Эрнани – самый дорогой. А кто — лучший? Все трансферы зимы в РФПЛ

«Спартак»

Фото: spartak.com

«Зенит»

ЦСКА

«Терек»

«Краснодар»

Фото: fckrasnodar.ru

«Амкар»

«Ростов»

«Уфа»

«Рубин»

«Локомотив»

Фото: fclm.ru

«Анжи»

«Крылья Советов»

«Урал»

«Оренбург»

«Арсенал»

Фото: arsenaltula.ru

«Томь»

в. Александр Селихов, «Амкар» (Россия), 3,5 млн евроз. Георгий Джикия, «Амкар» (Россия), 2,35 млн евроз. Георгий Тигиев, «Анжи» (Россия), арендаз. Одри Йола Зепатта, «Юниверсал Старс»(Камерун) — п. Александр Самедов, «Локомотив» (Россия), 3,5 млн еврон. Сильванус Нимели, «Карвина» (Чехия) — н. Фэшн Сакала, «Занако» (Замбия) — н. Идриса Самбу, «Порту» (Португалия), 1 млн еврон. Луис Адриано, «Милан» (Италия), свободный агентп. Ромуло, «Фламенго» (Бразилия), свободный агентп. Александр Зуев, «Крылья Советов» (Россия), арендап. Аяз Гулиев, «Анжи» (Россия), аренда«Спартак» мощно усилился для борьбы за золото, по крайней мере по именам. Самедов и Луис Адриано – опытные и классные игроки в группу атаки. Селихов и Джикия – молодые и многообещающие российские футболисты, которые здорово провели первую часть сезона в «Амкаре». Возможно, приобретение целой группы африканцев, включая рождённого в Гвинее-Бисау португальца Самбу, смутит кого-то из болельщиков красно-белых, напомнив о Фло, Аджее, Огунсаньи и других «находках» смутного времени, но остаётся надеяться, что с этими новичками «Спартаку» повезёт больше.в. Андрей Лунёв, «Уфа» (Россия), 3,5 млн евроз. Бранислав Иванович, «Челси» (Англия), свободный агентз. Сергей Зуйков, «Волгарь» (Россия) — п. Эрнани, «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), 8 млн европ. Йоан Молло, «Крылья Советов» (Россия), 500 тыс. европ. Ибрагим Цаллагов, «Крылья Советов» (Россия), 400 тыс. европ. Вячеслав Сиротов, «Шинник» (Россия) — п. Андрей Батюнин, «Уфа» (Россия), арендап. Кирилл Погребняк, «Томь» (Россия), свободный агентв. Михаил Кержаков, «Оренбург» (Россия), арендаз. Вукашин Йованович, «Бордо» (Франция), арендап. Павел Могилевец, «Ростов» (Россия) — п. Аксель Витсель, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай), 20 млн еврон. Алексей Гасилин, «Амкар» (Россия) — н. Павел Долгов, «Анжи» (Россия), 270 тыс. евроПродажа Витселя за 20 млн евро в Китай за полгода до окончания контракта – большая удача. За эту сделку трансферная работа петербургского клуба на рынке заслуживает высшей оценки. «Зенит» взял классных, по меркам РФПЛ, легионеров – Ивановича и Молло. Молодой бразилец Эрнани стал самой дорогой покупкой зимы в России. Проблемных позиций у «Зенита» нет, если рассматривать состав команды с точки зрения выступления в чемпионате. Наоборот, на некоторых позициях переизбыток игроков.з. Виктор Васин, «Уфа» (Россия), из арендын. Витиньо, «Интернасьонал» (Бразилия), из арендын. Аарон Оланаре, «Гуанчжоу Фули» (Китай), свободный агентп. Александр Цауня, без клуба, свободный агентн. Карлос Страндберг, «Брюгге» (Бельгия), 1,5 млн еврон. Ласина Траоре, «Монако» (Франция), из арендыСелекция ЦСКА свелась, по сути, к возвращению своих старых бойцов: Васин и Витиньо вернулись из аренды, а залечившего травму Оланаре отпустили свободным агентом китайцы. Но ждать большего от «армейцев» на данном этапе, наверное, и не приходится. Продажа Страндберга в Бельгию – выгодный ход. У ЦСКА достаточно хороший и глубокий состав для борьбы за золото, правда, есть опасения по поводу того, насколько эффективны будут нападающие.