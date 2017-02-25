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175 лет назад 2016
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Зе Луиш
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

По пути Зе или Мукунку? 10 африканцев в истории «Спартака»

«Спартак» за зиму успел подписать четырёх африканцев, и это повод вспомнить всех выходцев с Чёрного континента, прошедших через «Спартак».
25 февраля 2017, суббота. 14:00. Футбол
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Этой зимой московский «Спартак» не только усилил глубину состава для чемпионской гонки, но и искал талантливых игроков в Африке, способных помочь клубу в будущем. Сразу четыре молодых африканца подписали контракт с красно-белыми. Про Идрисса Самбу, проведшего всего один матч за «молодёжку» «Порту» в 2016-м, мы уже писали отдельно.

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Вместе с ним «Спартак» подписал 18-летнего камерунского защитника Одри Зепатта, 19-летнего либерийца Сильвануса Нимели и 19-летнего замбийца Фэшна Сакала (оба – нападающие). Двое из этой тройки уже на слуху на Чёрном континенте: Нимели дебютировал в сборной Либерии уже в 15 лет (правда, это вызывает сомнения относительно его возраста), а Сакала стал одним из лучших игроков декабрьского молодёжного турнира стран юга Африки, более того, в Замбии его видят будущим лицом национального футбола. Понятное дело, все эти игроки как минимум первые полгода будут играть за «Спартак-2», а затем – в случае успеха – поднимутся в основу.

Пока же каждый из африканских новичков «Спартака» – кот в мешке, поэтому их карьеру сейчас нельзя предсказать: кто получится из них, вторые Зе Луиши или вторые Мукунку? Мы решили вспомнить десятку самых запомнившихся африканцев, игравших за красно-белых, и пришли к выводу: неудачного опыта у «Спартака» всё-таки больше.

Жерри-Кристиан Тчуйсе


Олег Романцев продвигал получение Тчуйсе российского паспорта, хотел заиграть камерунца в сборной России, и тогда наверху решили, что темнокожий игрок под российским триколором играть не должен. Но это, наверное, единственный негатив в карьере парня, который до России даже не помышлял о футбольной карьере. «Родители в Камеруне хотели, чтобы я получил профессию электрика. И в Россию приехал не для того, чтобы играть, а чтобы получить образование. Но в Краснодарский университет сразу поступить не удалось – пришлось искать себе занятие. Нашлось оно случайно – однажды играл с друзьями в футбол, и меня увидел тренер «Нефтяника» из города Горячий Ключ», – вспоминал Тчуйсе.

Тогда он жил в общаге, питался чёрным хлебом и растворимым супом, а всё, что случилось дальше, напоминало сказку: защитника приметил Олег Долматов, он позвал Тчуйсе в новороссийский «Черноморец», мечту о карьере электрика пришлось отложить. Зато сложилась карьера футбольная. Тчуйсе дважды выиграл со «Спартаком» Премьер-Лигу и успел обрусеть – одного из его сыновей даже зовут Юрий-Иван.

Эммануэль Эменике


Сейчас Эменике от души песочат в Турции, рассказывая, что всё своё время форвард «Фенербахче» проводит в клубах с девушками. Но «благодаря» «Фенербахче» Эммануэль и оказался в России – он проходил по делу о договорных матчах, отсидел четыре дня в тюрьме, был шокирован этим и при первой возможности укатил в Москву. Чтобы вернуться в Турцию с признаниями в любви спустя два года. Между этими событиями Эменике успел выбить «Фенербахче» из Лиги чемпионов – у них было слишком много переплетений.

В «Спартаке» похождения Эменике не были достоянием общественности, а сам он приносил пользу регулярными голами. Лучше всего Эменике удавались большие матчи, он был их королём. Нигериец забил в первом же дерби с ЦСКА, против «Динамо» забивал и показывал средний палец болельщикам, бросавшим на поле снежки, против «Зенита» забивал и сгибал руку в локте, зарабатывая одну из самых глупых красных карточек в истории нашего футбола. Про страдания «Локомотива» от Эменике все помнят до сих пор. Зимой говорили, что «Спартак» готов вернуть нигерийца назад – и тогда у Сакала, Зепатта, Нимели и Самбу был бы свой наставник. Правда, не совсем понятно, чему бы он научил новичков красно-белых.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Зе Луиш


Если бы Зе Луиш отчалил из «Спартака» спустя год после перехода, болельщики красно-белых наверняка вспоминали бы нехорошими словами и его. Зе оставлял впечатление мощного, пробивного парня, имел много моментов, но не забивал почти ничего – и постепенно заставил трибуны «Открытие Арены» свистеть в свой адрес. Были и матчи, как дерби с ЦСКА в прошлом марте – тогда Зе отбегал матч вхолостую, а Дмитрий Аленичев за доверие африканцу получил поток критики.

