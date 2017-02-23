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175 лет назад 2016
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Артём Дзюба
Фото: РИА Новости
Текст: Кирилл Хаит

Победа, которая вгоняет в депрессию. Как «Зенит» вылетел из ЛЕ

«Зенит» в ответном матче с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы выполнил задачу. А потом всё испортил.
23 февраля 2017, четверг. 23:27. Футбол
Они это сделали. В смысле, изначально ведь в «Зените» сомневались меньше, чем в других наших командах, но после первого матча многие (и автор статьи в том числе) пожали плечами и сказали: «Ну и ладно. Значит, два из трёх». Но «Зенит» это сделал, причём кинематографично, совершенствуясь уже по ходу матча.

План Луческу


«Пробежали 118 км, но безграмотно». Луческу очень ёмко обозначил основные проблемы «Зенита» недельной давности. Тогда, владея мячом под 70% времени, гости так и не придумали, как им лучше пользоваться. С первых минут матча в Санкт-Петербурге «Зенит» взялся доказывать, что с этим покончено.

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«Зенит» искал зоны. Перепас на чужой половине поля стал осмысленным, оборона «Андерлехта» растягивалась на одном фланге,
чтобы по всем законам жанра пропустить проникающий пас на другом. «Зенит» атаковал вариативно, без привязок к определённому флангу. Жулиано и Маурисио разрывали фланги, а Данни… про Данни надо сказать отдельно.

Это невозможно подкрепить статистическими данными, поэтому позволю себе выразить субъективное мнение: Данни делает «Зенит» не просто класснее, а профессиональнее. Он работает с мячом без лишних движений и без лишних мгновений. Принимает и простые, и сложные решения – просто делает то, что нужно. Фактически за умные действия на последней трети поля отвечал именно португалец. На контрасте с ним Дзюба, который много двигался и старался, выглядел особенно суетливым.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2017, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 – Жулиано – 24, 2:0 – Дзюба – 72, 3:0 – Жулиано – 78, 3:1 – Телин – 90

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«Зенит» легко забирался в штрафную. Будь команда чуть более нацеленной на ворота, в первые полчаса набралось бы ударов 10. Именно из этой редкой свободы в штрафной и родился первый гол. Дзюба неудачно принял мяч, упал в борьбе, а первым на добивании оказался Жулиано.
Второй гол – о том же самом. Два паса в касание (предголевой от Данни, голевой от Жулиано) – и оказалось, что центральным защитникам дела нет до Дзюбы, который врывался прямо по центру штрафной.

И ещё один пример. Счёт мог быть открыт ещё на 22-й минуте. Данни сделал пас в штрафную, Дзюба отцепился от защитника и забежал, подхватил мяч, но упустил время для обратного паса на Данни, сделал ложный замах и отдал на линию штрафной на Хави Гарсию.

Глядя на «Андерлехт», в голове возникал всего один вопрос: как эта команда умудрилась неделю назад выиграть и не пропустить? Гости не брезговали стоять всей командой за линией мяча – при этом оставляли свободные зоны прямо перед линией штрафной и на флангах обороны. Суетливая подстраховка приводила к разрывам. Что ещё добавить? Ах, да: неуверенный вратарь. Последним обстоятельствам «Зенит» пытался воспользоваться. Но удары из-за штрафной шли мимо.

Реализация плана


На протяжении большей части матча «Зенит» страдал в завершающей фазе атаки. Отлично заводил мяч в штрафную, до момента либо удара, либо предудара, а потом что-то шло не так. Извините, не что-то, а кто-то. Кокорин и Дзюба вдвоём нанесли по воротам Мартинеса аж два удара. Куда больше было ударов, которые они не нанесли…


В начале второго тайма возникла мысль: «Если питерцы не могут реализовать ТАКОЕ преимущество, что им ещё нужно?». Было опасение, что матч так и закончится – с преимуществом, но без результата. Но «Зенит» совершенствовался. Команда раз за разом отрабатывала одни и те же комбинации с диагональными забеганиями в штрафную. Несвоевременные пасы, неудачные обводки, просто бездарно обработанные мячи – всё не получалось, а потом как бы отшлифовалось и стало работать. «Зениту» не везло, каждый гол был трудным, «Андерлехт» играл плохо, но жёстко и активно, совершенно не разваливаясь.

Развязка


11 минут было у «Андерлехта», чтобы спастись. В эти 11 минут Дендонкер и вышедший на замену Капель напугали правый фланг «Зенита», Тилеманс подал 2 угловых, Ачимпонг дважды шёл в обводку, Телин и Дендонкер били по воротам. И Телин забил. Что ж, 11 мужчин в белой форме насыщенно прожили эти 11 минут. Что касается команды Луческу: точность паса в последние 11 минут у хозяев была меньше 50%.

Выбирая между двумя принципиально разными вариантами концовки — все в защиту или давим до конца — «Зенит» не выбрал ни один. Команда продолжала цепляться за мяч и пыталась быстро проводить атаки, при этом постоянно теряя мяч и проигрывая борьбу. Это странная ошибка для довольно опытной еврокубковой команды, но и она не обязательно должна была приводить к вылету из турнира. Слишком много было потеряно неделю назад.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Артём Дзюба Виктор Жулиано Мигел Данни Мирча Луческу
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