з. Норберт Гиомбер, «Рома» (Италия), арендап. Бернард Бериша, «Анжи» (Россия), 2,5 млн европ. Магомед Оздоев, «Рубин» (Россия), арендап. Сергей Брызгалов, «Анжи» (Россия), свободный агент«Терек» в последние годы приучил к тому, что практически не тратится на трансферном рынке. Но на сей раз команда, ведущая борьбу за попадание в еврокубки, получила солидное усиление. Защитник сборной Словакии Гиомбер усилит оборону, полузащитник сборной России Оздоев добавит мощи центру поля, а купленный у «Анжи» Бериша поможет за счёт своего скоростного дриблинга разрывать соперника на флангах. Пожалуй, теперь Рашид Рахимов может быть доволен.з. Кристиан Рамирес, «Ференцварош» (Венгрия), 1,5 млн евроз. Роман Шишкин, «Локомотив» (Россия), арендаз. Александр Жиров, «Анжи» (Россия), свободный агентп. Илья Жигулёв, «Милсами» (Молдавия), из арендып. Виктор Классон, «Эльфсборг» (Швеция), 2 млн европ. Араик Овсепян, «Сибирь» (Россия) — н. Николай Комличенко, «Славия» (Чехия), из арендыз. Александр Жиров, «Анжи» (Россия), арендаз. Артур Енджейчик, «Легия» (Польша), 1 млн европ. Одил Ахмедов, «Шанхай СИПГ» (Китай), 7 млн европ. Эбуэ Куасси, «Селтик» (Шотландия), 3,5 млн европ. Амир Натхо, «Локомотив» (Россия) — н. Ари, «Локомотив» (Россия), аренда«Краснодар» как следует заработал на продажах Ахмедова, Куасси и Енджейчика. При этом ушедших заменили отличные новички. Защитник Рамирес и полузащитник Классон уже продемонстрировали свой уровень в матчах Лиги Европы с «Фенербахче». Взятый в аренду универсал Шишкин пригодится в РФПЛ с учётом лимита на легионеров. Проблема с составом у «быков» только из-за травм игроков. Когда все вернутся в строй и наберут форму, выбор у Игоря Шалимова станет огромным.в. Денис Вамбольт, «Балтика» (Россия), 40 тыс. евроз. Сослан Таказов, «Тюмень» (Россия), из арендып. Олег Мищенко, «Ильичёвец» (Украина), из арендын. Алексей Гасилин, «Зенит» (Россия)в. Александр Селихов, «Спартак» (Россия), 3,5 млн евроз. Георгий Джикия, «Спартак» (Россия), 2,35 млн евроз. Сослан Таказов, «Волгарь» (Россия), арендаПермский клуб хорошо заработал на продаже Селихова и Джикии в «Спартак». Интересным выглядит и приобретение у «Зенита» молодого нападающего Гасилина: чемпион Европы среди юношей в сборной России Дмитрия Хомухи был хорош в ФНЛ, играя за зенитовский фарм-клуб. У Гаджи Гаджиева наверняка есть тревога за вратарскую позицию. Новичок Вамбольт не имеет опыта игры в РФПЛ, а потянут ли Будаков и Хомич, неизвестно.з. Фернанду Жасинту, «Кабушкорп» (Ангола) — п. Павел Могилевец, «Зенит» (Россия) — н. Марко Девич, «Рубин» (Россия), свободный агентз. Папа Гуйе, «Актобе» (Казахстан), свободный агентз. Дмитрий Скопинцев, «Балтика» (Россия), арендап. Мусса Думбия, «Арсенал» (Россия), арендап. Максим Григорьев, «Оренбург» (Россия), арендап. Саид Эззатоллахи, «Анжи» (Россия), аренда«Ростов» грамотно сработал на трансферном рынке, если исходить из возможностей клуба. Девич увеличит конкуренцию в линии атаки, а Могилевец прибавит варианты в средней линии. Да и самого зенитовца приезд в Ростов должен вернуть к жизни. Кроме того, зимой ростовчане отдали в аренду группу игроков, которым сложно рассчитывать на место в основе. Важно, что клуб удержал всех лидеров. Состав боевой, хотя «скамейка» не очень глубокая, ведь команда всё ещё играет на два фронта.