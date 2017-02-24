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175 лет назад 2016
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Новая тактика Сёмина
Фото: fclm.ru
Текст: Григорий Телингатер

«За 6 лет в «Локо» я такого ещё не видел». Новая тактика Сёмина

Всё, что нужно знать о «Локо» после трёх сборов: пять защитников, персональные массажисты, тренирующийся Лоськов и отсутствие начальника.
24 февраля 2017, пятница. 19:00. Футбол
«Локомотив» завершил сборы. Тренировки в Испании позволили подметить кучу деталей из жизни команды. Оказывается, Чорлука (самый высокооплачиваемый футболист в команде) нанял персонального массажиста. На свои деньги оплачивает ему проживание в шикарном отеле, где живёт «Локо». Ещё один такой массажист у Гильерме и Майкона на двоих. Эти три футболиста вкладывают деньги в себя, что заслуживает уважения. Крайне мало подобных примеров приходит в голову. Вспоминается разве что Олич, который благодаря личному тренеру по физподготовке всю карьеру носился как бешеный. Вон даже до сих пор бегает в «Мюнхен 1860», несмотря на 37-летний возраст.

>>> Олич: сам себе говорил, что пора закончить

Понятно, что сейчас в «Локо» главный вратарь – Гильерме. А вот кто второй – не так очевидно. Вроде бы Абаев, но у него в этом году заканчивается контракт. Пока не слышно, что 35-летнему голкиперу предложили новое соглашение. Хотя выглядит он неплохо. Даже попадает с 30 метров в малюсенькие ворота.


Когда будет прощальный матч Лоськова – загадка. Говорилось, что его выпустят на поле в весенней части РФПЛ. Для этого ему нужно набрать форму. Очень тяжело понять, насколько он готов сегодня. В 43 лет уловить игровой ритм сложнее, чем в 23 года. На сборах Лоськов подключался к тренировках, когда не хватало одного игрока. Выглядит полузащитник всё лучше, вопрос в том, насколько этого достаточно. Подробнее на эту тему Лоськов говорить не захотел.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

В Марбелье поля примыкают одно к другому. Соседями «Локо» оказывались то московский «Спартак», то китайская команда Пеллегрини «Хэбэй Фортун». Кстати, «железнодорожники» в какой-то степени подставили красно-белых. Спартаковцы проводили тренировку на соседнем поле, когда у «Локомотива» был заключительный товарищеский матч с норвежским «Стрёмсгодсетом». В результате по телетрансляции было видно всё, что делает «Спартак» на соседнем поле. Вот такая закрытая тренировка с аудиторией федерального канала.


В матче с норвежцами «Локо» выглядел не очень убедительно. После игры Сёмин даже сказал:

«Некоторым игрокам стоит пересмотреть своё отношение к единоборствам». Показалось, что Юрий Палыч был обеспокоен. Хотя после победы над «Хэбэй Фортун» он выглядел вполне жизнерадостным. И даже сфотографировался с Лавесси, сказав ему: «Моё киевское «Динамо» играло с «ПСЖ», помнишь?»


А мне удалось поговорить с Пеллегрини. На вопрос о том, какая лига сильнее – китайская или российская, он посмотрел на меня глазами грустного старца и ответил: «Конечно, российский чемпионат сильнее. Намноооого». Кстати, глаза у Пеллегрини необычные. На одном из них едва заметный дефект у радужки. И вроде бы мелочь, а до сих пор из головы не уходит лицо Пеллегрини. Будто Иисус, заметно постаревший. Интересно было и Сёмину наблюдать за тренировками Пеллегрини. В какой-то момент Палыч остановился и через сетку вглядывался в занятия китайцев. «У них халявные тренировки, попробовали бы наши сборы пройти», – говорили игроки «Локо».
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

На сборе так и не удалось увидеть Эдурда Безуглова – руководителя медицинского департамента «железнодорожников». Хотя это ещё ладно. Более необычным выглядело отсутствие на сборе нового начальника команды Станислава Сухины. Да, речь о бывшем арбитре. Не часто судьи становятся начальниками команд, но в данном случае назначение особого удивления не вызывает.

