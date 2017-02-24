Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Кокорин
Фото: РИА Новости
Текст: Константин Столбовский

Кокорин в противофазе. Надо что-то делать, шеф!

Александр Кокорин – «Зенит» в миниатюре: получает много больше, чем отдаёт. Как изменить порядок вещей?
24 февраля 2017, пятница. 13:30. Футбол
→ Победа, которая вгоняет в депрессию. Как «Зенит» вылетел из ЛЕ

«Получает много больше, чем отдаёт» — это не про деньги, боже упаси: читать полные сарказма морали на эту тему скучно и нерационально.

«Время создано для того, чтобы всё не происходило сразу»: Саша Кокорин, скорее всего, и представления не имеет о том, какую мягкую соломку подстелили ему древние китайцы. Без малого девять лет тому назад он забил свой первый гол в чемпионате России, а в марте вечно молодому форварду Кокорину стукнет 26. Сказочный футбольный возраст, время больших свершений.

Следующая стадия – заслуженный ветеран. Всё идёт своим чередом.

***

Вчера «Зенит» дал очень неплохой футбол. Ещё пара-тройка минут, ещё рывок, удар, вынос, подкат, ещё усилие – и мы говорили бы сегодня о подвиге, участником которого мог стать в том числе и Кокорин. Причём ключевое слово – «участником», потому что у исполнителей в любом случае другие имена.

Матч против «Андерлехта», так уж вышло, снова нарисовал собирательный образ Александра Кокорина. Язык не повернётся сказать, что он просто смотрел футбол, как это было, например, неделю тому назад в Брюсселе, а не играл него. Да нет, впахивал по-честному, цеплял всё, что мог, впереди, отрабатывал сзади, и в каждом из
моментов, когда «Зенит» забивал, находился в зоне прямой видимости телекамер. Когда «Зенит» пропустил – кстати, тоже.

Легко допускаю, что так любимая тренерами всего мира формулировка «общий вклад в игру» поднимает его в топ-5, например. Но в протоколе вы его фамилии не найдёте.

Для «самого талантливого футболиста России» — снова непростительно мало. Ведь говорить приходится о дистанции целой карьеры, а не отдельно взятого матча или даже сезона.

Кокорин, совершенно очевидно, находится в противофазе – не совпадает то бишь с окружающей его действительностью, хочет и может куда больше, чем делает. Отсюда – пара ненавязчивых советов, которые, возможно, изменят систему кокоринских координат. Или хотя бы представление об этой системе, что тоже немало.

***

Даже подумать страшно, кому адресован первый из них.

По игре: поиск новой позиции


«По моему субъективному убеждению, Кокорин должен играть в центре, а не на фланге. Он может быстро среагировать в штрафной, способен на короткой дистанции опередить защитника, сыграть головой, ногой», — считает Андрей Кобелев, под чутким руководством которого Кокорин когда-то начинал свой путь в большом футболе. Но тут же сам себя осаживает: «Я не сравниваю Дзюбу и Кокорина. Это два разных футболиста, каждый из которых обладает хорошими качествами. И я не призываю менять Артёма на Александра».

Вот и я не призываю: если есть в сегодняшнем «Зените» человек на своём месте, то его фамилия – Дзюба. Решение по Кокорину может, на мой взгляд, носить более радикальный и парадоксальный характер. История футбола знает немало примеров удивительных трансформаций по позиции. Классика жанра – Юрий Никифоров, который в юности со страшной силой душил защитников (и даже стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира в 1987-м), а всю свою взрослую карьеру провёл в центре обороны.

Так вот, Мирча Михайлович, не приходила ли вам в голову мысль о том, что Кокорин способен отзеркалить в нынешнем «Зените» Юрия Жиркова? Приходила, правда же?
Мирча Михайлович, не приходила ли вам в голову мысль о том, что Кокорин способен отзеркалить в нынешнем «Зените» Юрия Жиркова?
Пространство – его, Кокорина, стихия, скорость – божий дар, который никуда пока не делся, здоровья – через край. Поле видит, нарезает в штрафную в хороший день так, что только свист стоит (в матче против «Андерлехта» — в том числе). Отдав на откуп Кокорину весь правый фланг, от лицевой до лицевой, вполне можно добиться от него нового качества, решив попутно одну из хронических кадровых проблем.

Подаю, в общем, тезисную заявку на революцию, в которой, к сожалению, нет места размышлениям о судьбе свежекупленного Бано и неувядающего Анюкова: понятно, что вопрос трудный, комплексный. А если старый добрый термин «защитник» унижает достоинство прирождённого форварда Кокорина, то ведь свежий давно в ходу – «латераль». Музыка, а не слово.

***

Со вторым советом проще.

По жизни: поиск нового себя


Кто знает, какую работу ведёт с собой Александр Кокорин: мучается ли он своим затянувшимся полуфутболом или уверен, что всё пучком?

