«Краснодар» в свой день рождения творит историю

Неделю назад «Фенербахче» был жутко разобранным, будто это турки только-только вылезли из-под жёстких нагрузок на сборах. Первый удар по воротам Крицюка командананесла всего на 83-й минуте – более показательной цифры о матче быть не может. Однако когда дело касается турецкой команды, фактор трибун имеет громадное значение. Адвокат между матчами с «Краснодаром» говорил, что в Стамбуле всё будет по-другому, что в чемпионате Турции, играя перед полными трибунами, «Фенербахче» сразу зажигается и играет сердцем. Голландец как бы подтверждал то, что лежит на поверхности: турецкие команды жутко подвержены эмоциям, а неудачный старт в Краснодаре морально раздавил «Фенер».«Краснодар», перекрутивший всего одну гайку в стартовом составе (капитан Гранквист вместо автора предголевого слалома недельной давности Мартыновича), удивительным образом оказался не готов к эмоциональному дебюту «Фенербахче». За первые 6 минутполучил уже 4 удара, и все опасные, а лучший момент возник у Муссы Соу, поймавшего отскок после розыгрыша углового и мощно стрельнувшего выше перекладины.После такого старта казалось, что «Краснодар» можно додавить, но его холодный расчёт в прессинге резко изменил ситуацию в паре.долго думал над решением, как начать атаку, и принял неверное решение, отдав передачу под перехват Газинскому. Всё, что дальше, было слишком просто: пас в громадный коридор между защитниками и чёткий удар Фёдора Смолова в дальний угол. Так «быки» повели в счёте.Как и неделю назад, первый же удар «Краснодара» оказался голевым, и психологический допинг «Фенербахче» быстро иссяк. Адвокат не зря говорил, что у соперников примерно равные по силам составы, но разница в психологии очевидна – «Фенер» очень долго приходил в себя, атаковал суматошно, забрасывая мячи с флангов и обкладывая угловыми, тогда как «Краснодар» спокойно соблюдал свой стиль. Первый важный момент – передачи вразрез: владея мячом по 30-35% игрового времени, «быки» стремились перехватывать мячи в середине поля и сразу разрезать чужую защиту. В одной из стильных атак провалился левый фланг «Фенербахче», Подберёзкин устроил выход 2 в 1, умно покатил Смолову в центр штрафной, но форвард «Краснодара» запорол второй момент в матче, пробив в ногу Волкану.Второй инструмент, позволявший разбивать атаки «Фенера» – мелкий фол. «Краснодар» нарушал правила часто, но чаще далеко от штрафной площади. Если краснодарцы не успевали за соперником, проигрывали позицию, они спокойно нарушали правила так, чтобы судье не пришлось вынимать карточку из кармана. Лишь трижды «быки» нарушали правила на своей трети поля, лишь однажды это приводило к опасному стандарту – когдауронил ван Перси в паре метров от линии штрафной. Сам РВП и взялся крутить мяч, но не попал в девятку.«Фенербахче» опять оказался не готов к плану «Краснодара». Ударная статистика не совсем отражает картину происходившего на поле – «быки» блокировали все выходы в атаку через центральную зону, прессингом сковывая Топала и Соузу, а свои моменты «Фенер» создавал банальными фланговыми подачами. Однажды Крицюк на выходе улетел в партер после столкновения, но вратаря простил ударом выше полупустых ворот. Со вторым моментом, возникшим на необязательном штрафном, Станислав уже не справился – подача, тоже связанного и выброшенного игроками «Краснодара» в ближайший водоём, была слишком классной. Сначала мяч внёс в ворота Соуза, затем – Шкртел, а могли внести ещё трое игроков «Фенера».Доказательство командного класса – это стремление гнуть свою линию даже после неудачи, и у командыкласс действительно есть. В первой 15-минутке второго тайма «Краснодар» вновь сделал так, чтобы «Фенербахче» потух – отодвинул игру от своих ворот. Резкий Рамирес врывался в штрафную, обыгрывая защитника один в один и бил рядом со штангой, швед Классон, сегодня сыгравший не так ярко, как в Краснодаре, после быстрой комбинации вышел на рандеву с Волканом, но не совладал со своей скоростью. У «Фенербахче» вся основная мысль во втором тайме заключалась в попытках поймать на ошибке Крицюка, неуверенно игравшего на выходах из ворот – вратарю пытались забить ударом метров с 30, карауля его ошибку в выборе позиции, и это было чуть ли не главным моментом тайма. Не спасла «Фенер» и тройная замена, с выходомкреатив в атаке «канареек» окончательно пропал.С эмоциональной составляющей противостояния всё стало ясно, когда Шен начал срываться после падения, когда мяч попал защитнику «Краснодара» в лицо, аникак не отреагировал на град бутылок, которым его наградили, когда форвард получал мяч на бровке. «Краснодар» преподнёс себе отличный подарок на девятилетие клуба, впервые в истории вышел в топ-16 Лиги Европы и сдал тест на зрелость – в Стамбуле, где осенью проигрывал даже «Манчестер Юнайтед», такой экзамен сложно даётся любому. Лишь один ингредиент может испортить праздничный торт – перебор карточек, который ни разу не был упомянут в отчёте о матче, но сковал центр поля и сделал многое для прохода «Фенербахче».