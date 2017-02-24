Лига Европы. «Краснодар» сыграет с «Сельтой», «Ростов» — с «МЮ»

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«Сельта» (Испания) — «Краснодар» (Россия).АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия).«Шельке-04» (Германия) — «Боруссия» Мёхнхенгладбах (Германия).«Лион» (Франция) — «Рома» (Италия).«Ростов» (Россия) — «Манчестер Юнайтдед» (Англия).«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция).«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия). Восьмая: «Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды).Для начала всем рассказывают об особенностях церемонии. Теоретически, «Ростов» и «Краснодар» могут сыграть друг с другом, но вряд ли нам хочется увидеть такой расклад.Всё готово к началу в Ньоне. Ну что, пожелаем российским командам удачного жребия!Шарики с названиями команд внутри уже наготове. Надеемся, не нагретые.Напомним, что совсем немного не хватило «Зениту». Сине-бело-голубые проиграли в гостях «Андерлехту» в первой встрече (0:2), вели дома 3:0, но пропустили в самой концовке, оставшись за чертой соревнования.Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки второго по значимости европейского футбольного турнира. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы начнётся в Ньоне в 15:00 мск. Но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить читателей с различными интересными фактами.Жеребьёвка будет открытой. Без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации, сообщается в пресс-релизе УЕФА. Матчи пройдут 9 и 16 марта.Помимо российских клубов «Краснодар» и «Ростов» борьбу в турнире продолжат также «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания), «Шальке-04» (Германия).