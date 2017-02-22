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175 лет назад 2016
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Мирча Луческу
Фото: Вячеслав Евдокимов, fc-zenit.ru
Текст: Анатолий Романов

Луческу: мы пробежали в Бельгии 118 км, но хаотично и безграмотно

На пресс-конференции перед ответным матчем с «Андерлехтом» Мирча Луческу сообщил, что выпустит завтра Мигеля Данни в основе.
22 февраля 2017, среда. 20:00. Футбол
.Слишком тяжёлые. 5 ответов на 5 вопросов о «Зените»

На пресс-конференцию перед ответным матчем с «Андерлехтом» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пришёл вместе с капитаном команды Мигелем Данни. Румын здорово удивил, рассказав, как завтра будет использовать португальца. Впрочем, первым на вопросы журналистов ответил сам Данни.

Данни: «Готов забивать в каждой игре!»


— Почему «Зенит» проиграл первый матч? И как собираетесь отыгрываться в Петербурге?
 — В Брюсселе мы сыграли не очень хорошо. Конечно, ещё и быстрый гол соперника усложнил нам задачу. Приходилось больше двигаться, стремясь отыграться. Но сейчас мы играем дома, всю неделю тренировались очень усердно и готовы победить с нужным счётом, чтобы пройти в следующий раунд.

— Многие считают, что «Зениту» в Брюсселе не хватило вас с первых минут. Вы готовы завтра выйти в основе?
 — Этот вопрос лучше задать тренеру. Естественно, я готов выйти в основе. Хочу играть и помогать команде показывать хороший футбол. Мы должны победить. Никто не собирается вылетать в 1/16 финала. Тренируюсь на все сто процентов.

— Обычно игроки после тяжёлых травм берегут себя в первых матчах после возвращения на поле. Как вы себя чувствовали в Брюсселе?
 — В Бельгии я чувствовал прежде всего разочарование, поскольку мы проигрывали. Но в то же время был счастлив вернуться на поле в официальном матче. Даже 20 минут — хороший отрезок для меня. Но, повторюсь, мне хочется сделать для команды больше. Выигрывать с ней.

— Сальваторе Скиллачи перед ЧМ-1990 дал обещание беременной жене забивать в каждом матче. Вы готовы пообещать то же самое своей жене?
 — Пообещать-то я могу, но для этого мне нужно регулярно выходить на поле. Если тренер будет выпускать меня, готов забивать в каждом матче!

Луческу: «Завтра Данни выйдет в основе»


— В первую очередь хочу дополнить слова, сказанные Данни, – начал беседу с журналистами главный тренер «Зенита». – Конечно, год отсутствия – это очень много для такого уровня. Мы не надеялись, что он быстро вернётся и приобретёт кондиции, которые были у него до травмы. Мигель исключительно важен для команды, причём не только на поле. Я наблюдал за ним всё время, пока он готовился индивидуально. Мы даже строили многие упражнения специально для него, чтобы Данни скорее адаптировался к принципам ведения игры команды и быстрее понял, чего мы от него хотим. Порой на сборах я ставил Мигеля во второй состав, на матчи с соперниками менее высокого уровня. Хотел, чтобы он через эти игры почувствовал себя увереннее. Перед матчем в Брюсселе думал, что выпущу Данни на поле намного раньше. К сожалению, мы пропустили быстрый гол, изменивший нашу тактику. Защитники «Андерлехта» действовали очень агрессивно, очень контактно, а поле на стадионе в Брюсселе становилось с каждой минутой всё хуже и хуже. Поэтому бросил Данни в бой только за 20 минут до финального свистка. Но его выход на поле ускорил нашу игру. Мы стали делать намного больше проникающих передач, создали больше моментов, чем до этого.
Данни: «Я готов выйти в основе. Хочу играть и помогать команде показывать хороший футбол. Мы должны победить».

После возвращения из Брюсселя мы провели в Петербурге ряд очень жёстких тренировок. Данни выглядел на них достаточно убедительно. Сегодня утром я вызвал Мигеля к себе и спросил, как его самочувствие. Он ответил, что всё хорошо. Поэтому я принял решение выпустить его завтра в основе. Уверен, Данни покажет себя с наилучшей стороны. У него накопилось огромное желание играть и помогать команде. Думаю, он всё это покажет на поле.

