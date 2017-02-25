«Локомотив» заявил Лоськова. Главное — в обзоре дня

24 февраля в Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы, на стадии которой будут выступать два российских клуба. Жребий определил в соперники «Ростову» «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдёт 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответный — 16 марта в Манчестере.В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы, на стадии которой будут выступать два российских клуба.По итогам жеребьёвки стало известно, что за выход в четвертьфинал турнира «Краснодар» сразится с «Сельтой». Матчи пройдут 9 и 16 марта, первая игра — в Испании.Дмитрий Лоськов заявлен в качестве футболиста «Локомотива» для участия в официальных турнирах. Контракт с 43-летним тренером-футболистом подписан до конца сезона.«Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков «Локо» увидеть своего кумира на поле в Черкизове год от года только крепло. Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов — номер 10-й.Не будем гадать, когда сбудется мечта. Футболист Лоськов подчинён интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!» — написано на официальном сайте «Локомотива».Нападающий «Анжи» Янник Боли прибыл в расположение «Далянь Ифан» и подписал контракт с китайским клубом, сообщает портал TransferMarkt China.Ранее футболист попрощался с «Анжи» и его болельщиками и отметил, что не жалеет о времени, проведённом в России. Он перешёл в «Анжи» из украинской «Зари» в 2014 году. В нынешнем сезоне РФПЛ ивуариец провёл 11 матчей и забил 2 гола.«Анжи» официально объявил, что защитник Георгий Тигиев отдан в аренду «Спартаку» на полгода. Московский клуб имеет право выкупа 21-летнего футболиста после окончания срока арендного соглашения.Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах (12 из которых начал в стартовом составе), но не отметился результативными действиями.