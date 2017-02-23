Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лига чемпионов. «Севилья» — «Лестер» — 2:1
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

За стеклом. Как тренер-маньяк обыграл «Лестер»

Возможно, это была самая односторонняя игра в истории из тех, что закончились с разницей в один мяч.
23 февраля 2017, четверг. 01:40. Футбол
Хорхе Сампаоли впервые показали на восьмой минуте. Идеолог «Севильи» сидел за стеклом и без умолку тараторил. Чуть позже камера взяла более общий план — в радиусе пяти метров никого не было и близко. Аргентинского тренера-маньяка в хипстерских очках это вполне устраивало — лучше собеседника о футболе, чем он сам, найти ему было сложно.

Сампаоли закинул обе ноги на стену перед собой. В ВИП-ложе ему явно тесно — он привык танцевать одиночное экстази-танго по технической зоне. За такие запрещенные танцы его дисквалифицировали на два матча, но были в этом и плюсы. Сампаоли получил возможность сверху понаблюдать за тем, как выглядит его команда.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
22 февраля 2017, среда. 22:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
2 : 1
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 – Сарабия – 25, 2:0 – Корреа – 62, 2:1 – Варди – 73


И «Севилья» играла так, как велел учитель. Это был матч-манифест для Сампаоли. Давно стало понятно, что это будет пара с наиболее очевидным фаворитом — «Севилью» называют новым претендентом на чемпионство в Испании, а «Лестер» претендует на чемпионшип — но соперник для манифеста не имел значения. Важно было показать, что такое футбол Сампаоли. Пас от вратаря одному из широко разошедшихся центральных защитников, кажущаяся ленивой подготовка атаки на своей трети поля, длинный пас-взрыв — и начинается бешеный бег всей полевой десятки. Нападающий выигрывает борьбу, отбрасывает мяч Насри, перед которым сразу минимум четыре варианта — три молнии летят к чужой штрафной, опуская опорную зону соперника неприлично глубоко, и оставляя французу возможность для продвижения вперед. Чтобы понимать скорость, с которой играет «Севилья», достаточно сказать, что зрелище по удобству для просмотра напоминает хоккей — там тоже иногда не видно снаряда, которым играют. Мяч все же больше шайбы, но не видно и его.

Пенальти, заработанный «Севильей», не был реализован, но стал доказательством того, насколько испанцы быстрее — они делают раньше, чем соперник успевает подумать, и Уэсу Моргану остается только фолить. На игре хозяев не реализованный пенальти не сказался никак — они продолжили молотить по лисьему корпусу изо всех позиций. На 20-й минуте случается еще один показательный эпизод: мяч уходит за лицевую на удар от ворот, но Кристиан Фукс зачем-то выносит его на угловой. Ближайший соперник был в двух метрах, но когда австриец поворачивается на камеру, его мотивация становится понятной. В глазах Фукса страх, и гол становится неизбежным.

«Севилья» зарабатывает его движением. Пас, пас, пас — все происходит быстрее, чем вы успеваете читать, и вот мяч уже на последней трети поля. В середине второго тайма покажут статистику: испанцы пробегают на четыре километра больше — это просто неслыханно для команды, которая 75% времени владеет мячом. Не задерживая мяч в центре, «Севилья» заставляет усомниться в наличии у «Лестера» опорников, но ты смотришь в протокол — вот они, Ндиди, Дринкуотер, все как и должно быть. Хозяева загоняют мячи на фланги, заставляя соперников ужаться в штрафную, но и это не помогает — подача Эскудеро зависает над штрафной, и Сарабия вбивает мяч в ворота, попутно выбивая «50» от штанги.

Для «Лестера» время до перерыва начинает тянуться медленнее утреннего московского трафика — испанцы смелостью зарабатывают право на то, что любой отскок летит в створ. Шмейхель спасает, но меньше на избиение это похоже не становится. Лучший атакующий игрок прошлого сезона АПЛ Рияд Марез не глядя и спиной выбивает мяч из своей штрафной — это сумма происходяще го на поле в одном эпизоде. Каждый пас «Лестера» сопровождается движением трех испанцев, перекрывающих возможности для дальнейшего продвижения атаки. Нельзя не запаниковать в условиях, когда соперник всем своим видом показывает: «Мы знаем, что вы сделаете через пять секунд».

Перерыв меняет только стороны поля — происходящее ничем не отличается от того, что было до перерыва. Пас к штрафной дуге всегда активирует у «Севильи» два варианта — удар и передачу в штрафную. Как только такой пас проходит из штрафной, уводя одного защитника, вылетает нападающий, а другой вбегает, оставляя своего оппонента без подстраховки. Витоло в таком эпизоде обыгрывает всех, кроме штанги ворот на своем же стадионе, но второй гол все же случится скоро. Корреа, не забивший пенальти, несется в свой последний рывок — он уже видит, что на боковой линии стоит Иборра, который его заменит. И он отрабатывает до конца. Йоветич отдает на свободное место — 2:0.

Любая другая (нормальная) команда в плей-офф на этом остановится, но это матч-манифест тренера-маньяка — он с садистским удовольствием продолжает сверху наблюдать за тем, как его команда не убирает окровавленный нож. Да, нарывается в итоге на ответный укол, но все понимают, что это ничего не поменяет. Гол «Лестера» случается в быстрой атаке и лишь очередной раз демонстрирует: идеала в футболе не добиться. Но никто не запрещает маньякам к нему стремиться.

