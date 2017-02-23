Болельщики будут повешены. Ад в Египте

Начало: беспорядки в Порт-Саиде
Главный футбольный клуб Египта, да и всей Африки – «Аль-Ахли» из Каира. 37 выигранных чемпионатов, 35 кубков и восемь африканских Кубков чемпионов. Это одновременно самый популярный и самый ненавидимый клуб в стране. Разумеется, у него есть солидная фанатская база, которая часто становится причиной конфликтов. Последний скандал имел международные последствия: прошлым летом команду отказался тренировать голландец Мартин Йол. Он проработал всего полгода, но после потока угроз от собственных ультрас из-за вылета из местной ЛЧ расторг контракт.
Фанаты «Аль-Ахли» стали жертвами в главной трагедии в истории египетского футбола. Она случилась в 2012 году, а последствия дают о себе знать до сих пор. Во время матча «Аль-Ахли» и «Аль-Масри» в Порт-Саиде фанаты хозяев выбежали на поле и напали на футболистов, тренеров и поклонников гостей. Погибли 74 человека, ранено более 500. Расследование тянулось долго, во многом потому, что большие вопросы вызывало действие представителей силовых структур. По свидетельствам очевидцев, ворота, отделявшие сектора с болельщиками разных клубов, в конце игры оказались открыты, в то время как выходы из стадиона заперты. Также службу безопасности обвиняли в бездействии во время побоища, в то время как египетская армия для эвакуации игроков и тренерского штаба использовала вертолёты.
Следствие
Довольно быстро арестовали 47 человек. Потом число задержанных возросло. Среди них оказались двое сотрудников клуба «Аль-Масри» и двое офицеров службы безопасности. Через год, в январе 2013-го, суд вынес приговор: больше 20 обвиняемых были признаны виновными в умышленных убийствах и приговорены к смертной казни через повешение.
Одновременно были приняты изменения в регламенте чемпионата. В двух городах, Каире и Александрии, на стадионах разрешалось присутствие до 10 тыс. зрителей. На всех остальных стадионах во время матчей могло присутствовать не более 5 тыс. «Аль-Масри» был лишён права играть на своём стадионе в течение четырёх лет. Руководство клуба самостоятельно приняло решение сняться с чемпионата на следующий сезон.
После оглашения приговора начались беспорядки. Некоторые представители клуба «Аль-Масри» призывали болельщиков протестовать. Те охотно прислушались. Были заблокированы суды и одна тюрьма. Во время штурмов правительственных зданий погибли двое полицейских. Для подавления беспорядков правительство применило танки. В то же время фанаты «Аль-Ахли» «отпраздновали» решение суда парадом в районе Каира, где расположена база из главного врага в чемпионате, «Замалека». Они также блокировали здание суда, требуя смертного приговора для офицеров службы безопасности.
И обвинение, и защита подали апелляции. Дело пересматривалось на протяжении ещё нескольких лет. Апелляционный суд вынес новый приговор, он также был обжалован. Дело затянулось до начала 2015 года. И тут случилась новая трагедия.
Футбол – только повод
Фанаты «Замалека» (частично – без билетов) хотели попасть на матч, полиция их не пускала. Вроде бы стандартная ситуация для футбола, но на этот раз последствия оказались ужасны. 28 человек погибли, несколько десятков полицейских ранены. Были проведены массовые аресты. Футбол стал чем-то вроде гражданской войны, и в ситуацию вмешались власти. Чемпионат был приостановлен.
Расследование опять затянулось. Через пару месяцев чемпионат всё-таки возобновили, но все матчи были доиграны при пустых трибунах. К слову о том, насколько популярен в Египте футбол: известны случаи, когда на тренировки «Аль-Ахли» приходило более 10 тыс. болельщиков. В августе прошлого года открытая тренировка собрала 20 тыс. зрителей.
В том, прерванном, сезоне победителем стал «Замалек». Клуб тогда находился в центре ещё одного конфликта: собственные ультрас пытались убить президента «Замалека» Муртада Мансура. Им это не удалось, но 11 человек получили тюремные сроки. Президент остался на своём посту. Отметим, что он активно участвует в политической жизни Египта и был кандидатом в президенты во время выборов в 2014 году.
«Замалек» и в текущем сезоне живёт насыщенной жизнью. В середине декабря 2016 года клуб снялся с чемпионата в знак протеста против судейских решений. Ну как снялся. Один матч был перенесён, а потом Муртада Мансура удалось убедить вернуться в турнир. Лидирует сейчас «Аль-Ахли».
Тем временем последняя апелляция по делу об убийствах на стадионе в Порт-Саиде была отклонена 20 февраля. Окончательные итоги суда выглядят так: 11 обвиняемых приговорены к смертной казни через повешение (один из них – заочно). 10 приговорены к 15-летнему заключению, девять – к 10-летнему. 13 человек проведут в заключении по пять лет, в том числе два офицера полиции и один сотрудник клуба «Аль-Масри». 12 обвиняемых были оправданы. После оглашения окончательного вердикта начались беспорядки, были арестованы более 80 человек. Чемпионат Египта продолжается.