За стеклом. Как тренер-маньяк обыграл «Лестер»

впервые показали на восьмой минуте. Идеолог «Севильи» сидел за стеклом и без умолку тараторил. Чуть позже камера взяла более общий план — в радиусе пяти метров никого не было и близко. Аргентинского тренера-маньяка в хипстерских очках это вполне устраивало — лучше собеседника о футболе, чем он сам, найти ему было сложно.Сампаоли закинул обе ноги на стену перед собой. В ВИП-ложе ему явно тесно — он привык танцевать одиночное экстази-танго по технической зоне. За такие запрещенные танцы его дисквалифицировали на два матча, но были в этом и плюсы. Сампаоли получил возможность сверху понаблюдать за тем, как выглядит его команда.И «Севилья» играла так, как велел учитель. Это был матч-манифест для Сампаоли. Давно стало понятно, что это будет пара с наиболее очевидным фаворитом — «Севилью» называют новым претендентом на чемпионство в Испании, а «Лестер» претендует на чемпионшип — но соперник для манифеста не имел значения. Важно было показать, что такое футбол Сампаоли. Пас от вратаря одному из широко разошедшихся центральных защитников, кажущаяся ленивой подготовка атаки на своей трети поля, длинный пас-взрыв — и начинается бешеный бег всей полевой десятки. Нападающий выигрывает борьбу, отбрасывает мяч, перед которым сразу минимум четыре варианта — три молнии летят к чужой штрафной, опуская опорную зону соперника неприлично глубоко, и оставляя французу возможность для продвижения вперед. Чтобы понимать скорость, с которой играет «Севилья», достаточно сказать, что зрелище по удобству для просмотра напоминает хоккей — там тоже иногда не видно снаряда, которым играют. Мяч все же больше шайбы, но не видно и его.Пенальти, заработанный «Севильей», не был реализован, но стал доказательством того, насколько испанцы быстрее — они делают раньше, чем соперник успевает подумать, иостается только фолить. На игре хозяев не реализованный пенальти не сказался никак — они продолжили молотить по лисьему корпусу изо всех позиций. На 20-й минуте случается еще один показательный эпизод: мяч уходит за лицевую на удар от ворот, нозачем-то выносит его на угловой. Ближайший соперник был в двух метрах, но когда австриец поворачивается на камеру, его мотивация становится понятной. В глазах Фукса страх, и гол становится неизбежным.«Севилья» зарабатывает его движением. Пас, пас, пас — все происходит быстрее, чем вы успеваете читать, и вот мяч уже на последней трети поля. В середине второго тайма покажут статистику: испанцы пробегают на четыре километра больше — это просто неслыханно для команды, которая 75% времени владеет мячом. Не задерживая мяч в центре, «Севилья» заставляет усомниться в наличии у «Лестера» опорников, но ты смотришь в протокол — вот они,, все как и должно быть. Хозяева загоняют мячи на фланги, заставляя соперников ужаться в штрафную, но и это не помогает — подачазависает над штрафной, ивбивает мяч в ворота, попутно выбивая «50» от штанги.Для «Лестера» время до перерыва начинает тянуться медленнее утреннего московского трафика — испанцы смелостью зарабатывают право на то, что любой отскок летит в створ.спасает, но меньше на избиение это похоже не становится. Лучший атакующий игрок прошлого сезона АПЛне глядя и спиной выбивает мяч из своей штрафной — это сумма происходяще го на поле в одном эпизоде. Каждый пас «Лестера» сопровождается движением трех испанцев, перекрывающих возможности для дальнейшего продвижения атаки. Нельзя не запаниковать в условиях, когда соперник всем своим видом показывает: «Мы знаем, что вы сделаете через пять секунд».Перерыв меняет только стороны поля — происходящее ничем не отличается от того, что было до перерыва. Пас к штрафной дуге всегда активирует у «Севильи» два варианта — удар и передачу в штрафную. Как только такой пас проходит из штрафной, уводя одного защитника, вылетает нападающий, а другой вбегает, оставляя своего оппонента без подстраховки.в таком эпизоде обыгрывает всех, кроме штанги ворот на своем же стадионе, но второй гол все же случится скоро., не забивший пенальти, несется в свой последний рывок — он уже видит, что на боковой линии стоит, который его заменит. И он отрабатывает до конца.отдает на свободное место — 2:0.Любая другая (нормальная) команда в плей-офф на этом остановится, но это матч-манифест тренера-маньяка — он с садистским удовольствием продолжает сверху наблюдать за тем, как его команда не убирает окровавленный нож. Да, нарывается в итоге на ответный укол, но все понимают, что это ничего не поменяет. Гол «Лестера» случается в быстрой атаке и лишь очередной раз демонстрирует: идеала в футболе не добиться. Но никто не запрещает маньякам к нему стремиться.В оставшиеся 20 минут «Севилья» продолжает отрабатывать пункты манифеста. Мяч лишь летит к воротам, ноуже бежит к флагу, он понимает, что будет угловой.не забивает, апосле углового попадает в перекладину. Повтор показывает, чтобыл готов рукой остановить полет мяча, если бы он летел в ворота — «Лестер» понимает, что легальных способов сдержать психов в белых майках немного.Единственная игровая передышка случается уже в компенсированное время. «Севилья» вдруг резко переходит на приставной шаг интенсивности РФПЛ, соглашаясь с тем, что 2:1 — все же лучше, чем возможная контратака и 2:2. После финального свистка самыми счастливыми людьми на стадиона кажутся фанаты «Лестера» — они выглядят так, будто пережили ураган.Но так только кажется. На самом деле самый счастливый человек на стадионе — садист, смотревший матч сверху и из-за стекла. Он увидел, что манифест зачитан. Крови в матчах его команд должно проливаться больше, чем оставаться в венах.