Закрытие трансферного окна в России. Все переходы и слухи. LIVE!

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Всем привет! «Чемпионат» готов предложить вам онлайн последнего дня трансферного окна в России. У нас, конечно, не Англия, многомиллионных сделок и интриг до последней минуты сегодня не ожидается, но мы постараемся разжечь онлайн по-английски. Наши корреспонденты будут дежурить у офиса РФС и немедленно передавать последние трансферные инсайды. Наши авторы – писать о свершившихся трансферах и их последствиях.
Интриг много.
— Уйдёт ли Алексей Миранчук?
— Подпишет ли «Локомотив» нападающего?
— Сделает ли ещё один шаг навстречу выживанию тульский «Арсенал»?
— Сколько ещё безымянных африканцев «Спартак» подпишет на вырост?
— Найдёт ли Томск хоть какие-то деньги хоть на каких-то ливийцев Селюка?
— Кто ещё уйдёт в провинцию за игровой практикой вслед за Зуевым и Гасилиным?
Ответы на все вопросы можно будет прочитать в нашем трансферном онлайне, который мы будем вести вплоть до закрытия российского трансферного окна – до полуночи – и даже чуть больше. Усаживайтесь поудобнее.
Указанное в трансляции время – московское.