Данни не обижен на тренера. Что говорили после игры в Петербурге

«Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ»

Телин играл и при минус 18

Маурисио: Мы были уверены в победе, выжали свой максимум. Бельгийцы нанесли один удар по нашим воротам, и у них получилось забить

Сказать, что зенитовцы выходили после матча из раздевалок расстроенными, — значит, не сказать ничего!и его партнёры по команде шли на выход с «Петровского» с каменными лицами. Хотя центрфорвард сделал сегодня всё, что мог, для победы — забил свой первый гол и отдал первый голевой пас в нынешней Лиге Европы. Дзюбиньо не отказал болельщице в просьбе расписаться на мяче, а вот давать комментарии по игре не захотел.«Извините. Честное слово, настроения нет», — сказал Артём журналистам.Вряд ли бы кто-то удивился, если бы все зенитовцы сегодня «зашили рты». Но двое всё же нашли в себе силы донести свои мысли до болельщиков по поводу вылета из еврокубка. Первый —, на правах капитана. Кстати, возвращение португальца в основу прошло очень хорошо, если брать его личную игру. С Данни на поле зенитовский футбол приобрёл мысль и скорость.— Команда играла хорошо, мы забили три гола, все ребята бились, — отметил Мигел. — Но соперник забил на последних минутах, и это наша неудача. Поздравляю «Андерлехт», они играли хорошо. Сейчас нам нужно сфокусироваться на чемпионате России, он очень важен для «Зенита». Нужно выигрывать Премьер-Лигу. Я чувствую себя хорошо. Отыграл практически весь матч, поскольку хочу помогать «Зениту». К сожалению, сегодня мы потерпели неудачу. Хотя играли лучше, были настоящей командой. Просто не получилось. Я не обижен на тренера, что он заменил меня в конце матча. Значит, так было нужно.Полузащитникможет смело претендовать на звание самого открытого и дружелюбного игрока «Зенита». Бразилец шёл из раздевалки вместе с новым приятелем — соотечественником и конкурентом за место в основе. Маурисио комментировал поражение, а Эрнани в это время скромно ждал старшего коллегу в сторонке. Новичок на сей раз остался в запасе, к тому же он не говорит ни на русском, ни на английском.— Нам не хватило концентрации, — признался Маурисио. — Бельгийцы нанесли один удар по нашим воротам, и у них получилось забить. Мы были уверены в победе, выжали свой максимум, показали хорошую физическую подготовку. Но в итоге проиграли. Сейчас главное — не опускать голову. Сегодня вся команда, не только Данни, показала характер. Увы, результат вы знаете. Проиграли и игроки, и тренер. Дальше будет лучше. «Зенит» — большая команда, которая должна бороться за трофеи. Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ. Там тоже легко не будет. Я в России уже семь лет и не вспомню лёгких игр. Сейчас нужно продолжать нашу работу.Игроки «Андерлехта», естественно, светились от счастья. Приходилось их буквально вырывать из рук зарубежных коллег, которые задавали десятки вопросов. Наверное, какая-нибудь брюссельская газета выйдет завтра, целиком составленная из интервью победителей. Гости из Бельгии не скрывали, что при счёте 0:3 уже не очень-то верили в удачный исход. Но тут незаметный на протяжении обоих матчейперепрыгнули забил столь ценный гол.— Не знаю, являюсь ли я героем игры, — улыбался в микст-зоне Телин, отвечая на вопрос о своих заслугах. — Просто старался помочь команде и рад успеху. Мы старались правильно выстроить тактику, держа в голове, что даже одного гола нам должно хватить для выхода в следующий раунд. Конечно, было тяжело, учитывая технику игроков соперника и их физические данные. Замёрз ли я на поле? Нет, я всё-таки из Швеции. Привык к такой атмосфере. Ничего особенного для меня не было. Помню, однажды сыграли при минус 18!Насколько силён «Зенит»? На мой взгляд, это действительно команда уровня Лиги чемпионов. Очень сильный соперник. В линии атаки у вашей команды играют футболисты, выступающие за сборную, — Дзюба, Кокорин. Может, сегодня как раз был матч, напоминавший по качеству игру из Лиги чемпионов. Хотя это, конечно, Лига Европы.— тоже герой «Андерлехта». Основной центральный защитник вышел на замену на 84-й минуте и сделал скидку, после которой поразил ворота Телин. Нюйтинк признал превосходство «Зенита», но не разделяет мнения, что его команде просто повезло.— Замечательное ощущение — пройти «Зенит». Соперник сегодня был лучше, играл в отличный футбол, и у него было много шансов. Это отличная команда с хорошими игроками, но дальше идём мы. Не стал бы говорить о везении. В Брюсселе лучше были мы, согласны?не впервые играл с сине-бело-голубыми. Он сражался с петербургской командой в Лиге Европы — 2010/11 и Лиге чемпионов — 2012/13, так что может сравнивать нынешний «Зенит» с прежним. Сейчас защитнику уже 36 лет, поэтому неудивительно, что он зачастую не успевал за Дзюбой и Александром Кокориным.— Хозяева занервничали, когда забили третий гол, а мы надавили. Нам сегодня немного повезло. Между прочим, в эпизоде с третьим мячом Дзюба сфолил на мне, но нарушение не было зафиксировано. Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала — отличное достижение, мы счастливы. У «Зенита» бюджет гораздо крупнее, их игроки получают намного больше, чем мы. В составе соперника фантастические игроки, тем не менее наша команда выиграла это противостояние. Какой «Зенит» сильнее — этот или тот, с которым мы играли несколько лет назад в Лиге чемпионов? Раньше здесь выступали Халк, Витсель, Широков — серьёзные мастера. Однако и нынешняя команда отличная. Думаю, в Петербурге мы качественнее сыграли против того «Зенита», в котором был Халк.