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— Как вы и команда провели эту неделю после поражения в Брюсселе? Почему всё-таки «Зенит» проиграл «Андерлехту»?
 — Очень сложно проводить первую игру после паузы. Честно говоря, в этом случае ты не знаком в полной мере ни со своим потенциалом, ни с потенциалом соперника. Надо понимать, что мы встречались с очень хорошей командой. Наверное, не все как следует изучили «Андерлехт». Я же скажу, что это сложный противник. Бельгийцы построили новую, сильную команду, если сравнивать с прошлым сезоном, когда мой «Шахтёр» играл с «Андерлехтом». Их состав пополнили молодые, быстрые футболисты. Теперь бельгийцы часто строят свою игру на контратаках. Тем не менее мы начали матч в Брюсселе хорошо, но потом допустили ошибку и пропустили гол. Хозяева же сели на свою половину, рассчитывая на контрвыпады. Этого мы от них не ожидали.

Такого соперника можно обыгрывать только с очень хорошей организацией игры. Её нам не хватило. Мы совершали много невынужденных потерь, а после наших неправильно поданных угловых и выброшенных аутов соперник проводил быстрые контратаки. «Андерлехт» имел шансы забить и больше двух голов. Я слышал мнения, что у нас было плохое движение. Нет, мы пробежали в это матче 118 км – это лучший показатель, если брать все осенние игры «Зенита». Вот только пробежали хаотично, безграмотно, поэтому проиграли. Мы почти каждый день анализировали игру в Брюсселе. Надеюсь, игроки сделали правильные выводы, и завтра вы увидите на поле совсем другую команду. Футболисты должны выполнять задачи, которые перед ними ставятся.

Против «Андерлехта» будет очень сложно. Бельгийский футбол сейчас в хорошем состоянии, а наш соперник не зря лидирует в чемпионате. В его составе много «сборников». Нам придётся непросто. Нельзя думать, что мы изначально сильнее всех. Очень нуждаемся в поддержке болельщиков. Они всегда нам помогали, особенно в сложные моменты. Наша задача – показать умный, грамотный футбол, а не такой, какой был в Брюсселе. Уверен, мы сыграем хорошо. Игроки продемонстрируют самый высокий настрой. Не сомневаюсь, что будут и сложные отрезки, но надо уметь через них проходить.
Луческу: Я слышал мнения, что у нас было плохое движение. Нет, мы пробежали в это матче 118 км – это лучший показатель, если брать все осенние игры «Зенита». Вот только пробежали хаотично, безграмотно, поэтому проиграли.

— Вы не заявили Йоана Молло на Лигу Европы. Считаете, что он не готов помочь команде в еврокубках?
 — Я уже объяснял своё решение. Видимо, вы были невнимательны. Мы могли дозаявить только троих, и я выбрал Бранислава Ивановича, Эрнани и Ибрагима Цаллагова, который способен заменить Хави Гарсию в случае, если испанец заработает дисквалификацию. Молло – очень хороший игрок. Конечно, жаль, что он и Андрей Лунёв не смогли попасть в список на Лигу Европы, но таков регламент. Уверен, в чемпионате России и Молло, и Лунёв покажут себя с лучшей стороны. У них будет время проявить себя.

— Насколько давит на команду тот факт, что «Зенит» завтра выйдет на поле без права на ошибку и пропущенный гол?
 — Наши игроки – профессионалы с большим опытом. Думаю, они прекрасно понимают ситуацию. В каждом разговоре с ними я подчёркиваю, что ни в коем случае нельзя пропустить контратаку «Андерлехта». Хотя болельщики с первых минут погонят нас вперёд, да и сами мы будем стремиться забить как можно раньше. Мы знаем, как выходить из-под прессинга бельгийцев, а вот с их контратаками справляться сложнее. Они быстро убегают со своей половины и умело проникают в зоны обороны соперника. Следует действовать внимательно, закрыть эти зоны. К сожалению, в Брюсселе это не удалось.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андерлехт ФК Зенит Мигел Данни Мирча Луческу Лига Европы
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