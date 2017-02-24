«За 6 лет в «Локо» я такого ещё не видел». Новая тактика Сёмина

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

«Локомотив» завершил сборы. Тренировки в Испании позволили подметить кучу деталей из жизни команды. Оказывается,(самый высокооплачиваемый футболист в команде) нанял персонального массажиста. На свои деньги оплачивает ему проживание в шикарном отеле, где живёт «Локо». Ещё один такой массажист уна двоих. Эти три футболиста вкладывают деньги в себя, что заслуживает уважения. Крайне мало подобных примеров приходит в голову. Вспоминается разве что Олич, который благодаря личному тренеру по физподготовке всю карьеру носился как бешеный. Вон даже до сих пор бегает в «Мюнхен 1860», несмотря на 37-летний возраст.Понятно, что сейчас в «Локо» главный вратарь – Гильерме. А вот кто второй – не так очевидно. Вроде бы, но у него в этом году заканчивается контракт. Пока не слышно, что 35-летнему голкиперу предложили новое соглашение. Хотя выглядит он неплохо. Даже попадает с 30 метров в малюсенькие ворота.Когда будет прощальный матч– загадка. Говорилось, что его выпустят на поле в весенней части РФПЛ. Для этого ему нужно набрать форму. Очень тяжело понять, насколько он готов сегодня. В 43 лет уловить игровой ритм сложнее, чем в 23 года. На сборах Лоськов подключался к тренировках, когда не хватало одного игрока. Выглядит полузащитник всё лучше, вопрос в том, насколько этого достаточно. Подробнее на эту тему Лоськов говорить не захотел.В Марбелье поля примыкают одно к другому. Соседями «Локо» оказывались то московский «Спартак», то китайская команда«Хэбэй Фортун». Кстати, «железнодорожники» в какой-то степени подставили красно-белых. Спартаковцы проводили тренировку на соседнем поле, когда у «Локомотива» был заключительный товарищеский матч с норвежским «Стрёмсгодсетом». В результате по телетрансляции было видно всё, что делает «Спартак» на соседнем поле. Вот такая закрытая тренировка с аудиторией федерального канала.В матче с норвежцами «Локо» выглядел не очень убедительно. После игры Сёмин даже сказал:«Некоторым игрокам стоит пересмотреть своё отношение к единоборствам». Показалось, что Юрий Палыч был обеспокоен. Хотя после победы над «Хэбэй Фортун» он выглядел вполне жизнерадостным. И даже сфотографировался с, сказав ему: «Моё киевское «Динамо» играло с «ПСЖ», помнишь?»А мне удалось поговорить с Пеллегрини. На вопрос о том, какая лига сильнее – китайская или российская, он посмотрел на меня глазами грустного старца и ответил: «Конечно, российский чемпионат сильнее. Намноооого». Кстати, глаза у Пеллегрини необычные. На одном из них едва заметный дефект у радужки. И вроде бы мелочь, а до сих пор из головы не уходит лицо Пеллегрини. Будто Иисус, заметно постаревший. Интересно было и Сёмину наблюдать за тренировками Пеллегрини. В какой-то момент Палыч остановился и через сетку вглядывался в занятия китайцев. «У них халявные тренировки, попробовали бы наши сборы пройти», – говорили игроки «Локо».На сборе так и не удалось увидеть– руководителя медицинского департамента «железнодорожников». Хотя это ещё ладно. Более необычным выглядело отсутствие на сборе нового начальника команды. Да, речь о бывшем арбитре. Не часто судьи становятся начальниками команд, но в данном случае назначение особого удивления не вызывает.С Сухиной произошла довольно забавная ситуация. Во время интервью он сказал, что среди прочего в «Локомотиве» он будет заниматься трансферами. Многие подумали, мол, Сухина подыскивает игроков. На самом деле речь, видимо, шла лишь о трансферах от аэропорта до отеля и тому подобном. Селекция остаётся за. К команде Сухина присоединится после сборов.1 марта «Локомотив» принимает на своём поле «Тосно». К Кубку России у команды Сёмина особое отношение. У «железнодорожников» отличные шансы, чтобы через этот турнир пробиться в Лигу Европы. Из топ-соперников остался только «Краснодар». Ну и «Рубин». Раньше финала «Локо» на них не попадёт.Трансферная кампания «Локо» заканчивается неоднозначно. Вроде как главной целью была покупка центрального нападающего, но договориться с, Панченко и другими не удалось. Придёт ли, пока не ясно. С другой стороны, не ушёл. Судя по всему, Алексей покинет команду летом уже не за 5 млн, а за сумму примерно в два раза меньше. Похоже, что сорвавшаяся сделка с «Рубином» повлияла на возможности «Локо» торговаться с потенциальными нападающими. Проще было бы договориться, имея в бюджете на 5 млн евро больше. Хотя конкретно для этого сезона сохранение Миранчука – это, безусловно, плюс.Мы с коллегами спрашивали Сёмина, зачем он ставит футболиста, который вот-вот уйдёт. Казалось, имеет смысл наигрывать другие связки. Однако Сёмин в товарищеских матчах упорно доверял Миранчуку место в основе и оказался на 100% прав.Ну и, наконец, главное. «Локомотив» наиграл новую схему. Теперь команда действует в пять защитников. Казалось бы, это более оборонительный вариант, но «Локомотив» заиграл острее.в два раза больше носятся по флангам, закрывая вообще всю бровку. Показательно, что Сёмин говорил перед товарищеским матчем Виталию Денисову всего три слова: «Туда и возврат, туда и возврат».В результате крайние защитники бегали на пределе своих возможностей, а классических вингеров толком и не было. Лишь по ситуации на фланг смещался кто-то из группы атаки: Майкон, Миранчук или. Вот небольшая нарезка действий Янбаева. Кажется, раньше эти функции были скорее наВот что про новую расстановку сказал Майкон, который на сборах играл выдвинутого форварда:– Схема с пятью защитниками появилась на втором сборе. Это для нас это новинка. Я в «Локомотиве» шесть лет и не помню, чтобы мы раньше так действовали. Мы адаптируемся к новой схеме. Тем более что с нею у нападающих больше свободы действий. При крайних полузащитниках нападающий был немного зажат на своей позиции. А тут мы постоянно двигаемся. Тренер требует от нас, чтобы мы перемещались. Новая тактика сильно отличается от той, что была при четырёх защитниках, – объяснил бразилец.А вот что рассказал «Чемпионату» Юрий Семин:– Я пока не определился, как мы будем играть с «Тосно» – в четыре или в пять защитников. Ещё есть время до Кубка. Всё зависит от состояния игроков. Хотя определённые планы в голове уже, конечно, имеются.– Похооожий. Очень похожий. Команда должна иметь несколько тактических построений. За сборы мы попробовали разные варианты. Выберем, что будет лучше.– В 00-х годах, когда добивался больших побед. Тактика выстраивается от того, какие у тебя есть футболисты. Ой, а это не наш автобус уехал?За время интервью автобус «Локо» действительно уехал. Хотя Палычу оперативно нашли машину. В сегодняшнем «Локомотиве» ко многим ситуациям приходится быстро адаптироваться.