в. Александр Беленов, «Анжи» (Россия) — з. Кэтэлин Карп, «Вииторул» (Румыния), свободный агентз. Александр Пуцко, «Спартак» (Россия) — з. Боян Йокич, «Вильярреал» (Испания), свободный агентз. Иван Пауревич, «Хаддерсфилд Таун» (Англия), свободный агентв. Андрей Лунёв, «Зенит» (Россия), 3,5 млн евров. Богдан Сарнавский, «Ворскла» (Украина), свободный агентз. Виктор Васин, ЦСКА (Россия), из арендып. Марсиньо, «Газиантепспор» (Турция), свободный агентп. Диего Карлос, без клуба, свободный агентп. Семён Фомин, без клуба, свободный агентп. Андрей Батюнин, «Зенит» (Россия), арендаРуководство «Уфы» неплохо поработало на рынке, чтобы не испортить дебют в РФПЛ нового главного тренера Сергея Семака. Потеря Лунёва компенсирована трансфером Беленова из «Анжи». В ЦСКА вернулся лидер обороны Васин, зато на его место приглашена целая группа защитников. Не исключено, что Семак хотел бы ещё усилить линию нападения, тем не менее у уфимцев и без того нормальный состав для решения задачи на сезон.в. Александр Фильцов, «Арсенал» (Россия), из арендыз. Андрей Пилявский, «Ворскла» (Украина), из арендып. Максим Батов, «Оренбург» (Россия), из арендыв. Александр Фильцов, «Анжи» (Россия), арендаз. Эмиль Бергстрём, «Грассхоппер» (Швейцария), арендаз. Андрей Пилявский, «Заря» (Украина), арендаз. Крис Мавинга, «Торонто» (Канада) — з. Соломон Кверквелия, «Локомотив» (Россия), арендап. Магомед Оздоев, «Терек» (Россия), арендап. Максим Батов, «Анжи» (Россия), арендап. Саму Гарсия, «Леганес» (Испания), арендан. Марко Девич, «Ростов» (Россия), свободный агентКазанский клуб, можно сказать, проигнорировал это трансферное окно. Все свои громкие покупки «Рубин» сделал летом, перенасытив состав качественными и амбициозными игроками. Зима – время расставания с лишними фигурами. Неудивительно, что рубиновые отдали в аренду целую группу футболистов, отпустили свободным агентом немолодого уже Девича. Хотя Оздоев помог бы казанцам побороться за попадание в Лигу Европы на финише чемпионата.в. Антон Коченков, «Томь» (Россия), из арендыз. Соломон Кверквелия, «Рубин» (Россия), арендаз. Тимофей Маргасов, «Крылья Советов» (Россия), 250 тыс. европ. Амир Натхо, «Краснодар» (Россия) — н. Джефферсон Фарфан, «Аль-Джазира» (ОАЭ), свободный агентн. Ари, «Краснодар» (Россия), арендаз. Арсений Логашов, «Тосно» (Россия), свободный агентз. Роман Шишкин, «Краснодар» (Россия), арендап. Александр Самедов, «Спартак» (Россия), 3,5 млн еврон. Эзекил Хенти, «Бани Яс» (ОАЭ), арендаПерестановки в составе «Локомотива» вызывают вопросы. Самедов и Шишкин – сильные российские игроки, их уход, так или иначе, ослабит команду. Прогнозировать что-то насчёт новичков невозможно. Есть сомнения, что Маргасов, Кверквелия, Ари и пропустивший много из-за травм Фарфан реально помогут «железнодорожникам», а не просто увеличат число игроков на скамейке запасных. Хорошо хоть удержали пока Алексея Миранчука.в. Александр Фильцов, «Рубин» (Россия), арендаз. Камиль Агаларов, без клуба, свободный агентз. Максим Белый, «Хайдук» (Хорватия), свободный агентз. Аслан Дудиев, «Томь» (Россия), свободный агентз. Александр Жиров, «Краснодар» (Россия), арендаз. Гурам Тетрашвили, «Тосно» (Россия), свободный агентз. Тома Фибел, «Црвена Звезда» (Сербия), свободный агентп. Максим Батов, «Рубин» (Россия), арендап. Сергей Брызгалов, «Терек» (Россия), свободный агентп. Аяз Гулиев, «Спартак» (Россия), арендап. Адлан Кацаев, «СКА-Хабаровск» (Россия) — п. Дмитрий Кудряшов, без клуба, свободный агентп. Андрей Лях, «Томь» (Россия), свободный агентп. Арсен Хубулов, «Кубань» (Россия), свободный агентп. Саид Эззатоллахи, «Ростов» (Россия), арендап. Браун Форбс, «Арсенал» (Россия), арендан. Шамиль Асильдаров, «Тобол» (Казахстан), свободный агентн. Павел Долгов, «Зенит» (Россия), 270 тыс. еврон. Александр Прудников, «Оренбург» (Россия), свободный агентв. Александр Беленов, «Уфа» (Россия) — з. Джонатан Менса, «Коламбус Крю» (США), 500 тыс. евроз. Али Гаджибеков, «Крылья Советов» (Россия), свободный агентз. Дарко Лазич, «Аланьяспор» (Турция), свободный агентз. Георгий Тигиев, «Спартак» (Россия), арендаз. Седрик Ямбере, «Бордо» (Франция), из арендып.