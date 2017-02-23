«Обыграв „Динамо“, выпили 4 стопки. Кавенаги вообще мёртвый был»

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Стипе Плетикоса и Радослав Ковач Фото: РИА Новости

«Спартак» для меня всегда будет лучшим. Мне было очень тяжело уходить, хотя я знал, что в Англии мне будет лучше.

Фото: РИА Новости

Знал, что никогда уже не вернусь. После этого не хотел слышать про какие-либо команды в России. Сразу сказал: «Если не «Спартак», то я ухожу. В другой мир»

мы встречаемся в ресторане Local. Это замечательное место, расположенное в самой красивой части Праги – буквально в двух шагах от Карлова моста.— Здесь лучшее пиво в городе! – говорит Радослав, протягивая мне бокал.Оно и правда оказалось просто отличным.Наша встреча – спонтанное решение, которое было принято буквально за несколько дней до вылета в Прагу. Если честно, я ехала в Чехию отдыхать, но потом поняла, что нельзя упускать возможность встретиться с человеком, которого помнят многие, уж спартаковские болельщики точно.Мы задавали друг другу вопросы по очереди: Радославу было очень интересно узнать, сильно ли изменилась Москва с тех пор, как он уехал, а мне, в свою очередь, хотелось послушать о его жизни в «Спартаке».— Я уехал из Москвы восемь лет назад, мне 29 было. А сейчас уже 37… Представляешь! Но ностальгии по Москве мнена четыре года хватит, — шутит Ковач. – До сих пор вспоминаю одну историю. Это была одна из первых моих игр за «Спартак», мы тогда выиграли у «Динамо» — 5:1. После матча я, Йиранек, Титов и Кавенаги пошли в ресторан рядом с «Лужниками», такие голодные были, ужас. Егор сказал, чтобы мы заказали что-нибудь поесть, а мы с Йиранеком на голодный желудок выпили четыре стопки водки! С нами ещё Кавенаги пил, так через 40 минут он вообще мёртвый был. Это был первый раз, когда мы такие пьяные были… Вызвали такси, чтобы домой доехать. Так вот, остановились около штуки такой, ну, красный, жёлтый, зелёный… — Радослав пытается вспомнить русское слово.— Да, точно. Остановились на светофоре, а Йиранек подумал, что мы уже приехали. Открыл дверь и сразу как на землю упал, прямо лицом! Кровь везде была, ой… В понедельник приходит на тренировку, у него Старков спрашивает: «Мартин, что случилось?!» А он ему: «Тренер, я был в магазине, взял две тяжёлые сумки, не устоял на ногах и упал». Мы все так смеялись, потому что знали правду.Тут Радослав ненадолго отвлекается на телефон и внезапно произносит пару нецензурных выражений.— Всегда ругались русским матом! – с улыбкой объясняет он, услышав мой смех. — И мне ещё постоянно говорили: «Кова, не ругайся!» Эх, отличная у нас команда была: Штранцль, Моцарт, Калина, Сабитов, Титов, Аленичев, Ковтун… Да всех помню, все хорошие были. Жаль, что Черчесов Егора и Максима выгнал… Мне тогда тяжело было, — моментально меняется в лице Ковач.— Наверное, думал, что уже старые и не могут помочь команде, — пожимает он плечами. — В какой-то момент просто перестал их ставить — и всё. Титову он сказал: «Егор, я тебя уважаю, ты легенда, но я больше с тобой работать не хочу». Но у меня со Станиславом Саламовичем никогда проблем не было. Он мне всегда говорил: «Ковач! Мой друг! Как дела?» Хороший мужик, всегда всё в глаза говорил. А вот тренировки у него тяжёлые были. Он всегда хотел, чтобы мы были настоящими профессионалами, хорошо работали. Я его люблю очень!Мне тут же вспоминается матч «Локомотив» — «Спартак», в котором Ковач поставил подножку болельщику. Неоднозначный эпизод, который два комментатора расценили по-разному: Виктор Гусев сказал, что за такое поведение нужно давать красную, а Кирилл Дементьев лишь посмеялся.и показываю Радославу.— О-о, — протягивает он, — помню! Уже второй тайм шёл, счёт 2:2 был, и мы могли забить. А этот мужчина такой пьяный был… Тормозил нас, а нам выиграть хотелось. Я его тогда трижды попросил уйти, а он ни в какую. В итоге не вытерпел и с разбега в него влетел. После этого инцидента мне выставили какой-то штраф, но я ничего не платил — за меня это сделал клуб.Внезапно вспоминаем про новый стадион «Спартака». Радослав ещё ни разу не был на «Открытии», поэтому я с удовольствием показываю ему фотографии и видео с матча против ЦСКА.— Жаль, что не дождался нового стадиона, — с сожалением говорит он. — Я после Москвы ещё в «Вест Хэме» поиграл, в «Базеле», но «Спартак» для меня всегда будет лучшим. Мне было очень тяжело уходить, хотя я знал, что в Англии мне будет лучше. Там самый крутой чемпионат, хорошие деньги…— Незадолго до этого руководство «Спартака» предложило мне продлить контракт на два года, я, конечно же, согласился. А пришёл Карпин, который хотел, чтобы в команде играли молодые игроки. У меня были предложения от «Глазго», «Вест Хэма», но я хотел остаться. Даже готов был сидеть на скамейке! Но в какой-то момент позвонил агенту, а он мне сказал: «Кова, давай в Лондон». Съездил в аренду, вернулся, а Карпин там ещё был. «Ну что, тренер, считаетесь со мной?» — спросил у него. А в ответ услышал, что с прошлого сезона ничего не изменилось. Я и уехал. На тот момент знал, что никогда уже не вернусь. После этого не хотел слышать про какие-либо команды в России. Сразу сказал: «Если не «Спартак», то я ухожу. В другой мир».— Да уровень жизни почти ничем не отличается, но мне в Москве больше нравилось. Хотя там отличный футбол, всё красиво. О, у меня был тренер Джафранко Дзола, легенда «Челси». Помню, приехали на игру на «Стэмфорд Бридж», так весь стадион в течение 10 минут ему хлопал. Они его там очень любят. Кстати, в Англии встречался с Билялетдиновым, Аршавиным, Павлюченко… Заметил, что каждому русскому тяжело за границей. В основном из-за того что другая культура, язык учить не хотят. Кстати, где сейчас Кержаков? – внезапно спрашивает он.— Вернулся?!— О, Артём хороший парень. Молодой совсем был. Тогда с мячом ещё плохо управлялся, но бегал хорошо.— А кто в ЦСКА сейчас? — продолжает заваливать меня вопросами Радослав.— Акинфеев, — начинаю перечислять я, понимая, что теперь интервью берут у меня.— Березуцкие, Игнашевич… — подхватывает Ковач. — Все старые играют! А где Рома Шишкин?— Сейчас в «Краснодаре», а был в «Локомотиве». Кстати, сейчас там опять Сёмин.— Серьёзно?! О, старая школа…— И Лоськов там же.— Он хороший! Помню его, такой с длинными волосами, «нумеро 10». А где Самедов?— В «Спартак» перешёл.— Ничего себе! Здорово.И тут внезапно Радослав запевает: «Вперёд, «Спартак» Москва! Красно-белый, красно-белый, красно-белый на-всег-да!»— Конечно! Надеюсь, что в этом сезоне «Спартак» станет чемпионом, — с улыбкой говорит он.…Мы выходим из ресторана и идём в сторону Староместской площади.— Смотри, как красива Прага, – говорит мне Радослав. – Но я всё равно скучаю по Москве. Обязательно приеду в ближайшее время. На чемпионат мира уж точно.