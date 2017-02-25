Эрнани – самый дорогой. А кто — лучший? Все трансферы зимы в РФПЛ

«Спартак»
Пришли
в. Александр Селихов, «Амкар» (Россия), 3,5 млн евро
з. Георгий Джикия, «Амкар» (Россия), 2,35 млн евро
з. Георгий Тигиев, «Анжи» (Россия), аренда
з. Одри Йола Зепатта, «Юниверсал Старс»(Камерун) — п. Александр Самедов, «Локомотив» (Россия), 3,5 млн евро
н. Сильванус Нимели, «Карвина» (Чехия) — н. Фэшн Сакала, «Занако» (Замбия) — н. Идриса Самбу, «Порту» (Португалия), 1 млн евро
н. Луис Адриано, «Милан» (Италия), свободный агент
Ушли
п. Ромуло, «Фламенго» (Бразилия), свободный агент
п. Александр Зуев, «Крылья Советов» (Россия), аренда
п. Аяз Гулиев, «Анжи» (Россия), аренда
Баланс: — 9,35 млн евро
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 5
«Спартак» мощно усилился для борьбы за золото, по крайней мере по именам. Самедов и Луис Адриано – опытные и классные игроки в группу атаки. Селихов и Джикия – молодые и многообещающие российские футболисты, которые здорово провели первую часть сезона в «Амкаре». Возможно, приобретение целой группы африканцев, включая рождённого в Гвинее-Бисау португальца Самбу, смутит кого-то из болельщиков красно-белых, напомнив о Фло, Аджее, Огунсаньи и других «находках» смутного времени, но остаётся надеяться, что с этими новичками «Спартаку» повезёт больше.
Фото: spartak.com
«Зенит»
Пришли
в. Андрей Лунёв, «Уфа» (Россия), 3,5 млн евро
з. Бранислав Иванович, «Челси» (Англия), свободный агент
з. Сергей Зуйков, «Волгарь» (Россия) — п. Эрнани, «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), 8 млн евро
п. Йоан Молло, «Крылья Советов» (Россия), 500 тыс. евро
п. Ибрагим Цаллагов, «Крылья Советов» (Россия), 400 тыс. евро
п. Вячеслав Сиротов, «Шинник» (Россия) — п. Андрей Батюнин, «Уфа» (Россия), аренда
п. Кирилл Погребняк, «Томь» (Россия), свободный агент
Ушли
в. Михаил Кержаков, «Оренбург» (Россия), аренда
з. Вукашин Йованович, «Бордо» (Франция), аренда
п. Павел Могилевец, «Ростов» (Россия) — п. Аксель Витсель, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай), 20 млн евро
н. Алексей Гасилин, «Амкар» (Россия) — н. Павел Долгов, «Анжи» (Россия), 270 тыс. евро
Баланс: + 7,87 млн евро
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 5
Продажа Витселя за 20 млн евро в Китай за полгода до окончания контракта – большая удача. За эту сделку трансферная работа петербургского клуба на рынке заслуживает высшей оценки. «Зенит» взял классных, по меркам РФПЛ, легионеров – Ивановича и Молло. Молодой бразилец Эрнани стал самой дорогой покупкой зимы в России. Проблемных позиций у «Зенита» нет, если рассматривать состав команды с точки зрения выступления в чемпионате. Наоборот, на некоторых позициях переизбыток игроков.
ЦСКА
Пришли
з. Виктор Васин, «Уфа» (Россия), из аренды
н. Витиньо, «Интернасьонал» (Бразилия), из аренды
н. Аарон Оланаре, «Гуанчжоу Фули» (Китай), свободный агент
Ушли
п. Александр Цауня, без клуба, свободный агент
н. Карлос Страндберг, «Брюгге» (Бельгия), 1,5 млн евро
н. Ласина Траоре, «Монако» (Франция), из аренды
Баланс: + 1,5 млн евро
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 3
Селекция ЦСКА свелась, по сути, к возвращению своих старых бойцов: Васин и Витиньо вернулись из аренды, а залечившего травму Оланаре отпустили свободным агентом китайцы. Но ждать большего от «армейцев» на данном этапе, наверное, и не приходится. Продажа Страндберга в Бельгию – выгодный ход. У ЦСКА достаточно хороший и глубокий состав для борьбы за золото, правда, есть опасения по поводу того, насколько эффективны будут нападающие.
