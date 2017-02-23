Джокеры Аллегри, разбитые догмы Гвардиолы. Вся тактика ЛЧ

4 любопытные тактические детали

3 тактических проблемы

4 игрока, о которых надо говорить

3 статистических факта

Ещё летомговорил, что видитна 10 разных позициях, и теперь слова тренера можно воспринимать буквально. Бразильский опорник стал инвертированным защитником, передвигаясь в привычную зону при билд-апе. Такой эксперимент Гвардиола опробовал в АПЛ, теперь использовал в Лиге чемпионов, только поменял Фернандиньо фланг, передвинув бразильца с правого края налево.С помощью Фернандиньо Пеп успел перепробовать несколько вариантов билд-апа. Первый – в центр смещаются сразу оба крайних защитника, Фернандиньо и Санья, а на позицию третьего центрального защитника стягиваетсяВторой вариант – Фернандиньо и Туре на одной линии в центре, Санья в качестве центрального защитника. В обеих ситуациях на фланги смещаются. Правда, обе попытки строить атаки разбились о качественный прессинг «Монако». С переходом на чистых крайних защитников «Манчестер Сити» выиграл получасовой микроматч 3:0, но смена тактики тут ни при чём – два гола из трёх «горожане» забили со стандартов.У «Севильи» Сампаоли был свой ложный крайний защитник,. Правда, его роль была иной – если Фернандиньо смещался с фланга в центр, чтобы начинать атаки и переводить мяч на чужую третьполя, то Эскудеро сам стремился получать мяч на чужой трети. Перепасовку на левом фланге затеивали, а Эскудеро открывался ближе к чужим воротам. Временами, хотя гораздо реже, с фланга в центр смещался правый защитник,– тогда ему помогали уходить в штрафную тот жеДва гола «Монако» из трёх – следствие длинных передач вперёд, отрезающих центр и оставляющих нападающих один в один с защитниками. Счастье монегасков, что у них, во-первых, есть такой мастер передач, как Фабиньо, готовый играть в любом топ-клубе уже сейчас, а во-вторых, есть два нападающих, умеющих цепляться за мячи и здорово готовых тактически – это относится и к 18-летнему Мбаппе, бьющему все старые рекорды. Когда «Монако» забивал второй мяч,здорово скрестили траектории, запутали защитников, и это помогло молодому французу проскочить в коридор между игроками «Сити».Уже давно известно, что Кампль со своим интеллектом и искусством паса способен играть буквально везде, так что неудивительно, что в билд-апе «Байера» словенец превращался в третьего защитника. В таких ситуациях Леверкузен выстраивался 3-1-5-1: Арангис в одиночку искал мяча в центральном круге, крайние защитникиподнимались очень высоко, ближе к центру мяч искали. С помощью такого билд-апа «Байер» начал первую голевую атаку, и Кампль был среди главных её участников: сначала подхватил мяч на одной линии с защитниками, затем открылся в «зоне 14» и отрезал оборону АТМД передачей направо.В январе Аллегри впервые за время своей работы в «Ювентусе» перевёл бьянконери на 4-2-3-1, будучи вынужденным находить место на поле одновременно и звёздам, Дибале и Игуаину, и пахарю Манджукичу, невероятно полезному в работе без мяча. Манджукич позволяет «Юве» вариативно действовать в статике – хорват может открываться и на фланге, вылавливая диагонали от центральных защитников, и в штрафной, замещая Игуаина, смещающегося в глубину. У такой схемы есть два минуса, и один из них – разбивка тройки защитников ВВС. Однако внутриклубная дисквалификация Бонуччи на матч с «Порту» толком не сказалась на атакующем потенциале бьянконери. Удивительно, но в последних играх, когда Кьеллини и Бонуччи играли в паре, защитник-лесоруб столь же активно начинал атаки и отрезал прессинг соперника, как и «заместитель Пирло». В Порту было так же.Один показательный скриншот о том, как устроены 4-2-3-1 «Ювентуса»:не слишком заметно выполняет свою работу на полуфланге, Манджукич открывается в штрафной под подачи,постоянно находятся спиной к воротам, предлагая себя под передачу и часто смещаясь в глубину поля. И главное – как бы ни двигались игроки бьянконери, мяч всё равно дойдёт до, оставшегося за кадром. Номинальный полузащитник– лишний плюс для Сандро: хорват при фланговых атаках стремится как можно чаще входить в штрафную, а бразильцу остаётся свободный край, на котором Алекс готов «возить» защитников в одиночку.