Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Порту» — «Ювентус» — 0:2
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Как испортить сезон за 2 минуты. «Порту» дарит победу «Ювентусу»

Экс-игрок «Интера» помогает «Ювентусу». Две замены Аллегри решают исход матча.
23 февраля 2017, четверг. 01:10. Футбол
Представьте себе образцово-циничную итальянскую команду, которая на 25 минуте оказывается в зоне комфорта. И соперника, у которого и в равных составах не ладилась игра в атаке. Представили? Теперь вы знаете о паре «Порту» — «Ювентус» всё. Большую часть времени матч был столь же нетороплив, как «Патерсон», последний артхаус Джима Джармуша, но куда менее красив.

Спонсор вечера – Алекс Теллес. Бывший защитник «Интера» явно недолюбливает «Ювентус». От чрезмерного желания он сначала заехал по ноге Куадрадо, потом Дибале, а потом получил две жёлтые карточки в течение минуты. В первый час матча зрители увидели два удара в створ, нужно ли к этому что-то добавлять? Разве что, вот это: обе команды играли в неожиданных формах. «Порту» вышел на поле «Драгау» в гостевом комплекте, а «Ювентус» — в третьем.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
22 февраля 2017, среда. 22:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
0 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 – Пьяца – 72, 0:2 – Алвес – 74
Удаления: Теллес, 27 – нет

Портреты соперников


«Ювентус» с начала сезона и до зимы было модно ругать. Парни Аллегри действительно смотрелись как-то слишком уж академично и предпочитали добывать победы лениво и слегка позёвывая. Хотя, стоит ли винить в этом «Ювентус»? Соперники позволяли обыгрывать себя в этом полуспящем режиме. А зимой Аллегри решил взбодрить команду и затеял перестройку.

Всё изменилось. Забудьте о трёх защитниках. Миралем Пьянич неожиданно для себя оказался в опорной зоне рядом с Хедирой, а в атаке нашлось место сразу для всех: Игуаина, Манджукича, Дибалы и Куадрадо. Безболезненный переход с 3-5-2 на 4-2-3-1 в своё время так и не удался Антонио Конте, а Аллегри сделал это не просто без потерь, а с прибылью: «Юве» заиграл намного увереннее. Лучше контролирует мяч, имеет больше вариантов в атаке и чаще вступает в высокий прессинг. Огромная заслуга в это принадлежит Манджукичу. Он работает по всей левой бровке, мгновенно возвращается за линию мяча при обороне и немного напоминает Самуэля Это’о образца сезона-2009/10.

Без нагрузок конструкция выглядела прочной. «Порту», как предполагалось, сможет устроить «Ювентусу» краш-тест. «Порту» в очередной раз вырастил в своём инкубаторе золотых цыплят. Состав – пятый в Португалии по среднему возрасту, за Рубеном Невешом и Андре Силвой следят английские топ-клубы, а Данилу Перейра был в шорт-листе «Арсенала» уже этим летом. Команда, как принято у португальцев, индивидуально сильная, хотя и не сбалансированная.

Вот эту несбалансированную команду Нуну заставил играть в дисциплинированный футбол с акцентом на оборону. По владению мячам «Порту» даже не в тройке в чемпионате Португалии. Серьёзно, «Риу Аве» владеет мячом больше. При этом команда чаще всех в чемпионате бьёт по воротам. «Порту» не стесняется играть навесами. Упомянутый Алекс Теллес с этих навесов набил шесть голевых передач. В позиционной обороне его игроки чувствуют себя даже слишком уверенно для одного из двух явных фаворитов турнира.

Фабрика звёзд. «Порту»

Как провалился план Нуну Эшпириту Санту


План Нуну на игру – осторожно атаковать не слишком большим количеством игроков работал минут 20. Хозяева выглядели достойно, обменивались с «Юве» позиционными атаками и ударами. А потом выступил Алекс Теллес. Он успел дважды нарушить правила до того, как арбитр Брых показал ему жёлтую карточку за снос Куадрадо. Теллес, видимо, очень расстроился, потому что через минуту въехал в ноги Лихтштайнеру. Неожиданный и глупый поворот сюжета. Начиная с 26 минут и до конца тайма «Ювентус» владел территорией и мячом, но никак не мог создать что-то серьёзное. Только в концовке удар Дибалы пришёлся в штангу.

После перерыва команды какое-то время занимались тем же самым, но «Порту» потихоньку подсаживался. Ради баланса в защите пришлось пожертвовать Анде Силвой, а про атаку – забыть. До финального свистка «Порту» не создал ни одного опасного момента.

А «Ювентус» добился своего, причём без лишних усилий. К середине второго тайма гости упростили игру и перешли на кроссы на Игуаина, а план Б – выигранные подборы и дальне удары. Некоторые время их транжирил Хедира, но вышедший на замену Марко Пьяца поймал мяч после неудачного отскока от Мигеля Лаюна и забил первый гол за «Ювентус». Не прошло и пары минут, как счёт удвоил Дани Алвес. Он только вышел на замену, в фирменном стиле пошёл в атаку, принял мяч в углу штрафной, подработал и поднял до небес шансы «Юве» на следующий раунд плей-офф.