«Терек»
Пришли
з. Норберт Гиомбер, «Рома» (Италия), аренда
п. Бернард Бериша, «Анжи» (Россия), 2,5 млн евро
п. Магомед Оздоев, «Рубин» (Россия), аренда
Ушли
п. Сергей Брызгалов, «Анжи» (Россия), свободный агент
Баланс: — 2,5 млн евро
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 5
«Терек» в последние годы приучил к тому, что практически не тратится на трансферном рынке. Но на сей раз команда, ведущая борьбу за попадание в еврокубки, получила солидное усиление. Защитник сборной Словакии Гиомбер усилит оборону, полузащитник сборной России Оздоев добавит мощи центру поля, а купленный у «Анжи» Бериша поможет за счёт своего скоростного дриблинга разрывать соперника на флангах. Пожалуй, теперь Рашид Рахимов может быть доволен.
«Краснодар»
Пришли
з. Кристиан Рамирес, «Ференцварош» (Венгрия), 1,5 млн евро
з. Роман Шишкин, «Локомотив» (Россия), аренда
з. Александр Жиров, «Анжи» (Россия), свободный агент
п. Илья Жигулёв, «Милсами» (Молдавия), из аренды
п. Виктор Классон, «Эльфсборг» (Швеция), 2 млн евро
п. Араик Овсепян, «Сибирь» (Россия) — н. Николай Комличенко, «Славия» (Чехия), из аренды
Ушли
з. Александр Жиров, «Анжи» (Россия), аренда
з. Артур Енджейчик, «Легия» (Польша), 1 млн евро
п. Одил Ахмедов, «Шанхай СИПГ» (Китай), 7 млн евро
п. Эбуэ Куасси, «Селтик» (Шотландия), 3,5 млн евро
п. Амир Натхо, «Локомотив» (Россия) — н. Ари, «Локомотив» (Россия), аренда
Баланс: + 8 млн евро
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 5
«Краснодар» как следует заработал на продажах Ахмедова, Куасси и Енджейчика. При этом ушедших заменили отличные новички. Защитник Рамирес и полузащитник Классон уже продемонстрировали свой уровень в матчах Лиги Европы с «Фенербахче». Взятый в аренду универсал Шишкин пригодится в РФПЛ с учётом лимита на легионеров. Проблема с составом у «быков» только из-за травм игроков. Когда все вернутся в строй и наберут форму, выбор у Игоря Шалимова станет огромным.
Фото: fckrasnodar.ru
«Амкар»
Пришли
в. Денис Вамбольт, «Балтика» (Россия), 40 тыс. евро
з. Сослан Таказов, «Тюмень» (Россия), из аренды
п. Олег Мищенко, «Ильичёвец» (Украина), из аренды
н. Алексей Гасилин, «Зенит» (Россия)
Ушли
в. Александр Селихов, «Спартак» (Россия), 3,5 млн евро
з. Георгий Джикия, «Спартак» (Россия), 2,35 млн евро
з. Сослан Таказов, «Волгарь» (Россия), аренда
Баланс: 5,81 млн евро
Проблемные позиции: вратарь
Оценка за трансферную работу: 4
Пермский клуб хорошо заработал на продаже Селихова и Джикии в «Спартак». Интересным выглядит и приобретение у «Зенита» молодого нападающего Гасилина: чемпион Европы среди юношей в сборной России Дмитрия Хомухи был хорош в ФНЛ, играя за зенитовский фарм-клуб. У Гаджи Гаджиева наверняка есть тревога за вратарскую позицию. Новичок Вамбольт не имеет опыта игры в РФПЛ, а потянут ли Будаков и Хомич, неизвестно.
