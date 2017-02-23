Как испортить сезон за 2 минуты. «Порту» дарит победу «Ювентусу»

Портреты соперников

Как провалился план Нуну Эшпириту Санту

Представьте себе образцово-циничную итальянскую команду, которая на 25 минуте оказывается в зоне комфорта. И соперника, у которого и в равных составах не ладилась игра в атаке. Представили? Теперь вы знаете о паре «Порту» — «Ювентус» всё. Большую часть времени матч был столь же нетороплив, как «Патерсон», последний артхаус Джима Джармуша, но куда менее красив.Спонсор вечера –. Бывший защитник «Интера» явно недолюбливает «Ювентус». От чрезмерного желания он сначала заехал по ноге Куадрадо, потом Дибале, а потом получил две жёлтые карточки в течение минуты. В первый час матча зрители увидели два удара в створ, нужно ли к этому что-то добавлять? Разве что, вот это: обе команды играли в неожиданных формах. «Порту» вышел на поле «Драгау» в гостевом комплекте, а «Ювентус» — в третьем.«Ювентус» с начала сезона и до зимы было модно ругать. Парни Аллегри действительно смотрелись как-то слишком уж академично и предпочитали добывать победы лениво и слегка позёвывая. Хотя, стоит ли винить в этом «Ювентус»? Соперники позволяли обыгрывать себя в этом полуспящем режиме. А зимой Аллегри решил взбодрить команду и затеял перестройку.Всё изменилось. Забудьте о трёх защитниках.неожиданно для себя оказался в опорной зоне рядом с Хедирой, а в атаке нашлось место сразу для всех: Игуаина, Манджукича, Дибалы и Куадрадо. Безболезненный переход с 3-5-2 на 4-2-3-1 в своё время так и не удался, а Аллегри сделал это не просто без потерь, а с прибылью: «Юве» заиграл намного увереннее. Лучше контролирует мяч, имеет больше вариантов в атаке и чаще вступает в высокий прессинг. Огромная заслуга в это принадлежит Манджукичу. Он работает по всей левой бровке, мгновенно возвращается за линию мяча при обороне и немного напоминаетобразца сезона-2009/10.Без нагрузок конструкция выглядела прочной. «Порту», как предполагалось, сможет устроить «Ювентусу» краш-тест. «Порту» в очередной раз вырастил в своём инкубаторе золотых цыплят. Состав – пятый в Португалии по среднему возрасту, заследят английские топ-клубы, абыл в шорт-листе «Арсенала» уже этим летом. Команда, как принято у португальцев, индивидуально сильная, хотя и не сбалансированная.Вот эту несбалансированную команду Нуну заставил играть в дисциплинированный футбол с акцентом на оборону. По владению мячам «Порту» даже не в тройке в чемпионате Португалии. Серьёзно, «Риу Аве» владеет мячом больше. При этом команда чаще всех в чемпионате бьёт по воротам. «Порту» не стесняется играть навесами. Упомянутый Алекс Теллес с этих навесов набил шесть голевых передач. В позиционной обороне его игроки чувствуют себя даже слишком уверенно для одного из двух явных фаворитов турнира.План Нуну на игру – осторожно атаковать не слишком большим количеством игроков работал минут 20. Хозяева выглядели достойно, обменивались с «Юве» позиционными атаками и ударами. А потом выступил. Он успел дважды нарушить правила до того, как арбитр Брых показал ему жёлтую карточку за снос Куадрадо. Теллес, видимо, очень расстроился, потому что через минуту въехал в ноги Лихтштайнеру. Неожиданный и глупый поворот сюжета. Начиная с 26 минут и до конца тайма «Ювентус» владел территорией и мячом, но никак не мог создать что-то серьёзное. Только в концовке удар Дибалы пришёлся в штангу.После перерыва команды какое-то время занимались тем же самым, но «Порту» потихоньку подсаживался. Ради баланса в защите пришлось пожертвовать Анде Силвой, а про атаку – забыть. До финального свистка «Порту» не создал ни одного опасного момента.А «Ювентус» добился своего, причём без лишних усилий. К середине второго тайма гости упростили игру и перешли на кроссы на Игуаина, а план Б – выигранные подборы и дальне удары. Некоторые время их транжирил Хедира, но вышедший на заменупоймал мяч после неудачного отскока оти забил первый гол за «Ювентус». Не прошло и пары минут, как счёт удвоил. Он только вышел на замену, в фирменном стиле пошёл в атаку, принял мяч в углу штрафной, подработал и поднял до небес шансы «Юве» на следующий раунд плей-офф.Два гола за две минуты. Две жёлтые карточки за две минуты. В общем, похоже, что две минуты – мистический отрезок времени для «Порту». Хотя, на самом деле, речь об издержках сверхконцентрации. По Теллесу видно было, как он заряжен на борьбу, и это сыграло с ним злую шутку. А собранность всей команды обернулась мгновенной путаницей, когда Пьяца и Дани Алвес, только появившись на поле, отцеплялись от соперников. Тут стоило бы написать, что «Порту» бился до последнего и мог хотя бы сократить разницу в счёте. Но не получится. «Порту» после второго гола просто растворился.«Ювентус» играл в более высоком темпе, чем четыре дня назад против «Палермо». Но так же механически. Главный вопрос: команда по-прежнему экономит силы на решающий отрезок сезона, или банально исчерпан творческий потенциал Аллегри? От ответа зависит не только результат в ЛЧ в этом году (давайте не будем выдумывать интригу в Серии А), но и, например, будущее Аллегри. В Италии говорят, что он уйдёт из «Юве» летом. Конечно, все останутся довольны, если он уйдёт гипотетический клуб АПЛ в ранге нового итальянского гения, коллекционера трофеев. Но первый матч против «Порту» не приблизил к пониманию того, насколько команда готова прибавить.