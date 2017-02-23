Секреты Карреры. Как «Спартак» уединился в Испании

Денис Глушаков Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Луис Адриано Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

От гостиницы «Спартака» до футбольного центра минут 10 неспешным шагом. Обратно – подольше, потому что в горку, и крутую. Для условной Турции такая компактность – обычное дело, для Марбельи с её горным ландшафтом, а главное, дорогущей землёй, сплошь застроенной роскошными виллами и застеленной элитными гольф-полями, – большая редкость.Лучшего места дислокации во всей Малаге (не городе – провинции) лидеру чемпионата России трудно былосыскать. Как минимум – территориально. В этом смысле отель красно-белых стопроцентно соответствует собственному названию La Quinta – «пятёрка» то есть.Удалённость от гула оживлённой автострады и суеты торговых центров – это то, что спартаковцам сейчас надо. По свидетельствам коллег, москвичи и на прежних двух сборах вели достаточно уединённый образ жизни, а по мере приближения официальных стартов потребность спортсменов и тренеров в тишине и спокойствии, видимо, только возрастает. В «Пятёрке» и то, и другое представлено по умолчанию. Условия для вдумчивой, тяжёлой работы – идеальные. И для размеренного восстановления, что немаловажно, тоже.«Спартак» закрылся – это первое, что бросается в глаза. К журналистскому счастью, на общение с игроками, тренерами, персоналом табу не распространяется – только на тренировки. Аленичева люди с камерами всё в том же марбельском центре, могу засвидетельствовать, не смущали. Либо Дмитрий Анатольевич, человек от природы деликатный, тактично это скрывал.всё строго: присутствие посторонних на тренировке не приветствуется, на тактической части занятия – исключено. Может, оно и правильно. С точки зрения команды – не репортёров. При столь пристальном внимании в повседневной жизни желание «Спартака» хотя бы в зимней Испании побыть наедине с собой выглядит законным и справедливым. Как и нежелание раньше времени раскрывать прессе – а через неё соперникам – игровые нюансы и наработки.Для «Чемпионата» синьор Массимо делает небольшое исключение – и «открывает» тренировку не на дежурные 15 минут, которые обычно содержат минимум полезной информации, а почти на полчаса. И на том, как говорят у них в Италии, «грацие милле»!за час до тренировки на месте – пришли поглядеть, как не чуждый обоим «Локомотив» будет с норвежцами возиться (да так и и не справится). Тут как тут Каррера с ассистентами – грех упускать такую возможность конкурента рассмотреть. Тем более когда тот полным ходом новую тактическую модель разучивает – модные нынче 3-5-2.У «Локо» второй и последний на сборах тайм начинается, у «Спартака» — плановая тренировка. На соседней поляне, за зелёной занавесью.Разминкой бодро командует– на смеси испанского и русского. Все упражнения – игрового характера, с мячами. Главному на территории тренера по физподготовке пока делать нечего, но видно – не стоится на месте, не терпится приступить к работе! Каррера то энергично вышагивает позади футболистов, то нетерпеливо поправляет фишку, то, скрестив руки на груди, устремляет вдаль пристальный взор. И снова принимается мерить шагами идеально ровный зелёный палас…своя мини-команда, вратарская. Пока полевые коллеги азартно разыгрывают гигантский «квадрат» — трое против всех,уже тащат мячи из углов.Обращаю внимание на новичков.задумчив и будто бы немного отстранён – процесс адаптации в коллективе продолжается, но, учитывая наличие поблизости родственных душ, Маурисио с Фернандо, не должен затянуться.– сам по себе парень серьёзный и немногословный – весь внимание. Зато Джикии раскованности на двоих хватит – ещё и останется. Человек пару месяцев в коллективе, а ощущение такое, будто пару лет. Минимум. Улыбается, балагурит. Тренеров лёгкая интеграция Георгия в коллектив не может не радовать. Такие люди создают позитивную атмосферу. На максимуме физических нагрузок, когда ноги отказываются бежать, а «котелок» — варить, она особенно ценится. У «Спартака» сейчас как раз такой период. Когда тяжело, но надо – стиснуть зубы и терпеть.По ощущениям самих игроков, с такой интенсивностью команда не вкалывала ни у Аленичева, ни у Якина, ни у Карпина. Тем интереснее будет оценить эффективность Карреровой методы по весне. Полетят, не полетят? Ещё одна интрига – вдобавок к тактической!Вводная часть занятия под одобрительные хлопки и шутливые возгласы пролетает незаметно. 25 минут – финиш. Посторонним – точнее постороннему – просьба удалиться. Начинается тактика.Как ни велик соблазн подглядеть, что же они там делают, с террассы на крыше единственного здания Marbella football center – гоню его прочь: это будет нечестно. Профессиональных «шпионов» «Спартаку» тем более можно не опасаться. Китайцев с норвежцами тактические секреты Карреры едва ли заинтересуют, а конкурентов красно-белых окрест не осталось. Был «Локо», и тот уехал.