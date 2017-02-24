Кокорин в противофазе. Надо что-то делать, шеф!

«Получает много больше, чем отдаёт» — это не про деньги, боже упаси: читать полные сарказма морали на эту тему скучно и нерационально.
«Время создано для того, чтобы всё не происходило сразу»: Саша Кокорин, скорее всего, и представления не имеет о том, какую мягкую соломку подстелили ему древние китайцы. Без малого девять лет тому назад он забил свой первый гол в чемпионате России, а в марте вечно молодому форварду Кокорину стукнет 26. Сказочный футбольный возраст, время больших свершений.
Следующая стадия – заслуженный ветеран. Всё идёт своим чередом.
Вчера «Зенит» дал очень неплохой футбол. Ещё пара-тройка минут, ещё рывок, удар, вынос, подкат, ещё усилие – и мы говорили бы сегодня о подвиге, участником которого мог стать в том числе и Кокорин. Причём ключевое слово – «участником», потому что у исполнителей в любом случае другие имена.
Матч против «Андерлехта», так уж вышло, снова нарисовал собирательный образ Александра Кокорина. Язык не повернётся сказать, что он просто смотрел футбол, как это было, например, неделю тому назад в Брюсселе, а не играл него. Да нет, впахивал по-честному, цеплял всё, что мог, впереди, отрабатывал сзади, и в каждом из моментов, когда «Зенит» забивал, находился в зоне прямой видимости телекамер. Когда «Зенит» пропустил – кстати, тоже.
Легко допускаю, что так любимая тренерами всего мира формулировка «общий вклад в игру» поднимает его в топ-5, например. Но в протоколе вы его фамилии не найдёте.
Для «самого талантливого футболиста России» — снова непростительно мало. Ведь говорить приходится о дистанции целой карьеры, а не отдельно взятого матча или даже сезона.
Кокорин, совершенно очевидно, находится в противофазе – не совпадает то бишь с окружающей его действительностью, хочет и может куда больше, чем делает. Отсюда – пара ненавязчивых советов, которые, возможно, изменят систему кокоринских координат. Или хотя бы представление об этой системе, что тоже немало.
Даже подумать страшно, кому адресован первый из них.
По игре: поиск новой позиции
«По моему субъективному убеждению, Кокорин должен играть в центре, а не на фланге. Он может быстро среагировать в штрафной, способен на короткой дистанции опередить защитника, сыграть головой, ногой», — считает Андрей Кобелев, под чутким руководством которого Кокорин когда-то начинал свой путь в большом футболе. Но тут же сам себя осаживает: «Я не сравниваю Дзюбу и Кокорина. Это два разных футболиста, каждый из которых обладает хорошими качествами. И я не призываю менять Артёма на Александра».
Вот и я не призываю: если есть в сегодняшнем «Зените» человек на своём месте, то его фамилия – Дзюба. Решение по Кокорину может, на мой взгляд, носить более радикальный и парадоксальный характер. История футбола знает немало примеров удивительных трансформаций по позиции. Классика жанра – Юрий Никифоров, который в юности со страшной силой душил защитников (и даже стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира в 1987-м), а всю свою взрослую карьеру провёл в центре обороны.
Так вот, Мирча Михайлович, не приходила ли вам в голову мысль о том, что Кокорин способен отзеркалить в нынешнем «Зените» Юрия Жиркова? Приходила, правда же?
Мирча Михайлович, не приходила ли вам в голову мысль о том, что Кокорин способен отзеркалить в нынешнем «Зените» Юрия Жиркова?Пространство – его, Кокорина, стихия, скорость – божий дар, который никуда пока не делся, здоровья – через край. Поле видит, нарезает в штрафную в хороший день так, что только свист стоит (в матче против «Андерлехта» — в том числе). Отдав на откуп Кокорину весь правый фланг, от лицевой до лицевой, вполне можно добиться от него нового качества, решив попутно одну из хронических кадровых проблем.
Подаю, в общем, тезисную заявку на революцию, в которой, к сожалению, нет места размышлениям о судьбе свежекупленного Бано и неувядающего Анюкова: понятно, что вопрос трудный, комплексный. А если старый добрый термин «защитник» унижает достоинство прирождённого форварда Кокорина, то ведь свежий давно в ходу – «латераль». Музыка, а не слово.
Со вторым советом проще.
По жизни: поиск нового себя
Кто знает, какую работу ведёт с собой Александр Кокорин: мучается ли он своим затянувшимся полуфутболом или уверен, что всё пучком?
Одна из реальных проблем Кокорина, думается мне, как раз в этом состоит – он закрыт для публики, он вещь в себе. То ли стесняется, то ли плевать. То ли не хочет, то ли напрягся. Но беда в том, что пара глупых ошибок, допущенных вне поля, сформировали в массовом сознании образ недалёкого парня, живущего с установкой «тачки/девочки/курорт». Люди, знающие Кокорина ближе, уверяют, что это совсем не так: Сашу нужно просто понять. Ну и, соответственно, простить.
Одна из реальных проблем Кокорина, думается мне, как раз в этом состоит – он закрыт для публики, он вещь в себе.Так кто возражает-то? Противоречие, конечно, требует решения: Кокорину выговориться нужно, причём публично. Исповедаться, если хотите. Не просто выдавить из себя пару дежурных фраз, а раскрыться, очиститься.
Да вот хотя бы к «Чемпионату» заглянуть на огонёк. Здесь никто не обидит – встретят, обогреют, плюшками накормят и выпотрошат вопросами так, что даже на дне души никаких тайн не останется.
И всем сразу станет легче.
→ Данни не обижен на тренера. Что говорили после игры в Петербурге