«Ростов»
Пришли
з. Фернанду Жасинту, «Кабушкорп» (Ангола) — п. Павел Могилевец, «Зенит» (Россия) — н. Марко Девич, «Рубин» (Россия), свободный агент
Ушли
з. Папа Гуйе, «Актобе» (Казахстан), свободный агент
з. Дмитрий Скопинцев, «Балтика» (Россия), аренда
п. Мусса Думбия, «Арсенал» (Россия), аренда
п. Максим Григорьев, «Оренбург» (Россия), аренда
п. Саид Эззатоллахи, «Анжи» (Россия), аренда
Баланс: 0
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 5
«Ростов» грамотно сработал на трансферном рынке, если исходить из возможностей клуба. Девич увеличит конкуренцию в линии атаки, а Могилевец прибавит варианты в средней линии. Да и самого зенитовца приезд в Ростов должен вернуть к жизни. Кроме того, зимой ростовчане отдали в аренду группу игроков, которым сложно рассчитывать на место в основе. Важно, что клуб удержал всех лидеров. Состав боевой, хотя «скамейка» не очень глубокая, ведь команда всё ещё играет на два фронта.
«Уфа»
Пришли
в. Александр Беленов, «Анжи» (Россия) — з. Кэтэлин Карп, «Вииторул» (Румыния), свободный агент
з. Александр Пуцко, «Спартак» (Россия) — з. Боян Йокич, «Вильярреал» (Испания), свободный агент
з. Иван Пауревич, «Хаддерсфилд Таун» (Англия), свободный агент
Ушли
в. Андрей Лунёв, «Зенит» (Россия), 3,5 млн евро
в. Богдан Сарнавский, «Ворскла» (Украина), свободный агент
з. Виктор Васин, ЦСКА (Россия), из аренды
п. Марсиньо, «Газиантепспор» (Турция), свободный агент
п. Диего Карлос, без клуба, свободный агент
п. Семён Фомин, без клуба, свободный агент
п. Андрей Батюнин, «Зенит» (Россия), аренда
Баланс: + 3,5 млн евро
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 5
Руководство «Уфы» неплохо поработало на рынке, чтобы не испортить дебют в РФПЛ нового главного тренера Сергея Семака. Потеря Лунёва компенсирована трансфером Беленова из «Анжи». В ЦСКА вернулся лидер обороны Васин, зато на его место приглашена целая группа защитников. Не исключено, что Семак хотел бы ещё усилить линию нападения, тем не менее у уфимцев и без того нормальный состав для решения задачи на сезон.
«Рубин»
Пришли
в. Александр Фильцов, «Арсенал» (Россия), из аренды
з. Андрей Пилявский, «Ворскла» (Украина), из аренды
п. Максим Батов, «Оренбург» (Россия), из аренды
Ушли
в. Александр Фильцов, «Анжи» (Россия), аренда
з. Эмиль Бергстрём, «Грассхоппер» (Швейцария), аренда
з. Андрей Пилявский, «Заря» (Украина), аренда
з. Крис Мавинга, «Торонто» (Канада) — з. Соломон Кверквелия, «Локомотив» (Россия), аренда
п. Магомед Оздоев, «Терек» (Россия), аренда
п. Максим Батов, «Анжи» (Россия), аренда
п. Саму Гарсия, «Леганес» (Испания), аренда
н. Марко Девич, «Ростов» (Россия), свободный агент
Баланс: 0
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: -
Казанский клуб, можно сказать, проигнорировал это трансферное окно. Все свои громкие покупки «Рубин» сделал летом, перенасытив состав качественными и амбициозными игроками. Зима – время расставания с лишними фигурами. Неудивительно, что рубиновые отдали в аренду целую группу футболистов, отпустили свободным агентом немолодого уже Девича. Хотя Оздоев помог бы казанцам побороться за попадание в Лигу Европы на финише чемпионата.
