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175 лет назад 2016
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Лига Европы. «Спарта» — «Ростов» — 1:1. Обзор матча
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Михашенок

Миссия выполнена. «Ростов» не выиграл, но прошёл дальше

В отличие от «Зенита», «Ростов» пожелал российским болельщикам во всех смыслах спокойной ночи.
24 февраля 2017, пятница. 01:40. Футбол
Сложно создать перед матчем особое настроение, когда даже твой соперник больше говорит об отъезде безоговорочного лидера Боржека Дочкала в Китай, чем об игре. Тем не менее «Ростов» отнёсся к пражской встрече максимально серьезно, и это было ясно из стартового состава. Тренерский консилиум российского клуба не стал убирать из основы висевших на карточках Гацкана и Граната, демонстрируя тем самым, что это не просто контрольный матч в боевых условиях.

Локальных задач для завершения миссии у «Ростова» было несколько. Во-первых, было крайне желательно забить ранний мяч, чтобы окончательно снять все вопросы. С этой задачей «Ростов» справился крайне легко, уже в первые 15 минут. Калачёв забросил к линии штрафной, Бухаров первым касанием обработал непростой мяч, а вторым, спустя мини-паузу, отправил Полоза забивать. Ростовский седьмой номер пробил в касание мимо Коубека и записал свое седьмое очко по системе «гол плюс пас» в этом европоходе. Первый пункт был закрыт.

Дальше стало совсем спокойно — игра окончательно перешла в разряд товарищеской. Омрачили её только два эпизода. В конце первого тайма форвард Матей Пулкраб столкнулся с Гацканом и получил ужасную — если судить по телекартинке — травму: нос молодого нападающего просто сплющило. Во втором же тайме «Спарта» не сдержала эмоций и получилась десятиминутка некрасивой игры. Коста был удалён за две жёлтые карточки, обе из которых были получены за танцы локтями, а вышедший вместо Пулкраба Йозеф Шурал разнервничался, начал толкать всех соперников подряд, бить по мячу после остановки игры и в итоге был охлаждён желтой карточкой.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2017, четверг. 23:05 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 – Полоз – 13, 1:1 – Караваев – 83
Удаления: Намоинесу, 66 – нет

Второй локальной задачей «Ростова» было дать практику второму вратарю Никите Медведеву, который ещё ровно год назад, 22 февраля 2016 года, был футболистом клуба второго дивизиона. Ощутимое волнение Медведева было объяснимым, несколько его очевидных ошибок (в первую очередь — при игре на выходах) тоже были прогнозируемы, но только так можно получить крайне важный опыт больших матчей. Защитники российской команды помогли Медведеву получить работу: например, за эпизод в первом тайме, когда ещё не травмированный бедняга Пулкраб поддержал атаку вторым темпом и пробил, на разборе будут наверняка заданы вопросы. Медведев в этом эпизоде с мячом справился, так что в целом и эту мини-задачу можно считать выполненной.


Третья локальная задача, увы, не была решена: «Ростов» не выиграл в ответном матче, хотя очень хотел — пару раз гости сражались за мячи уже на линии ворот. После ухода с поля Гацкана и Граната (всё же основные игроки нужны в 1/8 финала без дисквалификаций) у гостей сначала провисли центр поля, откуда «Спарта» слишком легко начинала свои атаки, а затем и зона между левым и левым центральным защитником, откуда мяч раз за разом доставлялся в штрафную под моменты для Юлиша или Шурала. Ответный гол чехов пришёл как раз из-за этих проблем: две линии игроков «Ростова» прижались к воротам, а правый защитник хозяев Вячеслав Караваев, который в первом тайме зарядил в перекладину, прошёл мимо всех и оставил Медведева без сухого матча ударом в дальний угол.

В матче с полным турнирным значением такого мяча у «Ростова» быть не могло — накрывать Караваева могли пять футболистов. Разница в настроении по сравнению с обычным матчем чемпионата или Кубка сыграла свою роль, но глобальную миссию команда Курбана Бердыева всё же выполнила. Обеспечив себе гигантское преимущество дома, «Ростов» без нервотрёпки официально вписал себя в число перешедших в следующий раунд.

Болельщики «Ростова» за полгода получили евротур по маршруту мечты: Брюссель — Амстердам — Мюнхен — Мадрид — Эйндховен — Прага. Их беспрецедентная прогулка по Европе благодаря команде продолжается.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Спарта ФК Ростов Александр Бухаров Вячеслав Караваев
Новости. Футбол
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