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175 лет назад 2016
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«Ростов» и «Краснодар» сыграют с «МЮ» и «Сельтой»
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Матвеев

Ух, дьявол! «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой»

Представляем соперников «Ростова» и «Краснодара» по 1/8 финала Лиги Европы.
24 февраля 2017, пятница. 16:16. Футбол
→ Лига Европы. «Краснодар» сыграет с «Сельтой», «Ростов» — с «МЮ»

«Сельта» — соперник «Краснодара»


Как играет в Лиге Европы
Вполне уверенно. «Сельта» на групповом этапе проиграла только один матч — «Аяксу» в гостях в зубодробительном триллере (2:3). А так испанцы заняли второе место, попали на «Шахтёр» и выглядели скорее аутсайдерами пары. Собственно, первый матч это и подтвердил — «Сельта» уступила украинскому клубу дома, 0:1. Казалось бы, Донецк должен проходить «кельтов», но те упирались до последнего. Вчера у «Шахтёра» хватало моментов для гола, но все они были упущены. Тогда как «Сельта» билась до конца и отыскала-таки пенальти в самой концовке. Аспас забил, а в дополнительное время гости вырвали победу. В общем, не нужно объяснять, что «Сельта» умеет играть против команд с постсоветского пространства?

Кто лучше всех в команде
Яго Аспас, не ставший звездой «Энфилда», крайне высоко котируется на «Балаидосе». Испанский
форвард вообще лучший бомбарир Примеры. По крайней мере среди земных команд — больше него забили только Месси, Суарес и Роналду. Правильно, Аспас результативнее, например, Антуанна Гризманна — 12 мячей.

Яго исключительно органично смотрится в конструктивном футболе «Сельты». Он постоянно с мячом, не только завершает атаки, но и организует их из глубины. В Англии Аспас обычно попадал под мясорубки из жёстких подкатов и постоянных зацепов. При таком прессе Яго может и потеряться — это надо обязательно учитывать игрокам «Краснодара».

Кто отвечает за тренировки в команде
47-летний аргентинец Эдуардо Бериццо третий год работает в «Сельте». И, между прочим, нынешний европейский поход — первый для команды за 10 лет. Так что тут всё очевидно: Бериццо хорош, «Сельта» при нём сочетает в себе две важнейшие вещи — достойный результат и увлекательный футбол. Кстати, Бериццо сам играл в отнюдь не скучной команде — он выступал за «Сельту» вместе с Карпиным и Мостовым.
Сам Эдуардо считает эталоном футбола «Арсенал» Венгера — именно по уровню игры в конкретном матче. В этом сезоне у «Сельты» хватает проблем — особенно в обороне. Однако Бериццо по-прежнему доверяют — не забывайте, что ему приходится справляться с потерей лидера, Нолито, играющего теперь в «Манчестер Сити».

В чём фишка
А в том, что команда играет чертовски красиво. «Сельта» сейчас девятая в Испании и имеет очень показательную разницу забитых и пропущенных мячей — 36-36 за 23 матча. Как видите, у «кельтов» нет проблем с транспортировкой мяча в чужие ворота. Только вот и защищает свои «Сельта» совсем неубедительно. Команда Бериццо может влететь «Вильярреалу» 0:5 и победить «Барселону» в сумасшедшем матче 4:3. Аспас и Ко всегда нацелены на атаку, креативный, творческий футбол — в этом смысле игры с «Краснодаром» наверняка понравятся любителем ставок «тотал больше».

«Манчестер Юнайтед» — соперник «Ростова»


Как играет в Лиге Европы
В эконом-режиме. Понятно, что для «МЮ» игра в Лиге Европы — психологически безумно сложный момент. Вроде и побеждать «Юнайтед» должен всегда, и поражение от среднего европейского клуба манкунианским звёздам не простят, но, но, но… Жозе Моуринью прекрасно понимает, что «Олд Траффорд» создан для другого турнира.

Но что поделать — в этом сезоне «МЮ» играет именно в ЛЕ. Разумеется, «Юнайтед» вышел из группы, хотя и умудрился дважды проиграть. «Сент-Этьен» в плей-офф «дьяволы» прошли спокойно — кажется, противостояние придумали только для братьев Погба. Моуринью ротирует состав в еврокубке, но едва ли от «МЮ» стоит ждать добровольной сдачи турнира.

Жозе не привык проигрывать. Пусть и в Лиге Европы.

Кто лучше всех в команде
Здесь и сейчас Генрих Мхитарян. Армянин очень тяжело адаптировался в Англии, но мучился он не зря. Теперь именно Генрих — главная идейная сила «МЮ», креативный директор команды. Раньше соперники «Юнайтед» думали, как остановить Ибру и Погба. Теперь им обязательно надо решать и проблему Мхитаряна. Ваш выход, Курбан Бекиевич.

Кто отвечает за тренировки в команде
Очень странно представлять Жозе Моуринью — португалец явно не нуждается в дополнительной рекламе. Его всегда будут обсуждать — хейтеров у тренера «МЮ» немногим меньше, чем поклонников. Но по крайней мере на «Олд Траффорд» он как минимум не проваливается. А за Моуринью, который уверен в себе, наблюдать интереснее вдвойне.

Жозе прославился тем, что выиграл Лигу чемпионов с командой, от которой никто не ждал в ней победы — «Порту». Возможно, теперь он сможет выиграть Лигу Европы с командой, от которой победы как раз ждут — «МЮ».

В чём фишка
В статусности. Для Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — уникальный участник. Все, с одной стороны, боятся попасть на английского гранда. С другой, мечтают сыграть с ним и обыграть. Между прочим, Фёдор Кудряшов в редакции «Чемпионата», ещё до жеребьёвки 1/16 финала, сказал, что хотел бы встретиться именно с «МЮ». Мол, «Ростову» понравилось биться с лучшими футболистами планеты.

Именно поэтому, несмотря на рядовую для самих подопечных Моуринью вывеску, любой матч Лиги Европы с участием «МЮ» — это уже огромное событие. И как же круто, что его частью сможет стать наш «Ростов».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Сельта ФК Краснодар ФК Ростов
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