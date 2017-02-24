«Неудобно, когда называют автором». Кержаков презентовал книгу

Об идее автобиографии

О процессе написания

Моя первая биография была ребячеством, экспериментом, на который меня сподвигли находившиеся на тот момент рядом люди.

О заголовке «Лучший»

О сборной России и чемпионате мира

Мы пообщались со Станиславом Черчесовым недавно, но не о моём возвращении в сборную.

О «Зените»

О брате-вратаре

О планах на будущее

Мыслей об уходе из «Зенита» нет, мне бы хотелось закончить в этом клубе карьеру, а затем остаться работать в его структуре».

О «Крестовском»

О зарплате и благотворительности

В начале февраляпрезентовал свою вторую книгу — автобиографию под названием «Лучший». Сегодня нападающий «Зенита» рассказал о работе над своим произведением и ответил на вопросы о поражении от «Андерлехта», планах на будущее и перспективах своего брата Михаила стать первым номером в петербургской команде.«Мне до сих пор некомфортно, когда меня называют автор. Просто в моей жизни произошло множество событий, о которых писали и говорили не совсем так, как было на самомделе. Кроме того, у меня была насыщенная футбольная карьера, и главная идея книги — донести до будущих спортсменов, что ты можешь достичь больших успехов, даже не обладая практически ничем.Главное для начинающего, молодого спортсмена — поддержка родителей, и тогда всё сложится хорошо. Я сам родился в маленьком городе, где не было возможности развиваться. Мне пришлось в 11 лет переезжать в Петербург, чтобы продолжить тренировки. Мои родители рискнули, и вот что из этого получилось.Кроме того, я бы хотел рассказать, что футболисту всегда нужно быть сконцентрированным на работе — даже тогда, когда дома не всё в порядке".«Идея написания автобиографии витала в воздухе, и уже в начале сентября на меня вышли издатели. В течение нескольких недель отпуска я наговорил текст по присланным им темам, но когда прочитал главы про отношения и друзей, понял, что это не совсем то. Тогда я сел и написал эти главы сам. Кстати, супруга тоже меня поддерживает, ей очень понравилась эта книга.Моя первая книга «До 16 и старше» и эта никак не связаны, разве только моё лицо на обеих обложках. Та биография была ребячеством, экспериментом, на который меня сподвигли находившиеся на тот момент рядом люди. Но там не собрано и половины того, что мне хотелось рассказать.Современные автобиографии Златана или Икарди? Их я в руки не брал, а вот книгу Никиты Павловича Симоняна с удовольствием дочитал до конца. Но на мой стиль написания это никак не повлияло».«Издательство сразу прислало название «Лучший». Я предложил вариант «Бомбардир 11», но издатели посчитали, что их название звучит вызывающе, да и в целом больше подходит книге. Но ведь не название было моей целью. Главное — это то, что я хочу рассказать. Кто-то пишет, что я высокомерен и нескромен? Но про меня много что говорили и говорят».«Мы пообщались со Станиславом Черчесовым недавно, но не о моём возвращении в сборную. О других вещах.Нам остаётся только верить, что всё будет хорошо. Как выйти из кризиса? Не знаю, я сейчас не в том положении, чтобы давать советы. Если буду работать в РФС — обязательно поделюсь своим мнением. Сейчас будет Кубок конфедераций, и этот турнир во многом покажет, на что мы способны в преддверии домашнего чемпионата мира.Думаю, у всех будет сумасшедшая мотивация перед этим турниром. Ведь возможность выступить на крупнейшем турнире в родных стенах выпадает лишь раз в жизни. А что касается подготовки — хозяева чемпионата мира никогда не играли отборочные игры, всегда готовились в товарищеских матчах. Пускай наш рейтинг сборной падает, но какое кому до него будет дело, если сборная России достойно выступит на Кубке конфедераций?"«На данный момент мне незачем общаться с Луческу. Ведь я не попал в заявку на ЛЕ только потому, что не готов физически — не тренировался вообще две недели сборов. Только последние три дня провёл в общей группе.Матчи с «Андерлехтом»? В первой игре «Зенит» уступил лишь в настрое, но часто этого достаточно, чтобы проиграть. В ответном матче команда показала абсолютно другое желание, другой футбол, и лишь недоразумение лишило нас возможности выйти в следующий раунд. Одна секунда испортила впечатление от игры. Надеюсь, мы придём в себя и сконцентрируемся на РФПЛ. 4 марта нас ждёт очень важный матч здесь, в Москве, с ЦСКА».«Чего не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарём в «Зените»? Моё мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году. Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера», и брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером. Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию.Для меня брат — надёжнейший человек и вратарь. Будь я главным тренером любой команды, мечтал бы о подобном голкипере в своём составе.Мыслей об уходе из «Зенита» нет, мне бы хотелось закончить в этом клубе карьеру, а затем остаться работать в его структуре. У меня есть много идей и задумок, что можно было бы изменить или улучшить.В какой-то момент мне было интересно поработать на спортивном телевидении. Но после стольких лет с футболом мне бы хотелось остаться его частью. Несмотря на это, я всегда с удовольствием прихожу на телевидение и общаюсь в студии с журналистами и экспертами.Работа в РФС? Мы с Виталием Мутко обсуждали такую возможность, были даже интересные мне вакансии, но потом всё как-то само собой затихло.«К сожалению, пока не был на «Крестовском». Меня часто спрашивают о новом стадионе, но я могу рассуждать лишь как футболист «Зенита» и петербуржец. Так вот, я счастлив, что у единственной команды в моём городе есть такой крутой стадион. «Зенит» наконец обретёт свой дом. Надеюсь, заполняемость нашей новой арены значительно увеличится по сравнению с «Петровским».»Мне грех жаловаться на зарплату, и я ей доволен. Как и всем, наверное, хочется большего, но счастье и здоровье ведь за деньги не купишь. Мне хватает на жизнь и на то, чтобы в семье всё было в достатке.У меня есть благотворительный фонд под названием «Звёзды детям», помогающий ребятам из малообеспеченных и неблагополучных семей. Также сейчас мы поддерживаем детям с ДЦП. У нас на попечительстве уже больше 400 семей, и этот список растёт. Помощь заключается не только в материальных подарках. Очень важно дать понять детям, что они ничем не отличаются от своих сверстников: с ними нужно общаться, нужно водить их на выставки и в театры. Просто купить подарок — это не благотворительность.У меня в проекте открытие детской подготовительной футбольной школы для детей от 5 до 11 лет. Там смогут бесплатно заниматься дети, чьи родители не имеют возможности оплачивать обучение в секции".