Всё изменилось, когда в «Спартаке» появился другой тренер. Если у Аленичева Зе Луиш часто становился обузой, то Массимо Каррера смог раскрыть игрока из Кабо-Верде по-новому. Зе образца нынешнего сезона боролся за все верховые мячи, помогал «Спартаку» вылавливать все мячи в штрафной площадке, начал забивать важные голы – например, два в ворота ЦСКА, но его нужность для «Спартака» стала очевидна, когда Зе травмировался, а другого нападающего с похожем стилем игры не нашлось. Весной у Карреры будет уже два таранных форварда, и Зе Луишу станет сложнее, но своей игрой в первой части сезона он произвёл мощное впечатление.

Ибра Кебе


Бывшие игроки «Спартака» начала 2000-х – отличные рассказчики, потому что каждую их историю о Кебе болельщики красно-белых наверняка будут проносить через поколения. Так что лучше просто привести несколько историй о Кебе, чтобы было понятно, что за фрукт тогда попал в «Спартак».

– На Матича он с ножом кидался. С Кебе они прямо в автобусе подрались, катались в проходе. На следующий день Кебе вырядился в свою халабуду, засунул под неё тесак для ритуальных жертвоприношений – и так в автобус шагнул. Хотел того серба зарезать.

– Кебе в номере закрывался, визжал там. А как дадут зарплату – месяц можно было не ждать, пропадал. Наблюдал, как наши африканцы расхаживали по базе в своих национальных халатах. Забавное зрелище.

– Как все радовались в раздевалке «Лужников», когда, победив «Зенит», команда стала чемпионом! Романцев достал ящик пива и сказал: «Ты, Кебе, тоже должен выпить». Но мне нельзя – я мусульманин. Отхлебнул, а потом пошёл в туалет и выплюнул.

А ещё рассказывали про куриные кости под его кроватью, бананы и регулярные опоздания в клуб. При всём этом Кебе успел ещё и побыть капитаном «Спартака». При всех чудачествах Ибры, надо отметить, футболистом он был неплохим.

Квинси Овусу-Абейе


История Квинси Первого в «Спартаке» до жути банальна – невероятная лень перекрыла прекрасную технику и громадный талант. Владимир Федотов лично просматривал Овусу-Абейе на юниорском чемпионате мира, где Квинси (тогда ещё игравший за Нидерланды, а не за Гану) «возил» всех и становился звездой YouTube. В русском YouTube он прославился лишь дракой с Владимиром Быстровым, на поле получалось гораздо хуже. Максим Калиниченко вспоминал, что единственный эпизод, когда Квинси был хорош, случился в матче Лиги чемпионов с «Интером»: «Кордоба метров 30 разглядывал его спину».

Фанаты до сих пор помнят Квинси по никнейму Обуйся-Оденься, а Валерий Карпин – из-за таланта голландского ганца: бывший тренер «Спартака» включил Квинси в список самых талантливых футболистов, с которыми он работал, вот только Эйден Макгиди успел поиграть в АПЛ, Марко Асенсио пришёлся кстати в мадридском «Реале», а Овусу-Абейе начал скитаться по клубам, убегая от русских холодов, которых он боялся. Летом 2016-го Квинси подписался с голландским клубом НЕК, с трудом вспомнил все команды, где играл, а в январе вновь остался без клуба – «Неймеген» разорвал контракт с игроком из-за проблем с дисциплиной. Впрочем, ничего нового.
История Квинси Первого в «Спартаке» до жути банальна – невероятная лень перекрыла прекрасную технику и громадный талант.

Маджид Уорис


«Спартак» покупал Уориса из Швеции, где ганец успел адаптироваться к северным температурам, силовому стилю игры, ежедневно ездил молиться на остров и много забивал – 23 гола за сезон в «Хеккене». Только адаптироваться к «Спартаку» у Уориса не получилось: форвард преимущественно выходил на замену, забил всего один мяч – «Ростову» – и спустя год после трансфера укатил во Францию, где строит карьеру и сейчас. Егор Титов говорил, что за год не понял, что за футболист Уорис, но неплохая игра за «Лорьян» (7 голов и 2 передачи в нынешнем сезоне) намекает, что тренерский штаб тоже был виноват, не использовав возможности ганского игрока по максимуму.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Эссьен Окон Фло


«Когда я пришёл в «Спартак», мне ещё достался какой-то хлам из Конго. Прежнее руководство мутило там бизнес с алмазами, и под это сделали там команду, которую назвали «Спартак». И мне пришлось взять оттуда хоть что-то. Туда специально приехал человек, посмотрел на игроков. И вот так у нас появились Фло и Мукунку», – вспоминал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. Правда, ещё до красно-белых Эссьен скатался на просмотр в «Крылья Советов», не подошёл, но сказал: «Видимо, «Спартаку» я понравился больше».