В оставшиеся 20 минут «Севилья» продолжает отрабатывать пункты манифеста. Мяч лишь летит к воротам, но Сарабия уже бежит к флагу, он понимает, что будет угловой. Йоветич не забивает, а Рами после углового попадает в перекладину. Повтор показывает, что Олбрайтон был готов рукой остановить полет мяча, если бы он летел в ворота — «Лестер» понимает, что легальных способов сдержать психов в белых майках немного.

Единственная игровая передышка случается уже в компенсированное время. «Севилья» вдруг резко переходит на приставной шаг интенсивности РФПЛ, соглашаясь с тем, что 2:1 — все же лучше, чем возможная контратака и 2:2. После финального свистка самыми счастливыми людьми на стадиона кажутся фанаты «Лестера» — они выглядят так, будто пережили ураган.

Но так только кажется. На самом деле самый счастливый человек на стадионе — садист, смотревший матч сверху и из-за стекла. Он увидел, что манифест зачитан. Крови в матчах его команд должно проливаться больше, чем оставаться в венах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Лестер Сити ФК Севилья Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
23 февраля 2017, четверг
01:42 Аллегри: «Ювентус» мог обыграть «Порту» со счётом 3:0, но и так тоже неплохо
01:34 Варди посвятил гол в ворота «Севильи» новорожденному сыну
01:33 Пьянич: когда «Порту» устал, «Ювентус» быстро забил два гола
01:33 Лихтштайнер: «Ювентус» добился блестящего результата, но нужно быть осторожными
01:24 Йоветич: «Севилья» движется к своей цели
01:22 Платини впервые после дисквалификации посетил футбольный матч
01:17 К. Шмейхель: выездное поражение со счётом 1:2 — хороший результат для «Лестера»
01:13 Раньери: «Севилья» показала свой класс, но ничего ещё не ясно
01:13 Смолов: я должен был забивать «Фенербахче» второй гол, игра была бы решена
00:54 «Ювентус» прервал серию «Порту» из 20 матчей без поражений на «Драгау»
00:45 Касильяс и Буффон обменялись футболками после матча «Порту» — «Ювентус»
00:37 «Ювентус» на выезде обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
00:36 Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в первом матче с «Севильей»
00:36 Игнатович: приглашали зарубежные клубы, но решил остаться в «Мордовии»
00:33 Экс-форвард «МС» и «Ювентуса» Божинов перешёл в клуб 2-го китайского дивизиона
00:11 Зидан: не надо искать оправдания, лучше начать думать о следующей игре
00:04 Тренер «Валенсии»: матчи на «Месталье» и впредь должны быть тяжёлыми для любого
00:02 Классон: «Краснодар» может попробовать выиграть Лигу Европы
22 февраля 2017, среда
23:57 Рамирес: хочется, чтобы в 1/8 финала ЛЕ «Краснодар» сыграл с «МЮ»
23:57 «Краснодар» после выхода в 1/8 финала ЛЕ сделал командное фото в раздевалке
23:53 Глеб: с таким подбором игроков «Крылья Советов» могут выйти на прежний уровень
23:47 Марсело: «Реалу» нет никаких оправданий, больше так играть нельзя
23:44 Селфи с Глушаковым и задумчивый Луис Адриано – в фотообзоре сбора «Спартака»
23:33 Почеттино: «Тоттенхэму» нужно время, чтобы начать стабильно бороться за титулы
23:32 Гончаренко: хочется, чтобы запасные ЦСКА выходили на замену более качественно
23:21 На стадионе «Крестовский» во время фестиваля прорвало водопровод
23:13 Моуринью: у «Манчестер Юнайтед» всё было под контролем
23:04 Лаллана: не могу придумать лучшего клуба для своего будущего, чем «Ливерпуль»
23:02 Адвокат: Смолов – хороший футболист, но не суперзвезда или топ-игрок
23:02 «Интер» и Икарди оштрафованы за заявления игрока в автобиографии
22:54 «Реал» уже проиграл в 2017 году больше матчей, чем в прошлом году
22:48 Касильяс стал рекордсменом по числу розыгрышей плей-офф Лиги чемпионов
22:40 Адвокат: в вылете «Фенербахче» из Лиги Европы виноваты все: тренер, руководство
22:39 «Реал» проиграл «Валенсии» и не смог увеличить отрыв от «Барселоны»
22:38 Шалимов: фанаты «Краснодара» будут рады, если в 1/8 финала ЛЕ к нам приедет «МЮ»
22:30 «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»
22:24 Шалимов: ставил «Краснодару» на ответный матч с «Фенербахче» две задачи
22:16 Фарфан получил сильный ушиб в контрольном матче «Локомотива»
22:06 Каборе пропустит следующий матч «Краснодара» в Лиге Европы из-за дисквалификации
21:54 Гол и жест Смолова и раздражённый Адвокат. Фотообзор «Фенербахче» – «Краснодар»
21:53 «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала ЛЕ
21:52 «МЮ» выбил «Сент-Этьен» из Лиги Европы, «Шальке» прошёл ПАОК
21:51 Муса выйдет в стартовом составе «Лестера» в матче с «Севильей»
21:46 «Порту» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы
21:36 Фримпонг: в шведском чемпионате нет игрока известнее, чем Фримпонг
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов вам запомнился больше всего?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+