Бернард Бериша, «Терек» (Россия), 2,5 млн европ. Анвар Газимагомедов, «Армавир» (Россия), свободный агентп. Лоренцо Эбесилио, АПОЭЛ (Кипр), свободный агентп. Иван Маевский, «Астана» (Казахстан), свободный агентп. Иво Иличевич, «Кайрат» (Казахстан), свободный агентп. Мутари Амаду, «Ференцварош» (Венгрия) — п. Карлен Мкртчян, без клуба, свободный агентн. Габриэль Обертан, «Уиган» (Англия), свободный агентн. Янник Боли, «Далянь Ифан» (Китай)Махачкалинский клуб зимой собрал фактически новую команду, отпустив почти два десятка игроков и взяв столько же новичков. Понятно, что при сокращении бюджета пришедшие уступают в классе ушедшим. Нет ни одной линии, за которую болельщики южан могли бы быть спокойны. Теперь многое зависит от квалификации нового главного тренера Александра Григоряна. Если он покажет себя отличным тактиком и мотиватором, а «Анжи» быстро сыграется, то зоны вылета удастся избежать.з. Али Гаджибеков, «Анжи» (Россия), свободный агентз. Георгий Зотов, «Кубань» (Россия), свободный агентз. Сандро Цвейба, «Актобе» (Казахстан), свободный агентп. Александр Глеб, БАТЭ (Белоруссия), свободный агентп. Александр Зуев, «Спартак» (Россия), арендап. Срджан Мияйлович, «Кайсериспор» (Турция), свободный агентн. Павел Кудряшов, «Томь» (Россия), свободный агентз. Тимофей Маргасов, «Локомотив» (Россия), 250 тыс. евроз. Алексей Концедалов, «Балтика» (Россия), свободный агентп. Ибрагим Цаллагов, «Зенит» (Россия), 400 тыс. европ. Йоан Молло, «Зенит» (Россия), 500 тыс. еврон. Джерри Мбакогу, «Карпи» (Италия), из аренды«Крыльям Советов» удалось продать зимой сразу трёх игроков — Маргасова, Цаллагова и Молло, что стало достижением для клуба со скромным бюджетом. Заменить проданных в «Зенит» полузащитников должны легионеры – Мияйлович и Глеб. Если экс-полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» находится в нужном состоянии, то он, несомненно, будет очень ценной фигурой для самарцев. Наверное, не помешали бы «КС» ещё один защитник и нападающий, но в любом случае есть кому сражаться за выживание весной.з. Грегор Балажиц, «Партизан» (Сербия), свободный агентз. Джемал Табидзе, «Гент» (Бельгия), арендап. Эрик Бикфалви, «Томь» (Россия), свободный агентп. Никита Глушков, «Сибирь» (Россия) — п. Николай Димитров, «Славия» (Болгария) — п. Александр Ломакин, «Енисей» (Россия), 160 тыс. еврон. Эдгар Манучарян, «Ратбури» (Таиланд), свободный агентн. Владимир Ильин, «Кубань» (Россия), свободный агентз. Пабло Фонтанельо, без клуба, свободный агентп. Георгий Жуков, «Кайрат» (Казахстан) — н. Георгий Нуров, «Патро Эйсден» (Бельгия)Уральцы провели активную селекционную работу, стремясь избежать печального результата по итогам сезона. Ушедшего в никуда Фонтанельо должен заменить словенец Балажиц. Хорошее усиление в полузащите: опытные Бикфалви и Димитров, молодые талантливые россияне Ломакин и Глушков. Скорее всего, поможет «Уралу» вернувшийся в Екатеринбург Манучарян. Неясно разве что, кто будет забивать голы, если у Романа Павлюченко не пойдут дела.