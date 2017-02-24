Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА: онлайн прямая трансляция 24 февраля
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Лига Европы. «Краснодар» сыграет с «Сельтой», «Ростов» — с «МЮ»

Текстовая онлайн-трансляция жеребьёвки и 1/8 финала Лиги Европы. Начало в 15:00 мск. Своих соперников узнают «Краснодар» и «Ростов».
24 февраля 2017, пятница. 14:30. Футбол
Указанное в трансляции время – московское

15:20. Первая пара: «Сельта» (Испания) — «Краснодар» (Россия). Вторая пара: АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия). Третья пара: «Шельке-04» (Германия) — «Боруссия» Мёхнхенгладбах (Германия). Четвёртая пара: «Лион» (Франция) — «Рома» (Италия). Пятая пара: «Ростов» (Россия) — «Манчестер Юнайтдед» (Англия). Шестая пара: «Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция). Седьмая пара: «Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия). Восьмая: «Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды).

15:10. Для начала всем рассказывают об особенностях церемонии. Теоретически, «Ростов» и «Краснодар» могут сыграть друг с другом, но вряд ли нам хочется увидеть такой расклад.

15:00. Всё готово к началу в Ньоне. Ну что, пожелаем российским командам удачного жребия!

14:50. Шарики с названиями команд внутри уже наготове. Надеемся, не нагретые.


14:40. Напомним, что совсем немного не хватило «Зениту». Сине-бело-голубые проиграли в гостях «Андерлехту» в первой встрече (0:2), вели дома 3:0, но пропустили в самой концовке, оставшись за чертой соревнования.

14:30. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки второго по значимости европейского футбольного турнира. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы начнётся в Ньоне в 15:00 мск. Но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить читателей с различными интересными фактами.

Жеребьёвка будет открытой. Без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации, сообщается в пресс-релизе УЕФА. Матчи пройдут 9 и 16 марта.

Помимо российских клубов «Краснодар» и «Ростов» борьбу в турнире продолжат также «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания), «Шальке-04» (Германия).
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 13
Теги
ФК Краснодар ФК Ростов Лига Европы
Новости. Футбол
24 февраля 2017, пятница
15:19 Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы
15:15 «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против «Манчестер Юнайтед»
15:12 «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с «Сельтой»
15:11 А. Кержаков: общался с Черчесовым, но не о моём возвращении в сборную России
15:06 Аллегри: ворота «Ювентуса» в матче с «Эмполи» будет защищать Нето
14:55 «Локомотив» объявил о подписании контракта с Лоськовым
14:44 Инфантино: расширение участников ЧМ принято не из-за увеличения прибыли ФИФА
14:42 Бонуччи сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Эмполи»
14:36 Варан выбыл из строя сроком до шести недель
14:31 Хавбек «МС» Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:30 Лоськов будет заявлен за «Локомотив» на вторую часть сезона-2016/17
14:27 «Анжи» отдал Тигиева в аренду «Спартаку»
14:26 Фернандес продлил контракт с «Суонси» до 2020 года
14:18 Форвард «Ростова» Полоз претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
14:17 Ари достиг соглашения с «Локомотивом»
14:15 Кержаков: лишь недоразумение лишило «Зенит» возможности выйти в следующий раунд
14:01 Бартомеу: работаем над продлением контракта Месси, об Энрике не говорим
13:41 «Тамбов» обыграл «Волгарь» в серии пенальти и занял 7-е место на Кубке ФНЛ
13:40 Абрамович собирается продать часть акций «Челси» китайским инвесторам
13:37 Маттеус: при всём своём мастерстве Левандовски зависит от других игроков
13:26 Субисаррета: никогда не смотрю матчи «Барселоны» по психологическим причинам
13:18 Гунько: на Кубке ФНЛ «Спартаку-2» важно было наиграть различные схемы
13:16 Стал известен состав «Урала» на матч Кубка ФНЛ с «Тюменью»
12:52 Стоичков: Луис Энрике не нуждается в наших советах
12:37 «Спартак» заключил контракт с 18-летним либерийским нападающим
12:33 Гасилин: очень рад присоединиться к «Амкару», здесь в меня верят
12:32 Инициаторами отставки Раньери были игроки «Лестера»
12:31 Сакки: жест Анчелотти? Карло — не святой, но человек достойный
12:28 Агент Дибалы прибыл на переговоры с «Ювентусом» по поводу нового контракта
12:23 «Локомотив» может арендовать Ари у «Краснодара»
12:15 «Амкар» объявил о подписании контракта с Гасилиным на 3,5 года
12:02 Веденеев: после третьего гола игроки «Зенита» подумали: победа в наших руках
11:58 «Енисей» — «Мордовия»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 16:30
11:56 Оляс: предпочитаю, чтобы «Лион» сыграл с «МЮ» в финале Лиги Европы
11:49 Сунзу: перед тем как перейти в тульский «Арсенал», советовался с Лунгу
11:43 Хонда может продолжить карьеру в клубе MLS «Сиэтл Саундерс»
11:24 Иско летом не сможет перейти в «Барселону» из-за условий контракта с «Реалом»
11:14 «Тамбов» — «Волгарь»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка ФНЛ
11:12 Реконструкция стадиона «Лужники» выполнена на 95%
11:05 Наставник «Вольфсбурга» Исмаэль может быть уволен после матча с «Вердером»
11:01 «Лестер» рассматривает кандидатуры Хиддинка и Шекспира на пост главного тренера
10:55 Форвард «Ниццы» Балотелли дисквалифицирован за удаление в матче с «Лорьяном»
10:46 «Анжи» отзаявил Тигиева
10:32 Маттеус: Анчелотти должен найти решения против насыщенной защиты
10:32 Эриксен: арбитр в матче с «Гентом» был не на нашей стороне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов вам запомнился больше всего?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+