Да, нравиться руководству и болельщикам у него получалось. Фанаты разворачивали баннер, где видели Фло символом эпохи 2000-х, а руководство терпело выходки нигерийца: когда Червиченко решил понизить игроку зарплату с 10 до 3 тыс. евро, Фло до крови покусал спортивного директора Александра Шикунова. «Он постоянно ко мне подходил: дай, мол, денег, – вспоминал Игор Митрески. – Мне совсем нечего кушать. «Как это нечего кушать? – отвечаю. – Тебе зарплату разве не платят?». Дал пару раз, так он стал каждый день звонить: дай, да дай. Я послал его, и Фло стал к другим ребятам ходить».

Самый запоминающийся матч в «Спартаке» Эссьен провёл, ещё не будучи заявленным. По ходу игры с «Торпедо-ЗИЛ» он уходил помочиться за ворота, был задержан милицией, объяснил, что на его родине все так делают, посидел в кутузке, а потом объявился на трибунах в синей панамке с мороженым в руках. Пресс-атташе красно-белых Александр Львов, рассказывавший об этой истории, не мог уследить за похождениями «бравого африканского солдата», но защитникам было легче сдерживать Фло – он же не мог убежать с поля поесть мороженого.

Абдельила Баги


Алексей Прудников рассказывал, что «Спартак» хотел купить Петра Чеха, но упустил нужный момент и переключил своё внимание на других вратарей, среди которых был Баги. Егор Титов называл Баги пантерой, болельщики дали марокканцу пугающее прозвище Летающий Гепард, слишком уж прыгуч был вратарь, а сам Баги взялся учить русский язык. Баги из ворот «Спартака» убрали нескоро – пришлось перепробовать ещё кучу кандидатур, а Абдельила был убран на лавку после нескольких ошибок. Он учил язык так, что путал «право» и «лево», а за пределами поля дружил с Иброй Кебе – уже диагноз.

Удивительно, что при всём этом Баги смог задержаться в России. В середине 2000-х марокканец отыграл два сезона в «Ростове», а интернет-болельщики стебали его за игру со спонсорской надписью «Русский уголь» на футболке. Правда, потом пришлось-таки вернуться домой, в свой полупрофессиональный чемпионат.
Алексей Прудников рассказывал, что «Спартак» хотел купить Петра Чеха, но упустил нужный момент и переключил своё внимание на других вратарей, среди которых был Баги.

Люк Зоа


Зоа отыграл всего три матча за «Спартак», зато в странные истории влипал чаще многих африканцев. Он поедал в Тарасовке курицу на кровати и разучивал матерные слова («Знаю только пять слов на русском: «спасибо» и четыре нецензурных», – признавался потом Зоа), становился жертвой скинхедов в Сокольниках, болельщики соперников дарили ему пакет с бананами, а свои расшифровывали его фамилию как «Тридцать а». «Зоа звали моего отца, это означает «большой слон», – объяснял потом Люк.

На поле у Большого слона получалось так себе: Зоа отыграл за «Спартак» всего три матча, но в одном из них, в дерби с ЦСКА, отметился эпохальным автоголом. Пытался выбить мяч на угловой, но неправильно поставил ногу и срезал его в свои ворота. «Такое могло случиться с кем угодно», – говорит Зоа.

Жерар Мукунку


Собирательный образ всех африканских легионеров «Спартака» начала 2000-х. Мукунку не сыграл ни одного матча за красно-белых в Премьер-Лиге, но это и не нужно было, чтобы запомниться. Хватило одной фразы Олега Романцева: «Ну, он хороший. Как я могу его выгнать… Он хороший». Было это на Кубке Содружества, где Жерару устраивали овацию после каждого касания мяча. Больше аплодировать Мукунку не пришлось – в «Спартак» не пришёл трансферный сертификат. Зато потом было время в воронежском «Факеле», где Мукунку порой приходил к руководству клуба на ковёр, садился напротив бывшего гендира «Факела» Александра Дондера и сверлил его глазами.

Зимой Мукунку дал интервью «Чемпионату», где вспоминал про главное, чем он запомнился в Москве – знание русского языка. «По-русски я говорил хорошо! Сразу выучил «…ля», «мяч», «на …й». Любил говорить с Тчуйсе, в том числе по-русски. «Привет, пи…с!» — всегда так его приветствовал, а Жерри-Кристиан смеялся. Классные были времена, в общем», – вспоминал Мукунку. Времена действительно классные: Василий Баранов учил Жерара материться, а африканец на русском матерном просил еду в спартаковской столовой и в магазинах. Однажды его даже скрутили, когда он пришёл покупать продукты, кроя продавцов матом. Вот с кого новичкам красно-белых брать пример точно не стоит.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Зе Луиш Ибра Кебе Квинси Овусу-Абейе Маджид Уорис Эммануэль Эменике
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