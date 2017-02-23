Как испортить сезон за 2 минуты. «Порту» дарит победу «Ювентусу»

Спонсор вечера – Алекс Теллес. Бывший защитник «Интера» явно недолюбливает «Ювентус». От чрезмерного желания он сначала заехал по ноге Куадрадо, потом Дибале, а потом получил две жёлтые карточки в течение минуты. В первый час матча зрители увидели два удара в створ, нужно ли к этому что-то добавлять? Разве что, вот это: обе команды играли в неожиданных формах. «Порту» вышел на поле «Драгау» в гостевом комплекте, а «Ювентус» — в третьем.
Портреты соперников
«Ювентус» с начала сезона и до зимы было модно ругать. Парни Аллегри действительно смотрелись как-то слишком уж академично и предпочитали добывать победы лениво и слегка позёвывая. Хотя, стоит ли винить в этом «Ювентус»? Соперники позволяли обыгрывать себя в этом полуспящем режиме. А зимой Аллегри решил взбодрить команду и затеял перестройку.
Всё изменилось. Забудьте о трёх защитниках. Миралем Пьянич неожиданно для себя оказался в опорной зоне рядом с Хедирой, а в атаке нашлось место сразу для всех: Игуаина, Манджукича, Дибалы и Куадрадо. Безболезненный переход с 3-5-2 на 4-2-3-1 в своё время так и не удался Антонио Конте, а Аллегри сделал это не просто без потерь, а с прибылью: «Юве» заиграл намного увереннее. Лучше контролирует мяч, имеет больше вариантов в атаке и чаще вступает в высокий прессинг. Огромная заслуга в это принадлежит Манджукичу. Он работает по всей левой бровке, мгновенно возвращается за линию мяча при обороне и немного напоминает Самуэля Это’о образца сезона-2009/10.
Без нагрузок конструкция выглядела прочной. «Порту», как предполагалось, сможет устроить «Ювентусу» краш-тест. «Порту» в очередной раз вырастил в своём инкубаторе золотых цыплят. Состав – пятый в Португалии по среднему возрасту, за Рубеном Невешом и Андре Силвой следят английские топ-клубы, а Данилу Перейра был в шорт-листе «Арсенала» уже этим летом. Команда, как принято у португальцев, индивидуально сильная, хотя и не сбалансированная.
Вот эту несбалансированную команду Нуну заставил играть в дисциплинированный футбол с акцентом на оборону. По владению мячам «Порту» даже не в тройке в чемпионате Португалии. Серьёзно, «Риу Аве» владеет мячом больше. При этом команда чаще всех в чемпионате бьёт по воротам. «Порту» не стесняется играть навесами. Упомянутый Алекс Теллес с этих навесов набил шесть голевых передач. В позиционной обороне его игроки чувствуют себя даже слишком уверенно для одного из двух явных фаворитов турнира.
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Как провалился план Нуну Эшпириту Санту
План Нуну на игру – осторожно атаковать не слишком большим количеством игроков работал минут 20. Хозяева выглядели достойно, обменивались с «Юве» позиционными атаками и ударами. А потом выступил Алекс Теллес. Он успел дважды нарушить правила до того, как арбитр Брых показал ему жёлтую карточку за снос Куадрадо. Теллес, видимо, очень расстроился, потому что через минуту въехал в ноги Лихтштайнеру. Неожиданный и глупый поворот сюжета. Начиная с 26 минут и до конца тайма «Ювентус» владел территорией и мячом, но никак не мог создать что-то серьёзное. Только в концовке удар Дибалы пришёлся в штангу.
После перерыва команды какое-то время занимались тем же самым, но «Порту» потихоньку подсаживался. Ради баланса в защите пришлось пожертвовать Анде Силвой, а про атаку – забыть. До финального свистка «Порту» не создал ни одного опасного момента.
А «Ювентус» добился своего, причём без лишних усилий. К середине второго тайма гости упростили игру и перешли на кроссы на Игуаина, а план Б – выигранные подборы и дальне удары. Некоторые время их транжирил Хедира, но вышедший на замену Марко Пьяца поймал мяч после неудачного отскока от Мигеля Лаюна и забил первый гол за «Ювентус». Не прошло и пары минут, как счёт удвоил Дани Алвес. Он только вышел на замену, в фирменном стиле пошёл в атаку, принял мяч в углу штрафной, подработал и поднял до небес шансы «Юве» на следующий раунд плей-офф.
Два гола за две минуты. Две жёлтые карточки за две минуты. В общем, похоже, что две минуты – мистический отрезок времени для «Порту». Хотя, на самом деле, речь об издержках сверхконцентрации. По Теллесу видно было, как он заряжен на борьбу, и это сыграло с ним злую шутку. А собранность всей команды обернулась мгновенной путаницей, когда Пьяца и Дани Алвес, только появившись на поле, отцеплялись от соперников. Тут стоило бы написать, что «Порту» бился до последнего и мог хотя бы сократить разницу в счёте. Но не получится. «Порту» после второго гола просто растворился.
«Ювентус» играл в более высоком темпе, чем четыре дня назад против «Палермо». Но так же механически. Главный вопрос: команда по-прежнему экономит силы на решающий отрезок сезона, или банально исчерпан творческий потенциал Аллегри? От ответа зависит не только результат в ЛЧ в этом году (давайте не будем выдумывать интригу в Серии А), но и, например, будущее Аллегри. В Италии говорят, что он уйдёт из «Юве» летом. Конечно, все останутся довольны, если он уйдёт гипотетический клуб АПЛ в ранге нового итальянского гения, коллекционера трофеев. Но первый матч против «Порту» не приблизил к пониманию того, насколько команда готова прибавить.
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