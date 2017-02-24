«Крокодилов видел только в зоопарке». Замбиец из Китая – в РФПЛ

На родине всё не так плохо, как может показаться, в Европе тоже проблем хватает

Стофира Сунзу Фото: Пресс-служба "Арсенала"

«Я знал, как играть против Дрогба»

В Африке ты просто выходишь и играешь, как умеешь

Стофира Сунзу Фото: Пресс-служба "Арсенала"

Перед тем как приехать в Россию, я посоветовался с другом – Чисамба Лунгу

Стофира Сунзу Фото: Пресс-служба "Арсенала"

В зимнее трансферное окно тульский «Арсенал» пополнил любопытный новичок. Обыкновенному болельщику вряд ли что-то скажет имя. А между тем замбийцу есть что вспомнить: к 27 годам он успел поиграть во Франции, Китае и провести под 70 матчей за сборную.— Правильно и так, и так. По паспорту я Стоппила. Но дело в том, что папа в своё время играл во Франции, мы жили с ним, и там меня называли именно Стофира. Не знаю, почему, может, французам так было проще.— Потихоньку обживаюсь, налаживаю контакт с партнёрами, общаюсь с другим новичком и партнёром по защите — Иваном Ивановым. Ну и адаптируюсь к требованиям тренера.— Да. Перед тем как принять предложение «Арсенала», я посмотрел несколько матчей. Понял, что здесьхороший уровень игроков, команда способна выполнять серьёзные задачи, и согласился подписать контракт.— Ух, надо вспомнить. Знаю «Зенит», «Спартак», а вот дальше сложнее.— На самом деле да, пока не успел там побывать.— Пряник?— О, я люблю печенье. Как приеду, обязательно куплю. Тульский пряник, надо запомнить.— Вообще, в Африке очень много ребят, мечтающих стать профессиональными футболистами. Мне повезло, я воспользовался шансом. Когда только начинал играть в футбол, выступал за команду «Конкола Блэйдс» из родного города Чингола. Пробиться туда было не очень сложно, команда не считалась сильной. Тогда же я попал в юношескую сборную Замбии U20, прогрессировал и в итоге перешёл в один из лучших клубов страны – «Занака».— Первую сборную тогда тренировал Эрве Ренар. Когда мне стукнуло 19, он вызвал меня туда. С тех пор играю за родину. Кстати, именно благодаря Ренару я оказался во Франции — он порекомендовал меня своим друзьям, работающим в клубе Лиги 1 «Шатору». Было не страшно уезжать, я очень хотел попробовать себя на высоком уровне.— Чушь! Несколько матчей я всё-таки провёл. Не так много, но в моём возрасте и это было неплохо.— Может, был слишком молодым и неопытным, чтобы стать в «Шатору» игроком основы, и, когда аренда закончилась, я решил вернуться в Африку. Только не в Замбию, а в «Мазембе» из Конго — довольно популярный у нас на континенте клуб. Я хотел играть постоянно.— Знаете, мне часто задают этот вопрос. Конечно, в Европе уровень жизни выше, чем в Африке, всё более ухоженно. Но у меня на родине всё не так плохо, как может показаться. В Европе проблем тоже хватает. Касательно историй, вы же понимаете, что футбол – моя работа. Я понимал, что мне не нужно заниматься вещами, которые могут разрушить карьеру, потому ни в какие истории не попадал.— Нет, что вы, я боюсь их до жути, видел только в зоопарке. В футболе, как и в жизни, у нас всё не так красиво и ухоженно, но не до крайности.— Да, тот момент я запомню на всю жизнь. А как иначе? Это пока моё самое большое достижение в спортивной карьере. И не только для меня. Замбия впервые выиграла Кубок африканских наций, так что, можно сказать, мы вписали наши имена в историю. Фантастические чувства.— Дрогба – кумир миллионов людей в Африке. Понятно, я смотрел много его игр и в «Челси», и в сборной. Перед финалом пересмотрел некоторые матчи, чтобы понять, как против него действовать. До мелочей. Во многом я заранее знал, как будет действовать Дидье. А вот он, похоже, меня не особо знал, потому у меня было преимущество.— Да, это правда. Со мной разговаривал скаут «Арсенала», был интерес со стороны ещё нескольких клубов АПЛ. Но знаете, в футболе порой нужна удача. Тогда не сложилось, воля случая. Бывает.<— Европа это Европа, а Африка есть Африка. Каждый африканский футболист мечтает однажды попробовать себя в большом чемпионате. Во Франции совсем другой уровень тактики, здесь от тебя требуют достижения конкретных целей, выполнения плана на игру. В Африке всё чуть проще – ты просто выходишь и играешь, как умеешь.— Всё банально, мне было интересно попробовать себя в этой стране. Не просто так многие звёзды уезжали туда. Например, в «Шанхай Шэньхуа», куда я перешёл, тогда выступали Тим Кэхилл и Демба Ба. Не каждый день поиграешь в одной команде с такими футболистами.— Мне там понравилось всё: был приятно удивлён уровнем китайских футболистов, там есть несколько очень стоящих игроков. К тому же туда сейчас приезжает множество именитых тренеров, потому тактику там тоже подтягивают.— Таков мой выбор, я хотел получить опыт игры в России.— Я даже не советовался с ним. Это было исключительно моим решением. Тем более Ренар уже не был главным тренером, когда я уходил.— Нет, не боялся. Для меня всегда на первом месте футбол — главное, играть.— Перед тем как приехать в Россию, я посоветовался с другом – Чисамба Лунгу, мы с ним играли ещё в «Занако», давно выступаем в сборной Замбии. Он рассказал, что тут можно играть и прогрессировать.— Что здесь холодно зимой и тут можно получать удовольствие от жизни. Большего не скажу, а то он меня убьёт— Мне нравятся партнёры по защите – Иванов и Беляев, очень толковые ребята. Пока я в команде не так долго, потому только знакомлюсь с возможностями одноклубников. Но со временем освоюсь. И пряник обязательно попробую.