Миссия выполнена. «Ростов» не выиграл, но прошёл дальше

Сложно создать перед матчем особое настроение, когда даже твой соперник больше говорит об отъезде безоговорочного лидерав Китай, чем об игре. Тем не менее «Ростов» отнёсся к пражской встрече максимально серьезно, и это было ясно из стартового состава. Тренерский консилиум российского клуба не стал убирать из основы висевших на карточкахи Граната, демонстрируя тем самым, что это не просто контрольный матч в боевых условиях.Локальных задач для завершения миссии у «Ростова» было несколько. Во-первых, было крайне желательно забить ранний мяч, чтобы окончательно снять все вопросы. С этой задачей «Ростов» справился крайне легко, уже в первые 15 минут.забросил к линии штрафной,первым касанием обработал непростой мяч, а вторым, спустя мини-паузу, отправил Полоза забивать. Ростовский седьмой номер пробил в касание мимо Коубека и записал свое седьмое очко по системе «гол плюс пас» в этом европоходе. Первый пункт был закрыт.Дальше стало совсем спокойно — игра окончательно перешла в разряд товарищеской. Омрачили её только два эпизода. В конце первого тайма форвардстолкнулся с Гацканом и получил ужасную — если судить по телекартинке — травму: нос молодого нападающего просто сплющило. Во втором же тайме «Спарта» не сдержала эмоций и получилась десятиминутка некрасивой игры. Коста был удалён за две жёлтые карточки, обе из которых были получены за танцы локтями, а вышедший вместо Пулкрабаразнервничался, начал толкать всех соперников подряд, бить по мячу после остановки игры и в итоге был охлаждён желтой карточкой.Второй локальной задачей «Ростова» было дать практику второму вратарю, который ещё ровно год назад, 22 февраля 2016 года, был футболистом клуба второго дивизиона. Ощутимое волнение Медведева было объяснимым, несколько его очевидных ошибок (в первую очередь — при игре на выходах) тоже были прогнозируемы, но только так можно получить крайне важный опыт больших матчей. Защитники российской команды помогли Медведеву получить работу: например, за эпизод в первом тайме, когда ещё не травмированный бедняга Пулкраб поддержал атаку вторым темпом и пробил, на разборе будут наверняка заданы вопросы. Медведев в этом эпизоде с мячом справился, так что в целом и эту мини-задачу можно считать выполненной.Третья локальная задача, увы, не была решена: «Ростов» не выиграл в ответном матче, хотя очень хотел — пару раз гости сражались за мячи уже на линии ворот. После ухода с поля Гацкана и(всё же основные игроки нужны в 1/8 финала без дисквалификаций) у гостей сначала провисли центр поля, откуда «Спарта» слишком легко начинала свои атаки, а затем и зона между левым и левым центральным защитником, откуда мяч раз за разом доставлялся в штрафную под моменты для Юлиша или Шурала. Ответный гол чехов пришёл как раз из-за этих проблем: две линии игроков «Ростова» прижались к воротам, а правый защитник хозяев, который в первом тайме зарядил в перекладину, прошёл мимо всех и оставил Медведева без сухого матча ударом в дальний угол.В матче с полным турнирным значением такого мяча у «Ростова» быть не могло — накрывать Караваева могли пять футболистов. Разница в настроении по сравнению с обычным матчем чемпионата или Кубка сыграла свою роль, но глобальную миссию команда Курбана Бердыева всё же выполнила. Обеспечив себе гигантское преимущество дома, «Ростов» без нервотрёпки официально вписал себя в число перешедших в следующий раунд.Болельщики «Ростова» за полгода получили евротур по маршруту мечты: Брюссель — Амстердам — Мюнхен — Мадрид — Эйндховен — Прага. Их беспрецедентная прогулка по Европе благодаря команде продолжается.