Одна из реальных проблем Кокорина, думается мне, как раз в этом состоит – он закрыт для публики, он вещь в себе. То ли стесняется, то ли плевать. То ли не хочет, то ли напрягся. Но беда в том, что пара глупых ошибок, допущенных вне поля, сформировали в массовом сознании образ недалёкого парня, живущего с установкой «тачки/девочки/курорт». Люди, знающие Кокорина ближе, уверяют, что это совсем не так: Сашу нужно просто понять. Ну и, соответственно, простить.
Одна из реальных проблем Кокорина, думается мне, как раз в этом состоит – он закрыт для публики, он вещь в себе.
Так кто возражает-то? Противоречие, конечно, требует решения: Кокорину выговориться нужно, причём публично. Исповедаться, если хотите. Не просто выдавить из себя пару дежурных фраз, а раскрыться, очиститься.

Да вот хотя бы к «Чемпионату» заглянуть на огонёк. Здесь никто не обидит – встретят, обогреют, плюшками накормят и выпотрошат вопросами так, что даже на дне души никаких тайн не останется.

И всем сразу станет легче.

→ Данни не обижен на тренера. Что говорили после игры в Петербурге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Мирча Луческу
Новости. Футбол
24 февраля 2017, пятница
13:26 Субисаррета: никогда не смотрю матчи «Барселоны» по психологическим причинам
13:18 Гунько: на Кубке ФНЛ «Спартаку-2» важно было наиграть различные схемы
13:16 Стал известен состав «Урала» на матч Кубка ФНЛ с «Тюменью»
12:52 Стоичков: Луис Энрике не нуждается в наших советах
12:37 «Спартак» заключил контракт с 18-летним либерийским нападающим
12:33 Гасилин: очень рад присоединиться к «Амкару», здесь в меня верят
12:32 Инициаторами отставки Раньери были игроки «Лестера»
12:31 Сакки: жест Анчелотти? Карло — не святой, но человек достойный
12:28 Агент Дибалы прибыл на переговоры с «Ювентусом» по поводу нового контракта
12:23 «Локомотив» может арендовать Ари у «Краснодара»
12:15 «Амкар» объявил о подписании контракта с Гасилиным на 3,5 года
12:02 Веденеев: после третьего гола игроки «Зенита» подумали: победа в наших руках
11:58 «Енисей» — «Мордовия»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 16:30
11:56 Оляс: предпочитаю, чтобы «Лион» сыграл с «МЮ» в финале Лиги Европы
11:49 Сунзу: перед тем как перейти в тульский «Арсенал», советовался с Лунгу
11:43 Хонда может продолжить карьеру в клубе MLS «Сиэтл Саундерс»
11:24 Иско летом не сможет перейти в «Барселону» из-за условий контракта с «Реалом»
11:14 «Тамбов» — «Волгарь»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка ФНЛ
11:12 Реконструкция стадиона «Лужники» выполнена на 95%
11:05 Наставник «Вольфсбурга» Исмаэль может быть уволен после матча с «Вердером»
11:01 «Лестер» рассматривает кандидатуры Хиддинка и Шекспира на пост главного тренера
10:55 Форвард «Ниццы» Балотелли дисквалифицирован за удаление в матче с «Лорьяном»
10:46 «Анжи» отзаявил Тигиева
10:32 Маттеус: Анчелотти должен найти решения против насыщенной защиты
10:32 Эриксен: арбитр в матче с «Гентом» был не на нашей стороне
10:28 «Барселона» определится с покупкой Хуанфрана Морено в ближайшие дни
10:16 «Рубин» отменил товарищеский матч со «Стартом»
10:15 Почеттино: разочарован результатом в матче с «Гентом», но горжусь «Тоттенхэмом»
10:09 На стадионе «Крестовский» провели проверку службы безопасности
10:04 Степаненко: действия судей в матче с «Сельтой» мне непонятны
10:02 В «Барселоне» признаются, что продлить контракт с Месси будет очень трудно
09:45 Гисдоль: в будущем матч между «Гамбургом» и «Баварией» может быть игрой грандов
09:45 «Урал» — «Тюмень»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 13:45
09:43 Матч между «Тоттенхэмом» и «Гентом» побил рекорд посещаемости в Лиге Европы
09:33 Аллегри был готов уйти в отставку из-за конфликта с Бонуччи
09:23 Годин вернулся к тренировкам в общей группе
09:22 Голек: «Спарта» должна быть довольна ничьей с «Ростовом»
09:18 Срна: очень болезненное поражение, теперь нужно завоевать золотые медали УПЛ
09:17 Эберль: могу жить со спекуляциями о «Баварии» и не наврежу «Боруссии» М
09:13 Фонсека: конкуренцию между Роналду и Месси считаю очень несправедливой
09:12 «Бастия» условно лишена одного очка за расистские выкрики в адрес Балотелли
08:42 Хуанфран Морено: агенты мне ничего не говорили об интересе «Барселоны»
08:21 «Бавария» заключила контракт с 16-летним полузащитником «Метца» Йоханссоном
07:55 «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в Международном кубке чемпионов
07:38 Янкер: главное, что Левандовски забивает при счёте 0:0
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов вам запомнился больше всего?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+