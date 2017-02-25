samsebe:
— «Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов».
Не много ли мы бегаем за такие деньги?
Орлов: Шатов и Кокорин вообще себя уважают?
alexandr67890:
— Пойми, студент, у тебя учёт в голах, а у нас в баксах.
elmore:
— Шатов: «Я слесарь, отстаньте от меня».
Лидеры «Барселоны» провели встречу и не согласны с решениями Луиса Энрике
kovfun-barrios:
— Войско взбунтовалось, говорят, царь — ненастоящий. (с)
Источник: Месси попросил Гвардиолу рассмотреть возвращение в «Барселону»
Тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде
mjasnoi-papa:
— Где-то тихонько выдохнул Макеев.
Новосельцев не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно
spalettirulit:
— В отличие от игроков «Ростова», положительные эмоции последние полгода получал, только читая смс от абонента 900…
Россия в финале Кубка Легенд разгромила Германию
sansani4 liverpool:
— Наши парни раскрываются после 35.
grek10:
— То самое чувство, когда Алдонин и Широков стали легендами.
Двое судей РФПЛ не сдали экзамен по правилам игры
pyatkashi:
— Москалев неправильно ответил на вопрос: «Нужно ли удалять игрока «Зенита» за красную карточку?»
Радимов: организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир
councilander:
— Луческу: организация Лиги Европы катастрофическая, не стоит проводить такой турнир.
Программа «Культ тура», выходившая на «Матч ТВ», закрылась
kiselev6000:
— Все дыры в программе заткнут новой программой «Культ Валеры».
Мутко — о фильме ВВС про российских фанатов: зачем делать из этого страшилку?
keanu:
— Английский язык о Мутко: зачем делать из меня страшилку?
Пуйоль завёл страницу в соцсети «ВКонтакте»
rich8888:
— Пуйоль: Дуров, верни старую версию.
sifon200009:
— 20 февраля 2017 года: Пуйоль создал страницу в «ВКонтакте»
21 февраля 2017 года: с Пуйолем подружилось более миллиона человек
22 февраля 2017 года: от Пуйоля всем пришло сообщение на русском: «Чувак, выручи… переведи на карту денег, завтра верну»
23 февраля 2017 года: страница Пуйоля заблокирована по жалобам на спам.
Рашфорд заплатил € 2,2 млн за особняк с шестью спальнями
artemn5:
— Недорого за такое жилье, там, наверное, до метро далеко на автобусе.