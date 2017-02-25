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175 лет назад 2016
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Бранислав Иванович
Фото: Евгений Асмолов, fc-zenit.ru
Текст: «Чемпионат»

10 главных трансферов зимнего окна в РФПЛ

Самедов, Иванович, Фарфан и другие самые интересные трансферы зимнего окна, провёрнутые клубами РФПЛ.
25 февраля 2017, суббота. 09:00. Футбол

10. Марко Девич


Из «Рубина» в «Ростов», бесплатно

«Ростов» продолжает давать шансы раскрыть себя по-новому игрокам, которых другие списали со счетов. На очереди – Марко Девич, на которого совсем перестали рассчитывать в «Рубине». Под началом Бердыева Марко вряд ли будет играть определяющую роль, по крайней мере пока в составе есть Азмун и Полоз, но пользу опытный форвард точно принесёт. Тем более что «Ростову» предстоят игры на два фронта. А значит, длинная «скамейка» уж точно пригодится.

9. Ари


Из «Краснодара» в «Локомотив», аренда

Ари за почти семь лет в России успел заработать репутацию форварда, прекрасно знающего, что такое забивать. Именно такого игрока не хватает «Локомотиву». И в 31 бразилец не разучился отправлять мяч в сетку чужих ворот (пусть в последнее время делает это не так часто). Пока в «Краснодаре» продолжает восходить звезда Фёдора Смолова, Ари отправляется спасать «Локомотив» от голевой жажды. Ах да, ещё спасать его будет вечный герой Черкизово Дмитрий Лоськов.

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8. Эрнани


Из «Атлетико Паранаэнсе» в «Зенит», 8 млн евро

Самое дорогое приобретение российских клубов во время закрывшегося трансферного окна. За опорника «Атлетико Паранаэнсе» «Зенит» не поскупился выложить 8 млн евро. А значит, Мирча Луческу всерьёз рассчитывает на помощь жилистого бразильца с пушечным ударом. Нам ещё только предстоит узнать, что собой представляет Эрнани как футболист. Но выбору Луческу латиноамериканских игроков определённо можно довериться.

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Фото: РИА Новости

7. Георгий Джикия


Из «Амкара» в «Спартак», 2,35 млн евро

Джикия вполне может стать первым, кто надолго прервёт гегемонию связки Игнашевич-Березуцкий в сборной России. Сергей уже близок к тому, чтобы завершить карьеру в национальной команде, хоть ещё и не объявил об этом официально. А значит, у Джикии есть все шансы стать игроком основы на предстоящем чемпионате мира. Всё, что для этого нужно, – доказать, что «Спартак» не зря сделал на него ставку.

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Джикия вполне может стать первым, кто надолго прервёт гегемонию связки Игнашевич-Березуцкий в сборной России.

6. Джефферсон Фарфан


В «Локомотив», свободный агент

Один из самых странных трансферов зимы. С одной стороны, «Локомотив» получил в своё распоряжение опытного игрока атаки, который в теории может заменить ушедшего в «Спартак» Самедова. С другой – возрастного футболиста, не игравшего в футбол почти год. В любом случае Фарфан – легионер с именем, поэтому за его выступлениями в РФПЛ будет интересно понаблюдать. Если, конечно, у него ещё осталось желание добиваться результата и прогрессировать.

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5. Йоан Молло


Из «Крыльев Советов» в «Зенит», 500 тыс. евро

Если «Амкар» хорошо заработал на продаже Джикии и Селихова в «Спартак», то «Крылья Советов», на первый взгляд, немного продешевили — 900 тыс. евро заплатил «Зенит» за лидеров самарцев Цаллагова и Молло. Луческу теперь имеет в своём распоряжении качественных футболистов, которые создадут ещё большую глубину состава. А будут ли Ибрагим и Йоан так же ярки, как в «Крыльях», — вопрос, на который мы получим ответ лишь после возобновления чемпионата.

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4. Александр Селихов


Из «Амкара» в «Спартак» за 3,5 млн евро. Про Селихова уже написано столько, что в очередной раз его биографию пересказывать не имеет смысла. Александр вернулся в клуб, в котором когда-то начинал, и теперь будет бороться за место в основе с уверенно застолбившим за собой место в рамке Ребровым. А «Амкар» показал, как в идеале должен зарабатывать живущий по средствам клуб – качественно работать с молодёжью, чтобы потом выгодно её продать.

>>> Все за, кроме Реброва? Зачем «Спартаку» Селихов

3. Луис Адриано


Из «Милана» в «Спартак», свободный агент

В своё время бразилец пачками клал мячи в ворота соперников «Шахтёра», однако за последние полтора года в «Милане» записал на свой счёт всего четыре гола. Адриано уверяет, что уже успел стать настоящим спартаковцем и вскоре покажет, на что способен. В любом случае теперь у Зе Луиша появился серьёзный конкурент за место в основе. А может и напарник.

>>> Каррера верит. Зачем Луис Адриано «Спартаку»
В своё время Адриано пачками клал мячи в ворота соперников «Шахтёра», однако за последние полтора года в «Милане» он записал на свой счёт всего четыре гола.

2. Александр Самедов


Из «Локомотива» в «Спартак», 3,5 млн евро

Самый долгоиграющий трансфер зимнего окна в России. В этой истории было почти всё – и долгие торги по сумме перехода, и злобная реакция группы болельщиков «Локомотива», и обширное внимание со стороны прессы. Однако в конце концов Самедов всё-таки подписал контракт со «Спартаком», завершив поездку по московской кольцевой. В свои 32 Александр остаётся одним из самых ярких игроков РФПЛ, потому его приход определённо должен помочь Каррере исполнить давнюю мечту красно-белых болельщиков.

>>> Самедов: Старков сказал: «Ты делаешь ошибку». Но было поздно
В последний месяц только и приходилось слышать: Иванович в любом случае поможет «Зениту» наладить игру в обороне и сможет играть в РФПЛ ещё несколько лет.

Фото: РИА Новости

1. Бранислав Иванович


Из «Челси» в «Зенит», 0 евро

В последний месяц только и приходилось слышать: Иванович в любом случае поможет «Зениту» наладить игру в обороне и сможет играть в РФПЛ ещё несколько лет. Бано чудовищно провёл дебютную игру за сине-бело-голубых, допустив несколько ключевых ошибок, стоивших команде выхода в 1/8 Лиги Европы. Однако однозначные выводы о форме серба делать пока рано. В любом случае возвращение Ивановича в Россию получилось резонансным.

>>> Новичок «Зенита» Иванович: я скучал по России!

Другие любопытные переходы в последний день дозаявочного периода в России здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Самедов Александр Селихов Бранислав Иванович Георгий Джикия Джефферсон Фарфан Йоан Молло Луис Адриано Марко Девич Эрнани Азеведо Жуниор Трансферы
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