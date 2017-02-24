Фото: Reuters

«Тоттенхэм» и ненужный турнир. 5 интересных событий ЛЕ

Помимо вылета «Зенита» и успехов «Ростова» и «Краснодара» в ЛЕ было на что посмотреть – «Тоттенхэм» опять вылетел, «Сельта» выбила «Шахтёр».