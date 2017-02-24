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175 лет назад 2016
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Стофира Сунзу
Фото: Пресс-служба «Арсенала»
Текст: Марк Бессонов

«Крокодилов видел только в зоопарке». Замбиец из Китая – в РФПЛ

Новичок «Арсенала» Сунзу – о том, как остановить Дрогба, Китае, тульских пряниках и крокодилах, – в эксклюзивном интервью со сборов.
24 февраля 2017, пятница. 22:00. Футбол
В зимнее трансферное окно тульский «Арсенал» пополнил любопытный новичок. Обыкновенному болельщику вряд ли что-то скажет имя Стофира Сунзу. А между тем замбийцу есть что вспомнить: к 27 годам он успел поиграть во Франции, Китае и провести под 70 матчей за сборную.

— Как вас правильно называть — Стоппила или Стофира? В различных источниках ваше имя пишут по-разному.
— Правильно и так, и так. По паспорту я Стоппила. Но дело в том, что папа в своё время играл во Франции, мы жили с ним, и там меня называли именно Стофира. Не знаю, почему, может, французам так было проще.

— Успели с кем-то подружиться?
— Потихоньку обживаюсь, налаживаю контакт с партнёрами, общаюсь с другим новичком и партнёром по защите — Иваном Ивановым. Ну и адаптируюсь к требованиям тренера.

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— За чемпионатом России когда-нибудь следили?
— Да. Перед тем как принять предложение «Арсенала», я посмотрел несколько матчей. Понял, что здесь
хороший уровень игроков, команда способна выполнять серьёзные задачи, и согласился подписать контракт.

— Может, назовёте самые известные клубы в России?
— Ух, надо вспомнить. Знаю «Зенит», «Спартак», а вот дальше сложнее.

— О Туле, наверное, вообще ничего не слышали?
— На самом деле да, пока не успел там побывать.

— Обязательно попробуйте тульский пряник, не пожалеете.
— Пряник?

— Что-то среднее между хлебом и печеньем. Это один из символов города.
— О, я люблю печенье. Как приеду, обязательно куплю. Тульский пряник, надо запомнить.

— Мало кто представляет себе, как из Африки можно пробиться в большой футбол. Вам это удалось. Как?
— Вообще, в Африке очень много ребят, мечтающих стать профессиональными футболистами. Мне повезло, я воспользовался шансом. Когда только начинал играть в футбол, выступал за команду «Конкола Блэйдс» из родного города Чингола. Пробиться туда было не очень сложно, команда не считалась сильной. Тогда же я попал в юношескую сборную Замбии U20, прогрессировал и в итоге перешёл в один из лучших клубов страны – «Занака».
На родине всё не так плохо, как может показаться, в Европе тоже проблем хватает
— Что было потом?
— Первую сборную тогда тренировал Эрве Ренар. Когда мне стукнуло 19, он вызвал меня туда. С тех пор играю за родину. Кстати, именно благодаря Ренару я оказался во Франции — он порекомендовал меня своим друзьям, работающим в клубе Лиги 1 «Шатору». Было не страшно уезжать, я очень хотел попробовать себя на высоком уровне.

— «Википедия» говорит, что за «Шатору» вы не сыграли ни одного матча.
— Чушь! Несколько матчей я всё-таки провёл. Не так много, но в моём возрасте и это было неплохо.

— Почему тогда вернулись в Африку?
— Может, был слишком молодым и неопытным, чтобы стать в «Шатору» игроком основы, и, когда аренда закончилась, я решил вернуться в Африку. Только не в Замбию, а в «Мазембе» из Конго — довольно популярный у нас на континенте клуб. Я хотел играть постоянно.

— В России множество стереотипов об уровне жизни и преступности в Африке. Попадали в какие-то неприятные истории?
— Знаете, мне часто задают этот вопрос. Конечно, в Европе уровень жизни выше, чем в Африке, всё более ухоженно. Но у меня на родине всё не так плохо, как может показаться. В Европе проблем тоже хватает. Касательно историй, вы же понимаете, что футбол – моя работа. Я понимал, что мне не нужно заниматься вещами, которые могут разрушить карьеру, потому ни в какие истории не попадал.

