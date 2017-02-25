«Глушаков шутит: «Нашёл своего вратаря!». Селихов от «А» до «Я»

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На турнир памятиформировали сборную Черноземья. Меня брать не планировали, расчёт был на другого вратаря, но потом позвонили: «Приезжай». Приехал, сыграл. Наверное, неплохо, раз люди из «Спартака» связались с родителями и предложили пройти просмотр. После двух недель тренировок в Сочи зачислили в команду. Два года провёл в академии. Подавал мячив матчах чемпионата и Кубка УЕФА. Равнялся на Стипе. Теперь с ним общаемся.В Орле жил рядом с бильярдной. Ну, и заходил туда время от времени, от скуки. В Перми срубились: он меня побеждал в одну игру, я его – в другую. В «Спартаке» пока кий в руки не брал, но стол на базе, кажется, есть – я ещё просто не был в Тарасовке. Когда вернёмся, опробую.В церкви бываю, но придерживаюсь принципа «на Бога надейся, а сам не плошай». В Перми перед началом сезона практически всей командой ходили в храм. Наверное, где-то помогало.первым дал шанс в Премьер-Лиге. Также признателен тренеру вратарей «Амкара». Он научил меня всему, что умею. У Гаджиева много теории было, иногда по часу сидели, зато потом понимали, как надо действовать на поле. При мне на занятиях никто не засыпал, а в «Кубани», рассказывали, афроамериканец приехал на просмотр – и задремал на разборе у… Не знаю – правда, не правда…В бытовом плане Жора – спокойный, воспитанный парень. Любит пошутить. Со связкойему в этом отношении сложно конкурировать. Те постоянно над всеми прикалывались. Но и Джикия мог вставить словечко. Зато как футболист Георгий здорово прогрессирует. В моём представлении, это одна из надежд России на ЧМ-2018. По крайней мере, в обороне.Не припомнюв гневе. Наоборот, Валентиныч выделялся спокойствием, рассудительностью. В нём чувствовалось желание принять команду, и я очень рад, что в «Текстильщике» оно исполнилось. Жаль, его автобиографию не успел прочесть – при переезде забыл на базе в Перми. Мы, кстати, однажды играли друг против друга, на КФК. Я — за «Орёл», он – за Тулу.Самая большая жесть в ПФЛ — это переезды. Саратов, Пенза – далековато от Орла. Иногда по 20 часов тряслись на автобусе. Бросал в проходе надувной матрац и спал в пути.С благодарностью вспоминаю тренерский штаб в школе «Зенита». Кроме одного тренеришки… Из нашего классав «Тосно» играет – тот самый, который, вроде как, от просмотра в ЦСКА отказался. Писали, что им ещё «Зенит» интересовался.сейчас в «Зените-2».Люблю Испанию – всегда тепло, приятно. И менталитет испанцев мне близок. Раньше смотрел Примеру только по телевизору, пока на сборе «Амкара» в Марбелье не сходили на матч «Малага» — «Реал». Не скажу, что прямо-таки болею за «Малагу», но давно симпатизирую. Команда с историей, в Лиге чемпионов играла. Город приятный. А ещё там есть вратарь– нравится, как он играет.Первое, что услышал от: «Привет!». По-итальянски. Уже в отеле в Абу-Даби он представил команде новичков. Тренировки у Карреры интенсивные. Видно, специалист амбициозный, много хочет дать «Спартаку» и будет за команду биться. Взамен требует дисциплины – как игровой, так и в быту. Одновременный приём пищи в ресторане – одно из правил тренера. Вместе пришли, покушали и вместе ушли.Было что-то или нет, лучше у руководства «Амкара» спросить. Ни я, ни мой агент ни с кем из «Лацио» не контактировали.С Москвой я ещё подростком познакомился. Жили в районе Сокольников, недалеко от академии. Съёмная квартира на четверых. Соседи менялись, двое сейчас тоже в первой команде –. В свободное время гуляли с пацанами – Парк Горького, Красная площадь, Охотный ряд. Где какая улица, не скажу – мне кажется, даже коренные москвичи не знают город наизусть. Но Москва начинает нравиться. Размеры, суета не напрягают. Главное – любимая работа, остальное неважно.