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175 лет назад 2016
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Мигель Данни
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

Характер капитана. Как Данни возвращался после травм «крестов»

Мирча Луческу анонсировал выход Данни в основе на «Андерлехт». Вспоминаем, как Мигель возвращался после прошлых травм «крестов».
23 февраля 2017, четверг. 16:30. Футбол
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Мигель Данни возвращается в основу «Зенита»! После третьего в карьере португальца разрыва крестообразных связок существовали сомнения, что он вообще вернётся на поле, но полузащитник продемонстрировал настоящий характер капитана. Данни не опустил рук, восстанавливался, тренировался за двоих и был вознаграждён выходом на замену за 20 минут до конца в матче с «Андерлехтом» в Брюсселе. Прошло ровно 10 месяцев с того дня, как он получил травму в игре со «Спартаком» на
«Петровском». И вот теперь Мирча Луческу, убедившись в стопроцентной готовности Данни, решил бросить его в бой с самого начала – спасать европейскую кампанию «Зенита».

— Мы не надеялись, что он быстро вернётся и приобретёт кондиции, которые были у него до травмы, – признался главный тренер. – Мигель исключительно важен для команды, причём не только на поле. Я наблюдал за ним всё время, пока он готовился индивидуально. Мы даже строили многие упражнения специально для него, чтобы Данни скорее адаптировался к принципам ведения игры команды и быстрее понял, чего мы от него хотим. Порой на сборах я ставил Мигеля во второй состав, на матчи с соперниками менее высокого уровня. Хотел, чтобы он через эти игры почувствовал себя увереннее. Перед матчем в Брюсселе думал, что выпущу Данни на поле намного раньше. К сожалению, мы пропустили быстрый гол, изменивший нашу тактику. Защитники «Андерлехта» действовали очень агрессивно, очень контактно, а поле на стадионе в Брюсселе становилось с каждой минутой всё хуже и хуже. Поэтому Данни появился только за 20 минут до финального свистка. Но его выход на поле ускорил нашу игру. Мы стали делать намного больше проникающих передач, создали больше моментов, чем до этого.

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Луческу аплодирует Данни. Скорее всего, Мигель заменит на левом фланге Олега Шатова, который уж больно часто попадает под критику главного тренера. Либо жертвой ротации станет Александр Кокорин, сделавший в Брюсселе за час с лишним меньше, чем заменивший его Данни за свой короткий отрезок. Вот только будет ли лидер «Зенита» столь же хорош с первых минут? Самое время вспомнить, как португалец возвращался на поле после предыдущих травм «крестов».
Мирча Луческу, убедившись в стопроцентной готовности Данни, решил бросить его в бой с самого начала – спасать европейскую кампанию «Зенита».
Впервые разрыв крестообразных связок случился у полузащитника в мае 2009-го. Тогда ещё и года не прошло, как он стал выступать за петербургскую команду. Интересно, что начало чемпионата сложилось для Данни не очень удачно: в первых семи турах он ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи. В довершение всех бед получил травму на тренировке, выбыв из строя до конца сезона. Работавший в то время с «Зенитом» голландец Дик Адвокат смело сравнил потерю Данни с возможной потерей «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Полузащитник восстанавливался долго, даже просил его отдать куда-нибудь в аренду на полгода, чтобы потихоньку начать играть и набрать форму. Но в «Зените» рассчитывали на Данни, поэтому никуда не отпустили. Следующий матч за сине-бело-голубых португалец провёл уже в марте 2011-го, на старте нового сезона. В 1-м туре чемпионата России возглавивший команду Лучано Спаллетти выпустил Мигеля в основе на игру с «Крыльями Советов» в Самаре. Всё прошло как нельзя лучше: Данни принёс победу «Зениту», забив единственный гол на 66-й минуте.

Хорошее начало полдела откачало. Этот сезон вообще сложился для полузащитника так, словно никакой травмы колена и не было. Данни сыграл 27 матчей, в которых забил 10 голов и стал автором шести голевых передач. Он не только выиграл золотые медали и Кубок России с «Зенитом», а ещё и признавался по разным опросам футболистом года в России. Кроме того, Мигель поучаствовал со сборной Португалии в ЧМ-2010. Повреждённые «кресты» не мешали ему оставаться звездой РФПЛ, и в результате летом 2011-го петербургский клуб продлил с Данни контракт ещё на четыре года.

Однако в феврале 2012-го полузащитник снова оказался на больничной койке. Диагноз звучал страшновато: полный разрыв передних крестообразных связок правого колена и повреждение заднего медиального рога мениска. В этом случае травму Мигель тоже получил на тренировке «Зенита», готовившегося к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Я расстроен, разочарован, мне грустно, – говорил тогда Данни. – Мне обидно не только из-за того, что пропущу чемпионат Европы, но и в связи с тем, что не смогу помочь «Зениту» в еврокубках и Премьер-Лиге. Но я стараюсь быть оптимистом. Надеюсь, что восстановлюсь в максимально короткие сроки. Может, за шесть месяцев.
Сейчас Данни уже 33 года. Естественно, в этом возрасте ярко вернуться в игру сложнее. Но создаётся впечатление, что каждая травма делает португальца только сильнее.
На самом деле сине-бело-голубые лишились португальца на девять месяцев. В следующий раз он вышел на поле только с наступлением ноября. Сперва Спаллетти дал ему 10 минут в домашней игре 14-го тура чемпионата с «Ростовом». Данни появился на поле при счёте 1:1, но успел поучаствовать в победной голевой атаке «Зенита» в компенсированное время. В следующем туре провёл на поле уже все 90 минут в гостевой встрече с нижегородской «Волгой» и записал на свой счёт голевую передачу, заработав от «Чемпионата» высокую оценку 6,5. Потом Мигель ассистировал в победной игре со «Спартаком» в Москве, а на финише группового этапа Лиги чемпионов он забивал «Малаге» и «Милану». В общем, возвращение опять получилось достаточно успешным.

Данни уже 33 года. Естественно, в этом возрасте ярко вернуться в игру сложнее. Но создаётся впечатление, что каждая травма делает португальца только сильнее. Судьба бросает ему вызов, пробуждая в Мигеле новую мотивацию, и Данни возвращается на поле по-спортивному злым, голодным игроком – забивает, отдаёт голевые пасы, тащит команду за собой. Сегодня «Зениту» особенно нужны его голы, они помогут отыграть у «Андерлехта» два пропущенных мяча в Брюсселе. Удачи, капитан!

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Мигел Данни Мирча Луческу
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