«Локомотив»
Пришли
в. Антон Коченков, «Томь» (Россия), из аренды
з. Соломон Кверквелия, «Рубин» (Россия), аренда
з. Тимофей Маргасов, «Крылья Советов» (Россия), 250 тыс. евро
п. Амир Натхо, «Краснодар» (Россия) — н. Джефферсон Фарфан, «Аль-Джазира» (ОАЭ), свободный агент
н. Ари, «Краснодар» (Россия), аренда
Ушли
з. Арсений Логашов, «Тосно» (Россия), свободный агент
з. Роман Шишкин, «Краснодар» (Россия), аренда
п. Александр Самедов, «Спартак» (Россия), 3,5 млн евро
н. Эзекил Хенти, «Бани Яс» (ОАЭ), аренда
Баланс: + 3,25 млн евро
Проблемные позиции: нападение
Оценка за трансферную работу: 3
Перестановки в составе «Локомотива» вызывают вопросы. Самедов и Шишкин – сильные российские игроки, их уход, так или иначе, ослабит команду. Прогнозировать что-то насчёт новичков невозможно. Есть сомнения, что Маргасов, Кверквелия, Ари и пропустивший много из-за травм Фарфан реально помогут «железнодорожникам», а не просто увеличат число игроков на скамейке запасных. Хорошо хоть удержали пока Алексея Миранчука.
Фото: fclm.ru
«Анжи»
Пришли
в. Александр Фильцов, «Рубин» (Россия), аренда
з. Камиль Агаларов, без клуба, свободный агент
з. Максим Белый, «Хайдук» (Хорватия), свободный агент
з. Аслан Дудиев, «Томь» (Россия), свободный агент
з. Александр Жиров, «Краснодар» (Россия), аренда
з. Гурам Тетрашвили, «Тосно» (Россия), свободный агент
з. Тома Фибел, «Црвена Звезда» (Сербия), свободный агент
п. Максим Батов, «Рубин» (Россия), аренда
п. Сергей Брызгалов, «Терек» (Россия), свободный агент
п. Аяз Гулиев, «Спартак» (Россия), аренда
п. Адлан Кацаев, «СКА-Хабаровск» (Россия) — п. Дмитрий Кудряшов, без клуба, свободный агент
п. Андрей Лях, «Томь» (Россия), свободный агент
п. Арсен Хубулов, «Кубань» (Россия), свободный агент
п. Саид Эззатоллахи, «Ростов» (Россия), аренда
п. Браун Форбс, «Арсенал» (Россия), аренда
н. Шамиль Асильдаров, «Тобол» (Казахстан), свободный агент
н. Павел Долгов, «Зенит» (Россия), 270 тыс. евро
н. Александр Прудников, «Оренбург» (Россия), свободный агент
Ушли
в. Александр Беленов, «Уфа» (Россия) — з. Джонатан Менса, «Коламбус Крю» (США), 500 тыс. евро
з. Али Гаджибеков, «Крылья Советов» (Россия), свободный агент
з. Дарко Лазич, «Аланьяспор» (Турция), свободный агент
з. Георгий Тигиев, «Спартак» (Россия), аренда
з. Седрик Ямбере, «Бордо» (Франция), из аренды
п.Бернард Бериша, «Терек» (Россия), 2,5 млн евро
п. Анвар Газимагомедов, «Армавир» (Россия), свободный агент
п. Лоренцо Эбесилио, АПОЭЛ (Кипр), свободный агент
п. Иван Маевский, «Астана» (Казахстан), свободный агент
п. Иво Иличевич, «Кайрат» (Казахстан), свободный агент
п. Мутари Амаду, «Ференцварош» (Венгрия) — п. Карлен Мкртчян, без клуба, свободный агент
н. Габриэль Обертан, «Уиган» (Англия), свободный агент
н. Янник Боли, «Далянь Ифан» (Китай)
Баланс: + 2,73 млн евро
Проблемные позиции: все
Оценка за трансферную работу: 2
Махачкалинский клуб зимой собрал фактически новую команду, отпустив почти два десятка игроков и взяв столько же новичков. Понятно, что при сокращении бюджета пришедшие уступают в классе ушедшим. Нет ни одной линии, за которую болельщики южан могли бы быть спокойны. Теперь многое зависит от квалификации нового главного тренера Александра Григоряна. Если он покажет себя отличным тактиком и мотиватором, а «Анжи» быстро сыграется, то зоны вылета удастся избежать.