С Сухиной произошла довольно забавная ситуация. Во время интервью он сказал, что среди прочего в «Локомотиве» он будет заниматься трансферами. Многие подумали, мол, Сухина подыскивает игроков. На самом деле речь, видимо, шла лишь о трансферах от аэропорта до отеля и тому подобном. Селекция остаётся за Виктором Панченко и Эриком Штоффельсхаусом. К команде Сухина присоединится после сборов.

1 марта «Локомотив» принимает на своём поле «Тосно». К Кубку России у команды Сёмина особое отношение. У «железнодорожников» отличные шансы, чтобы через этот турнир пробиться в Лигу Европы. Из топ-соперников остался только «Краснодар». Ну и «Рубин». Раньше финала «Локо» на них не попадёт.

Трансферная кампания «Локо» заканчивается неоднозначно. Вроде как главной целью была покупка центрального нападающего, но договориться с Бассогогом, Панченко и другими не удалось. Придёт ли Ари, пока не ясно. С другой стороны, не ушёл Миранчук. Судя по всему, Алексей покинет команду летом уже не за 5 млн, а за сумму примерно в два раза меньше. Похоже, что сорвавшаяся сделка с «Рубином» повлияла на возможности «Локо» торговаться с потенциальными нападающими. Проще было бы договориться, имея в бюджете на 5 млн евро больше. Хотя конкретно для этого сезона сохранение Миранчука – это, безусловно, плюс.

>>> Сёмин: если Миранчук лучше, а я его не ставлю, то грош мне цена

Мы с коллегами спрашивали Сёмина, зачем он ставит футболиста, который вот-вот уйдёт. Казалось, имеет смысл наигрывать другие связки. Однако Сёмин в товарищеских матчах упорно доверял Миранчуку место в основе и оказался на 100% прав.

Ну и, наконец, главное. «Локомотив» наиграл новую схему. Теперь команда действует в пять защитников. Казалось бы, это более оборонительный вариант, но «Локомотив» заиграл острее. Янбаев и Виталий Денисов в два раза больше носятся по флангам, закрывая вообще всю бровку. Показательно, что Сёмин говорил перед товарищеским матчем Виталию Денисову всего три слова: «Туда и возврат, туда и возврат».


В результате крайние защитники бегали на пределе своих возможностей, а классических вингеров толком и не было. Лишь по ситуации на фланг смещался кто-то из группы атаки: Майкон, Миранчук или Фернандеш. Вот небольшая нарезка действий Янбаева. Кажется, раньше эти функции были скорее на Самедове.


Вот что про новую расстановку сказал Майкон, который на сборах играл выдвинутого форварда:

– Схема с пятью защитниками появилась на втором сборе. Это для нас это новинка. Я в «Локомотиве» шесть лет и не помню, чтобы мы раньше так действовали. Мы адаптируемся к новой схеме. Тем более что с нею у нападающих больше свободы действий. При крайних полузащитниках нападающий был немного зажат на своей позиции. А тут мы постоянно двигаемся. Тренер требует от нас, чтобы мы перемещались. Новая тактика сильно отличается от той, что была при четырёх защитниках, – объяснил бразилец.

А вот что рассказал «Чемпионату» Юрий Семин:

– Я пока не определился, как мы будем играть с «Тосно» – в четыре или в пять защитников. Ещё есть время до Кубка. Всё зависит от состояния игроков. Хотя определённые планы в голове уже, конечно, имеются.

– В последних двух товарищеских матчах в старте появились одни и те же футболисты. Надо понимать, что это состав максимально похожий на основу?
– Похооожий. Очень похожий. Команда должна иметь несколько тактических построений. За сборы мы попробовали разные варианты. Выберем, что будет лучше.

– Когда последний раз «Локо» играл в пять защитников?
– В 00-х годах, когда добивался больших побед. Тактика выстраивается от того, какие у тебя есть футболисты. Ой, а это не наш автобус уехал?

За время интервью автобус «Локо» действительно уехал. Хотя Палычу оперативно нашли машину. В сегодняшнем «Локомотиве» ко многим ситуациям приходится быстро адаптироваться.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Алексей Миранчук Маринато Гилерме Юрий Сёмин
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