце тайма защитник Данил Неплюев завалил в своей штрафной нападающего «Русенборга», и тот уверенно исполнил пенальти. Во втором тайме Неплюев на поле не вышел — видимо, был наказан за «привоз».

Основной голкипер «армейской» «молодёжки» — со звучной, вратарской фамилией Овчинников. Но 19-летний Павел — не родственник Сергея Ивановича, тренера основного ЦСКА. Примечателен он другим. Как считает Вячеслав Чанов, в последние годы работавший с молодыми вратарями ЦСКА, это один из самых талантливых вратарей своего возраста, с большим будущим. Причём в Павла, как когда-то в Игоря Акинфеева, в «армейской» школе мало кто верил, — из-за недобора физики. Прошло время, Овчинников вырос и теперь тащит юношеский ЦСКА в главном европейском турнире для своего возраста.

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Во втором тайме ЦСКА снова завладели преимуществом, но не могли довести дело до гола, как будто приготовившись к пенальти (в Юношеской лиге УЕФА в плей-офф играют только один матч, и если он закончится вничью, футболисты выясняют сильнейшего с помощью серии пенальти, без дополнительного времени). Но на 87-й минуте вратарь «Русенборга» сбил Дмитрия Меренчукова в своей штрафной, а штатный пенальтист «молодёжки» Тимур Пухов уверенно реализовал единственный победный одиннадцатиметровый.

В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА «армейцы» встретятся с португальской «Бенфикой», финалистом 2014 года, где ещё недавно играли такие футболисты, как Ренату Саншеш и Гонсалу Гуэдеш.

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О победе над «Русенборгом» и предстоящем четвертьфинале «Чемпионату» рассказал главный тренер армейской «молодёжки» Александр Гришин.

— Мы просматривали «Русенборг» и знали, что эта команда отдаст нам территорию сама, стараясь поймать на контратаках, — объясняет тренер. — В возрасте 18-19 лет самое опасное — именно пропустить голевую контратаку. Поэтому первый тайм, в котором мы забили всего один тайм и пропустили пенальти, могу назвать плохим. Хорошо, что ребята собрались, дожали соперника на 88-й минуте и реализовали свой одиннадцатиметровый.

— Насколько тяжело было готовиться без лидеров «молодёжки», проходивших сборы с основой?
— Этим составом мы готовились к «Русенборгу» всего три дня, поэтому показать суперигру было тяжело. Но мы ведь работаем для основного состава и обязаны быть готовыми к таким ситуациям. Конечно, с Чаловым, Кучаевым и Гордюшенко было бы легче, и, надеюсь, они присоединятся к нам перед матчем с «Бенфикой». Ведь это первый и, возможно, единственный в ближайшие 10 лет шанс для российской команды пробиться в финальную часть Юношеской лиги УЕФА. В этом турнире мы защищаем честь клуба и страны. Посмотрите: даже «Октябрь» сегодня был полный. А многие смотрели игру по телевизору — только мне сообщений 200 с поздравлениями пришло! Что бы ни говорили, страна у нас футбольная, народ любит и смотрит футбол. Именно такими победами нужно развивать интерес к спорту.

— Часто общаетесь с Гончаренко о своих футболистах?
— Мы постоянно на связи: изначально он обещал, что отпустит всех. Но в основе образовалась ситуация, когда несколько человек играть не могут, а сегодня — товарищеская игра с «Уфой», поэтому Виктору Михайловичу оказались нужны наши ребята. Тем не менее он очень сильно помог нам, отпустив оставшихся футболистов, которые находятся в отличной форме после сборов с основой. Это тоже важный момент: главный тренер не просто так отправил их в Москву, а с целью помочь команде выиграть.

— Тимур Жамалетдинов сегодня сыграл очень ярко и уверенно.
— Всем ребятам тренировки с основой идут на пользу, ведь уровень сопротивления там намного выше, чем в «молодёжке». Они растут просто потому, что тренируются рядом с опытными футболистами. А Тимур — молодец, мальчишка сделал себя сам. В школе в него никто не верил, но Жамалетдинов пахал два года на тренировках, относился к профессии как нужно и показал, что наши футболисты — не лентяи какие-то. Сейчас это игрок, полностью готовый к игре в основе ЦСКА. Сегодня он в одиночку разрывал пятерых защитников «Русенборга».

— Можно говорить, что игрок сборной Латвии Оскарс Рубенис — футболист ЦСКА?
— Это наш воспитанник, который не мог играть в первенстве Москвы из-за иностранного паспорта. Сейчас ему можно играть за «молодёжку», и он уже месяц заявлен за ЦСКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Русенборг Александр Гришин Лига чемпионов — Футбол
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