Два гола за две минуты. Две жёлтые карточки за две минуты. В общем, похоже, что две минуты – мистический отрезок времени для «Порту». Хотя, на самом деле, речь об издержках сверхконцентрации. По Теллесу видно было, как он заряжен на борьбу, и это сыграло с ним злую шутку. А собранность всей команды обернулась мгновенной путаницей, когда Пьяца и Дани Алвес, только появившись на поле, отцеплялись от соперников. Тут стоило бы написать, что «Порту» бился до последнего и мог хотя бы сократить разницу в счёте. Но не получится. «Порту» после второго гола просто растворился.

«Ювентус» играл в более высоком темпе, чем четыре дня назад против «Палермо». Но так же механически. Главный вопрос: команда по-прежнему экономит силы на решающий отрезок сезона, или банально исчерпан творческий потенциал Аллегри? От ответа зависит не только результат в ЛЧ в этом году (давайте не будем выдумывать интригу в Серии А), но и, например, будущее Аллегри. В Италии говорят, что он уйдёт из «Юве» летом. Конечно, все останутся довольны, если он уйдёт гипотетический клуб АПЛ в ранге нового итальянского гения, коллекционера трофеев. Но первый матч против «Порту» не приблизил к пониманию того, насколько команда готова прибавить.

Нерукопожатные. Что творится в «Ювентусе»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Порту Ювентус Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
23 февраля 2017, четверг
01:17 К. Шмейхель: выездное поражение со счётом 1:2 — хороший результат для «Лестера»
01:13 Раньери: «Севилья» показала свой класс, но ничего ещё не ясно
01:13 Смолов: должен был забивать «Фенербахче» второй гол, игра была бы решена
00:54 «Ювентус» прервал серию «Порту» из 20 матчей без поражений на «Драгау»
00:45 Касильяс и Буффон обменялись футболками после матча «Порту» — «Ювентус»
00:37 «Ювентус» на выезде обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
00:36 Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в первом матче с «Севильей»
00:36 Игнатович: приглашали зарубежные клубы, но решил остаться в «Мордовии»
00:33 Экс-форвард «МС» и «Ювентуса» Божинов перешёл в клуб 2-го китайского дивизиона
00:11 Зидан: не надо искать оправдания, лучше начать думать о следующей игре
00:04 Тренер «Валенсии»: матчи на «Месталье» и впредь должны быть тяжёлыми для любого
00:02 Классон: «Краснодар» может попробовать выиграть Лигу Европы
22 февраля 2017, среда
23:57 Рамирес: хочется, чтобы в 1/8 финала ЛЕ «Краснодар» сыграл с «МЮ»
23:57 «Краснодар» после выхода в 1/8 финала ЛЕ сделал командное фото в раздевалке
23:53 Глеб: с таким подбором игроков «Крылья Советов» могут выйти на прежний уровень
23:47 Марсело: «Реалу» нет никаких оправданий, больше так играть нельзя
23:44 Селфи с Глушаковым и задумчивый Луис Адриано – в фотообзоре сбора «Спартака»
23:33 Почеттино: «Тоттенхэму» нужно время, чтобы начать стабильно бороться за титулы
23:32 Гончаренко: хочется, чтобы запасные ЦСКА выходили на замену более качественно
23:21 На стадионе «Крестовский» во время фестиваля прорвало водопровод
23:13 Моуринью: у «Манчестер Юнайтед» всё было под контролем
23:04 Лаллана: не могу придумать лучшего клуба для своего будущего, чем «Ливерпуль»
23:02 Адвокат: Смолов – хороший футболист, но не суперзвезда или топ-игрок
23:02 «Интер» и Икарди оштрафованы за заявления игрока в автобиографии
22:54 «Реал» уже проиграл в 2017 году больше матчей, чем в прошлом году
22:48 Касильяс стал рекордсменом по числу розыгрышей плей-офф Лиги чемпионов
22:40 Адвокат: в вылете «Фенербахче» из Лиги Европы виноваты все: тренер, руководство
22:39 «Реал» проиграл «Валенсии» и не смог увеличить отрыв от «Барселоны»
22:38 Шалимов: фанаты «Краснодара» будут рады, если в 1/8 финала ЛЕ к нам приедет «МЮ»
22:30 «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»
22:24 Шалимов: ставил «Краснодару» на ответный матч с «Фенербахче» две задачи
22:16 Фарфан получил сильный ушиб в контрольном матче «Локомотива»
22:06 Каборе пропустит следующий матч «Краснодара» в Лиге Европы из-за дисквалификации
21:54 Гол и жест Смолова и раздражённый Адвокат. Фотообзор «Фенербахче» – «Краснодар»
21:53 «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала ЛЕ
21:52 «МЮ» выбил «Сент-Этьен» из Лиги Европы, «Шальке» прошёл ПАОК
21:51 Муса выйдет в стартовом составе «Лестера» в матче с «Севильей»
21:46 «Порту» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы
21:36 Фримпонг: в шведском чемпионате нет игрока известнее, чем Фримпонг
21:24 И. Хомуха присоединился к «Спартаку» на сборе в Марбелье
21:04 Фернандеш: не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива»
21:02 Тарасов: возможно, поражение даже пойдёт на пользу «Локомотиву»
21:01 «Ливерпуль» подтвердил, что Лаллана подписал новый контракт
20:59 Мутко: на «Крестовском» пройдёт три футбольных матча перед Кубком конфедераций
20:58 На «Крестовском» сработала пожарная сигнализация из-за жарки блинов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов вам запомнился больше всего?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+