«Крылья Советов»
Пришли
з. Али Гаджибеков, «Анжи» (Россия), свободный агент
з. Георгий Зотов, «Кубань» (Россия), свободный агент
з. Сандро Цвейба, «Актобе» (Казахстан), свободный агент
п. Александр Глеб, БАТЭ (Белоруссия), свободный агент
п. Александр Зуев, «Спартак» (Россия), аренда
п. Срджан Мияйлович, «Кайсериспор» (Турция), свободный агент
н. Павел Кудряшов, «Томь» (Россия), свободный агент
Ушли
з. Тимофей Маргасов, «Локомотив» (Россия), 250 тыс. евро
з. Алексей Концедалов, «Балтика» (Россия), свободный агент
п. Ибрагим Цаллагов, «Зенит» (Россия), 400 тыс. евро
п. Йоан Молло, «Зенит» (Россия), 500 тыс. евро
н. Джерри Мбакогу, «Карпи» (Италия), из аренды
Баланс: + 1,15 млн евро
Проблемные позиции: нет
Оценка за трансферную работу: 4
«Крыльям Советов» удалось продать зимой сразу трёх игроков — Маргасова, Цаллагова и Молло, что стало достижением для клуба со скромным бюджетом. Заменить проданных в «Зенит» полузащитников должны легионеры – Мияйлович и Глеб. Если экс-полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» находится в нужном состоянии, то он, несомненно, будет очень ценной фигурой для самарцев. Наверное, не помешали бы «КС» ещё один защитник и нападающий, но в любом случае есть кому сражаться за выживание весной.
«Урал»
Пришли
з. Грегор Балажиц, «Партизан» (Сербия), свободный агент
з. Джемал Табидзе, «Гент» (Бельгия), аренда
п. Эрик Бикфалви, «Томь» (Россия), свободный агент
п. Никита Глушков, «Сибирь» (Россия) — п. Николай Димитров, «Славия» (Болгария) — п. Александр Ломакин, «Енисей» (Россия), 160 тыс. евро
н. Эдгар Манучарян, «Ратбури» (Таиланд), свободный агент
н. Владимир Ильин, «Кубань» (Россия), свободный агент
Ушли
з. Пабло Фонтанельо, без клуба, свободный агент
п. Георгий Жуков, «Кайрат» (Казахстан) — н. Георгий Нуров, «Патро Эйсден» (Бельгия)
Баланс: — 160 тыс. евро
Проблемные позиции: нападение
Оценка за трансферную работу: 5
Уральцы провели активную селекционную работу, стремясь избежать печального результата по итогам сезона. Ушедшего в никуда Фонтанельо должен заменить словенец Балажиц. Хорошее усиление в полузащите: опытные Бикфалви и Димитров, молодые талантливые россияне Ломакин и Глушков. Скорее всего, поможет «Уралу» вернувшийся в Екатеринбург Манучарян. Неясно разве что, кто будет забивать голы, если у Романа Павлюченко не пойдут дела.
«Оренбург»
Пришли
в. Михаил Кержаков, «Зенит» (Россия), аренда
з. Максим Бордачёв, «Томь» (Россия), аренда
п. Михаил Сиваков, «Заря» (Украина), свободный агент
п. Максим Григорьев, «Ростов» (Россия), аренда
п. Денис Попович, «Висла» (Польша) — н. Михал Дюриш, «Виктория Пльзень» (Чехия), 600 тыс. евро
н. Элгуджа Лобжанидзе, «Динамо» Батуми (Грузия), свободный агент
Ушли
п. Максим Батов, «Рубин» (Россия), из аренды
п. Якуба Бамба, без клуба, свободный агент
п. Александр Прудников, «Анжи» (Россия), свободный агент
п. Артём Делькин, «Тамбов» (Россия), аренда
Баланс: — 600 тыс. евро
Проблемные позиции: защита
Оценка за трансферную работу: 4
Проблемы «Оренбурга» в нападении обещает решить покупка нападающего сборной Словакии Дюриша. Это достаточно результативный игрок, но многое будет зависеть от того, как он адаптируется к игре в российском чемпионате. Вратарскую линию усилит арендованный у «Зенита» Кержаков-младший. В целом дебютант РФПЛ неплохо поработал на рынке. Если белорусы Сиваков и Бордачёв добавят солидности обороне, то оренбуржцы вообще заслужат высший балл за селекцию.
