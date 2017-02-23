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175 лет назад 2016
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Дик Адвокат
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Егоров

Дик и ад. Как триумф «Краснодара» привел к травле Адвоката

Матч-доказательство, что наш футбол и отдельные его представители вовсе не так плохи.
23 февраля 2017, четверг. 02:00. Футбол
За день до ответного матча с «Краснодаром» защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел вспоминал о России: «В 2007 году ваша лига была хороша, но с тех пор много времени прошло. Турецкий чемпионат сейчас сильнее, здесь играют большие футболисты».

Он мог назвать и другие конкурентные преимущества. Например, отказ от лимита на легионеров, контракт с телевидением на 500 миллионов, недорогие, но современные стадионы – в общем, все то, чему мы должны завидовать.

Только вот в Турции все равно что-то идет не так. Большие амбиции и спесивая самоуверенность год за годом сбивается поражениями от команд, которые местная пресса и болельщики почему-то считает слабыми.

— Может, вы слишком высокого мнения о «Фенербахче»? – вышел из себя Дик Адвокат, отвечая на вопросы о «Краснодаре». – Мне сложно это признать, но соперник просто лучше нас.

Так стало понятно, что работать с главной командой азиатской частью Стамбула скоро будет другой тренер.

***


Реплику Шкртела, переехавшего в Стамбул из «Ливерпуля» полгода назад и сыгравшего за новый клуб 17 матчей, можно было опровергнуть еще раньше. Я, например, сделал это заранее, но редакторский состав решил, что подобный прогноз по итогам одного матча не обоснован. Тем не менее, наш футбол сильнее турецкого сразу в нескольких компонентах.

1. Статистически. Несмотря на то, что почти в каждом клубе играет по более-менее известному футболисту, в таблице коэффициентов УЕФА турецкая лига 10-я, а Россия 6-я. И в ближайшие пару лет ситуация не изменится.

2. Репутационно. В Турцию действительно приезжают больше мировых звезд, но объективно привлекает их не сила чемпионата, а возможность за большие деньги и без гигантских перегрузок играть в удобных для себя климатических условиях.

Большие карьеры, в том числе и тренерские, в этой лиге замирают или заканчиваются, а приобретенные таланты не развиваются. В качестве опровержения предлагаю вам назвать хотя бы одного легионера, который бы за последние годы прибавил в «Фенербахче», «Галатасарае» или «Бешикташе».

При этом у прессы и фанатов год за годом неизменные претензии:

— Ты играешь без сердца, только пьешь и гуляешь, — упрекают они, например, Эменике. И эту фамилию можно заменить на любую другую. Хоть на Снейдера, ежегодно съедающего 7 миллионов евро из бюджета «Галатасарая».

3. По стилю. В обоих матчах мы увидели четкий рисунок у «Краснодара» и бессистемные, разрозненные движения игроков турецкого клуба. И хаос этот для «Краснодара» был даже менее опасен, чем самоубийственные обрезы того же звездного Шкртела по отношению к собственной обороне.

***


Любой закономерности можно найти оправдания. Так и Адвокат напоминает об эпизоде, который все изменил: «Поставь арбитр пенальти в начале, все было бы по-другому».

«Фенер» действительно начал с мощного давления, бил откуда попало в те минуты, а Крицюк еще не успел поймать тонус. И если немного неловкий перевод удара с 30 метров на угловой лишь напугал, то после отбитого перед собой удара Соу, Гранквист схватил Шкртела за корпус и свалил его во вратарской.

Но, несмотря на важность виртуального пенальти, эпизод свидетельствует не о силе «Фенера» и каком-то плане Адвоката, а о слабости судейской бригады и конкретно рефери за воротами вместе с боковым арбитром.

Следом за нарушением Гранквиста они не заметили два грубейших фола на Крицюке. И если в первом случае Ленс влетал в голкипера по инерции, то Соуза выставил локоть и обязан был получить минимум предупреждение. Такие моменты не просто становятся результативным, но могут сломать психологическую крепость вратаря.

Естественно, и это почему-то мало кто заметил, вся бригада судей не отреагировала и на сложное положение Мартина Шкртела, забивавшего ответный гол из вне игры.

Так что хотя бы три этих решения делают разговоры о судействе бессмысленными. Оно просто было не самым хорошим.

***


Но еще хуже выглядели «Фенербахче» и сам Дик Адвокат. До матча тренер так радовался возвращению ван Перси, будто собирался играть в футбольный менеджер, где имеют значение начальные скиллы игроков, а не подготовка команды. Весь матч его клуб играл как-то болезненно однообразно.

Во-первых, у «Фенера» был столь очевидный план на игру, что Игорь Шалимов объяснял его с улыбкой и подбирая слова.

— Мы этого ожидали. Выносы, борьба, — сказал он и, будто извиняясь, продолжил. – Ну, понимаете, там мощное нападение.

Ничего другого у «Фенербахче» и впрямь не было. Комбинационная игра не просматривалась, обострения через дриблинг были не к месту из-за отсутствия общекомандного движения. Имелось ощущение, что футболисты в полосатом играют за себя или для себя.

Во-вторых, не читался разбор соперника. Зона того же высоко поднимающегося, активно атакующего и, что логично, иногда теряющего позицию в обороне Рамиреса не только не насыщалась, но и игнорировалась. Просто пересмотрите первые 25 минут и посчитайте, сколько шансов создал бы «Фенербахче», если бы Адвокат указал игрокам что делать.

В-третьих, настроя игроков «Фенербахче» хватало на поклоны фанатам перед игрой, эгоистичное хамство по отношению к партнерам и игрокам «Краснодара», но точно не на отработку моментов. Те же Ленс с Соу после ряда ошибок вставали в недвижимую, а ван Перси, как казалось, доигрывает не только этот матч, а вообще… Примерно также, кстати, тренировал и Адвокат.

***


Дик прав: «Краснодаре» был сильнее. И в области совсем другого, демократичного подбора футболистов и по мысли, и настрою, пониманию, что надо делать на поле.

— У нас не «Челси», — негодовал Дик. – Если они хотят взять защитника за 45 миллионов, то берут его. А мы не можем потратить даже 5.

Бывшего тренера сборной России хотелось не только жалеть, но и напомнить, что Рамирес стоил «Краснодару» вряд ли многим больше миллиона.

— Так этот состав обыгрывал «МЮ», — логично заметили турецкие журналисты. – Тогда, получается, игроки вас устраивали. А кто виноват сейчас?

— Тренер, — рявкнул Дик. – Считайте, что тренер, если вам так удобно.

И это уже отчасти было похоже на правду. Во всяком случае, «тренерское» или даже системное чётко читалось у «Краснодара» в четырех перехватах на чужой половине за первые 20 минут, закончившихся быстрым пасом и голом. План виделся в развитии контратак, которые не заканчивались голевыми моментами не из-за отсутствия предложений, а из-за брака, вызванного невольным страхом перед соперником и стадией турнира. Сила чувствовалась и в поведении игроков, не реагировавших на хамство соперников и летящие на поле предметы.

— Мы слышали, что трибуны начались освистывать своих, — сказал после матча Шалимов. – Нужно было просто потерпеть, не провоцировать болельщиков, и они сами начали помогать нам.

За пять минут до конца матча трибуны начали пустеть. Оставшиеся же болельщики раскручивали свои децибелы против тренера и руководства. И если это и был знаменитый турецкий ад, то для «Фенербахче», а не для «Краснодара».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Фенербахче Дик Адвокат Лига Европы
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