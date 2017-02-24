Коэффициенты УЕФА: ровно балл преимущества

Франция: пострадали от манчестерцев

Португалия: приятный для России ноль

Россия: прощальный подарок «Зенита»

На этой неделе в еврокубках принимали участие три клуба из чемпионата Франции. И свой максимальный план по сбору очков в таблицу коэффициентов представители Лиги 1 выполнили лишь на треть. Так, «Монако» и «Сент-Этьен» дружно пострадали от команд из Манчестера. Клуб из княжества в Лиге чемпионов на выезде в матче-триллере уступил «Сити» – 3:5, а зелёные в турнире рангом ниже проиграли «Юнайтед» – 0:1.Отыгрался за всех «Лион», сокрушивший на родном стадионе голландский «АЗ Алкмар» — 7:1 (11:2 по сумме двух матчей). Однако за большое количество забитых мячей, как мы знаем, бонусных баллов не начисляется, и, заработанные „Лионом“ два очка оказались для французских клубов единственными на этой еврокубковой неделе. Впрочем, российских болельщиков этот небольшой провал вряд ли сильно обрадовал – отрыв Франции от нашей страны в таблице уж очень большой и в обозримом будущем точно не отыграется.Для португальских команд прошедшая неделя математически получилась худшей с начала сезона. Акак иначе назвать ноль в графе „набранные баллы“? Впрочем, было понятно, что у „Порту“ в противостоянии с „Ювентусом“ шансов немного.Теперь Португалия проигрывает России ровно балл. Отставание большое, но отыгрываемое. Одно очко по-португальски – это три победы в еврокубках. Но добыть их будет невероятно трудно. О борьбе с Россией тут можно будет говорить, если „Бенфика“, победившая в первом матче „Боруссию“ со счётом 1:0, не только выстоит в Дортмунде, но и наведёт шороху в четвертьфиналах. И это при полном провале „Ростова“ и «Краснодара». Ждать солидных очковых пополнений от «Порту» не приходится.Вылет питерского клуба в 1/16 финала от бельгийского «Андерлехта» вряд ли можно считать достижением. Как итог европейской кампании такой результат и вовсе стоит признать провальным. Но нельзя не заметить, что на российскую копилку «Зенит» в этом сезоне поработал на славу. Шесть побед, трансформировавшихся в 12 очков, – таков показатель выступления дружины Мирчи Луческу в восьми матчах Лиги Европы.«Ростов» и «Краснодар», синхронно сыграв на выезде со счётом 1:1, подарили России ещё два балла в таблицу. На данный момент наш результат сезона – девять баллов ровно. Сложно сказать, каким он будет в итоге, но очень хочется, чтобы стал как минимум двузначным. Тем более что все предпосылки для такого свершения есть – за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал в еврокубках команда получает один дополнительный балл.Развязка борьбы за шестое место и третий клуб в Лиге чемпионов близка как никогда. Остаётся только ждать. Ждать жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы и матча в Дортмунде.