— А футбол в Африке специфичен? Может, на поле иногда выползают крокодилы?
— Нет, что вы, я боюсь их до жути, видел только в зоопарке (смеётся). В футболе, как и в жизни, у нас всё не так красиво и ухоженно, но не до крайности.
Стофира Сунзу

Стофира Сунзу

Фото: Пресс-служба "Арсенала"

«Я знал, как играть против Дрогба»


— В 2012-м вы выиграли Кубок африканских наций всё с тем же Эрве Ренаром. Причём в финале забили победный пенальти.
— Да, тот момент я запомню на всю жизнь. А как иначе? Это пока моё самое большое достижение в спортивной карьере. И не только для меня. Замбия впервые выиграла Кубок африканских наций, так что, можно сказать, мы вписали наши имена в историю. Фантастические чувства.

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— В финале вы играли с Кот-д’Ивуаром. Как удалось остановить Дрогба и его звёздных партнёров?
— Дрогба – кумир миллионов людей в Африке. Понятно, я смотрел много его игр и в «Челси», и в сборной. Перед финалом пересмотрел некоторые матчи, чтобы понять, как против него действовать. До мелочей. Во многом я заранее знал, как будет действовать Дидье. А вот он, похоже, меня не особо знал, потому у меня было преимущество.
В Африке ты просто выходишь и играешь, как умеешь
— Ходили слухи, что после финала вами интересовался лондонский «Арсенал».
— Да, это правда. Со мной разговаривал скаут «Арсенала», был интерес со стороны ещё нескольких клубов АПЛ. Но знаете, в футболе порой нужна удача. Тогда не сложилось, воля случая. Бывает.<
Стофира Сунзу

Стофира Сунзу

Фото: Пресс-служба "Арсенала"

— В итоге через два года вы перешли в «Сошо». Футбол в Лиге 1 сильно отличается от африканского?
— Европа это Европа, а Африка есть Африка. Каждый африканский футболист мечтает однажды попробовать себя в большом чемпионате. Во Франции совсем другой уровень тактики, здесь от тебя требуют достижения конкретных целей, выполнения плана на игру. В Африке всё чуть проще – ты просто выходишь и играешь, как умеешь.

— Уже в «Сошо» вы получили предложение из Китая. Почему решили уехать?
— Всё банально, мне было интересно попробовать себя в этой стране. Не просто так многие звёзды уезжали туда. Например, в «Шанхай Шэньхуа», куда я перешёл, тогда выступали Тим Кэхилл и Демба Ба. Не каждый день поиграешь в одной команде с такими футболистами.

— Что-то удивило в Китае?
— Мне там понравилось всё: был приятно удивлён уровнем китайских футболистов, там есть несколько очень стоящих игроков. К тому же туда сейчас приезжает множество именитых тренеров, потому тактику там тоже подтягивают.

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— Но всё же вас потянуло в Европу. Ещё в начале сезона вы числились в аренде в «Лилле», но сейчас оказались в Туле. Почему не продлили аренду?
— Таков мой выбор, я хотел получить опыт игры в России.

— «Лилль» тогда тренировал Эрве Ренар. Не отговаривал от переезда в такую даль?
— Я даже не советовался с ним. Это было исключительно моим решением. Тем более Ренар уже не был главным тренером, когда я уходил.

— Не боялись ехать в Россию?
— Нет, не боялся. Для меня всегда на первом месте футбол — главное, играть.

— Почему именно Тула?
— Перед тем как приехать в Россию, я посоветовался с другом – Чисамба Лунгу, мы с ним играли ещё в «Занако», давно выступаем в сборной Замбии. Он рассказал, что тут можно играть и прогрессировать.
Перед тем как приехать в Россию, я посоветовался с другом – Чисамба Лунгу
— Что Чисамба рассказал о России?
— Что здесь холодно зимой и тут можно получать удовольствие от жизни. Большего не скажу, а то он меня убьёт (улыбается).

— Кто из партнёров впечатлил?
— Мне нравятся партнёры по защите – Иванов и Беляев, очень толковые ребята. Пока я в команде не так долго, потому только знакомлюсь с возможностями одноклубников. Но со временем освоюсь. И пряник обязательно попробую.

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Стофира Сунзу

Стофира Сунзу

Фото: Пресс-служба "Арсенала"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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