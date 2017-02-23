Шалимов: пока пытаться выиграть Лигу Европы рано

старается сохранять хладнокровие после нервного матча в «горячем» Стамбуле.— Игра сложилась тяжело. Мы этого и ожидали. Ставили две задачи: не пропустить и при 0:0 забить. Второе получилось, но мы попали под серьёзный пресс в концовке первого тайма. В перерыве это поправили, заиграли так же, как и в начале. Был навал, много длинных передач, борьба. Так сложился проход дальше.— Пока не думаем, с кем сыграть в 1/8 финала. Сейчас важно сыграть на Кубок России, сейчас не хочется об этом говорить.— Не говорю, что нам было очень сложно противостоять «Фенербахче». У них индивидуально сильные футболисты, но мы ожидали много длинных передач, их и получили. Сюрпризов не было. Другое дело, что у нас было много брака, уверенности не хватало. Это опыт для нас, мы прошли в эту стадию, игроки будут становиться сильнее и прибавлять.— Был момент, когда Ван Перси провоцировал на удаление, и в перерыве мы попросили ребят, чтобы они поспокойнее реагировали, не провоцировали болельщиков «Фенербахче», потому что сами фанаты начали уже свистеть своей команде, и нам это было важно. Нам не нужно было отвечать на провокации хозяев, чтобы агрессия не перекинулась на нас.— Наверное, пытаться выиграть Лигу Европы рано, но следующий раунд мы преодолеть точно в состоянии. Хотя, смотря кто нам попадётся. С другой стороны, если приедет «Манчестер», для фанатов радость будет большой.в пресс-центре устроил целое шоу, пререкаясь с журналистами, не скрывавшими недовольства тренером.— Не считаю, что у нас было преимущество над «Краснодаром», и он был не готов. Они тоже нормально готовились.— Можно много историй придумать, почему так происходит. Но надо признать: они были лучше нас. Может, у них лучше тренер или лучше футболисты. Можно придумать что угодно. Я понимаю, что пресса любит разные истории и сценарии. Но и «Барселона» иногда пропускает 4 гола. Наши игроки боролись, старались, но мы хотим больше. Они не смогли сделать большее. Мы не можем привести игрока за 45 миллионов, если нужно. Мы не «Челси». Если кто-то выпадает, они тут же могут возместить потерю, мы так не можем.— Это не в первый раз, когда не всё получается. Игроки очень огорчены, фанаты тоже. Все разочарованы. Но нельзя останавливаться, нужно продолжать играть и стараться становиться лучше. Вот единственное лекарство.— Вы просто лжец, если говорите такое. Это придуманная история. Когда я уйду из «Фенербахче», тогда сообщу об этом. А сейчас я продолжаю работать. Сезон не закончен. Если мы выиграем Кубок Турции, то будет успешный год. Но если мы вылетели из Лиги Европы, это ещё не конец. Почему вы решили, что мы должны были выиграть этот турнир?!— Не могу говорить о нём, как о суперзвезде. Он сильный игрок, талантливый, хороший футболист. Но топ-игрок не выступает за «Краснодар» или «Фенербахче».