«Арсенал»
Пришли
в. Владимир Габулов, без клуба, свободный агент
з. Гиа Григалава, «Этникос» (Кипр), свободный агент
з. Иван Иванов, «Панатинаикос» (Греция), свободный агент
з. Кирилл Комбаров, «Томь» (Россия), свободный агент
з. Стоппила Сунзу, «Лилль» (Франция), аренда
п. Михаил Александров, «Легия» (Польша) — п. Александр Бурчану, «Стяуа» (Румыния), свободный агент
п. Мусса Думбия, «Ростов» (Россия), аренда
н. Федерико Расич, «Химнасия и Эсгрима» (Аргентина), свободный агент
Ушли
в. Роман Герус, без клуба, свободный агент
в. Александр Фильцов, «Рубин» (Россия), из аренды
з. Игорь Калешин, «Сочи» (Россия), свободный агент
з. Александр Горбатюк, «Тамбов» (Россия), свободный агент
з. Дмитрий Айдов, без клуба, свободный агент
п. Браун Форбс, «Анжи» (Россия), аренда
п. Александр Шешуков, «Балтика» (Россия), свободный агент
п. Эммануэль Фримпонг, «Эскильстуна» (Швеция), свободный агент
п. Дмитрий Смирнов, без клуба, свободный агент
п. Андрей Горбанец, без клуба, свободный агент
н. Руслан Мухаметшин, «Тараз» (Казахстан), свободный агент
н. Сергей Маслов, без клуба, свободный агент
н. Хызыр Аппаев, «Рига» (Латвия), свободный агент
Баланс: 0
Проблемные позиции: нападение
Оценка за трансферную работу: 5
В тульском «Арсенале» тоже заметно поменяли команду за зиму — наполовину. Прежде всего, обращает на себя внимание приобретение россиян: голкипера Габулова и защитника Комбарова. Но и среди легионеров хватает игроков с хорошим опытом, пришедших из серьёзных клубов. Иванов и Сунзу помогут Сергею Кирьякову навести порядок в обороне, Бурчану и Александров усилят среднюю линию, арендованный у «Ростова» Думбия добавит скорости впереди. Впрочем, забивного нападающего у «Арсенала» нет.
Фото: arsenaltula.ru
«Томь»
Пришли
— Ушли
в. Антон Коченков, «Локомотив» (Россия), из аренды
з. Давид Яблонски, «Левски» (Болгария), свободный агент
з. Огнен Враньеш, АЕК (Греция), свободный агент
з. Аслан Дудиев, «Анжи» (Россия), свободный агент
з. Александр Жиров, «Анжи» (Россия), из аренды
з. Кирилл Комбаров, «Арсенал» (Россия), свободный агент
з. Максим Тишкин, «Балтика» (Россия), свободный агент
з. Пётр Тен, «Енисей» (Россия), свободный агент
з. Максим Бордачёв, «Оренбург» (Россия), аренда
з. Виталий Дьяков, «Динамо» (Россия), из аренды
п. Андрей Лях, «Анжи» (Россия), свободный агент
п. Лукаш Дроппа, «Бандымарспор» (Турция), свободный агент
п. Эрик Бикфалви, «Урал» (Россия), свободный агент
н. Александр Касьян, «Факел» (Россия), свободный агент
н. Сергей Самодин, «Енисей» (Россия), свободный агент
н. Павел Кудряшов, «Крылья Советов» (Россия), свободный агент
н. Кирилл Погребняк, «Зенит» (Россия), свободный агент
Баланс: 0
Проблемные позиции: все
Оценка за трансферную работу: -
«Томи» невозможно поставить никакую оценку за работу на рынке, поскольку клуб не имеет права заявлять новичков из-за долгов. Почти все игроки основной обоймы покинули томичей зимой. Остались только Солосин, Пульич, Баляйкин, Ковальчук, Кузнецов, Попов, Пугин, Чуперка да Голышев. Похоже, вылет команды Валерия Петракова неизбежен.
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