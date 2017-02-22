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175 лет назад 2016
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Стадион «Крестовский»
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

«Би-2» на разогреве у «Зенита». Новые гости на «Крестовском»

На новом стадионе «Зенита» состоялся музыкальный фестиваль, который посетили 35 тыс. человек. На концерт заглянул и вице-премьер.
22 февраля 2017, среда. 22:30. Футбол
>>> Дождались! Первые 10 тыс. зрителей — на «Крестовском»

477 дней до чемпионата мира, 114 дней до Кубка конфедераций, 59 дней до первого матча «Зенита» в Премьер-Лиге на новом стадионе…


Ещё полгода назад казалось, что большой футбол никогда не придёт на Крестовский остров. Но в Северной столице так просто сдаваться не собирались. На «Санкт-Петербург Арене» (официальное название стадиона на время чемпионата мира и Кубка конфедераций) уже побывали первые 10 тыс. посетителей. А 22 февраля на новом стадионе «Зенита» прошёл музыкальный фестиваль «Радио Зенит», который посетили около 35 тыс. человек.
Фото: РИА Новости
В день старта продаж билеты на первый в истории новой арены концерт можно было приобрести за символическую стоимость — 100 рублей. В день музыкального фестиваля проходку на танцпол продавали уже за 700 рублей. Организаторы с ответственностью подошли к тестовому мероприятию на «Санкт-Петербург Арене» — пустили бесплатные автобусы от метро, перекрыли движение на Крестовском острове и решили продлить работу метрополитена на час.

За несколько часов до начала концерта для журналистов вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провёл небольшую экскурсию по территории стадиона. Чиновник рассказал, что 30 апреля 2018 года к чемпионату мира по футболу рядом с ареной откроется новая станция метро «Новокрестовская».
Фото: РИА Новости
За полторы недели с момента предыдущего мероприятия стадион визуально никак не изменился, лишь пунктов питания стало больше. Однако по-прежнему большая часть подтрибунных помещений пустует. К первым футбольным матчам организаторы обещают исправиться.

Первые зрители стали появляться на арене за полтора часа до концерта. Очередей на вход удалось избежать. На схеме стадиона привлекло название «спорные билеты». Оказывается, был создан специальный пункт для посетителей, у которых не считывается штрих-код на билетах.


«Давай быстрее, хочется уже увидеть изнутри этот памятник коррупции», — торопила своего спутника молодая девушка. Складывалось впечатление, что людей в этот вечер интересовала не музыка, а лишь стадион. Что неудивительно. В течение 10 лет наблюдая за строительством арены, испытываешь особенные чувства, попадая внутрь. Концерт же открывала петербургская фолк-группа The Hatters. «Шляпники» бодро заводили публику, чуть позже на сцену вышла группа «Танцы минус», гитарист которой появился в футболке «Зенита». Название сине-бело-голубой команды часто упоминалось в этот вечер. «Зениту» желали побед и трофеев на новой арене. Но пока подопечные Луческу играют на «Петровском» — завтра с «Андерлехтом» в частности. А на «Крестовском» был своего рода разогрев.


Исполнили свои хиты и «Би-2», Баста, «Секрет», «Чайф». В разгар концерта в пресс-зоне появился вице-премьер. Виталий Мутко приехал и музыку послушать, и стадион протестировать.

— Хочется поблагодарить строителей стадиона, — начал Виталий Леонтьевич. — Наконец город получил такой многофункциональный спортивный объект. Конечно же, главным будет футбол, нам есть ещё, что там делать. 27 февраля нас ждёт комиссия ФИФА, за 100 дней до Кубка конфедераций. Благодарен правительству и подрядчику за проделанную работу. В целом рассчитываем, что стадион проведёт как минимум три тестовых мероприятия, надеюсь, это будут футбольные матчи.

Название стадиона на чемпионат мира — «Санкт-Петербург Арена», после этого «Зенит» либо своё название будет давать, либо, как сейчас модно, продавать название. Покупатель есть, одна компания уже готова.

17 мая хотим полностью передать стадион оргкомитету для проведения Кубка конфедераций и церемонии открытия. Хотел бы, чтобы на новом стадионе сборная России сыграла один из ключевых больших матчей до чемпионата мира. Хотелось бы увидеть здесь топовую сборную. Болельщики в Питере заслуживают такие матчи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Виталий Мутко Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
22 февраля 2017, среда
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