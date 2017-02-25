Ари: «Краснодар» готов был отпустить в Китай, но я выбрал «Локо»

Сегодня в «Черкизово» прошла первая тренировка «Локомотива» после предсезонных сборов. Участие в ней впервые приняли недавно присоединившиеся в команде новички –, трансфер которого был осуществлён буквально за сутки, иперешёл к выполнению беговых упражнений, но сегодня ещё занимался по индивидуальной программе. В Черкизово не было только, пожалуй, травмированногоПосле часовой тренировки новичок команды Ари согласился пообщаться с журналистами и рассказать, как происходил его переход в «Локомотив».– Всё произошло очень быстро, – признался Ари: буквально в течение одного дня. Я знал, что «Локомотив» проявлял ко мне интерес. Со мной связывались представители клуба, мы были в контакте с друг другом. Я счастлив, что в итоге всё так получилось и я перешёл в «Локомотив». Хочу поблагодарить совет директоров и президента клуба за решение взять меня в команду. Меня очень тепло и по-дружески здесь встретили. Я очень счастлив.– У меня было официальное приглашение от китайского клуба. «Краснодар» пообещал отпустить в Китай, но наряду с тем приглашением появился вариант с «Локомотивом». Я и принял такое решение.– Мне поступали предложение через «Краснодар», но я на них не соглашался. После отказа я начал тренироваться с дублем. Но я ничуть не зол, у меня не осталось негативных впечатлений. Сейчас я хочу тренироваться в новой команде, думать только о футболе и сфокусироваться на «Локомотиве».– «Краснодар» – это очень хорошая команда, с отличным подбором игроков. Конечно, их ожидает не простая игра, но они сильны. Я очень позитивно оцениваю их шансы в этом противостоянии. Хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они смогли пройти дальше.– «Спасибо. Президент. Тренер. Сейчас я буду пробовать показывать красивый футбол, и мы выиграть все игры».Хотелось в двух словах поблагодарить всех болельщиков и попросить их, чтобы они приходили на все наши игры.– Я бы очень хотел играть против «Краснодара». Сам просил, чтобы не было этого пункта в моём контракте. К сожалению, не получилось. Я не могу играть против «Краснодара», иначе на «Локомотив» будут наложены высокие штрафы и дисциплинарные санкции.С особенной теплотой Ари отвечал на вопросы о болельщиках:– Везде, где я играл, болельщики поддерживали меня и мою команду, – признаётся бразильский нападающий: Мне всегда с ними везло. Болельщики должны быть с командой, поддерживать игроков и приходить на все матчи, вне зависимости от результата. Теперь я играю за «Локомотив» и очень надеюсь на поддержку болельщиков. С помощью их поддержки мы должны подняться в турнирной таблице. На поле всегда важна общая поддержка фанатов, все наши сектора мы воспринимаем как единое целое.