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Вопрос дня
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Вопрос дня. Сможет ли «Ростов» пройти «МЮ»?

«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Смогут ли ростовчане пройти англичан? Отвечают эксперты и читатели.
24 февраля 2017, пятница. 20:30. Футбол
Евротур «Ростова» продолжается: на этот раз команда Бердыева сыграет с «Манчестер Юнайтед». Мнением о её перспективах делятся футболисты и эксперты.

Кристиан Нобоа, полузащитник «Ростова»:
— «Манчестер» — очень хороший соперник, просто супер! Играть «через не могу» и не думать о сопернике. Будет отличная игра. Хотим ли повторить победу над «Баварией»? Почему нет.

Максим Деменко, бывший полузащитник «Ростова»:
— Для всего города Ростова матч с таким клубом — праздник. Думаю, если ростовчане и проиграют, их никто не упрекнёт. А вот если выиграют — станут героями. Во время матча с «Баварией» в них никто не верил, а они вышли и показали класс.

Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:
— Думаю, говоря о жеребьёвке, Моуринью справедливо отдаёт «Ростову» должное. Для него ростовчане – неприятный оппонент.
Португалец понимает силу соперника, ведь для этого необязательно смотреть все игры. Моуринью однозначно правильно опасается «Ростова».

Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:
— Плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой для «Манчестер Юнайтед» период. Плохая жеребьёвка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они неплохо проявили себя в Лиге чемпионов. «Ростов» хорошо обороняется, хорош в физическом плане, но мы найдём способ их обыграть.

Дмитрий Кириченко, тренер «Ростова»:
— Наверное, «Манчестер Юнайтед» — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. Недостатка информации про «Манчестер Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата.

Тимофей Калачёв, полузащитник «Ростова»:
— Соперник — лучше не придумаешь. Первые эмоции радостные. Думаю, любой игрок «Ростова» подсознательно желал именно такого сильного соперника, как «Манчестер Юнайтед». Раз мы вышли на „МЮ“, значит, это не просто так. Видимо, нас ждёт что-то особенное. Шансы пройти «Манчестер» есть, постараемся сделать всё возможное. Предстоит показать лучшие игры против англичан.

Иван Данильянц, наставник «Ростова»:
— Достойный, сильный соперник, но в этой фазе турнира иначе и быть не могло. Будем готовиться. Безусловно, будет непросто, как и во всех еврокубковых матчах, в которых мы играли. Это будет большой праздник для болельщиков.

Наше мнение


Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:
– Конечно, верю в команду. «Ростов» обыграл «Баварию», значит, и «МЮ» может победить. Знаю, Бердыев смотрит европейский футбол, ездит на разные матчи, следит за топ-тренерами вроде Гвардиолы, Анчелотти и других. О том, как побеждать Моуринью, тренер «Ростова» думал задолго до сегодняшней жеребьёвки. Нас ждут фантастические матчи! «Ростов» уже ничего не теряет. Команда всем доказала, на что способна, принеся России больше очков в рейтинг УЕФА, чем «Зенит» или ЦСКА, вопреки словам Евгения Гинера. Если «Ростов» уступит в 1/8 финала, то ругать команду будет не за что — они уже столько матчей вытащили в этом сезоне. А если «Ростов» пройдёт ещё и «МЮ», это вообще космос! Только вдумайтесь: годовой бюджет ростовчан меньше половины трансферной стоимости Погба! В любом случае за команду Бердыева можно только радоваться. Единственная беда – билетный отдел «Ростова». Кажется, там скоро откроется филиал ада.

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Мнение читателей


uniunicorn:
— «Ростов» уже победил, выйдя в ЛЕ из такой группы.

moron56:
— Сенсация будет, если «МЮ» пройдут.

sedoyman:
— Вот и отлично. Этот «МЮ» можно проходить. Главное, придерживаться чёткого плана Бердыева и не допускать нелепых ошибок в обороне. Будем болеть за «Ростов»!

d-e-p-e-c-h-e:
— Ростовским болельщикам советую не кричать на каждой ветке, что «Ростову» по силам пройти «МЮ», самоуверенность до добра не доводит.

hartsm:
— Очуметь, какой соперник попался! Процентов 40-45%, что «Ростов» пройдёт «МЮ».

panikovsky-ban:
— Встрял «португальский Слуцкий».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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