Англия учит Хосепа Гвардиолу отказываться от своих догм – сначала в основу вернулся Яя Туре, умеющий при своей тягучести и медлительности выигрывать матчи, теперь меньше игрового времени получает вратарь, качественно играющий ногами., дождавшийся в «Сити» своего шанса, в культуре паса недотягивает до, и матч с «Монако» это доказал – Кабальеро отдал лишь 74% точных передач, а одна из шести неточностей привела к голу Фалькао. Но, с другой стороны, Вилли дважды выручил «Сити», в отличие от Браво, чья статистика накануне отправки в запас вызывала лишь жалость. Правда, здесь есть один важный момент – каким бы ни был вратарь «Манчестер Сити», с такой защитой он станет решетом.После 2:4 от «Атлетико» журналисты и болельщики коллективно повесили всех собак на, начавшего обрезом голевую атаку АТМД, а потом привезшего пенальти – однако в большей части эпизодов Драговича подставляли товарищ по обороне Венделл и философия игры «Байера».привык использовать высокий прессинг, а Венделл, левый защитник «Байера», участвует в нём особенно активно – он часто смещается в центр, меняясь местами с Кевином Камплем, и вступает в отбор. Драгович – последняя надежда «Байера» на удачный контрпрессинг, защитник, выдвигающийся навстречу мячу. Для контратакующей команды Симеоне такая тактика соперника – раздолье, иизвлекал максимум из ошибок «фармацевтов»: навязывал борьбу, выигрывал мяч у центрального круга, а потом прокидывал мяч мимо Драговича, уходил в зону, которую снова и снова открывал Венделл, и резко включал реактивный ранец.Проблема Венделла – в его излишнем желании атаковать и нежелании обороняться. Обратите внимание, где Венделл оказался в ситуации на скриншоте, когда Драгович и оба опорника вынуждены подчищать за бразильцем. Симптоматичен момент с первым забитым «Атлетико» голом – да, Сауль сделал всё мастерски, но предшествовала этому ошибка Венделла при отборе и ускорение в его опустевшую зону. Важнее даже, что Венделл и не пытался включиться в эпизод, он медленно бежал назад после потери, надеясь на цепкость Кампля и Драговича. В матчах с такими командами, как «Атлетико», Венделл так и будет упускать свои зоны, превращаясь во второго Рикардо Родригеса – другого защитника из Бундеслиги, не желающего защищаться.Одна из самых интересных книг о футбольной статистике началась с того, что два профессора,, увидели знаменитые аутыиз «Сток Сити» и задумались: почему такой ход не придумать остальным? В большинстве команд нет своего «человека-рогатки», умеющего эффективно бросать мячи в штрафную, и тогда вопрос будет стоять о тренировках с метанием копья, однако у «Лестера» есть своя рогатка. В «Шальке» Кристиан Фукс сделал 2 голевые передачи бросками из аутов – негусто, ну так и вариантов в атаке у «Шальке» больше, чем у старого пропахшего английскими пирогами «Стока». Кстати, обратите внимание, кто тогда забивал после броска Фукса. Знакомое лицо.Такая команда, как «Лестер», стремящаяся выжимать максимум из минимума моментов, должна была озаботиться использованием своего метателя. Однако в моментах, когда Фукс готовил длинное вбрасывание, «Лестер» не выжимал максимум. Трижды Фукс метал мячи из-за боковой, и лишь однажды «лисы» попытались создать преимущество в мощи, отправив в штрафную защитника Хута. Другой мощный защитник, Морган, на аут не подключился ни разу. Стратегию игры при аутах «Лестер» тоже не выработал – судя по точкам, куда бросал Фукс (к вратарской на Варди, взятого защитниками «Севильи» в бутерброд, несильным броском на ближний край штрафной и в центр штрафной для Серхио Рико), и поведению игроков «лис» перед воротами, команда действовала наобум.Да, Стоунз забил победный мяч и перевернул ход противостояния «Сити» и «Монако» из другого мира, но своей игрой англичанин доказал – он слишком переоценён именно как защитник. Конкретно против «Монако» Стоунз сделал ровно 0 отборов, 0 перехватов и 0 раз выиграл верховую борьбу. Кажется, не лучшая статистика для центрального защитника. Более того, при всей пользе Стоунза в начале атак более рискованные и правильные решения принимает его напарник– у аргентинца схожая длина передач, схожая точность, но Отаменди больше играет вертикально, что быстрее разгоняет позиционные атаки. Добавим ошибки Стоунза, его единственную попытку отбора за матч, кончившуюся уходом в партер в своей штрафной – и получим очень спорное вложение. От серьёзной критики игрока спасает лишь защита Гвардиолы, который продолжает доверять Стоунзу.