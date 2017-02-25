Сёмин: работали по другим игрокам, но Ари не нужны рекомендации

25 февраля на стадионе «Локомотив» прошли масштабные гуляния, посвящённые Масленице. Праздник весны в Черкизово посетили около двух с половиной тысяч человек. Но главными гостями народных гуляний стали футболисты «Локомотива» и главный тренер команды Юрий Сёмин. Если на Новый год он руководил хороводом в Черкизово, то на Масленице отвечал за главную часть праздника – сожжение чучела.
Своим вниманием Юрий Палыч не обделил не только болельщиков, которые толпились вокруг него, но и журналистов. В течение всей тренировки «железнодорожников» мы с коллегами пытались пережить мороз и дождаться, когда это всё закончится. Сёмин, увидев наши трясущиеся колени и стучащие зубы, любезно согласился пообщаться в помещении, в тепле.
– Если сборы прошли, значит, прошли очень неплохо, – начал Сёмин. — Было очень приятно, что игроки хорошо работали. Были и не очень позитивные для нас моменты – это травмы. Но сегодня почти все, кроме Джефферсона Фарфана, находятся в строю, тренируются перед первым матчем с «Тосно» и готовы играть. В целом сборы прошли обычно. В какие-то дни у футболистов были большие нагрузки, в какие-то – поменьше. У нас были и хорошие игры, и похуже, особенно в начале сборов. Мы наигрывали две схемы: в четыре и в три защитника. То, какую в итоге выберем, будет уже зависеть от соперника и от нашего состояния. Но радует, что игроки одинаково хорошо восприняли обе схемы.
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– Как в команду вписались новички?
– Только Ари и Соломон Кверквелия сегодня тренировались с командой первый день. Остальных уже и новичками не назовёшь. Тимофей Маргасов раньше приехал в расположение клуба, провёл серию тренировок и вписался в состав.
– Лоськова тоже можно назвать новичком этого зимнего трансферного окна. Как он вписался?
– И болельщики, и мы понимаем, что все хотели раньше и хотят до сих пор, чтобы Лоськов правильно завершил карьеру. Это уважение к игроку. Посмотрим, как будут складываться дела и как мы будем играть, но мы не рассчитываем на него как на основного игрока. Вот что мы имели в виду.
– В какой форме он сейчас? Говорили, что Титов на тренировках «Спартака» спокойно играет.
– Лоськов в такой же форме, как и Титов. Но выйти в качестве игрока основного состава сегодня он не может, потому что те игроки, которые сейчас играют за «Локомотив», сильнее него.
– Уже определили игру, в которой выйдет Лоськов?
– Сложно сказать. Мы играем, чтобы набирать очки. К каждому матчу осуществляется серьёзная подготовка. В случае с Лоськовым важен не результат, а та задача, которую мы уже обозначили.
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– Ари по контракту может сыграть за «Локомотив» против «Краснодара»?
– Не знаю, какие условия в его контракте. Наверное, он всё же не сможет сыграть. Президент сам расскажет. Всё произошло быстро и неожиданно.
– Можете поподробнее рассказать про трансфер Ари?
– Нам очень нужен был нападающий, а взять игрока сборной Камеруна не удалось. Шла активная работа, но в самой концовке не получилось. Велась работа по другим игрокам. Это не значит, что Ари был в самый последний момент приглашён. Он игрок квалифицированный и не нуждается в каких-либо рекомендациях. Ари работал в «Краснодаре» и прошёл всю предсезонную тренировочную работу. Мы смогли с ним договориться, и это отличное усиление. Такое же, как и Кверквелия. Он — молодой парень, который может играть на любых позициях в обороне. Высокорослый. Провёл достаточно матчей за сборную Грузии и хорошо себя в них показал. Случается, что в своей предыдущей команде игрок мало получает игрового времени и не попадает в стартовый состав. Но он принял своё решение и перешёл в «Локомотив».
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– Довольны трансферной политикой?
– Довольны! И предсезонкой, и трансферной кампанией. Всем довольны.
– Зимняя работа позволяет делать оптимистические прогнозы на вторую часть сезона?
– Конечно, обязательно.
– «Локомотив» планирует через Кубок России попасть в еврокубки?
– Само собой. «Локомотив» – это кубковая команда, он изначально был ей, есть сейчас. Есть один из призов российского розыгрыша – это Кубок, за который мы будем бороться.
– Состав, который наигрывался на сборах, – это основа, которая выйдет с «Тосно»?
– Сложно сказать. Совершенно другие погодные условия и поля… Но процентов на 70% есть вероятность, что эти игроки и выйдут.
– Каковы сроки восстановления Фарфана?
– Врачи говорят, что 10 дней.
– То есть с «Тосно» он не сыграет?
– Не знаю. Может быть, восстановится быстрее.
– Когда ждать присоединения Антона Миранчука к общей группе?
– Как подготовится, тогда и ждать. У него уже всё в порядке с ногой. Сегодня он провёл одну из первых беговых тренировок, и в скором времени мы его увидим.