в. Михаил Кержаков, «Зенит» (Россия), арендаз. Максим Бордачёв, «Томь» (Россия), арендап. Михаил Сиваков, «Заря» (Украина), свободный агентп. Максим Григорьев, «Ростов» (Россия), арендап. Денис Попович, «Висла» (Польша) — н. Михал Дюриш, «Виктория Пльзень» (Чехия), 600 тыс. еврон. Элгуджа Лобжанидзе, «Динамо» Батуми (Грузия), свободный агентп. Максим Батов, «Рубин» (Россия), из арендып. Якуба Бамба, без клуба, свободный агентп. Александр Прудников, «Анжи» (Россия), свободный агентп. Артём Делькин, «Тамбов» (Россия), арендаПроблемы «Оренбурга» в нападении обещает решить покупка нападающего сборной Словакии Дюриша. Это достаточно результативный игрок, но многое будет зависеть от того, как он адаптируется к игре в российском чемпионате. Вратарскую линию усилит арендованный у «Зенита» Кержаков-младший. В целом дебютант РФПЛ неплохо поработал на рынке. Если белорусы Сиваков и Бордачёв добавят солидности обороне, то оренбуржцы вообще заслужат высший балл за селекцию.в. Владимир Габулов, без клуба, свободный агентз. Гиа Григалава, «Этникос» (Кипр), свободный агентз. Иван Иванов, «Панатинаикос» (Греция), свободный агентз. Кирилл Комбаров, «Томь» (Россия), свободный агентз. Стоппила Сунзу, «Лилль» (Франция), арендап. Михаил Александров, «Легия» (Польша) — п. Александр Бурчану, «Стяуа» (Румыния), свободный агентп. Мусса Думбия, «Ростов» (Россия), арендан. Федерико Расич, «Химнасия и Эсгрима» (Аргентина), свободный агентв. Роман Герус, без клуба, свободный агентв. Александр Фильцов, «Рубин» (Россия), из арендыз. Игорь Калешин, «Сочи» (Россия), свободный агентз. Александр Горбатюк, «Тамбов» (Россия), свободный агентз. Дмитрий Айдов, без клуба, свободный агентп. Браун Форбс, «Анжи» (Россия), арендап. Александр Шешуков, «Балтика» (Россия), свободный агентп. Эммануэль Фримпонг, «Эскильстуна» (Швеция), свободный агентп. Дмитрий Смирнов, без клуба, свободный агентп. Андрей Горбанец, без клуба, свободный агентн. Руслан Мухаметшин, «Тараз» (Казахстан), свободный агентн. Сергей Маслов, без клуба, свободный агентн. Хызыр Аппаев, «Рига» (Латвия), свободный агентВ тульском «Арсенале» тоже заметно поменяли команду за зиму — наполовину. Прежде всего, обращает на себя внимание приобретение россиян: голкипера Габулова и защитника Комбарова. Но и среди легионеров хватает игроков с хорошим опытом, пришедших из серьёзных клубов. Иванов и Сунзу помогут Сергею Кирьякову навести порядок в обороне, Бурчану и Александров усилят среднюю линию, арендованный у «Ростова» Думбия добавит скорости впереди. Впрочем, забивного нападающего у «Арсенала» нет.в. Антон Коченков, «Локомотив» (Россия), из арендыз. Давид Яблонски, «Левски» (Болгария), свободный агентз. Огнен Враньеш, АЕК (Греция), свободный агентз. Аслан Дудиев, «Анжи» (Россия), свободный агентз. Александр Жиров, «Анжи» (Россия), из арендыз. Кирилл Комбаров, «Арсенал» (Россия), свободный агентз. Максим Тишкин, «Балтика» (Россия), свободный агентз. Пётр Тен, «Енисей» (Россия), свободный агентз. Максим Бордачёв, «Оренбург» (Россия), арендаз. Виталий Дьяков, «Динамо» (Россия), из арендып. Андрей Лях, «Анжи» (Россия), свободный агентп. Лукаш Дроппа, «Бандымарспор» (Турция), свободный агентп. Эрик Бикфалви, «Урал» (Россия), свободный агентн. Александр Касьян, «Факел» (Россия), свободный агентн. Сергей Самодин, «Енисей» (Россия), свободный агентн. Павел Кудряшов, «Крылья Советов» (Россия), свободный агентн. Кирилл Погребняк, «Зенит» (Россия), свободный агент«Томи» невозможно поставить никакую оценку за работу на рынке, поскольку клуб не имеет права заявлять новичков из-за долгов. Почти все игроки основной обоймы покинули томичей зимой. Остались только Солосин, Пульич, Баляйкин, Ковальчук, Кузнецов, Попов, Пугин, Чуперка да Голышев. Похоже, вылет команды Валерия Петракова неизбежен.