Закрытие трансферного окна в России. Все переходы и слухи. LIVE!

Указанное в трансляции время – московское.

Всем привет! «Чемпионат» готов предложить вам онлайн последнего дня трансферного окна в России. У нас, конечно, не Англия, многомиллионных сделок и интриг до последней минуты сегодня не ожидается, но мы постараемся разжечь онлайн по-английски. Наши корреспонденты будут дежурить у офиса РФС и немедленно передавать последние трансферные инсайды. Наши авторы – писать о свершившихся трансферах и их последствиях.Интриг много.— Уйдёт ли Алексей Миранчук?— Подпишет ли «Локомотив» нападающего?— Сделает ли ещё один шаг навстречу выживанию тульский «Арсенал»?— Сколько ещё безымянных африканцев «Спартак» подпишет на вырост?— Найдёт ли Томск хоть какие-то деньги хоть на каких-то ливийцев Селюка?— Кто ещё уйдёт в провинцию за игровой практикой вслед за Зуевым и Гасилиным?Ответы на все вопросы можно будет прочитать в нашем трансферном онлайне, который мы будем вести вплоть до закрытия российского трансферного окна – до полуночи – и даже чуть больше. Усаживайтесь поудобнее.