Нарышкино – маленький городок или большая деревушка. Там я родился и провёл детство. Бабушка с дедушкой, сёстры, братья до сих пор в Нарышкино. Проведываю их. А мы с родителями переехали в областной центр, когда мне 11 исполнилось. Уже оттуда я в «Спартак» отправился.Ударсложнее было отбить, чем– поплотнее бразилец пробил. В Премьер-Лиге до «Петровского» пенальти не брал, а в низших лигах бывало. В КФК отпотащил. Но я не только отбивал – пропускал тоже немало: от. «Зениту», опять-таки, серию в Кубке проиграли. В «Амкаре» регулярно садились, изучали, кто как бьёт. Того же Халка просчитать было сложно – по-разному исполнял: когда на вратаря смотрел, когда на силу лупил. А я с подачи Салугина вышел к «точке». Он предложил мою кандидатуру Гаджиеву, тренер спросил: «Готов?». Ответил: «Могу». Пошёл и забил. Если в «Спартаке» предложат повторить – почему бы и нет?Одна пара за сборы приходит в негодность. До дыр, конечно, не стирается, но качество латекса снижается, хуже мяч чувствуешь. Среди вратарей обмен амуницией, как у полевых игроков, не принят, но Нарубин,мою коллекцию пополнили. Из Польши привозили перчатки. Ну и свои сохранил, в которых против «Зенита» впервые играл.Папа маршрутное такси водил в Орле. Сейчас не работает. Мама – товаровед в магазине. Прошу бросить работу – не соглашается, не может без дела сидеть. Отец рассказывал, что болеет за «Спартак», пару раз ездил на игры в Москву. Меня с собой не брал, зато часто таскал в Орле на Первую лигу. А осознанно смотреть футбол по телевизору я начал с Евро-2004.Откуда ушёл, туда и вернулся. Я знал, куда иду и что будет нелегко. Если сомневаться в себе, зачем вообще играть в футбол? Приняли великолепно. В плане коллектива в «Спартаке» никаких проблем нет.Мнепосле матча «Орла» с «Арсеналом» ничего не говорил. Мы даже незнакомы. Его «пророчество» я, как и вы, прочитал в газете. Приятно было, не скрою.Не хотел учиться, хотел играть в футбол. Сейчас об этом сожалею. Прогуливать школу – плохо! Из предметов нравилась география. А химию, геометрию вообще не понимал.С фанатами «Амкара» сохранились тёплые отношения. До сих пор пишут в соцсетях, поздравляют. А какие проводы в Перми устроили – я был в шоке! Вывесили баннер «Селихов Саша отстоял ворота наши», дождались у стадиона, минут 20 не отпускали, желали удачи… Я в курсе, что у «Спартака» фанаты особенные, требовательные. Постараюсь справиться с давлением. Если всё будет хорошо на поле, в отношениях тоже будет порядок. Для болельщиков играем. Два раза я на «Открытие» выходил – и два раза получал сильнейший заряд эмоций. Бешеная атмосфера!Как бы жизнь ни складывалась, всегда стараюсь идти к своей цели.Выходить на каждый матч «Спартака» и выигрывать.полгода поработали в «Амкаре». Играл за «молодёжку», тренировался с основой. Требовательный человек. Сразу наладил дисциплину. Черчесов даёт понять, кто в коллективе главный, кто хозяин. К чему скрывать, надеюсь ещё с ним поработать. Все российские футболисты стремятся в сборную, я не исключение. Буду работать ради этого на пределе возможностей. Чемпионат мира? Всё реально.Готов ждать шанса столько, сколько нужно. Я терпеливый.Стараюсь прессу не читать. Тренеры, родители, брат – вот мои главные советчики и эксперты. К их мнению прислушиваюсь. Папа может покритиковать, но после плохих игр футбольную тему не поднимаем.И пошутить люблю, и посмеяться над шутками других. Без юмора никуда. В «Спартаке» Попов весёлый,. Денис до сих пор гол «Амкару» забыть не может. Шутит: «Наконец-то нашёл своего вратаря». На тренировках тоже иногда красавцы забивает. Отвечаю: «Хорошо, что мы теперь в одной команде – не будешь же по своим щёлкать!».Английский словарь, отцовский подарок, пока даже не открывал. Приеду в Москву и займусь изучением языка. Главное в этом деле — желание, а оно у меня есть.