Купленный летом нападающий не так много забивает за «Атлетико», зато помогает Диего Симеоне в воплощении тактических задумок. Победа на «Бай-Арене» была добыта с помощью фирменных контратак АТМД, и большинство скоростных вылазок завязали как раз на Гамейро. Он цеплялся за длинные передачи, караулил ошибки защитников, вступал в отборы – и резко кидал мяч в зону Драговича и Венделла, используя большое преимущество в скорости (над австрийцем) и тактической выучке (над бразильцем). Гамейро забил лишь с пенальти, но и это сверхважно для «Атлетико» – после серии пенальти в миланском финале «матрасники» забили всего 3 пенальти из 9.Игра Эскудеро – одно из главных открытий европейского сезона: когда-то он проигрывал конкуренцию в «Шальке» Кристиану Фуксу, а в очном матче сыграл намного сильнее, чем товарищ по амплуа. Правда, Эскудеро был тем самым ложным фулбэком «Севильи», при атаках он искал пространство на полуфланге или в центральной зоне. Позиционные атаки на левом краю конструировали Витоло и вездесущий Насри, тогда как Эскудеро открывался ближе к центру перед штрафной площадкой. За счёт такого движения защитник уже не впервые попал вместе с Насри и Витоло в топ самых активных игроков «Севильи».Своим движением Серхио создал для себя две возможности пробить по воротам – с первым ударом справился Шмейхель, второй блокировал Хут. Первая ситуация показательнее: французский защитник «Севильи» Ленгле традиционным длинным пасом отправил мяч к центральному кругу, и в момент, когда Йоветич принимал мяч, Эскудеро уже ускорялся со своей позиции в его зону. До удара Серхио освободился от опеки Симпсона и открылся в радиусе перед штрафной площадкой – как заправский нападающий.Эррера – моё личное открытие прошлогоднего Кубка Америки, однакоигрок «Порту» был свободным художником, и его работа без мяча заключалась в правильном движении навстречу мячу, в открываниях. В «Порту» функционал Эрреры намного шире: играя правого полузащитника, при редких атаках «драконов» Эктор, как и Браими, смещался в центр, однажды выловил верховую подачу от знакомого ещё по Мексике, а при обороне садился глубоко назад, становясь фактически пятым защитником (построение «Порту» превращалось в 5-3-1). Парадоксально, но, растягивая защиту, Эррера добавлял ей плотности – когда «Ювентус» получил численное преимущество, мексиканец стал встречатьу боковой линии или страховатьна случай обыгрыша. Можно списать всё на несчастный случай, но Сандро получил большую свободу и отдал голевую передачу, когда тренер «Порту» Нуну передвинул Эрреру в опорную зону, а на фланг отправил техничного, но не любящего защищаться Текатито Корону.Команда Хорхе Сампаоли пробежала на 4,2 километра больше, чем «Лестер» (110,8 против 106,6), и обычно такие цифры – взаимоисключающие понятия с владением мячом. Однако «Севилья» умудрилась и перекатать «Лестер» (68% владения), и перебегать. Секрет прост – практически все моменты, где андалусийцы уничтожали чемпиона Англии, создавались за счёт движения. Вот пример: Йоветич вносит суматоху в штрафную «Лестера», резко выбегая из штрафной за секунду до передачи Насри, а Витоло вбегает в освободившуюся зону. Результат – выключенные защитники «лис» и удар капитана «Севильи» в штангу.Тренер «Ювентуса» угадал сразу с двумя джокерами, вошедшими с лавки в сложный матч – с интервалом в две минуты забили. Любопытно, но в Порту Аллегри сделал ровно столько же результативных замен, сколько за весь предыдущий сезон – 2. Причём в тех матчах, с «Фиорентиной» и «Торино», джокеры усиливали атакующий потенциал (Игуаин и Пьянич), в Португалии они лишь добавляли «Ювентусу» свежести. Такие цифры по заменам – скорее следствие стиля нынешних бьянконери: все ведущие атакующие игроки выходят с первых минут, а на лавке остаётся лишь Пьяца, не забивавший до матча с «Порту».Сразу два загубленных 11-метровых за неделю, от Фалькао и Хоакина Корреа, заставляют говорить об аномалии Лиги чемпионов – реализация пенальти здесь стала запредельно низкой. Всего 56%! Дело здесь, судя по данным главного твиттер-аналитика 11-метровых, не в невезении, а в ухудшении качества ударов: лишь 6 ударов за сезон получили статус «good» (как минимум 80-процентная вероятность забитого мяча). Более того, пенальтисты Лиги чемпионов разучились бить верхом – ни одного удара с более чем 85-процентной вероятностью гола в мёртвую зону.