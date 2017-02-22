Луческу: мы пробежали в Бельгии 118 км, но хаотично и безграмотно

Данни: «Готов забивать в каждой игре!»

Луческу: «Завтра Данни выйдет в основе»

Данни: «Я готов выйти в основе. Хочу играть и помогать команде показывать хороший футбол. Мы должны победить».

Луческу: Я слышал мнения, что у нас было плохое движение. Нет, мы пробежали в это матче 118 км – это лучший показатель, если брать все осенние игры «Зенита». Вот только пробежали хаотично, безграмотно, поэтому проиграли.

На пресс-конференцию перед ответным матчем с «Андерлехтом» главный тренер «Зенита»пришёл вместе с капитаном команды. Румын здорово удивил, рассказав, как завтра будет использовать португальца. Впрочем, первым на вопросы журналистов ответил сам Данни.— В Брюсселе мы сыграли не очень хорошо. Конечно, ещё и быстрый гол соперника усложнил нам задачу. Приходилось больше двигаться, стремясь отыграться. Но сейчас мы играем дома, всю неделю тренировались очень усердно и готовы победить с нужным счётом, чтобы пройти в следующий раунд.— Этот вопрос лучше задать тренеру. Естественно, я готов выйти в основе. Хочу играть и помогать команде показывать хороший футбол. Мы должны победить. Никто не собирается вылетать в 1/16 финала. Тренируюсь на все сто процентов.— В Бельгии я чувствовал прежде всего разочарование, поскольку мы проигрывали. Но в то же время был счастлив вернуться на поле в официальном матче. Даже 20 минут — хороший отрезок для меня. Но, повторюсь, мне хочется сделать для команды больше. Выигрывать с ней.— Пообещать-то я могу, но для этого мне нужно регулярно выходить на поле. Если тренер будет выпускать меня, готов забивать в каждом матче!— В первую очередь хочу дополнить слова, сказанные Данни, – начал беседу с журналистами главный тренер «Зенита». – Конечно, год отсутствия – это очень много для такого уровня. Мы не надеялись, что он быстро вернётся и приобретёт кондиции, которые были у него до травмы. Мигель исключительно важен для команды, причём не только на поле. Я наблюдал за ним всё время, пока он готовился индивидуально. Мы даже строили многие упражнения специально для него, чтобы Данни скорее адаптировался к принципам ведения игры команды и быстрее понял, чего мы от него хотим. Порой на сборах я ставил Мигеля во второй состав, на матчи с соперниками менее высокого уровня. Хотел, чтобы он через эти игры почувствовал себя увереннее. Перед матчем в Брюсселе думал, что выпущу Данни на поле намного раньше. К сожалению, мы пропустили быстрый гол, изменивший нашу тактику. Защитники «Андерлехта» действовали очень агрессивно, очень контактно, а поле на стадионе в Брюсселе становилось с каждой минутой всё хуже и хуже. Поэтому бросил Данни в бой только за 20 минут до финального свистка. Но его выход на поле ускорил нашу игру. Мы стали делать намного больше проникающих передач, создали больше моментов, чем до этого.После возвращения из Брюсселя мы провели в Петербурге ряд очень жёстких тренировок. Данни выглядел на них достаточно убедительно. Сегодня утром я вызвал Мигеля к себе и спросил, как его самочувствие. Он ответил, что всё хорошо. Поэтому я принял решение выпустить его завтра в основе. Уверен, Данни покажет себя с наилучшей стороны. У него накопилось огромное желание играть и помогать команде. Думаю, он всё это покажет на поле.— Очень сложно проводить первую игру после паузы. Честно говоря, в этом случае ты не знаком в полной мере ни со своим потенциалом, ни с потенциалом соперника. Надо понимать, что мы встречались с очень хорошей командой. Наверное, не все как следует изучили «Андерлехт». Я же скажу, что это сложный противник. Бельгийцы построили новую, сильную команду, если сравнивать с прошлым сезоном, когда мой «Шахтёр» играл с «Андерлехтом». Их состав пополнили молодые, быстрые футболисты. Теперь бельгийцы часто строят свою игру на контратаках. Тем не менее мы начали матч в Брюсселе хорошо, но потом допустили ошибку и пропустили гол. Хозяева же сели на свою половину, рассчитывая на контрвыпады. Этого мы от них не ожидали.Такого соперника можно обыгрывать только с очень хорошей организацией игры. Её нам не хватило. Мы совершали много невынужденных потерь, а после наших неправильно поданных угловых и выброшенных аутов соперник проводил быстрые контратаки. «Андерлехт» имел шансы забить и больше двух голов. Я слышал мнения, что у нас было плохое движение. Нет, мы пробежали в это матче 118 км – это лучший показатель, если брать все осенние игры «Зенита». Вот только пробежали хаотично, безграмотно, поэтому проиграли. Мы почти каждый день анализировали игру в Брюсселе. Надеюсь, игроки сделали правильные выводы, и завтра вы увидите на поле совсем другую команду. Футболисты должны выполнять задачи, которые перед ними ставятся.Против «Андерлехта» будет очень сложно. Бельгийский футбол сейчас в хорошем состоянии, а наш соперник не зря лидирует в чемпионате. В его составе много «сборников». Нам придётся непросто. Нельзя думать, что мы изначально сильнее всех. Очень нуждаемся в поддержке болельщиков. Они всегда нам помогали, особенно в сложные моменты. Наша задача – показать умный, грамотный футбол, а не такой, какой был в Брюсселе. Уверен, мы сыграем хорошо. Игроки продемонстрируют самый высокий настрой. Не сомневаюсь, что будут и сложные отрезки, но надо уметь через них проходить.— Я уже объяснял своё решение. Видимо, вы были невнимательны. Мы могли дозаявить только троих, и я выбрал Бранислава Ивановича, Эрнани и Ибрагима Цаллагова, который способен заменить Хави Гарсию в случае, если испанец заработает дисквалификацию. Молло – очень хороший игрок. Конечно, жаль, что он и Андрей Лунёв не смогли попасть в список на Лигу Европы, но таков регламент. Уверен, в чемпионате России и Молло, и Лунёв покажут себя с лучшей стороны. У них будет время проявить себя.— Наши игроки – профессионалы с большим опытом. Думаю, они прекрасно понимают ситуацию. В каждом разговоре с ними я подчёркиваю, что ни в коем случае нельзя пропустить контратаку «Андерлехта». Хотя болельщики с первых минут погонят нас вперёд, да и сами мы будем стремиться забить как можно раньше. Мы знаем, как выходить из-под прессинга бельгийцев, а вот с их контратаками справляться сложнее. Они быстро убегают со своей половины и умело проникают в зоны обороны соперника. Следует действовать внимательно, закрыть эти зоны. К сожалению, в Брюсселе это не удалось.